Za 3 500 korun je předurčen k úspěchu. Recenze Huawei Ascend Y530

Model Y530 je určen pro masy a rád by zopakoval úspěch G300. Ani loňský model Y300 nebyl k zahození, ale letošní jde ještě dál. Nabízí dvoujádrový procesor taktovaný na 1,2GHz, kterému asistuje sice pouze 512MB RAM, ale naštěstí to není na plynulosti prostředí vůbec znát i přesto, že Huawei do telefonu nasadil velmi povedenou nástavbu Emotion.

Pochvalu i přes vyšší hmotnost zasluhuje zpracování a vzhled telefonu. Někomu může dělat problémy umístění vypínacího tlačítka vysoko na levé hraně. Překvapením je naopak jasnost barev 4,5“ displeje a vynikající pozorovací úhly, což dříve dělalo výrobci problémy. Spíš kladně hodnotíme i fotoaparát, který na svojí kategorii podává mírně nadprůměrné výkony. Ke špičce mu však chybí ještě hodně dlouhá cesta.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalita zpracování

nízká cena

plynulost uživatelského prostředí

povedený displej Proč nekoupit? pouze 512 MB RAM

vyšší hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 3 590 Kč s DPH

Zajímavá je cena. Novinku pořídíte za zhruba tři a půl tisíce korun. Konkurence stojí sice obdobnou částku, ale vždy jí sem tam něco chybí. Model Y530 však netrpí žádným výraznějším problémem a hodí se opravdu pro každého.

Vzhled a konstrukce - zbytečný přesun

Přestože základní černá varianta s šedivým pruhem na horní a dolní straně není žádnou divočinou, k dispozici jsou i další barevné proměny, které se budou jistě líbit mladším uživatelům. Na zadní straně z měkkého plastu se šikmými linkami nezůstávají prakticky žádné nečistoty nebo otisky prstů. Bohužel podobně nemůžeme mluvit o čelní straně tvořené jedním průhledným sklíčkem.

Hodně o zvyku je změna umístění vypínacího tlačítka na levou stranu zařízení. Většina výrobců totiž spíše volí pravou stranu. Proti samotné odezvě těchto tlačítek nelze mít křivého slova. Dolní řadu hardwarových kláves tvoří klasická sestava Zpět, Domů a bohužel již přežité tlačítko Menu, které nemá u novějších zařízení co dělat.

Nejspíše daní za větší displej je i o něco větší hmotnost 145 gramů. V ruce tedy telefon rozhodně pocítíte a konkurence je na tom v některých případech o trochu lépe. Samotné rozměry zařízení jsou 133 × 67 × 9 mm, což odpovídá běžnému průměru. Jsme rovněž rádi, že čočku fotoaparátu se prakticky kompletně podařilo srovnat do jedné roviny se zadní stranou zařízení a nehrozí tak, že by se telefon na stole kymácel.

Vnitřní paměť činí papírové 4 GB, ale pro uživatele je po prvním spuštění zařízení přístupných zhruba 1,9 GB. Tuto hodnotu lze zvýšit použitím paměťových karet microSD. V základním balení kromě microUSB kabelu, nabíječky a průměrných sluchátek nic víc nenaleznete.

Operační systém - povedené přetvoření

Dvoujádrový procesor s taktem 1,2GHz (Qualcomm MSM8210) dodává telefonu dostatek síly k životu a během testování jsme se nesetkali se zasekáváním či samovolnými restarty ani při náročnějších animacích. Necítili jsme se omezeni ani nižší hodnotu paměti RAM, která činí 512 MB. Samozřejmě při více spuštěných aplikacích současně bude hrát velkou roli i tento parametr, nehledě na náročnější herní tituly, které budou tomuto zařízení zapovězeny.

Huawei kompletně proměnil prostředí telefonu pomocí své nástavby Emotion. Vše je oproti základní variantě (Android 4.3) daleko barevnější, jinak uspořádané a hlavně s daleko větší paletou možností. Velice jsme uvítali možnost přepnout klasické zobrazení plochy do výpisu s většími ikonami a jinak řazenými službami. Tato druhá varianta je mnohem příhodnější pro starší uživatele nebo pro ty, kteří mají problémy se zrakem.

Do výčtu nastavení zajisté patří i libovolné přechodové animace mezi obrazovkami, tři různé barevné motivy nebo netradiční zobrazení všech ikon aplikací hned na pohotovostních obrazovkách. Nemusíte tak neustále tápat, kde je jaká ikona ukryta a vše budete mít v jednom přehledu. Na druhé straně se ve velkém počtu aplikací můžete snadno ztratit. Celý tento způsob je tak trochu dvojsečná zbraň. Samozřejmě můžete základní launcher nahradit za libovolný stažený z Play Store.

Displej a výdrž baterie - lepší nadprůměr

Poměrně velký TFT TN displej s úhlopříčkou 4,5“ a rozlišením 854 × 480 pixelů se opravdu povedl. Větší úhlopříčce by samozřejmě neuškodil větší počet pixelů, ale to už bychom byli s cenou úplně někde jinde. Ani při bližším pohledu totiž nepoznáte ostré hrany nebo podobné artefakty. Pochválit musíme pozorovací úhly a k nadprůměru se řadí i čitelnost na přímém slunečním světle.

Výdrž baterie se zastavila zhruba na dvou dnech při typickém používání, které však nebude zahrnovat delší hraní her nebo brouzdání po internetu. Tyto činnosti společně samozřejmě se zapnutým displejem patří k největším žroutům energie. V rámci kategorie model Y530 však nijak nevyčnívá, ať už v kladném nebo záporném smyslu.

Funkce - téměř plná výbava

Pokud bychom odečetli NFC, tak modelu Y530 nechybí z papírových parametrů nic podstatného. Datové přenosy zvládá na úrovni HSPA a nechybí ani Bluetooth 4.0. Z předinstalovaných aplikací obsahující základní nálož sociálních sítí a nástrojů pro práci s telefonem stojí za zmínku snad cloudové úložiště Bitcasa s limitem 20GB zdarma pro zákazníky Huawei. Mnohé obdobné služby však nabízejí podobné nebo i vyšší hodnoty pro každého.

Fotoaparát s rozlišením 5Mpix, přisvětlovací diodou a automatickým ostřením nás mile překvapil kvalitou výsledných snímků. Nepostrádají barevnou hloubku, obsahují minimum šumu a drobné nedostatky jim s přihlédnutím k ceně jistě odpustíte. Za nás se tedy fotografie řadí k lepšímu průměru s dostatkem, že prostor pro zlepšení tu rozhodně je.

Konkurence - vždy jeden vítěz

Přestože konkurence není nikterak slabá, model Y530 má vždy trochu navíc. Ať už jde o větší displej s lepším podáním barev, plynulost uživatelského prostředí nebo kvalitu fotografií. Jsou však modely jako kupříkladu Sony Xperia M, který disponuje NFC, větší pamětí RAM a je i lehčí. Podobně tenký a lehký je model Alcatel OT IDOL Mini s hmotností pouze 96 gramů. Posledním konkurentem by mohl být kupříkladu ZTE Blade V se čtyřjádrovým procesorem. Při výběru tak bude hodně záležet na vašich konkrétních preferencích. Model Ascend Y530 však nabídne od všeho správný poměr vhodný pro mladé i staré.