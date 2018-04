Možná to nejlepší pro letošní rok. Recenze HTC One X

Loňské nejlepší HTC, model Sensation, tak trochu zapadl v podstatně zajímavější konkurenci, zcela ho zastínil především Samsung Galaxy S II. Více byly, třeba i cenově, zajímavé LG Optimus 2X nebo ultra tenká Motorola Razr, která přišla na trh až koncem loňského roku. HTC si za to mohlo samo. Ani displej s qHD rozlišením nedovedl vyvážit na top model nepříliš přesvědčivý design nebo až k dokonalé otravnosti dovedené prostředí Sense.

To novému One X rozhodně nic takového nehrozí. Firma se, zdá se, poučila z předchozích chyb a Sensation můžeme pro tuto chvíli prohlásit bezkonkurenčně nejlepším smartphonem současnosti. Velkou výhodou One X je fakt, že jeho perfektní mix výbavy a funkčnosti přichází na trh ze všech chystaných letošních top modelů jako první. Stává se z něj etalon, se kterým se bude konkurence rovnat a nebude to mít vůbec jednoduché.

Plusy a minusy Proč koupit? prémiový design

perfektní zpracování

špičkový displej

ohromující výkon

propracovaný fotoaparát

dobrá výdrž baterie Proč nekoupit? místy nekonzistentní ovládání

vestavěná baterie

nemá slot na karty microSD Kdy? V prodeji Za kolik? 15 500 Kč

Například připravovaný Samsung Galaxy S III budí velká očekávání a v podstatě by mohl dopadnout jako loni Sensation. LG Optimus 4X HD to rovněž nebude mít vůbec jednoduché a velmi bojovat bude o zákazníky i Huawei s modelem Ascend D Quad. Všichni tito konkurenti ale přijdou na trh až za několik týdnů či měsíců. One X, telefon s minimem chyb a nedostatků, je přitom k dispozici už nyní.

Vzhled a konstrukce – tradice a inovace

Design a provedení HTC One X lze shrnout v podstatě do dvou slov: tradice a inovace. Tradiční je v tom smyslu, že telefon neomylně patří do rodiny HTC a i nepříliš znalá osoba si toho všimne na první pohled. Možná by se mohlo zdát, že z dosavadních křivek vycházející vzhled by mohl být asi největším záporem tohoto přístroje. Však už jsme několikrát v poslední době zopakovali, že linky telefonů tchajwanského výrobce už začínají být okoukané.

Jenže estéti HTC tentokrát posunuli tradiční vzhled tím správným směrem. Zachovali některé tradiční křivky a prvky, celkově ale vzhled zjednodušili. Podobně jako u Nokie se i u HTC rozhodli pro svůj nejlepší telefon použít jako hlavní konstrukční materiál polykarbonát. Tělo One X vyrobené z jednoho kusu polykarbonátu má bílou barvu a náramně mu to sluší. Hezkou vychytávkou přitom je dvojí povrchové provedení jediného kusu – na bocích je tělo s lesklým povrchem, záda telefonu jsou pak matná.

Bílá barva je překvapivě odolná vůči zachytávání nečistot, ale umatlané ruce přeci jenom stopy na těle zanechají. Na matné zadní části se také mohou zachytávat barvy z oblečení, především modrá z džínsů. Zachycená barva nebo nečistota jde ale snadno setřít. HTC bude nabízet i praktičtější černou variantu, ta ale nepůsobí po vzhledové stránce tak atraktivně. Důvod je jednoduchý, chybí jí kontrast mezi bílou plochou a černou plochou displeje. Tmavá varianta je tak určena především konzervativnějším jedincům.

Zpracování telefonu je naprosto příkladné, však je také One X vyrobeno prakticky jen ze dvou kusů: displeje a polykarbonátového těla. I veškeré otvory, jako je třeba mřížka sluchátka nebo hlasitého reproduktoru, vznikají až poté, co je tělo telefonu vyrobeno. Celá tato pevná a odolná konstrukce (na polykarbonátu nejsou ani tolik vidět škrábance, protože materiál je probarvený celý) má ale jednu nevýhodu, baterie je napevno vestavěná do těla telefonu.

