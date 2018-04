Výborný poměr ceny a výkonu. Recenze Huawei Ascend G700

Huawei má s cenově atraktivními a přitom dobře vybavenými smartphony bohaté zkušenosti. A ty firma ráda využívá při přípravě nových modelů. Doslova zářným příkladem cenově výhodného a parádně vybaveného smartphonu je tak nový Huawei Ascend G700. Ten osloví uživatele, kterým nevadí větší telefony a žádají relativně velkou úhlopříčku displeje.

Čtyřjádrový procesor Mediatek dodává modelu G700 dostatek výkonu, přitom telefon příjemně překvapí praktickou výdrží baterie na jedno nabití. Tou předčí mnohé i více než dvakrát dražší špičkové smartphony. Jinak vypadá na první pohled G700 elegantně a nenápadně, design je takový, aby oslovil široké publikum.

Plusy a minusy Proč koupit? výborný poměr výkon/cena

skvělá výdrž baterie

kvalitní displej

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? větší rozměry

pomalý fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 6 500 Kč

Chyby samozřejmě další cenový trhák od Huawei má, nejsou ovšem tak zásadní, a jak už to bývá, týkají se často softwaru. Uživatelské prostředí telefonu je sice intuitivní, ovšem grafici, kteří kreslí jeho ikony, jsou ze staré čínské školy. Nezmění na tom ani množství témat, ze kterých má uživatel na výběr, naopak to nejnovější pojímá tolik moderní plochý styl dost po svém. Zaznamenali jsme také nezvyklé potíže s klasickým gestem zoomování dvojicí prstů, jistější bylo využívat dvojité poklepání. Co se hardwaru týče, výrobci dnes umí i menší pětipalcové kousky.

Vzhled a konstrukce – prostě elegán

Design Huawei Ascend G700 se v ničem zásadně neliší od toho, co již ve střední třídě této čínské značky známe. Jednoduché, spíše hranaté tvary se zaoblením rohů známe z mnoha modelů značky, včetně oblíbeného modelu G510, který v podstatě novinka nahrazuje. Podobné linky má i loňský topmodel Ascend D2, kterému se výbavou novinka docela přibližuje.

Zepředu má telefon v podstatě jednolitou černou plochu, zhasnutý displej je tu zřetelně rozeznatelný, takže už na první pohled si můžeme všimnout poměrně výrazných rámečků okolo něj. Některé telefony s pětipalcovými displeji mají sice rámeček větší, ovšem vzhledem k tomu, že Huawei ho nijak nemaskuje, působí tu rámeček docela výrazně. Navíc dnes už samozřejmě najdeme telefony s pětipalcovou úhlopříčkou displeje a přeci jen menšími rozměry.

Ascend G700 nepatří s mírami 142,5 x 72,8 x 9 mm mezi obry, ovšem drobeček to pravda také není. V ruce však telefon působí i kvůli hmotnosti 155 gramů docela bytelně. Přispívá k tomu i celkově kvalitní zpracování. Zadní kryt v podstatě zabírá celý zbytek povrchu telefonu, sahá až do boků k stříbrnému pásku. Sedí na místě pevně, přitom sejmout ho není tak problematické jako u některých konkurentů. Nikde nic nevrže, telefon se nekroutí, celkový pocit je opravdu dobrý. Pochválit musíme i jistý stisk tlačítek na bocích.

K dobrému dojmu přispívá i u námi testované černé varianty soft-touch provedení zadního krytu, kterému se výrobci v poslední době možná až překvapivě často vyhýbají. U Huawei však provedení umožní vcelku příjemný úchop, tedy pokud patříte mezi ty uživatele, kterým relativně větší rozměry telefonu nebudou vadit. Přeci jenom do drobných ruček není G700 vhodnou záležitostí.

Displej a ovládání – ach, ty ikony

Uživatelské prostředí Emotion UI už z modelů čínské značky nějakou dobu známe, v typu G700 v podstatě nedošlo k žádný změnám. Po stránce logiky prostředí k nim ani není důvod, na velké úhlopříčce se nám android bez klasického menu s ikonami ve složkách klidně vedle widgetů líbí. Jenže už dlouhodobě se nám nelíbí grafické provedení samotného menu. Huawei přitom telefony vybavuje poměrně širokým spektrem grafických témat, která mají telefon přizpůsobit vkusu zákazníka.

