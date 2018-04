Skvělé mini, co není zas tak malé. Recenze HTC One mini

Podobně jako Samsung má Galaxy S4 mini, HTC má teď One mini. Mini je prostě v módě a na vlně popularity a zájmu topmodelů se tak nově vezou i zmenšené verze s mírně horší výbavou, avšak menšími rozměry a příznivější cenovkou. One mini je tedy nový model vyšší střední třídy, který se řadí pod letošní špičku One, podobně jako se One S řadil pod One X.

One mini je tedy technicky vzato nástupcem One S, avšak to nezní tak atraktivně jako zmenšené špičkové One. Ať už to HTC myslí jakkoli, jisté je, že One mini je výborný smartphone vyšší třídy, který má co nabídnout. Výborné zpracování, elegantní design a hodně zajímavý fotoaparát jsou jenom tím nejvýraznějším, co bude lákat.

Plusy a minusy Proč koupit? perfektní zpracování

kvalitní materiály

výborná výbava

skvělý displej

pohotový fotoaparát

Proč nekoupit? na danou kategorii trochu větší rozměry

paměť nelze rozšířit

fotoaparát snímá méně detailů Kdy? září 2013 Za kolik? cca 11 500 Kč

Vyloženě odrazující záležitosti budeme u One mini hledat těžko. Snad jen komu se nelíbí nové uživatelské prostředí Sense, po HTC jednoduše nesáhne. Kdo hledá opravdu malý smartphone, tady také úplně neuspěje. Mini není zas takový prcek, jak se dle názvu zdá, a i přes stejnou úhlopříčku displeje je o kousek větší než konkurenční Samsung.

One mini je důkazem toho, že zájem velké části zákazníků se právem od drahých topmodelů přesouvá o stupínek níže. Ta nejvyšší třída smartphonů se totiž letos stala až příliš drahá, přitom právě modely jako mini nabízejí velmi podobné vlastnosti za cenu o čtvrtinu až třetinu nižší.

Vzhled a konstrukce: když malý není zase tak malý

HTC One mini dědí linky po svém větším sourozenci, ovšem na rozdíl od Samsungu je tu přeci jen více optických rozdílů, které dělají z mini svébytnější model. Pro mnohé však zůstane hlavním rozdílem mezi One a One mini velikost. Jenže to je tak trochu paradox: mini verze One není zas o tolik menší, jak by název a stav u konkurence napovídal.

Důvod je poměrně jednoduchý. Zatímco HTC One má stejnou velikost jako Galaxy S4, mini verze je o něco větší než podobně zmenšený Samsung. Velké One má oproti S4 menší displej a zbytek plochy zabírají kvalitní stereo reproduktory. One mini je dostalo také, ovšem displej je tu stejně velký jako u S4 mini, takže telefon oproti Samsungu trochu povyrostl.

Nechme ale porovnávání a podívejme se na samotné One mini. Design vychází z velkého modelu, jsou tu ovšem jasné rozdíly, které z něj dělají svébytný kousek. Telefon je z hlediska proporcí výrazně užší než velký One, výrazným rozdílem je také provedení boků. Kolem dokola totiž tělo obepíná bílý pásek polykarbonátu. Plastového materiálu je tu tak více než u většího modelu, lemování ovšem trochu uhlazuje celkový vzhled.

One mini stále působí velmi luxusním dojmem. Hliníku je na těle spousta: vpředu podobně jako u velkého typu plochy pod a nad displejem, záda jsou hliníková téměř celá, krom dvou pásků, které se nacházejí symetricky v horní a spodní části těla. Tentokrát tu není výběžek k fotoaparátu a přisvětlovací dioda se nachází v ose telefonu. Opět to přispívá k eleganci a větší uhlazenosti.

Zpracování je opět dokonalé, One mini v tomto zcela bez výjimky kopíruje svého většího sourozence. Lépe zpracované telefony tak budete hledat opravdu těžko, zpracování je špičkové. Telefon také velmi příjemně padne do ruky, na tom se podílí především řekněme přiměřená šířka přístroje a také zaoblený tvar zad. One mini se drží skvěle a z ruky jen tak nevyklouzne.

Dlužni jsme ještě konkrétní míry telefonu: rozměry jsou 132 x 63,2 x 9,3 mm, hmotnost činí 122 gramů. To je na telefon dané kategorie více, než je obvyklé, je to však důsledek použití kvalitních materiálů.

Displej a ovládání: nové Sense v menším

Co se softwaru týče, dostalo HTC One mini v podstatě stejnou výbavu jako velký model. Je tu tedy nové prostředí Sense 5 s hlavní obrazovkou Blink Feed. Komu se Blink Feed jako zdroj aktualit nelíbí (stále je tu málo českého obsahu), nemusí jej mít jako domovskou obrazovku, ale celkově se této funkce z úvodní plochy zbavit nelze.

Nám se však Blink Feed se svou kombinací zpráv z různých zpravodajských zdrojů a účtů ze sociálních sítí líbí, uživatel má po každém odemčení telefonu okamžitý stručný přehled o momentálním dění ve světě. Nová grafika Sense je jednodušší, příjemnější a přehlednější než starší provedení. I tak ovšem může být výrazné a svébytné grafické prostředí pro někoho nevýhodou. A v menu je dobré mít na paměti, že matrice ikon se dá přepnout ze 3 x 4 na 4 x 5, u řazení se dá vybírat z abecedního uspořádání, podle nejnověji nainstalovaných aplikací a ze zcela vlastního uspořádání.