Marně bychom také na těle hledali slot na microSD karty. Ten HTC pro tentokrát vynechalo a jediným "šuplíčkem" je ten pro microSIM kartu na vrchním okraji přístroje. Zdá se, že z microSIM se stává běžná záležitost, obzvlášť ve třídě těch lepších telefonů. Šuplíček s kartou se vysune po vložení speciální sponky do otvoru, podobně jako u iPhonu.

Vrchní část telefonu je asi tou nejzajímavější z hlediska vzhledu – nad displejem tu najdeme jemně vyvrtané otvory mřížky sluchátka a vedle přední fotoaparát pro video hovory. Pod provrtanými otvory mřížky sluchátka je také stavová dioda, která zeleným světlem informuje o různých událostech jako jsou zameškané hovory, SMS nebo e-maily. Barevně události odlišit nelze, oranžová barva je vyhrazena nabíjení a červená nízkému stavu baterie. Výhodou je, že blikající dioda je pod mřížkou dobře rozeznatelná, ale zase nemá v noci intenzitu osvětlovat svým blikáním celou místnost, jak se občas stává u mnohých přístrojů.

Nahoře je již zmíněný slot, vypínací tlačítko a 3,5 mm jack konektor. Na zádech pak u horního okraje najdeme čočku fotoaparátu, která ve svém stříbrném lemování mírně vystupuje nad povrch. Těsně vedle je přisvětlovací dioda. Na pravé dolní části zad najdeme pětici neobvyklých stříbrných teček – to je konektor pro uložení telefonu do dokovací stanice, která je ale dostupná jako příslušenství zvlášť. Na pravém boku telefonu najdeme velká a jednoduše ovladatelná tlačítka pro regulaci hlasitosti, vlevo je pak microUSB konektor.

HTC One X je díky svému 4,7 palcovému displeji opravdu veliký telefon. Rozměry 134,4 x 69,9 x 8,9 mm, stejně jako hmotnost 130 gramů, jsou ale přívětivější, než bychom u takového "monstra" čekali. Do ruky tak stále padne tento kousek docela bez problémů, přispívá tomu jak tenká konstrukce, tak přeci jenom mírné zaoblení při přechodu ze zad do boků. Telefon v ruce sedí dobře a neklouže. Je ale pravda, že do drobných rukou model One X opravdu určen není. Na druhou stranu na jeho pohodlné zvládnutí nepotřebujete být majitelem dvou "lopat".

Displej a ovládání – Android ICS a Sense 4.0

Právě displej HTC One X je tím, co z něj dělá tak výjimečné zařízení. Už dostatečně obří úhlopříčka 4,7 palce budí pozornost. Když k tomu přidáme Super IPS technologii, která přináší věrné a živé barvy, výbornou čitelnost na slunci a úsporný provoz a smícháme to s rozlišením 1 280 x 720 pixelů, dostaneme ten asi vůbec nejlepší displej, jaký jsme zatím v mobilu měli tu možnost vidět. Podobně na nás zapůsobil snad jen displej LG Spectrum na veletrhu v Las Vegas. I Spectrum používá IPS panel. Jemnost zobrazení je i na velké úhlopříčce obdivuhodná a snese srovnání s Retina rozlišením iPhonu 4S.

Co nás ale na obrazu na displeji fascinuje nejvíce, je fakt, že se zdá, jako by vznikal přímo na krycím skle (mimochodem, je to odolné Gorilla Glass) kapacitního displeje, nikoli až někde za ním. Při používání tak skoro máte pocit, že se samotných ikonek opravdu dotýkáte. Pravdou je, že u HTC opět naladili barvy v uživatelském prostředí na sytější notu, tentokrát ale vše působí přirozenějším dojmem než u řady starších modelů. Sytě barevné tapety prostředí totiž chápeme jako designový záměr a nikoli snahu předvést, že displej svede něco, co ve skutečnosti tak dobře nezvládá. Barevné podání má jen jednu droboučkou slabinu. Tou je fakt, že černá barva nedovede být tak úplně černá, jako u AMOLED displejů. V praxi to ale bude vadit málokomu, displej opravdu patří na absolutní špičku.

