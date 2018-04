Nejlepší z malých androidů: recenze HTC Wildfire S

Původní HTC Wildfire nebyl špatný telefon, ale za danou cenu konkurence nabízela více, nebo naopak to samé za podstatně menší peníze. I tak se Wildfire stal hitem u zákazníků. Není tedy důvod, proč by se nové Wildfire S nemělo stát ještě větším hitem.

Výrobce se dostatečně poučil z chyb předchozího modelu a prakticky v každém ohledu jej vylepšil. A to výrazně. Hardware si polepšil natolik, že se Wildfire S stává králem nové kategorie: výkonných, ale velmi malých chytrých mobilů. Hodně se nám líbí zpracování a celkové provedení, ve funkční výbavě je vše důležité. Zklamáním je naopak fotoaparát, který HTC hodně ošidilo. Je to škoda, protože jinak by Wildfire S byl jen těžko překonatelným malým kouskem.

Plusy a mínusy Proč koupit? malé rozměry

kvalitní zpracování

výkonný hardware

výborná čitelnost displeje na slunci Proč nekoupit? špatný fotoaparát

chybí aplikace pro práci s dokumenty Kdy? V prodeji Za kolik? 6 500 Kč

Vzhled a konstrukce: zmenšený Desire

HTC Wildfire S je na první pohled malý elegantní kousek, který nese jasné prvky designu současných modelů značky. Nejjednodušeji se dá popsat jako zmenšený model Desire S, ostatně stejně tak předchozí model navazoval na původní Desire. Najdeme tu i paralelu v podobě zmizení ovládacího prvku: pod displejem už nezbylo místo na optický ovládací prvek, je tu jen čtveřice senzorových tlačítek.

Zajímavé je, že co se reálných rozměrů týče, Wildfire S se příliš nezměnil. Na výšku je menší asi o 5,5 milimetru, šířka se zmenšila o milimetr a na tloušťku nový model o čtyři desetiny milimetru dokonce přibral. Ve skutečnosti ale tyto změny znamenají o hodně menší a kompaktnější kousek, opticky je Wildfire S oproti předchozí generaci o hodně menší. Přibližuje se Sony Ericssonu Xperia X10 mini, který je ale ještě menší.

Velmi se nám líbí zpracování modelu. Wildfire S sice nemá kovové tělo jako dražší a větší modely, ale i tak je zpracování špičkové. Slícování jednotlivých plastových dílů je příkladné, jen při opravdu brutálním promačkání se z pod krytu baterie ze soft-touch povrchovou úpravou ozve mírné skřípání.

S hmotností 105 gramů Wildfire S oproti předchozímu modelu výrazně zhublo, ale i tak to není žádné pírko. Na druhou stranu ale také žádné těžítko, kapsu rozhodně neutrhne. Wildfire S je prostě příjemný kousek do každé kapsy, tašky i kabelky. Díky svým rozměrům a oblým hranám skvěle padne do ruky. Wildfire S se nám v redakci opravdu hodně líbí a věříme, že tomu tak bude i u valné části potenciálních zákazníků.

Displej a ovládání – vylepšené rozlišení

Displej HTC Wildfire S si ponechal stejnou úhlopříčku jako u předchozí generace, tedy 3,2 palce. Výrazně ale vzrostlo rozlišení: to se z 320 × 240, což je na tuto uhlopříčku hodně málo, zdvihlo na 320 × 480 pixelů. To už je běžná porce, na které Android začínal jako na standardu.

Samotný displej je kapacitní a používá klasickou LCD technologii. Z toho plyne, že to není žádný mistr světa v kvalitě barevného podání, podání černé nebo šíři pozorovacích úhlů. Na druhou stranu jsou všechny hodnoty přijatelné, alespoň na danou cenovou kategorii. Bravurní disciplínou displeje pak je jeho čitelnost na přímém slunečním světle. V tomto případě totiž displej překonává řadu podstatně vyspělejších konkurentů, předčí třeba i stájového kolegu, podstatně dražší HTC Desire S.

