Nejlevnější supersmartphone není radno podceňovat. Test Huawei Ascend D2

Huawei představil špičkový model Ascend D2 už v lednu na veletrhu CES v Las Vegas, tedy na stejném místě, na kterém zažila premiéru třeba Xperia Z nebo také tenoučké ZTE Grand S. O příchodu špičkového ZTE na náš trh zatím nic nevíme, Xperia Z se prodává už dlouho a nově je tu očekávaná konkurence v podobě HTC One a Samsungu Galaxy S4.

Zdá se tak, že D2 přichází na trh možná trochu pozdě. Jenže úplně tomu tak není, stále má i vůči soupeřům co nabídnout. Navíc loňská špička, model Ascend D, se vlastně pořádně ani na světové trhy nedostala, takže Huawei tu ukázal značný pokrok.

Huawei Ascend D2 sice nebudí nadšení designem ani rozměry, které patří k tomu většímu ve třídě top modelů. Ovšem jeho pětipalcový Full HD IPS displej, odolnost vůči vodě, výdrž baterie nebo uživatelská přímočarost, která řadě soupeřů chybí, určitě za pozornost stojí. Navíc láká D2 na podstatně zajímavější cenovku než soupeři. Oficiálně jej lze pořídit za 13 500 korun, tedy o 3 500 levněji než třeba Galaxy S4. A to už je pořádná sleva.

Vzhled a konstrukce: nenápadná jednoduchost

Zatímco většina ostatních top-modelů se snaží zaujmout co nejatraktivnějším designem, Huawei působí v této oblasti trochu klidně a chladně. Někdo by mohl říci, že by konečně mohli v Číně zaměstnat designéry, protože technicky už se na soupeře Huawei dotáhl, ale v oblasti vzhledu mu na špičku stále něco chybí. Jenže na D2 se můžeme také dívat z druhého úhlu pohledu. Nenápadnější kousek budeme mezi nejdražšími smartphony hledat jen těžko.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborný displej

dobrá výdrž baterie

voděodolnost

jednoduché uživatelské prostředí

Proč nekoupit? větší rozměry

proti ostatním Full HD smartphonům nižší výkon

nudný vzhled Kdy? V prodeji Za kolik? 13 500 Kč

Design D2, který rozvíjí linky původního modelu Honor, totiž působí velmi normálně. Ne snad fádně, ale prostě nebudí žádné emoce. Od podobnosti k iPhonu, kterou Honor ve své době trochu přiznával, totiž designový směr přeci jenom dospěl a D2 je svůj.

Tělo telefonu může mít bílou, nebo černou barvu. Boky jsou kompletně "omotané" stříbrným pásem, ve kterém najdeme různé prvky. Vpravo skvěle ovladatelná tlačítka pro regulaci hlasitosti a vypínání telefonu, nahoře slot pro microSIM a microUSB konektor, dole hlasitý reproduktor a sluchátkový konektor. Pásek je kovový, což telefonu dodává na bytelnosti.

Tvary jsou velmi jednoduché a telefon se nesnaží ani o co nejmenší rozměry. S mírami 140 × 71 x 9,4 mm mírně překonává i Xperii Z a řadí se k největším telefonům své třídy. Ovšem v praxi to není kdovíjak zásadní rozdíl. Vcelku hranaté tvary ovšem znamenají, že D2 přeci jen padne do ruky trochu hůře než někteří jeho soupeři, ale pro mnohé uživatele to bude jen otázka zvyku. Trochu horší je to s hmotností 170 gramů, která je výrazně vyšší než u konkurence.

Nadšení nebudí ani lesklé plasty, které mohou trochu klouzat v rukou a určitě nepůsobí luxusně, ale na druhou stranu ani lacině. Prostě jen potvrzují celkovou vzhledovou průměrnost telefonu.

Naopak velmi dobré je zpracování. Telefon nemá odnímatelný kryt ani jinou část, je velice pevný a podle našich zkušeností jsou plasty i dost odolné vůči poškrábání. Překvapivě na těle také nejsou tak výrazné otisky prstů a mastné šmouhy.

Huawei Ascend D2 má navíc v rukávu ještě jeden významný trumf. Ačkoliv na to vůbec nevypadá, je telefon odolný vodě a prachu. Stupeň ochrany IP54 je ovšem nižší než u Xperie Z, telefon je tak oficiálně chráněn před stříkající vodou. Určitě by tak nemělo dojít ke vniknutí vlhkosti při telefonování v dešti nebo při drobných nehodách. Ovšem utopení pod hladinou by telefon přežít nemusel. I tak je to však chvályhodná součást výbavy.