Je možné, že do vašeho vkusu se výrobce trefí, ovšem nám témata moc nesedí. Výběr je tu však přeci jen o něco lepší, třeba motiv CleanHuawei je vcelku elegantní a jednoduchý. Jenže v menu nastavení jsou stále ty samé původní ikony motivu Default. Jednoduše, v eleganci a konzistentním designu uživatelského prostředí má ještě Huawei trochu co zlepšovat.

Zklamáním pro někoho může být i použitá verze Androidu – 4.2.1. U telefonů nižších tříd zkrátka nejnovější verze příliš obvyklé nejsou. Běžný uživatel ovšem v praxi o mnoho nepřichází, rozdíly jsou jen drobné a navíc dost záleží také na odladění systému a hardwaru. To se tentokrát docela povedlo, čtyřjádrový procesor MediaTek MT6589 se nezadýchává, prostředí telefonu je plynulé. Přispívají k tomu nejspíš i velkorysé 2 GB operační paměti. V dané cenové kategorii najdeme i svižnější kousky, ovšem u G700 si určitě není nač stěžovat.

Ovládání je pro Huawei typické, prostředí Emotion UI je tu doplněno klasickou trojicí senzorových tlačítek pod displejem – zpět, home a možná už trochu přežité tlačítko menu. V některých aplikacích jsme narazili na neobvyklý problém s klasickým zoomovacím gestem dvěma prsty – při přiblížení telefon reagoval špatně, oddálení se přitom obešlo bez potíží. Nevíme, jestli šlo o vadu našeho kusu nebo o softwarovou chybu, která je všem exemplářům tohoto typu společná, avšak věříme, že Huawei to dovede napravit. V mapách nebo prohlížeči dovedla být tato chyba doslova otravná.

Displej telefonu má již několikrát zmiňovanou úhlopříčku 5 palců a rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů. Jde o úsporný IPS panel se sympatickým barevným podáním. Barvy dovedou být živé, ale Huawei v prostředí vyžívá spíše tlumenějších tónů. Celkově však nemáme k displeji výhrady. Jemnost 294 pixelů na palec je dostatečná, Full HD rozlišení na dané úhlopříčce ocení jen někteří uživatelé. I proto je G700 lepší volbou než výprodejový Ascend D2 s Full HD panelem – tento model je trochu dražší a působí mnohem neohrabanějším dojmem.

Baterie – umí divy

Vzhledem ke kapacitě akumulátoru vcelku standardních 2 150 mAh nejde na první pohled od Ascend G700 očekávat kdovíjak rekordní výdrž baterie. Jenže Huawei už nás několikrát přesvědčil, že to s power-managementem ve svých telefonech opravdu umí a G700 je toho nejnovějším živým důkazem. Telefon sice nebude patřit mezi absolutní rekordmany, ovšem dva dny výdrže i při vysoké zátěži jsou tu prakticky samozřejmostí. To už dnes naštěstí začíná být čím dál obvyklejší, ovšem to, co dovede G700 při trochu menších nárocích, je vcelku obdivuhodné.

Při našem testu jsme jej zkusili využívat i jako druhý přístroj. Prakticky jsme z něj nevolali, jen jsme občas využívali datové připojení telefonu – a to ještě opravdu jen data, wi-fi bylo vypnuté. Se zapnutou push-synchronizací dvou e-mailových schránek přitom takto telefon vydržel opravdu parádních pět dní. To může znamenat, že na prodloužený víkend, pokud nebudete na telefonu hrát hry, ale chcete jen občas využít internet a mapy, nemusíte brát nabíječku. Energii lze také ušetřit pomocí volby plánované zapnutí a vypnutí z menu. Tím se dá ještě výdrž trochu prodloužit, ovšem dle našich zkušeností se i zapnutý telefon přes noc vybíjí minimálně.

