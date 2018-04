HTC Sensation je nadupaný smartphone s otravnými drobnostmi. Recenze

Firma HTC má na poli špičkových smartphonů relativně dlouhou tradici, proto novému nejlepšímu modelu jen tak něco neodpustíme. Klady u HTC Sensation ale bezesporu převažují.

Telefon nabídne jemný displej s vyšším rozlišením než konkurenti, pochválit můžeme i jeho výdrž na baterie a celkovou výbavu, která obsahuje vše podstatné. Kritika se snáší na čitelnost displeje na slunci a také na uživatelské prostředí Sense, které až nemístně otravuje svými animacemi.

Špičkové HTC Sensation tak ukazuje, že ani ty nejlepší smartphony dneška nejsou zcela bez chyb. To samozřejmě platí i pro jeho konkurenty, kterými jsou na našem trhu Samsung Galaxy S II a LG Optimus 2X.

Plusy a mínusy Proč koupit? jemný displej

dobrý fotoaparát

vysoký výkon

kvalitní konstrukce

Proč nekoupit? lesklost displeje zhoršuje čitelnost

místy otravné prostředí Sense Kdy? V prodeji Za kolik? 14 000 Kč

Vzhled a konstrukce – evoluce designu HTC

Je otázkou, zda to bude právě design, co naláká zákazníky k modelu Sensation. Domníváme se, že nikoli. Telefon je jen dalším pokračováním hlavní designové větvě výrobce a navazuje na starší modely Desire a Wildfire a novější Desire S a Wildfire S. Designéři už museli hodně vymýšlet, aby v osvědčených oblých tvarech přišli s něčím novým.

Výsledek není špatný, ale rozhodně HTC Sensation nepatří k mistrovským kouskům designu mobilních telefonů. Podle nás třeba právě nové modely Desire S i levný Wildfire S působí elegantněji a konkurence dovede také u různých modelů střihnout atraktivnější kabát.

Designérské novinky jsou u Sensation dvě. První jsou trojbarevná záda telefonu. Vždy je v hlavní roli šedá barva, která má na zádech tři odstíny. Prostřední kovová část, která je součástí kovového rámu telefonu, má nádech do hněda. Vrchní část u fotoaparátu je světle šedá, část spodní pak téměř černá. Prvek je to zajímavý, ale možná trochu ubírá designu na čistotě.

Druhá designová novinka je i novinkou konstrukční. Okraje krycího skla displeje jsou oproti jeho ploše mírně vystouplé, celý displej je tak mírně (o pár desetin milimetru) zapuštěn. Tím je displej částečně chráněn proti poškrábání, zároveň zahnuté okraje skla vytváří různé zajímavé odlesky. Opět jde možná o trochu rušivý designový prvek, tentokrát ale určitě pozoruhodný a praktický.

Zajímavé je konstrukční provedení těla telefonu. To se skládá prakticky ze dvou kusů: krytu a displeje. Pokud chce uživatel vložit SIM kartu, paměťovou kartu nebo vyjmout baterii, musí zmáčknout nenápadné tlačítko naspodu telefonu a s jeho pomocí oddělit telefon od jeho krytu. V jedné ruce pak zůstane nahá elektronika s displejem a v druhé samotný kryt mobilu. Zajímavé je především to, že kryt přechází i do přední části přístroje a součástí tohoto jednoho kusu je i třeba mřížka reproduktoru. U HTC to ale není nové řešení, firma jej použila už u několika předchozích modelů.

Zvolená konstrukce je výhodná z hlediska tuhosti celého krytu. Zpracování je tradičně špičkové a můžeme se spolehnout, že HTC Sensation bude patřit po mechanické stránce ke spolehlivým a trvanlivým kouskům. A to i přesto, že při pořádném mučení konstrukce přeci jenom nějaký ten hlásek vydá. Zkušenosti říkají, že u zvoleného řešení nedochází časem ke zvětšování vůlí a tudíž k možnostem nárůstu nepříjemných pazvuků.

HTC Sensation je pořádně těžký kousek, jeho hmotnost činí 148 gramů. V ruce se ale rozloží na poměrně velkou plochu, ani rozměry totiž telefon rozhodně nepatří mezi drobečky. To ovšem ani nikdo neočekává, a tak můžeme míry 126,1 × 65,4 × 11,3 mm i hmotnost považovat za uspokojivé parametry.

