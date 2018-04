Recenze HTC Tattoo: Nejlevnější Android nedělá mnoho kompromisů

Výbava HTC Tattoo totiž není rozhodně nijak chudá a nechybí v ní prakticky nic podstatného. Jediným patrnějším kompromisem je použitý displej, který má úhlopříčku "jen" 2,8 palce, rozlišení 320 x 240 bodů a je rezistivní místo kapacitního. Nižší rozlišení dostal také fotoaparát. Ostatní rozdíly ve výbavě jsou oproti modelu Hero naprosto minimální.

Katalog mobilů: HTC Tattoo, stájový kolega HTC Hero a levné dotykové telefony s operačním systémem: HTC Touch 2, Nokia 5800 XpressMusic a 5530 XpressMusic.

Jeden z nejlevnějších dotykových mobilních telefonů s otevřeným operačním systémem.

HTC Tattoo je oproti modelu Hero o více než 3 000 korun levnější a nabídne podstatně kompaktnější rozměry. Dalším bonusem jsou kompletně výměnné kryty – nepamatujeme si komunikátor s operačním systémem, který by takovou možnost měl. Tattoo má také několik drobných softwarových vylepšení oproti aktuální verzi firmwaru Hero. Sám o sobě tak tento model vypadá jako velmi atraktivní volba.

A náš test to nakonec potvrzuje. HTC Tattoo je jedním z nejdostupnějších dotykových telefonů s otevřeným operačním systémem a oproti ostatním modelům s Androidem přitom nenabízí výrazně méně.

Vzhled a konstrukce – navrch šedá myš

HTC Tattoo je po vybalení z krabice takovým obyčejným komunikátorem. Na první pohled překvapí velmi kompaktní rozměry, na které nejsme z poslední doby již příliš zvyklí – stále zvětšující se displeje totiž dělají z dnešních dotykových telefonů s trochou nadsázky slušné plácačky na mouchy.

Zaoblené a relativně nenápadné tvary nenapovídají, že by Tattoo měl být i hodně stylový telefon pro mladé uživatele. Jenže zdání klame. Tattoo má kompletně výměnné kryty a ty se sundávají ve třech fázích. Nejprve je potřeba sejmout zadní kryt baterie. Pak jde snáze sundat přední kryt, který lemuje displej a ovládací tlačítka. Na závěr pak jde sundat i malý zbytek v zadní spodní části telefonu.

Na webu tattoomyhtc.com si mohou zájemci zakoupit prakticky libovolný kryt telefonu. Kryty v základní nabídce stojí 325 korun, uživatel si ale může zakoupit i vlastnoručně navržený kryt, který přijde na 365 korun. Po zadání IMEI telefonu má majitel Tattoo při prvním nákupu nárok na slevu 20 procent. Cena za možnost opravdu výrazné individualizace telefonu nám přijde v tomto případě přiměřená.

Velmi dobrou zprávou je, že i když má telefon výměnné kryty, jeho zpracování je na velmi dobré úrovni. Možnost udělat si z Tattoo telefon dle svých představ tak není vykoupena horší kvalitou plastů nebo telefonu jako takového. Při důkladném promačkání telefonu v ruce sice plasty vyloudí skřípání, ale při běžném používání to není vůbec znát.

Když jsme na začátku mluvili o malých rozměrech, sluší se je připomenout. Tattoo je opravdu komunikátor do každé kapsy – měří 106 x 55 x 14 mm. Hmotnost je příjemných 113 gramů. Oblé tvary Tattoo mají ještě jednu výhodu, telefon velmi dobře padne do ruky a jen tak z ní nevyklouzne.

Displej a ovládání – Android na malém rozlišení

Jediným výrazným ústupkem ve výbavě oproti ostatním současným mobilním telefonům s operačním systémem Android je displej. Ten používá rezistivní technologii místo obvyklé kapacitní. Úhlopříčka se smrskla na 2,8 palce a rozlišení je jen 320 x 240 pixelů. Jsou to parametry, na které nejsme v poslední době příliš zvyklí. Jistě, vídáme je ještě u některých Windows Mobile komunikátorů levné kategorie, ale na nových platformách očekáváme větší úhlopříčky i rozlišení. Mimochodem, i když je displej rezistivní, stylus budete u Tattoo hledat marně.