Na tu patří HTC One X i po stránce výkonu. Telefon pohání čipová sada Tegra 3, se čtyřjádrovým procesorem o taktu až 1,5 GHz a pátým úsporným jádrem pro jednoduché úkoly k tomu. Součástí čipsetu je i výkonná grafika GeForce. Telefon má 1 GB RAM paměti, což je opět velká rezerva. Operačním systémem je Android 4.0 Ice Cream Sandwich a na něm běží grafická nadstavba Sense 4.0. Celá tato sestava je bleskurychlá a HTC One X má výkonu na rozdávání. Při běžném každodenním používání bude jeho výkon využíván jen z malé části. Hardware a systém se zdají být vzájemně velmi dobře odladěné části. Telefon se opravdu nikdy nezpomaluje, nezadrhává a zcela cizí mu při provozu byly i nečekané pády aplikací a další zádrhele.

A to přitom Android 4.0 není kdovíjakou zárukou stability. Řada aplikací nemusí na nejnovější verzi systému fungovat úplně korektně, u One X jsme ale v podstatě žádné problémy neměli. Aplikace, které například nebyly napsané v tak vysokém rozlišení, se bez problémů dovedly do vyššího rozlišení překreslit a zabraly tak opět celou jeho plochu. To například u starších verzí systému není úplně samozřejmostí.

HTC i tentokrát neupustilo od své grafické nadstavby Sense. Ale možná i jako v případě designu, i tady se tentokrát vývojáři drželi trochu zpět a prostředí to jen a jen prospělo. V předchozích verzích totiž už Sense přerostlo v otravného a uživatele často zdržujícího molocha. U modelu One X to neplatí. Sense se nesnaží motat úplně do všeho, co uživatel kdekoli udělá. Navíc grafika prostředí si očividně rozumí s obří úhlopříčkou a vysokým rozlišením displeje. Sense na něm vypadá prostě lépe než na starších modelech s menší úhlopříčkou. Některé widgety tolik neplýtvají místem, navíc nativní vlastností Androidu 4.0 je možnost si některé widgety velikostí přizpůsobit přesně aktuálním potřebám.

Uživatele už ani neotravují všudypřítomné animace v prostředí. Některých se výrobce zbavil na dobro, jiné jsou jednodušší a decentnější, Sense je tak ostentativně nevystavuje. Přitom všem si Sense ponechalo celou řadu svých výhod. Mezi ně patří například velmi dobré propojení kontaktů a veškerého dění kolem nich. Líbí se nám například i odemykací obrazovka, která umožní kromě klasického odemčení spustit čtyři často používané aplikace – telefon, e-mailový klient, SMS zprávy a fotoaparát. Navíc HTC přidalo i novou možnost na odemykací obrazovce získat větší přehled o aktuálním dění.

Volba Produktivita tak zobrazí přehled o všech aktuálních událostech – může tu být výpis zameškaných hovorů, přijatých zpráv, včetně náhledu zprávy, to samé platí pro e-maily a kalendář. Další možností je nechat si na odemykací obrazovce pokaždé zobrazit fotku z alba v telefonu. Pokud chce mít uživatel přehled o dění na sociálních sítích, pak je ideální volba Friendstream. Dále lze na úvodní obrazovce zobrazit aktuální informace o počasí, přehled oblíbených kontaktů, hodiny, nebo informace z akciových trhů. Příjemnou volbou je také možnost nechat si informace o počasí zobrazit na úvodní obrazovce každé ráno po probuzení.

Prostředí telefonu ale nemá jenom samé klady. Na obřím displeji by například bylo možná lepší, kdyby se třeba v menu vedle sebe vešlo pět sloupců aplikací namísto standardních čtyř. Nový Android také přinesl změnu v tom, jak se na úvodní obrazovku umisťují widgety a jak se vůbec úvodní obrazovka nastavuje. Zatímco doposud stačilo zmáčknout na úvodní obrazovce tlačítko Menu a potřebné volby byly ihned dostupné, teď to platí jen z části. Widgety se v Androidu 4.0 ICS na plochu přidávají po podržením prstu na displeji, podobně jako třeba u tabletů s Honeycombem. Pokud ale uživatel chce změnit například tapetu, už to odsud nejde. Je nutné vstoupit kvůli tomu do samotného menu Nastavení. To je rychle dostupné po stažení horní lišty s notifikacemi.