Telefonování a data – funkční klasika

Funkční výbava telefonu je vcelku klasická. Podporuje běžné 2G i 3G sítě, včetně přenosů HSPA. K dispozici je nejnovější Bluetooth 4.0, trochu může mrzet absence NFC, ale to stále není v dané třídě ničím obvyklým. Stejně jako LTE. Ano, to Huawei nemá. V sadě telefonních funkcí oceňujeme kvalitní telefonní aplikaci, jejíž číselník umí rovnou vyhledávat i pomocí slovníku T9. Mírně inovovaný je editor zpráv, ovšem spíše z vizuálního hlediska.

Vedle pole pro zadávání textu jsou výraznější ikony pro vložení jiných než textových prvků – jsou tu oblíbené emotikony, vedle je tlačítko pro přidání multimediálního obsahu. Klávesnice funguje velmi dobře, díky pětipalcovému displeji je na ní dost místa pro rychlé psaní. Interpunkční znaménka nechybí vedle mezerníku, trochu zbytečně je tu druhé tlačítko pro emotikony.

Softwarová výbava telefonu výrazně nepřekvapí. Je tu aplikace pro zálohování dat z telefonu, záznamník nebo kancelářská sada Kingsoft Office s možností vytváření dokumentů a správce souborů. Nic extra dalšího Huawei nenabízí a nechává na libovůli uživatele, které aplikace si nainstaluje.

Zábava – fotoaparát v průměru

I zábavní výbava telefonu je poměrně obvyklá. Vzhledem k tomu, že tu nejsou žádné předinstalované hry ani jiné zábavní aplikace, opět si uživatel především sám zvolí, čím si chce ukrátit delší chvíli. Jedinou vestavěnou věcí je FM rádio a přehrávač hudby.

Osmimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou je přesně tím, co dnes patří ve střední třídě k lepšímu standardu. Foťák G700 navíc tyto papírové ambice potvrzuje i v praxi, což je potěšitelné. I v pošmourném počasí dosahuje věrného barevného podání a snímky celkově působí docela přirozeným dojmem. Celkově je ovšem míra šumu zřetelnější a fotoaparát má tendenci prodlužovat expozici, v horších světelných podmínkách tak mohou vznikat zbytečné přepaly. Ostření i přisvětlovací dioda fungují dobře, jen při fotografování bližších předmětů vytváří dioda viditelnou stopu.

Foťák také nepatří k nejrychlejším, ovšem na danou třídu jde o standard. Možnosti nastavení jsou také spíše průměrné, uživatel má snadný přístup vlastně jen k různým filtrům a vyvážení bílé, třeba kompenzace expozice chybí. Fotoaparát umí vytvářet panoramata nebo snímky za pomoci HDR. Videa umí natáčet maximálně v rozlišení Full HD a neumí přitom použít diodu.

Shrnutí – moc slušný smartphone

Za cenu zhruba 6 500 korun, kolik v oficiální distribuci Huawei Ascend G700 stojí, je to velmi solidní kousek, který ovšem musí čelit sílící konkurenci. Té se snaží vymanit právě velikostí displeje, pět palců a HD není zatím v dané cenové kategorii úplně obvyklým zjevem. G700 se totiž staví proti nové vlně kvalitních smartphonů střední třídy, které zatím vsadily spíše na kompaktnější rozměry.

Může tak představovat alternativu třeba k cenovému trháku Motorola Moto G se 4,5palcovým displejem. Ta se u nás oficiálně neprodává a nemá český jazyk, zaujme novějším androidem, svižnějším chodem a na první pohled lákavějším displejem. Pojmem se v poslední době stalo čínské Xiaomi Red Rice s podporou dvou SIM, odladěným systémem a 4,7palcovým displejem. Překvapivě drsným soupeřem pro Huawei je také relativně nový Sencor Element P500 s pětipalcovým HD displejem a překvapivě tenkým tělem. Všechny soupeře však G700 poráží praktickou výdrží baterie, což by pro mnohé mohl být ten hlavní argument.

Huawei Ascend G700 tak není ve střední třídě automatickou volbou. Ani nás vlastně neočaroval na první pohled, ovšem po důkladnějším zkoumání jsme objevili velmi vyvážený a kvalitně vybavený smartphone bez velkých slabin.