Displej a ovládání – vysoké rozlišení brzdí dvoujádro v maximálním rozletu

HTC Sensation je první mobilní telefon výrobce s dvoujádrovým procesorem. A zároveň první telefon značky s displejem s rozlišením 540 x 960 pixelů. Zatímco dvoujádrový procesor má za úkol zvednout výkon přístroje, displej mu to trochu komplikuje. Vyšší rozlišení znamená větší počet pixelů na vykreslování a také větší práci s vykreslováním pro hardware telefonu.

To se projevuje na výsledcích v oblíbeném benchmarku Quadrant. V něm získá Sensation v průměru zhruba 2 100 bodů, což je méně než jeho přímá dvoujádrová konkurence. Může za to ale fakt, že Quadrant pro své testy používá nativní rozlišení displeje. Benchmarky, které se soustředí na hrubý výpočetní výkon procesoru a třeba práci s pamětí, ale ukazují, že hardware v Sensation je prakticky stejně výkonný jako hardware v Samsungu Galaxy S II. HTC také využívá takt jader 1,2 GHz, dodavatelem procesoru je tentokrát Qualcomm.

Ve výbavě telefonu je grafická karta Adreno 220. V praxi je větší zátěž kvůli vykreslování více pixelů naprosto neznatelná. Pokud bude někdy mít Sensation potíže, tak to bude v extrémně náročných hrách, které teprve na platformu Android přijdou. Jenže to bude zhruba v době, kdy už budou mít dnešní dvoujádrové špičky na trhu dávno své nástupce. Že by bylo HTC Sensation slabé, toho se tedy vůbec neobávejte. A že může místy na své konkurenty trochu ztrácet, je také v praxi nepodstatné.

Naopak, při běžném použití oceníte vyšší rozlišení displeje, které se na úhlopříčce 4,3 palce hodí. Jemnější zobrazení a především větší množství textu na jedné obrazovce jsou oproti Samsungu Galaxy S II i dalším přístrojům s podobně velkým displejem hodně znát.

Displej má ale i své stinné stránky. Technologie S-LCD zaostává za Super AMOLED panely Samsungu v podání barev, v jejich živosti a především v podání černé. Pozorovací úhly jsou na velmi dobré úrovni. Krycí sklo displeje je ale velmi lesklé, skoro to začíná být u smartphonů z poslední doby jakási móda, a to velmi nepochopitelná. Výrazně totiž snižuje čitelnost displeje na přímém slunci, odlesky také dovedou znepříjemnit práci a hraní her i v interiéru.

HTC Sensation dostalo Android v aktuální verzi 2.3 a k tomu grafickou nadstavbu Sense. Ta je tentokrát přítomna v inovované verzi 3.0. Oproti předchozím verzím je tu několik vylepšení, zároveň se nám ale zdá, že se ze Sense stává trochu obtížný moloch. Důvodem jsou především všemožná grafická vylepšení, která HTC zavedlo. Grafickou vizualizaci aktuálního stavu počasí už zavedly předchozí verze, u Sensation je ale animace podstatně výraznější.

O to více vadí, že pokud chcete používat widget s informacemi o počasí, animace se nezbavíte. Podstatně více než tato animace nám ale vadí nový prvek přirotování úvodní obrazovky. Při každém odemknutí telefonu se totiž úvodní obrazovka neobjeví rovnou, ale přirotuje v podobě mnohostěnu. Při prvních několika použitích to vypadá efektně, po čase začne tato animace neskutečně lézt na nervy. Vypnout se nedá a otravuje, i když ostatní efekty prostředí máme vypnuty.

3D efekt provází i přesunování se mezi jednotlivými obrazovkami: pokud se posouváte do stran, obrazovky rotují, jako by byly nabaleny na neviditelném sedmistěnu. Příjemnou novinkou je fakt, že pokud dojdeme na konec jedné strany, automaticky se při dalším posunu patřičným směrem objevíme na druhé straně. Přijde nám, že je trochu škoda, že HTC nepřizpůsobilo více widgety vyššímu rozlišení displeje. Na velkém displeji už některé vypadají obrovsky, stačila by jim klidně polovina plochy. Tím by se rozšířily možnosti použití.