Trochu nám také vadí, že pro vstup do menu z úvodní obrazovky slouží tradiční tlačítko uprostřed zkratkové sestavy ve spodní části obrazovky. Jenže k návratu už nenajdeme obdobné tlačítko na stejném místě. K tomu už je potřeba využít výhradně tlačítko Home pod displejem. Tato drobnost, která vyžaduje trochu zvyku, je důsledkem toho, že HTC zvolilo pro konzervativnější zákazníky vcelku přijatelnější ovládání s trojicí senzorových tlačítek pod displejem. Operační systém Android 4.0 totiž v holé podobě podporuje i ovládání zcela bez hardwarových tlačítek. Pak jsou kontextová tlačítka vykreslována na dolním okraji displeje.

HTC má ale tři senzorová tlačítka pod displejem. Levé tradičně slouží k návratu o krok zpět, prostřední je klasická klávesa home. Pravé tlačítko pak není doposud obligátní menu. Nově slouží k přepínání mezi aplikacemi, stačí na něj ťuknout a otevře se přehled naposledy spuštěných programů. To sice znamená, že na možnost přepínání aplikací si rychle zvykne i uživatel, který ho dříve nepoužíval. Na druhou stranu přepínání aplikací pomocí delšího podržení home tlačítka nám nijak proti srsti nebylo a v tradiční sestavě tlačítek zbývalo místo pro tradiční klávesu menu. Ta úplně zmizela a v systému musí uživatel občas odhadovat, jak se do menu v dané aplikaci nebo situaci dostane. Většinou je možnost vstupu do menu naznačena trojicí teček, buď v pravém horním rohu nebo u spodního okraje obrazovky. U Galaxy Nexus se objevuje trojice menu teček vedle standardní trojice kontextových tlačítek, u One X ale vyplní celý řádek, který běžně nevyužívá, jenom právě tlačítko menu.

Někdy ale tečky chybí úplně (třeba v galerii) a menu se objeví až ve chvíli, kdy klepnete do místa, kde se jindy tečky nachází. Tato nekonzistentnost uživatelského prostředí v našich očích znamená z hlediska Androidu trochu krok zpět.

Baterie – i dva dny výdrže

Další pozitivní stránkou HTC One X je výdrž baterie na jedno nabití. Kapacita baterie 1 800 mAh přitom ale o rekordních možnostech nic nenapovídá. Je to možná nadstandardní hodnota, ale vzhledem k vysokému rozlišení displeje také nutnost. Zdá se však, že sada Nvidia Tegra 3 je opravdu úsporná. Samozřejmě, pokud budete na plný výkon využívat možnosti procesoru, výdrž baterie půjde rapidně dolů. V krajním případě vydrží baterie jen několik hodin hraní. Ale v každodenním provozu je čipset opravdu úsporný.

HTC One X jsme používali v podstatě stejným způsobem jako ostatní smartphony. Krom Gmail účtu jsme měli puštěnou push synchronizaci s firemním Exchange serverem, telefon denně používali k několika hovorům, odepisovali jsme na řadu e-mailů a také hodně surfovali po internetu a puštěný v pozadí byl také Facebook. Telefon měl neustále zapnutou wi-fi a pravidelně se připojoval do známých sítí. Každý den jsme také alespoň půlhodinu neodolali hraní her. Při tom všem jsme měli jas displeje zapnutý na maximální hodnotu.

V takovém provozu přitom nebyl problém dosáhnout na jedno nabití dvou dnů výdrže, což je na takto výkonný smarpthone opravdu obdivuhodné. Dostat se na delší časový úsek bude vyžadovat vypnutí neustálé synchronizace s e-mailovými účty a dalšími službami. V každém případě nemá ani při velmi vysoké zátěži telefon problém přežít jeden perný den. To je určitě dobrý výsledek.