Displej jako takový tak rozhodně nenadchne a je asi největší slabinou telefonu. Pokud ale budeme displej srovnávat s levnými Windows Mobile komunikátory nebo třeba se symbianovými telefony bez dotykového displeje, bez problémů obstojí.

Důležitý je především fakt, že nízké rozlišení displeje i relativně malá úhlopříčka nijak neovlivňují dobrou ovladatelnost přístroje. Operační systém Android ukazuje, že je opravdu moderní a byl navržen s ohledy na širokou škálu zařízení. Vše samozřejmě ještě vylepšuje uživatelské prostředí Sense, které jsme poprvé tak obdivovali u modelu Hero. Samozřejmostí jsou široké možnosti přizpůsobení systému obrazu a velké množství widgetů, které usnadní přístup k nejpoužívanějším funkcím.

I na malém displeji se Android ovládá velmi dobře. Navíc se ukazuje, že systém je velmi dobře ovladatelný i bez nutnosti neustále používat dotykový displej. Tradiční trackball u všech dosavadních "androidích" HTC zde vystřídala klasická pětisměrná navigační klávesa. Pro někoho to může být i příjemnější způsob ovládání, trackball je totiž docela nezvyklý ovládací prvek. My tvrdíme, že každý způsob má svá pro a proti – trackball nabídne velkou jemnost ovládání, tradiční klávesa zase krokovou přesnost.

Operační systém tak lze relativně bez problémů ovládat pomocí tlačítek. Ovládání prsty na dotykovém displeji je ale také bezproblémové. Je jednoduše vidět, že Android byl pro něj od začátku postaven. U HTC Tattoo také oceňujeme rychlost operačního systému. Zatímco u Hero jsme se setkávali s občasným zaškobrtnutím a zpomalováním systému, u Tattoo nic takového nepotkáváme.

Dodejme, že u modelu Hero s nejnovější verzí firmwaru je to stejné. Android tak dokazuje, že i na procesoru, který nepatří do dnešní nejvýkonnější ligy, jakou představuje třeba ARM Cortex A8 nebo Qualcomm Snapdragon, může operační systém běžet rychle. Tattoo má prakticky stejné vnitřnosti jako Hero: 528 MHz procesor, 512 MB flash ROM a 256 MB RAM. Právě velikost RAM oba přístroje odlišuje, model Hero totiž má 288 MB RAM.

Systém v HTC Tattoo má přeci jenom jednu nevýhodu. Ta ale vyplývá z nízkého rozlišení displeje. Ne všechny aplikace v Android Marketu jsou totiž na tak nízké rozlišení stavěné. K negativu, že se v Česku stále nedají nakupovat placené aplikace, se tak přidává ještě problém s menším množstvím aplikací, než je tomu pro standardní telefony s tímto systémem. Je téměř jisté, že půjde o dočasný stav a řada vývojářů své aplikace upraví tak, aby byly použitelné na širokém spektru displejů. Ale bude to chvíli trvat. A nakonec ne všechny programy upraveny budou.

Baterie – displej prodlouží výdrž

Relativně malý displej s nízkým rozlišením přispívá k celkem nízké spotřebě HTC Tattoo. Akumulátor má sice kapacitu jen 1 100 mAh, ale energie z něj neubývá nijak rychle. Jistě, i Tattoo lze vybít během jednoho jediného dne při velmi intenzivním používání, ale zrovna tak není problém dosáhnout tří dnů výdrže. To v případě několika uskutečněných hovorů denně, pár desítek minut poslechu hudby a nějakém brouzdání po internetu a čtení e-mailů. Tři dny je na takto vybavený mobilní telefon velmi dobrá výdrž. V klidovém stavu se Tattoo dostane i na delší hodnoty, ale takový styl používání se moc u Tattoo nedá očekávat.