Jedna novinka uživatelského prostředí se nám ale velice líbí. Je jí nová aktivní odemykací obrazovka. Uživatel díky ní může rychle spustit jednu ze čtyř vybraných aplikací. Aplikace se spouští tak, že ji přetáhneme do kroužku, který jinak sám slouží pro odemčení displeje. Je to rychlé, jednoduché a účelné. Aplikace, které tu chceme mít, si můžeme v menu libovolně vybrat. Odemykací obrazovka navíc zobrazuje některé informace: mohou se tu okamžitě po rozsvícení objevit informace o počasí, zprávy z burzy, fotografie z alba, aktualizace z widgetu friendstream nebo hodiny.

Baterie – slušný základ

Očekávat, že by HTC Sensation mohlo být rekordmanem ve výdrži na jedno nabití baterie, by bylo poněkud pošetilé. Na druhou stranu rozhodně baterie telefon nijak výrazně nelimituje – kapacita 1 520 mAh pohodlně stačí na den velmi intenzivní zátěže. Když jsme telefon netrápili každou chvíli, spotřeba energie klesla. Bez problémů se u Sensation lze dostat na jeden a půl dne, při troše snahy i na dva dny výdrže. Nejde o žádné rekordy, ale výdrž jednoduše není v porovnání s ostatními smartphony žádnou slabinou.

Telefonování a zprávy – opakování obvyklého

Ačkoli přináší prostředí Sense některé novinky v chování a ovládání přístroje, v běžné softwarové výbavě a obvyklých funkcích mnoho změn nenajdeme. V případě telefonních funkcí a práce se zprávami je HTC Sensation zcela shodné s řadou dalších androidích telefonů značky z poslední doby.

Musíme konstatovat, že i při daných vcelku velkých rozměrech se s modelem Sensation stále telefonuje velmi pohodlně. Důvod je jednoduchý, telefon se díky svým tvarům dobře drží. Práce se zprávami je naprosto standardní, vzhledem ke schopnosti rozpoznávání řeči je možné dokonce zprávy i diktovat. Chce to trochu cviku a především klidné prostředí, pak to funguje velmi dobře. Vzhledem k úhlopříčce je psaní na klávesnici velmi pohodlné i v režimu na výšku.

E-mailový klient HTC umí sice poměrně dobře maily zobrazovat podle různých kritérií, ale jedna zajímavá funkce vlastní čistému Androidu 2.3 mu chybí – při zobrazení na šířku neumí v pravé části obrazovky zobrazit náhled mailu.

Kontakty lze jako obvykle synchronizovat z mnoha zdrojů – Gmailu, Exchange serveru s Facebooku. U každého zdroje se dá vybrat, jaký druh údajů se má synchronizovat.

Organizace a data – obvyklé funkce okořeněné výkonem

Ani organizační a datové funkce nejsou nijak výrazně odlišné od ostatních modelů HTC. Výkonný dvoujádrový procesor ale urychluje práci s internetovým prohlížečem. Ten přehrává Flash videa přímo ve stránce. Zatímco jednojádrové přístroje mívají v takovém případě trochu problém s výkonem, u Sensation nejsou videa problém. HD videa z YouTube mu ale dají zabrat, tady naráží současné smartphony na své hranice. I samotné vykreslování stránek je rychlejší než u jednojádrových modelů.

V případě navigace se nová HTC stávají tak trochu schizofrenními přístroji. Uživatel totiž může vzít za vděk vestavěnou navigací od Google, zrovna tak ale může použít vlastní navigaci HTC v rámci aplikace Locations. Každý z programů má své výhody. Google je jednodušší na ovládání i používání a v některých místech nabídne reálné Street View pohledy. Navigace od HTC má zase více funkcí a umí si stáhnout mapy do zařízení, takže k jejímu používání pak není potřeba datové připojení. Na druhou stranu mapy i některé další funkce jsou zpoplatněny, a v tom, co se platí a nebo neplatí, je trochu zmatek.

Obvyklé funkce jako Bluetooth a wi-fi, včetně funkce wi-fi hotspotu, nemohou u nejlepšího HTC chybět. Kalendář, hodiny, budíky a další funkce, vše je naprosto shodné s ostatními současnými telefony značky. Možná je škoda, že se HTC soustředí na grafické vyšperkování prostředí Sense, ale třeba vylepšení přehlednosti kalendáře neřeší.