Jediným zádrhelem pro některé uživatele může být fakt, že baterie je vzhledem ke konstrukci přístroje napevno vestavěná v jeho těle a nelze ji běžným způsobem vyměnit. To také znamená, že se například nedá koupit baterie s vyšší kapacitou jako příslušenství.

Telefonování a zprávy – matoucí opravy

V sadě pro práci se zprávami a pro telefonování se toho oproti předchozím modelům HTC změnilo asi nejméně. Tradiční práce s kontakty, jejich propojení se sociálními sítěmi a přehled o dění okolo kontaktu na jeho kartě, to jsou tradiční přednosti HTC Sense. Telefonní aplikaci nedělá problém vyhledávat ve jméně i příjmení a vyhledávání funguje i pro kontakty s diarkritikou.

Inovací prošla klávesnice pro zadávání textu. Na obřím displeji je pro psaní velmi pohodlná už samotná klávesnice v režimu na výšku. Na šířku je klávesnice ještě prostornější, ale nás tento režim (na rozdíl od mnohých menších telefonů) při psaní nijak nelákal.

Kvůli novému operačnímu systému je hůře přístupné nastavení klávesnice. Do něj se nedostanete například přímo ze zpráv, bohužel je opět nutné jít do menu. Přitom režim fungování klávesnice je pro uživatele poměrně důležitý a HTC One X k nastavení vyloženě vybízí. Ne každý totiž bude spokojený s továrním provedením. One X přináší mezi telefony HTC velmi zajímavou novinku v podobě možnosti psaní tahy. Není to známá klávesnice Swype, ale její obdoba. Jenže zatímco Swype může být aktivní vlastně kdykoli a uživatel jej prostě používat nemusí a může psát pomocí vyťukávání, tady je to trochu složitější.

Zapnutá možnost psaní tahy totiž automaticky znamená aktivní prediktivní slovník, a to ve vybraném jazyce. Mezi jazyky se dá přepínat, ale aktuální nastavení jazyka jednoduše nejde ignorovat. Potíž je v tom, že pokud je aktivní česká predikce, píše telefon i s diakritikou, ta se přitom z odeslané zprávy nedá odstranit, takže zprávy pojmou pouze 70 namísto obvyklých 160 znaků. Vyťukáváním přitom nelze predikci obejít. Psaní tahy a prediktivní slovník bohužel patří napevno k sobě. Řešením je vypnout predikci (a tudíž i psaní tahy) a zapnout si třeba jenom následnou kontrolu pravopisu, která neznámá nebo chybně napsaná slova v textu zvýrazní červeně.

Organizace a data – vše co si lze přát

Je pochopitelné, že nejlepší telefon pro rok 2012 bude mít prakticky kompletní výbavu v datové a organizační oblasti. A HTC One X takovou výbavu i nabízí. Jediným menším zádrhelem může být absence slotu pro paměťové karty. Telefon to ale vyvažuje rovnou 32 GB vnitřní paměti, což by měla být pro drtivou většinu uživatelů dostačující hodnota. Pokud ale potřebujete více paměti, One X není tou pravou volbou. I když jedna cesta tu ještě je. HTC s telefonem standardně nabízí 25 GB v on-line schránce Dropbox na rok zdarma. Jenže po roce služba zdarma vyprší.

Naopak obava o to, že by telefonu chyběla podpora USB Mass Storage, je zbytečná. Na rozdíl od Samsungu Galaxy Nexus, prvního ICS telefonu, tady podpora Mass Storage nechybí. Pohled do paměti prozradí, že uživatel má v telefonu úložnou kapacitu 26 GB.

Telefonu pochopitelně nemohou chybět veškeré datové funkce, přítomnost Bluetooth a wi-fi je samozřejmostí. Bluetooth je tu ale v nejnovější specifikaci 4.0, což je jistě dobrá zpráva do budoucna, kdy budou schopny aplikace nové specifikace využít. Potěší i fakt, že novinka dostala i NFC. One X je z nové řady výrobce prozatím jediným přístrojem, který NFC podporuje. Co se datové konektivity týče, HTC One X by mělo být vůbec jedním z prvních telefonů, které podporují HSPA+ o rychlosti 42 megabitů za sekundu. To se může líbit například zákazníkům operátora T-Mobile, který Dual-carrier HSPA v Česku pomalu zavádí.