Telefonování a zprávy – psaní na dvou klávesnicích

Malý displej není zrovna tím nejvhodnějším prostředím pro psaní SMS zpráv, nebo dokonce e-mailů. Ale u HTC Tattoo to jde. Podobně jako telefony s větším displejem má i Tattoo na výběr z několika druhů virtuálních klávesnic. Komunikátor prozřetelně nabízí jako primární virtuální verzi klasické telefonní klávesnice s možností psaní se slovníkem T9. Na malém displeji je to rozumná možnost jak psát zprávy.

Ale e-maily se takhle píší opravdu těžce. Vestavěný pohybový senzor však psaní velmi usnadní. Po otočení telefonu do pozice s displejem na široko se totiž automaticky zapne qwerty klávesnice. Na kompaktním displeji má přitom taková klávesnice velmi příjemné rozměry – všechna tlačítka jsou snadno dosažitelná a přitom dostatečně velká pro pohodlné psaní.

Prostředí Sense také přináší inovovanou práci s kontakty. Okolo kontaktu se totiž soustředí veškeré s ním související informace. Pokud uživatel otevře kartu kontaktu, najde zde zprávy, e-maily, seznam hovorů nebo aktualizace stavů na různých sociálních sítích, které k tomuto kontaktu patří.

Veškeré funkce pro telefonování a práci se zprávami fungují tak, jak mají, a není si téměř nač stěžovat. Tedy, téměř. Android má od prvních verzí jeden stálý problém – neumí vyhledávat kontakty s diakritikou. Pokud je diakritika obsažena v kontaktu, nelze jej vůbec vyhledat postupným psaním, jen listováním v seznamu. To by ještě možná nebyl takový problém, jenže telefon primárně řadí kontakty synchronizované přes Google nejprve podle jména a pak teprve podle příjmení. Tady je ale celkově problém v synchronizaci s Google Contacts, která prozatím není zrovna tím nejpřátelštějším řešením.

HTC Tattoo ale umožňuje synchronizovat kontakty s Exchange serverem nebo přímo s Outlookem v počítači pomocí aplikace HTC Sync. Pak by mělo být řazení v pořádku. Problém s diakritikou se tím ale nevyřeší. Pro e-maily platí prakticky stejné možnosti synchronizace – s Exchange serverem, Gmailem nebo kteroukoli jinou e-mailovou schránkou.

Organizace a data – nová ikona

Výbava v datové oblasti je u Tattoo naprosto stejná jako v případě HTC Hero. Je tu HSDPA, wi-fi a Bluetooth 2.0. U Bluetooth najdeme stejné omezení, se kterým se Android opět potýká od počátku existence: nelze pomocí něj přenášet soubory. Lze to obejít takzvaným "rootnutím" telefonu, ale to je postup, ke kterému se běžný uživatel asi jen tak neodhodlá a my jej zde nemůžeme ani doporučovat.

Opět musíme ocenit snadnou připojitelnost telefonu přes USB. Novinkou je v tomto případě ikona pro sdílení připojení – telefon tak okamžitě po připojení k počítači může sloužit jako modem. Stejnou ikonu známe z Windows Mobile telefonů HTC. Při připojení k počítači tak dostane uživatel na výběr ze tří možností namísto dosavadních dvou. Na výběr je USB Mass Storage, synchronizace a nově právě sdílení sítí. Tuto možnost má i Hero, ale nachází se podstatně hlouběji v menu nastavení. Oproti Hero nově telefon zobrazuje informaci o nových aktualizacích na sociálních sítích. Pokud se k nim uživatel přihlásí, bude si z nich telefon stahovat data a přiřazovat je jednotlivým kontaktům. U Hero musíte pro aktualizace stavů kontaktu třeba na Facebooku jít do jeho karty a počkat, až se stav sesynchronizuje. Tattoo na nové aktualizace upozorní automaticky, podobně jako na e-maily nebo SMS zprávy.