Displej a ovládání: přirozené Full HD

Asi nejvíce bude lákat displej. D2 je totiž nejlevnějším kouskem s Full HD panelem, tedy s rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů, na našem trhu. Úhlopříčka je pětipalcová. Displej tedy vykazuje vysokou jemnost, vyjádřenou hodnotou 441 pixelů na palec. Navíc jde o IPS panel, který je vcelku úsporný a má velmi přirozené barevné podání. Kdo tedy nemá rád nepřirozeně přesycené barvy Super AMOLED panelů, najde právě tady svůj ideál.

Barvy jsou příjemné a bílá i černá velmi věrné. Chvályhodné také je, že v menu lze navíc doladit teplotu barev na displeji právě tak, aby vašemu oku vyhovovala co nejlépe. Displej dovede také být velmi zářivý, což spolu s výborně fungující automatickou regulací intenzity podsvícení znamená, že jeho čitelnost na přímém slunci je velmi dobrá.

Operačním systémem je tu Android 4.1.2 Jelly Bean, kterému Huawei přidal grafickou nadstavbu Emotion UI. Ta se vyznačuje především tím, že nemá samostatné menu a ikony aplikací a widgety se tu vzájemně mohou míchat na úvodní obrazovce. Aplikace lze sdružovat do složek, které lze libovolně pojmenovávat. U Androidu vyžaduje takové prostředí trochu zvyku, na druhou stranu u D2 nám toto řešení přijde daleko přirozenější a přehlednější než u menších a levnějších modelů.

Výtku ovšem máme ke složkám. Jejich kapacita je totiž omezena a nelze do nich přidávat další a další položky. Pokud tedy například máte na telefonu spoustu her, nevejdou se všechny do jedné složky.

Ovládání je jinak vcelku klasické androidí. Dole na obrazovce najdeme běžná virtuální tlačítka, byť by telefon měl na těle dost místa pro tlačítka senzorová. Huawei ovšem přidal možnost panel ručně schovat, což se může hodit v některých aplikacích a hrách. Znovu jej zobrazit lze tahem ze spodního okraje obrazovky.

Nad touto systémovou sadou jsou ikony zkratek k až pěti nejpoužívanějším aplikacím, tady ikony zůstávají na každé části domovské obrazovky. Lze si sem pochopitelně naskládat libovolné zkratky, standardně tu najdeme telefonní aplikaci, zprávy, e-mail a prohlížeč.

Prostředí je jinak prosté jakýchkoli zbytečných a otravných animací, uživatel si jen kromě tapety může vybrat i způsob přechodu mezi jednotlivými obrazovkami. Nechybí tu klasická horní lišta, pod kterou se kromě upozornění skrývají i rychlé volby nastavení vybraných funkcí. Celkově je Huawei Ascend D2 velmi rychlý a z uživatelského hlediska vlastně hodně přímočarý telefon. Když si zvyknete na složky, budete tu opravdu málokdy tápat. Huawei se také nesnažil přístroj přeplnit hromadou chytrých funkcí, které by jej zpomalovaly a v praxi příliš nefungovaly.

Opět se tu projevuje jakási obyčejnost, která je ovšem v mnohém ku prospěchu věci. Jen znovu platí, že byť se grafika prostředí výrazně vylepšila proti mnohým předchozím čínským pouťovým atrakcím, větší důraz na detail a eleganci by D2 i tak prospěl.

Dlužíme vám ještě stručný přehled hardwaru. D2 je poháněn čtyřjádrovým procesorem K3V2 s taktem jader 1,5 GHz a k dispozici jsou 2 GB RAM. Benchmarky s výkony procesoru si necháme na podrobné srovnání s konkurencí, ale z hlediska běžného užívání telefon nikdy neměl problém s nedostatkem výkonu. Na druhou stranu proti ostatní Full HD konkurenci je D2 méně výkonný a jeho hrubá síla odpovídá loňským top-modelům. Telefon se však nezpomaloval ani s opravdu velmi vysokým množstvím aplikací spuštěných na pozadí.

Baterie: první Full HD na dva dny

Huawei Ascend D2 disponuje napevno vestavěným akumulátorem s obří kapacitou 3 000 mAh. Vzhledem k této hodnotě a praktické výdrži baterie budou nejspíš mnozí uživatelé ochotni telefonu odpustit jeho větší rozměry a vysokou hmotnost. Akumulátor totiž ve spojení s řadou úsporných technologií dodává tomuto smartphonu až překvapivou výdrž baterie. Dva dny na jedno nabití totiž rozhodně nejsou v nejvyšší třídě nic běžného, ale D2 je bez problémů zvládne.