V oblasti softwaru najdeme v telefonu vlastně běžnou výbavu. Kalkulačku, kalendář, záznamník, správce úloh, úkoly, poznámky nebo kancelářská sada Polaris Office s možností tvorby dokumentů jsou samozřejmostí. Polaris Office nabízí možnost ukládat soubory na Dropbox nebo microsoftí úložiště Skydrive. Nechybí ani prohlížeč PDF souborů. Nechybí ani možnost sdílet připojení telefonu k internetu, a to přes kabel, nebo lze z mobilu vytvořit wi-fi hotspot.

Co se kabelové konektivity týče, telefon má pouze microUSB konektor, ale přes něj je schopen se přes speciální kabel připojit i k HDMI. Jako specialitu pak bude HTC nabízet příslušenství Media Link, které se rovněž zapojuje do HDMI konektoru televizoru. Jednoduchým gestem (tahem třemi prsty) pak lze aktuální obraz z telefonu odeslat právě do Media Link a tudíž do televizoru. Celé to funguje na bázi zabezpečeného wi-fi připojení bez jakékoli nutnosti uživatelského nastavení. Je škoda, že takovou specialitu ale HTC nepřidá do základního balení s telefonem. Pravda, asi to není nejlevnější kousek příslušenství, ale telefon by s ním byl ještě univerzálnější, než je doposud.

Zábava – fotoaparát v hlavní roli

HTC One X má spoustu předností i v multimediální oblasti, telefon se například chlubí podporou BeatsAudio pro dokonalejší zvuk při přehrávání hudby. Pravdou je, že One X hraje dobře a patří určitě k tomu lepšímu na poli smarpthonů, ale více si kvalitu reprodukce hodnotit nedovolíme. Některé speciality BeatsAudio jdou ale využít jen v kombinaci se sluchátky Beats, která ale k telefonu v balení dodávána nejsou. Hudební funkce jsou obohaceny o aplikace SoundHound (určování právě hrajících skladeb), TuneIn (poslech internetových rádií) nebo 7 Digital (on-line obchod s poměrně omezenou nabídkou). Nechybí ani klasické FM rádio. Trochu překvapivě chybí pokročilejší video přehrávač, vestavěný je jen v galerii. Hra je tu standardně jediná, pro HTC tradiční kulička Teeter.

Hlavním trumfem HTC One X ale má být jeho fotoaparát. Ten HTC vychvaluje, kdy může. A je pravda, že tentokrát se konečně HTC podařilo udělat pořádný foťák v mobilu. Ty tam jsou většiny nedostatků, které snímky z telefonů této značky provázely. Barevné podání je věrné, tendence k přepalům je pryč, řízení blesku funguje, jak má. Velkou devizou fotoaparátu je výborná světelnost objektivu. Ta má opravdu dobrý vliv především na snímky pořizované za zhoršených světelných podmínek.

Celkově ale výsledky tak dokonale nepůsobí. Snímky One X sice patří k tomu nejlepšímu na poli fotomobilů, ale v některých případech najdeme i lepší. Předností fotoaparátu One X je tedy především velmi konzistentní výkon za všech možných podmínek a okamžitá použitelnost spíš než opravdu špičková kvalita snímků. Velmi se nám líbí i softwarově hodně propracovaná funkce HDR, která umožní vytvořit v hodně kontrastních světelných podmínkách překvapivě vyváženou fotografii. Takovou funkci má i konkurence, ale HTC je na tom v případě fungování HDR zdaleka nejlépe.

Co je ale na fotoaparátu HTC snad ještě lepší než kvalita jeho snímků, je jeho fungování a ovládání. Foťák je opravdu superrychlý. Start opravdu proběhne za méně než jednu sekundu, ostření je bleskové a automatika se téměř nikdy nezmýlí. Snímky lze za sebou "sekat" téměř libovolnou rychlostí, delší přidržení spouště spustí bleskové sériové snímání. Další vychytávkou je možnost natáčet video ve Full HD rozlišení a k tomu ještě klidně pořizovat snímky v plném rozlišení fotoaparátu. Funguje to opravdu skvěle, je až obdivuhodné, jaký výkon HTC v tomto případě podává. Ke snadnějšímu fungování pomáhá i to, že spoušť fotoaparátu i tlačítko pro start nahrávání jsou na displeji neustále k dispozici.