Pochvalu si od nás znovu vysloužil internetový prohlížeč. I na malém displeji je velmi dobře použitelný a neztratil nic ze své funkčnosti. Zobrazí tak i řadu Flash objektů, což dělá mnoha konkurenčním prohlížečům problém. Podporu nejnovějšího Flash 10 tu však zatím nenajdeme.

Sluší se i zopakovat způsob, jakým zachází Android s daty. Aplikace se zásadně instalují do paměti telefonu. Při kapacitě paměti 512 MB by to neměl být závažný problém, ale omezení to jednoduše je. Naopak, fotografie, hudbu a další soubory lze ukládat vlastně jen na paměťovou kartu. Opět se to dá změnit u telefonů s rootem, ale to je záležitost jen pro opravdu pokročilé uživatele. Stále chybí nějaký standardní souborový manažer. Kancelářská sada QuickOffice tentokrát zcela chybí. Důvod je jednoduchý, ani QuickOffice ani DocumentsToGo prozatím nejsou kompatibilní s rozlišením displeje Tattoo. Omezená zásoba aplikací se v tomto případě projevuje opravdu výrazně.

Zábava – hle, rádio

Oproti HTC Hero je tu přítomné FM rádio, což je hezký krůček ve výbavě kupředu. Samozřejmostí se stává 3,5 mm jack konektor. V multimediální výbavě ale najdeme opět mezery. Stále chybí videopřehrávač. Ten je ale již konečně k nalezení v Android Marketu, jmenuje se Meridian Player. Další možností přehrávání videa je YouTube aplikace. Maximální rozlišení videa nahrávaného fotoaparátem je opět jen 352 x 288 pixelů s rychlostí 15 snímků za sekundu.

Fotoaparát samotný má rozlišení 3 megapixely a přišel o automatické ostření. Fotoaparát jako tradičně u HTC nepatří vůbec ke špičce, My jsme s ním fotili v nepříliš příznivých podmínkách a z fotografií rozhodně nejsme nadšeni. Přisvětlovací dioda (tradičně) chybí.

V zábavní výbavě tentokrát schází jakákoli hra. Opět bude problém v tom, že hra Teeter, která je standardní součástí dodávky všech HTC, není prozatím pro rozlišení 320 x 240 na Androidu připravena.

Tattoo nechybí ani vestavěný GPS modul. Navigační program si prozatím v Marketu kvůli omezením nekoupíme, nainstalovat se dá ale i odjinud. Android striktně netrvá na instalaci aplikací z Marketu, programy lze při zapnutí patřičné volby v nastavení instalovat i přes USB. V telefonu jsou předinstalovány alespoň tradiční Google Maps. Opět je ale otázkou, zda externí navigační aplikace budou na Tattoo kvůli rozlišení fungovat.

Shrnutí – rozlišení je omezením

Ne že by nízké rozlišení displeje u HTC Tattoo nějak zásadně vadilo při zobrazení nebo při běžném používání telefonu. Jenže problém je v tom, že samotní vývojáři na takové rozlišení nebyli připraveni a pro Tattoo je tak dostupná jen velmi omezená zásoba programů. To je asi jediný větší problém, který sráží jinak velmi dobrý a zajímavý telefon.

V některých ohledech je Tattoo dokonce o malinko lepší než podstatně dražší Hero. Přátelské uživatelské prostředí se širokými možnostmi personalizace tu zůstalo, navíc přibyla i možnost individuálního vzhledu samotného telefonu.

Systém oproti Hero výrazně zrychlil (i když Hero v poslední firmwarové verzi se může Tattoo rovnat) a přibylo několik užitečných drobností. Za cenu pod 8 000 korun není Tattoo zdaleka nejlevnějším telefonem s dotykovým displejem. Ale patří k nejlevnějším s dotykovým displejem a otevřeným operačním systémem. Levněji se dají pořídit asi jen Nokie se Symbianem 5th Editon. Nokia 5530 XpressMusic stojí méně než 6 000 korun, 5800 XpressMusic stojí zhruba stejně jako Tattoo. Za stejnou cenu nabídne lepší a větší displej, ale trochu méně příjemný operační systém.