Potěší, že Wildfire S běží na novém Androidu 2.3. Samozřejmostí je nadstavba HTC Sense, tentokrát ve verzi 2.1. Sense je typickým znakem modelů HTC, ale zároveň asi taky největší tovární úpravou androidu. To nejen že může zdržovat příchod aktualizací (tady ale zatím můžeme budoucnost pouze odhadovat), ale především může zpomalovat samotný telefon. U některých starších modelů tomu tak bylo, ale HTC Wildfire S se s grafickou nadstavbou vyrovnává velmi dobře. Žádné zpomalování a zadrhávání se nekoná.

Svým dílem k tomu přispěl i nový hardware. Procesor dostal nově takt 600 MHz, je tu také grafika Adreno 200. Paměť RAM narostla z 384 MB na 512 MB. Díky těmto parametrům si Wildfire S poradí i s některými náročnějšími hrami. Hardwarem se Wildfire S vyrovná malému Sony Ericssonu Xperia X10 mini, jen nabídne novější systém a větší rozlišení displeje.

Baterie – dva dny jsou běžné

Ačkoli je Wildfire S malý telefon, do jeho těla se vešla baterie s kapacitou 1 230 mAh. Ta mu zaručuje relativně slušnou výdrž na jedno nabití. Bez problémů jsme se dostali na dva dny při běžném pracovním vytížení. To opět představovalo několik hovorů denně, neustálou synchronizaci s Gmailem i Exchange serverem, občasné brouzdání internetem, používání fotoaparátu a dalších funkcí. I při podstatně větší zátěži není problém aby telefon vydržel na jedno nabití celý den. Lze se tedy spolehnout na to, že vás telefon nenechá ve štychu.

Telefonování a zprávy – naprostá klasika

V oblasti telefonování a zpráv se Wildfire S řadí bok po boku k ostatním modelům výrobce. Funkčně se neliší od většího Desire S. Na relativně malém displeji je pochopitelně největší otázkou použitelnost klávesnice. Ta může být pro řadu uživatelů v režimu displeje na výšku už příliš těsná, i když psát se na ní pořád dá, obzvlášť uživatelé s hubenými prsty nebudou mít problém.

Klávesnice se ale dá v menu přepnout na kompaktní qwerty podobu se dvěma písmeny na tlačítko nebo na klasickou telefonní numerickou klávesnici, kde lze psát slovníkem T9. Nám přišlo nejpohodlnější používat klávesnici v režimu na šířku, kdy poskytuje dostatečně velká tlačítka a jistotu při psaní. Pomáhá i vibrační odezva.

Synchronizace kontaktů s řadou internetových zdrojů, od Gmailu přes Facebook až po firemní Exchange, je už klasika. Wildfire S není v tomto ohledu ničím výjimečné. Kvalitní je podání zvuku ve sluchátku při telefonování. Trochu problém jsme ale měli s hlasitým reproduktorem. Jeho vyzvánění nebylo vždy tak zřetelné, jak bychom si přáli, oproti některým telefonům mu chybí i hlasitější intenzita vyzvánění.

Organizace a data – musíme se opakovat

Ani další výbava HTC Wildfire S nijak nevybočuje ze zajetých kolejí a je plně srovnatelná s podstatně dražšími modely. To je pro Wildfire S pochopitelně velká pochvala. Je tu samozřejmě wi-fi, Bluetooth i HSPA, telefon nabídne i funkci wi-fi hotspot. Běžné kancelářské funkce zastupuje kalendář, kalkulačka nebo hlasový záznamník.

Jistý rozdíl v softwarové výbavě tu ale přeci jenom je. Wildfire S postrádá aplikaci pro práci s kancelářskými dokumenty. To je daň za nižší cenu modelu, pokud budou uživatelé dané funkce chtít využívat, nezbývá než si patřičné aplikace dokoupit. HTC také do tohoto modelu neintegrovalo svou vlastní navigaci Locations. To ale v zásadě nevadí, protože lze využít navigaci v Google Mapách.

Zábava – mizerný fotoaparát

Ani v multimediální oblasti se od obvyklé výbavy řady HTC model Wildfire S neliší. Tedy, někdo mu sebral populární hru Teeter, ale funkce jako hudební přehrávač, základní videopřehrávač nebo FM rádio tu jsou. Pro opravdové přehrávání videa bude vhodnější některý z přehrávačů dostupných v Android Marketu, na druhou stranu relativně malý displej k této činnosti příliš často asi svádět nebude.