Funkce HDR v protisvětle. Vlevo snímek se zapnutým HDR, vpravo s vypnutým

Jednu drobnou nevýhodu ale fotoaparát má. Kvalita videa natočeného telefonem totiž neodpovídá kvalitě snímků. Telefon se nepříliš dobře vyrovnává se změnou osvětlení, což vede ke změně barevnosti v průběhu videa. Jednu drobnou výtku máme také k ovládání, v některých případech bychom ocenili klasickou mechanickou spoušť, kterou ale HTC One X nemá.

Shrnutí – úplná špička

HTC One X je momentálně tím opravdu nejnadupanějším mobilním telefonem, který se dá právě koupit. Svou výbavou překonává prakticky jakoukoli konkurenci a ani Samsung Galaxy Nexus, coby doposud asi nejvybavenější androidí mobil, se mu nevyrovná. Na druhou stranu vysoká cena 15 500 korun znamená, že One X není vůbec dostupným kouskem. A je otázkou, jestli má vůbec taková cena ospravedlnění, když drtivou většinu úkolů zvládne stejně dobře i o mnoho levnější smartphone, třeba některý z loňských top modelů.

HTC navíc bude mít ve své vlastní stáji sourozence, který může One X sebrat spoustu zákazníků. Je jím model One S, který má sice menší displej s horším rozlišením, jinak je ale výbava téměř identická. O jeho pohon se stará dvoujádrová sada Qualcomm Snapdradon S4, která nabízí v praxi téměř stejný výkon jako čtyřjádrová Tegra 3. One S bude podstatně levnější. A to platí třeba i o Sony Xperia S s rovněž vynikajícím foťákem a skvělým HD displejem, která sice trochu ztrácí v oblasti výkonu, ale v běžné praxi to bude poznat minimálně.

Co se té nejšpičkovější konkurence týče, zatím nemá HTC One X na trhu soupeře. Jak LG Optimus 4X HD tak Huawei Ascend D Quad, coby další kandidáti na nejvýkonnější mobily současnosti, totiž ještě nějakou dobu v prodeji nebudou. Oba nabídnou méně vestavěné paměti, ale nechybí jim sloty na karty. Huawei navíc chce uživatele lákat na hodně dobrou výdrž baterie. No a téměř mýtický Samsung Galaxy S III zatím ani nebyl představen. A zdá se, že u Samsungu budou muset udělat opravdu maximum pro to, aby nejnovější HTC trumfli.

Exotickým soupeřem by pak novému HTC mohl být třeba Panasonic Eluga Power, s dvoujádrovým Snapdragonem S4 (stejným jako menší HTC One S) a dokonce pětipalcovým HD displejem. U něj ale není jasné, kdy se vůbec na trhu objeví a zda zavítá do našich končin.

HTC One X a konkurence

HTC One X Špičkový HTC One X pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Kvalitní vestavěný fotoaparát nabídne rozlišení osm megapixelů. Vnitřní paměť dostala kapacitu 32 GB. Cena: 15 500 Kč

LG Optimus 4X HD Komunikátor LG Optimus 4X HD je první oficiálně představený smartphone se čtyřjádrovým procesorem. Dotykový displej typu IPS má HD rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů a velkou úhlopříčku 4,7 palce. K fotografování poslouží osmimegapixelový fotoaparát, ve výbavě je i druhý 1,3 megapixelový fotoaparát. Neprodává se

Huawei Ascend D Quad Huawei Ascend D quad je špičkový smartphone čínského výrobce, který byl v době svého představení nejvýkonnějším mobilem. Design sice neohromí, ale ani neurazí. Zpracování je nadprůměrné a výkon vysoký. Výrobce se chlubí, že použitý vlastní čtyřjádrový procesor je nejvýkonnější a zároveň má minimální spotřebu a velmi nízkou provozní teplotu. Neprodává se