Ano, telefon lze vybít i za jeden den, ovšem celkově platí, že ukazatel stavu baterie tu prostě klesá pomaleji než u ostatních Full HD soupeřů a dva dny tu opravdu mohou být každodenní realitou i pro náročnější uživatele. Navíc telefon se oproti soupeřům i rychleji dobíjí, což umožní získat dostatek energie jen chvilkovým dobitím.

Telefonování a zprávy: v podstatě standardní android

Huawei se u svého špičkového modelu příliš nezaobíral tím, jak upravit aplikace pro telefonování nebo třeba vestavěnou klávesnici systému. Jak telefonní aplikace, tak klávesnice si ponechávají v podstatě vzhled i rozložení známé z čistého systému. A vůbec to není na škodu. Telefonní aplikace umí vyhledávat pomocí číselníku a slovníku T9, klávesnice je na obřím displeji velmi pohodlná a nechybí jí žádná důležitá tlačítka, včetně interpunkčních znamének, na která konkurence až příliš často zapomíná.

Specialitou klávesnice je fakt, že si lze nastavit její výšku, tedy vlastně prostor, který má na displeji zabírat. Kroky jsou tu čtyři a klávesnice na displeji zabere od zhruba poloviny do tří pětin displeje. I u telefonování a práce se zprávami se Huawei snaží docílit maximální jednoduchosti, nevymýšlí různé chytré funkce a řadu složitějších úkolů nechává na aplikacích třetích stran.

Příjemné jsou však vyzváněcí profily, které má telefon standardně a jejich volbu lze vyvolat tlačítkem ze seznamu rychlých voleb po stažení horní lišty, nebo spuštěním aplikace Profily.

Stěžovat si nemůžeme ani na samotné telefonování. D2 dovede nastavit i hodně vysokou intenzitu hlasitosti vyzvánění i sluchátka, takže se s ním dobře telefonuje i v hlučných prostorách. Navíc hodně pomáhá aktivní potlačování okolního hluku, k čemuž slouží sekundární mikrofon na zádech přístroje. Kvalita hovoru s D2 je tak opravdu příkladná.

Pokud máme mít nějakou výtku, tak jsou to jen drobnosti v chování e-mailového klienta. Ten totiž nedovoluje snadno smazat došlý e-mail a je nutné jej buď otevřít, nebo nejprve zmáčknout ikonu pro smazání, e-mail (nebo více mailů) vybrat a pak smazání potvrdit. Je to trochu zdlouhavý postup.

Organizace a data: omezená paměť

Huawei Ascend D2 má omezenou kapacitu vnitřní paměti. Kousky v prodeji mají mít 32 GB, které nelze nijak dále rozšířit. Náš testovací telefon měl dokonce jen 16 GB, z nichž pro uživatele bylo dostupných pouze 10. To znamená, že prodejní verze by měly mít pro uživatele asi 24 GB prostoru. Většině by to mělo stačit, ale slot na karty Huawei přidat mohl.

I v oblasti organizačních funkcí nechává Huawei obvyklou základní sadu kancelářských PIM aplikací a programů pro práci s kancelářskými dokumenty. Sada Polaris Office umí dokumenty i vytvářet. Jinak je opět programové vybavení spíše jednodušší a Huawei dává prostor aplikacím z Google Play. Například i v poslední době často standardně předinstalovaný prohlížeč Chrome chybí, je tu jen klasický androidí browser. To ovšem nevadí, Chrome lze doinstalovat během chviličky.

Huawei se tu znovu nesnaží nabídnout všechny myslitelné funkce a nechává prostor pro programy třetích stran. Několik užitečných aplikací tu přesto najdeme. Je tu tak hlasový záznamník, svítilna, poznámky, kalkulačka, program pro zálohování obsahu telefonu nebo instalátor aplikací z paměti telefonu. Oceňujeme i jednoduchou aplikaci pro aktualizaci systému (uživatel tak nemusí hluboko do menu) nebo snadno dostupný klient stahování.

Mimochodem, klient pro zálohování dat z telefonu má jednu skvělou funkci. Telefon totiž podporuje USB Host a lze k němu připojit libovolný flashdisk. A právě pomocí vestavěné aplikace lze kompletní obsah telefonu (včetně nainstalovaných aplikací, došlých SMS, nastavení a mnoho dalšího) stiskem jednoho tlačítka na externí USB zazálohovat. Je to geniální a jednoduché, Huawei navíc v balení s telefonem dodává potřebný kabel. Tleskáme!

Co se datových přenosů týče, je tu standardní sestava wi-fi, EDGE a HSPA s rychlostí stahování až 42 Mbit/s. LTE chybí, což u nás momentálně nemusí vadit, ale kdo si nekupuje telefon jen na rok, bude možná hledat ideální mobil jinde. Bluetooth je tu ve verzi 4.0, další drobnou pihou na kráse je chybějící NFC.