Telefon si standardně poradí s přístupem k Facebooku, Twitter nebo YouTube. HTC tentokrát vynechalo čtečku knih, kterou najdeme v dražších modelech. Fotoaparát si ponechal rozlišení pět megapixelů jako u původního Wildfire.

V reálu to vypadá, že také jako jediný kousek telefonu neprošel modernizací. A tak ačkoli se ostatní nová HTC naučila fotografovat velmi obstojně, fotky z Wildfire S za mnoho nestojí. Jsou bledé, plné šumu a automatické ostření mívá se svou prací problém. Přisvětlovací dioda v horších světelných podmínkách sice trochu pomůže, ale její výkon je trochu nejistý: na krátké vzdálenosti některé části obrazu přesvítí, na větší vzdálenost její účinnost rychle klesá.

Slušné snímky pořídí Wildfire S jenom v opravdu ideálních světelných podmínkách (slunce tedy ani nesmí pražit), i v takovém případě ale budou snímky plné digitálního šumu. To je velká škoda, Wildfire S by si zasloužil stejný čip, který má třeba Desire S.

Shrnutí – malý a kvalitní

V recenzi jsme byli místy k Wildfire S dost kritičtí, ale to vyplývá z toho, že jej často porovnáváme s podstatně dražšími stájovými sourozenci. Jim se až překvapivě často svými schopnostmi vyrovná a nějaké ústupky ve výbavě se vzhledem k ceně dají očekávat. Jedinou zásadní výtku tak máme k fotoaparátu.

Jinak je Wildfire S skvělý malý telefon s Androidem. Vyhovovat může každému uživateli, který netouží po obřím smartphonu. Konkurencí je mu především malá Xperia X10 mini, která má ale podstatně menší displej s nižším rozlišením a starší systém. Ale má také podstatně lepší fotoaparát a stojí méně. Wildfire S se bude muset za nějaký čas vyrovnat s příchodem nástupce malé Xperie, ale do té doby má času dost.

Další konkurence se totiž rekrutuje z řad už "obyčejnějších" telefonů. Těmi jsou třeba některé modely LG Optimus, levný Samsung Galaxy Gio a podobné přístroje. Ty se ale nemohou s Wildfire měřit buď výbavou, nebo kompaktností. Překvapivým konkurentem by mohla být Nokia C6-01. Alternativou určitě bude i Samsung Galaxy Ace. S cenou pod 6 500 korun nepatří Wildfire S také ke kdovíjak levným přístrojům, ale podle nás je přijatelná.

HTC Wildfire S a konkurence

HTC Wildfire S HTC Wildfire S používá pro Android typické rozlišení displeje 320 × 480 pixelů, které už je na úhlopříčce 3,2 palce dostatečně jemné. Telefon padne příjemně do ruky a se svými poměrně drobnými rozměry nebude překážet v žádné kapse. Cena: 6 500 Kč

Sony Ericsson Xperia mini Sony Ericsson Xperia mini je smartphone poháněný operačním systémem Android ve verzi 2.3 Gingerbread. Vestavěná vnitřní paměť nabídne kapacitu 320 MB, na jedno nabití telefon vydrží až 14 dní. Samozřejmostí je FM rádio s RDS a A-GPS navigace. Neprodává se

Sony Ericsson Xperia X10 mini Komunikátor Sony Ericsson Xperia X10 mini s kompaktními rozměry používá operační systém Google Android verze 1.6. Nabízí 5Mpix fotoaparát s automatickým zaostřováním doplněný o novou verzi fotogalerie. Fotky lze tagovat GPS pozicí díky integrované A-GPS. Cena: 4 750 Kč

Nokia C6-01 Nokia C6-01 zaujme novým Symbianem^3. Na rozdíl od svého předchůdce, modelu C6, postrádá qwerty klávesnici. Bohatá výbava nabídne osmimegapixelový fotoaparát, veškeré datové technologie včetně Bluetooth 3.0 a GPS. Cena: 6 650 Kč