Samozřejmostí je i aplikace pro práci s kancelářskými dokumenty. Tentokrát jde o v poslední době stále populárnější Polaris Office. Soubory Excel a Word lze v telefonu rovnou i vytvářet, HTC tak tentokrát pochopilo, že nejlepší model si za danou cenu zaslouží i tuto funkci.

Zábava – osm mega fotí dobře

U HTC v poslední době výrazně zapracovali na kvalitě vestavěných fotoaparátů, je poměrně škoda, že se tahle móda vyhnula levnému modelu Wildfire S. Nejdražší smartphone HTC ale žádné selhání nepřipouští a řadí se po bok modelu Incredible S, který jsme v recenzi označili za první opravdu dobrý androidí fotomobil se značkou HTC.

I Sensation dostal stejný osmimegový čip s automatickým ostřením, ve špatných světelných podmínkách mu pomáhá dvojitý LED blesk. Čočka fotoaparátu je mírně chráněna vystouplým plastem okolo, takže se nepoškrábe. Výsledné snímky jsou za dobrých světelných podmínek opravdu kvalitní a snesou srovnání s těmi nejlepšími fotomobily současnosti. Občas se ale stane, že i za dobrých podmínek HTC trochu zmateně ostří.

Se zhoršujícími se světelnými podmínkami ale HTC na ty úplně nejlepší fotomobily trochu ztrácí. Fotografie najednou ztrácí hloubku ostrosti, LED blesk vytváří u lidí až strašidelně lesklé "kočičí" oči. Navíc řízení blesku není zcela perfektní, takže se občas dočkáme přepálených snímků. Mimochodem, při fotografování doporučujeme v menu vypnout funkci automatického vylepšení fotografie.

Při ní se telefon snaží snímky trochu upravit, aby byly líbivější. Jenže algoritmus zničí některé detaily ve snímcích. I přes tyto nedostatky je ale fotoaparát HTC Sensation nadprůměrně dobrý. Fotoaparát natáčí i video ve Full HD rozlišení. Tady HTC ztrácí na konkurenci o něco více, ale stále platí, že je kvalita videa nadprůměrná.

Další výbava je už opět jako přes kopírák z ostatních modelů výrobce. Hry tu zastupuje obvyklá kulička Teeter a nově také kostky, které se budou hodit hráčům různých deskových her. Lze si vybrat typ i počet kostek, kterými se třesením telefonem hází. Již nějakou dobu nacházíme v mobilech HTC i čtečku elektronických knih s možností kupování obsahu.

Velkou bombou by mohla být služba HTC Watch, která umožňuje sledování filmů přímo v mobilu a také v dalších zařízeních. Bohužel, svůj účet si u služby sice založit můžete, ale nebude prakticky k ničemu. Krom několika trailerů je totiž obsah pro Českou republiku nedostupný a podle našich informací to nevypadá, že by v brzké době mělo dojít k obratu k lepšímu.

Shrnutí – špičkový mobil, co moc nevybočuje z řady

HTC Sensation je špičkový smartphone s vysokým výkonem, bohatou nabídkou funkcí a nemnoha chybami. Je to telefon, který i přes svá specifika nijak výrazně nevybočuje ze zavedených kolejí HTC. To může být pro někoho zklamáním, od špičkového a svým způsobem revolučního modelu by někdo čekal více. Na druhou stranu je to důkaz toho, že na první pohled už se dnešní smartphony nemají kam příliš posouvat a vymýšlet neustále něco nového není jednoduché.

HTC Sensation to také jednoduché mít nebude. Vsází na zavedenou značku, která mu jistě přinese řadu zákazníků. Ale řada z nich bude přemítat nad tím, jestli raději než HTC s cenou 14 000 korun nezvolit jen o něco málo dražší Samsung Galaxy S II, který se chlubí vyšším výkonem, v jistých ohledech lepším displejem a mírně propracovanějšími aplikacemi.

HTC ale kontruje rozlišením displeje i použitými materiály. Souboj to bude velmi zajímavý. A jak už to tak bývá, když se dva perou, třetí se směje. LG Optimus 2X je na trhu už nějakou chvilku a i když má starší verzi androidu a menší úhlopříčku displeje, může oběma zmíněným hodně zatopit. A to především díky tomu, že funkčně na ně nijak neztrácí a nabídne daleko atraktivnější cenu zhruba 11 000 korun.