Zábava: 13 megapixelů jako konkurence

Huawei Ascend D2 přichází s 13Mpix fotoaparátem, který se má rovnat hlavním soupeřům, tedy Sony Xperii Z a Samsungu Galaxy S4. Opět tu ovšem platí, že na různé chytré funkce a kdovíjaké speciality si u fotoaparátu Huawei nepotrpí. Základem je znovu jednoduchost. Aplikace foťáku je v podstatě shodná s tou základní u Androidu a třeba mezi fotografováním a natáčením videa je nutné přepínat, což už u soupeřů tak nebývá. Z funkcí je tu třeba HDR, sériové snímání nebo fotografování úsměvu, ovšem pokročilejší funkce, jako je třeba výběr nejlepšího snímku, mazání nechtěných objektů a podobně, tu chybí. Na druhou stranu je fotoaparát velmi rychlý. Škoda jen, že nemá mechanickou spoušť.

Snímky trochu zaostávají za očekáváním. Celkově jsou bledší, občas je vidět, že má telefon potíže se správným zaostřením a vcelku brzy se dostavuje šum. Na druhou stranu se Huawei nesnaží o jeho přehnanou likvidaci, a na snímcích pořízených v horších světelných podmínkách tak uvidíme klasický šum a nikoli snahy o jeho zamaskování rozmazáním.

Velmi dobře funguje přisvětlovací dioda, která má dobré řízení a snímkům dokonce dodává na příjemné barevnosti, která bez ní chybí. Funkce HDR je také velmi účinná, dovolí vyvarovat se zbytečným přepalům, ke kterým má foťák také silnou tendenci. Skoro si říkáme, že je lepší fotit rovnou s touto funkcí zapnutou.

Shrnutí: jednoduchý supermodel

Huawei u svého top-modelu vsadil na trochu jinou filosofii než většina jeho soupeřů. A to se mu může velmi vyplatit. Není to sice kdovíjaký krasavec, uživatelské prostředí by si také zasloužilo dospělejší vzhled a chybějící NFC, LTE nebo omezená paměť také nepůsobí lákavě, ale síla telefonu je jinde. V jednoduchém uživatelském prostředí, přímočarých funkcích a třeba ve špičkovém displeji, který je v době přehnaných barviček doslova balzámem pro oči. Tam, kde má D2 být chytrý a může to něco přinést, tam Huawei takovou funkci přidal (třeba nastavení teploty barev displeje, profily a další příjemné drobnosti), ale nehnal se za každou cenu za funkcemi, které nakonec ve většině případů stejně nefungují a jsou jen k vzteku.

Ač je tedy Ascend D2 z konkurentů nejpřerostlejší, používá se velmi příjemně. Kromě zmíněných pozitiv se mezi jeho přednosti řadí také voděodolnost, bytelná konstrukce a také výborná výdrž baterie. Proti konkurenci to však nebude mít D2 vůbec lehké ani přes nižší cenu 13 500 korun. Soupeři zvučnějších jmen se totiž prodávají za zhruba 17 tisíc, hrají ovšem právě na značku a daleko lepší image. Často nabídnou i něco navíc, ať už jde o propracovanější design, pokročilejší fotoaparát, výměnnou baterii nebo rozšiřitelnou paměť. Ovšem je otázkou, zda to ospravedlňuje velký cenový skok.

Vybírat tak mezi Ascendem D2, Samsungem Galaxy S4, HTC One a Sony Xperií Z, to je složitá, ale vcelku příjemná kratochvíle. U žádného z nich totiž nešlápnete vedle.

Huawei Ascend D2 a konkurence

Huawei Ascend D2 oplývá všemi superlativy: má špičkový Super Retina displej s úhlopříčkou pět palců a extrémním rozlišením Full HD, dále precizní zpracování v podobě hliníkového rámu nebo fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů a s funkcí HDR a manuálním nastavením teploty barev. Cena: 13 500 Kč

Samsung Galaxy S 4 je špičkový smartphone s pětipalcovým displejem a tloušťkou pouhých 7,9 mm. Fotoaparát se chlubí vysokým rozlišením 13 megapixelů. Uživatelská paměť má velikost 16, 32, nebo 64 GB. Nechybí ani slot na paměťové karty microSD. Cena: 17 000 Kč

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji. Razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky díky tvarovaným zádům. Fotoaparát má také řadu chytrých funkcí, které HTC zahrnulo pod pojem Zoe. Fotoaparát se spuštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť. Cena: 16 000 Kč