Pod pátou inkarnací Sense běží aktuální verze Androidu 4.2.2 Jelly Bean, ovšem samotný systém je docela skrytý. HTC se však nevydalo cestou spousty chytrých funkcí s pochybnou užitečností, takže s během systému s grafickou nadstavbou nemá hardware telefonu mnoho práce. Vše je tedy velmi svižné a One mini funguje bez jakéhokoli zadrhávání. Dvoujádrový Qualcomm Snapdragon 400 s taktem 1,4 GHz a 1 GB RAM bohatě stačí, pochopitelně se ovšem One mini nezařadí mezi výkonové rekordmany v benchmarcích.

Samotné ovládání přebírá One mini beze zbytku od svého velkého sourozence. Pod displejem tedy najdeme pouze dvojici senzorových tlačítek – zpět a home. Na první pohled vypadá tato kombinace nedostatečně a nezvykle. Ovšem tlačítko menu se už ve většině aplikací objevuje jako virtuální a na trochu netypické rozmístění tlačítek se dá docela dobře zvyknout – jsou tu blíž u sebe než u velkého typu, a tak se prsty lépe hledají. Delším podržením home tlačítka se odkudkoli spustí funkce Google Now, rychlým dvojitým stiskem pak lze přepínat mezi posledními devíti spuštěnými aplikacemi.

V oblasti displejů se řadí HTC dlouhodobě na špičku: na absolutní trůn vloni usedl model One X a nové typy řady včetně mini v tomto trendu pokračují. HTC se nesnaží lákat na zářivé barvičky jako někteří konkurenti. Obraz má co možná nejvěrnější barvy a vypadá téměř jako namalovaný na samotném krycím skle. Rozlišení HD (1 280 x 720 pixelů) na úhlopříčce 4,3 palce znamená velmi solidní jemnost 342 pixelů na palec. Displej One mini je opravdu vynikající a v dané cenové i velikostní kategorii budeme jen těžko hledat přemožitele. Kvalitou překoná i mnohé větší a dražší soupeře, a to i přesto, že především v oblasti displejů učinily smartphony v poslední době největší pokrok.

Pokud bychom měli přeci jen displej v některé oblasti podrobit kritice, tak můžeme říci, že jeho krycí sklo je až příliš lesklé, což trochu snižuje jeho čitelnost na přímém slunci. Ta je tak spíše jen průměrná. Na druhou stranu displej kryje nejnovější typ tvrzeného skla Gorilla Glass 3 a zatím se zdá, že je opravdu velmi odolné, na displeji se nám nepodařilo vyrobit ani drobné škrábance.

Baterie: klasika s malou rezervou

HTC One mini má nerozebíratelné tělo a tudíž pevně vestavěnou baterii. Akumulátor má kapacitu 1 800 mAh a je typu Li-Pol. Ve světě moderních smartphonů tak kapacita nepatří kdovíjak na vrchol, u podobně velikých telefonů je to však vcelku standard. Praktická výdrž je v podstatě také taková. Očekávat dva dny na jedno nabití mohou jen uživatelé, kteří pracují s telefonem střídměji. Běžně One mini bez potíží přežije i perný den používání a většinou mu ještě zbývá trocha energie na druhý den. Avšak nabíjení každý den je většinou nutností.

Telefonování a zprávy: menší stačí

Funkce v oblasti psaní zpráv a telefonování zcela kopírují nabídku většího modelu. Co se hardwaru týče, opět můžeme pochválit výborné reproduktory, které zajišťují kvalitní zvuk jak v případě sluchátka, tak při hlasitém odposlechu nebo při vyzvánění. Výhodou je i možná vysoká úroveň nastavení hlasitosti při hovoru, což spolu s mikrofony pro potlačení okolního hluku zpříjemňuje telefonování v rušném prostředí. Tlačítka pro ovládání hlasitosti hovoru jsou oddělená, avšak jejich ovládání při hovoru není tak snadné a pohodlné jako u velkého One.

To klávesnice nabízí v podstatě stejné pohodlí. Menší úhlopříčku totiž mnoho uživatelů nemusí považovat za negativní ústupek, navíc se samozřejmě dá klávesnice používat i v režimu na šířku. Stále platí, že zprávy lze psát i pomocí predikce s tahy, podobně jako u systému Swype. Jenže u HTC tato možnost neustále zprávy psané s diakritikou zkracuje na 70 znaků. V editoru SMS to tak není nejvhodnější způsob psaní, jinde to však určitě nevadí. Klávesnice je přehledná a má velmi dobré rozložení, takže se na ní píše rychle a intuitivně i klasickým vyťukáváním.

Organizace a data: drobné ústupky

Kromě velikosti displeje a výkonu samotného čipsetu dělá oproti velkému topmodelu One mini největší ústupky v oblasti práce s daty. Na rozdíl od u nás prodávaného korejského soupeře ovšem nedělá ústupky v oblasti datové konektivity. One mini je tak vybaveno podporou sítí LTE, což z něj dělá v dané třídě i jeden z dlouhodobě nejatraktivnějších telefonů: při zavádění nových sítí u nás totiž bude telefon připraven. Na druhou stranu chybí podpora stále obvyklejší funkce NFC, čímž mini na soupeře trochu ztrácí. Oproti velkému modelu také telefon přišel o infraport, který zažívá v současnosti návrat do řady telefonů. One mini tak nelze použít jako dálkové ovládání k televizoru a dalším zařízením. Jinak je tu tradiční sestava wi-fi, Bluetooth 4.0 a běžných mobilních sítí včetně HSPA+.

Telefon se prodává pouze v provedení se 16 GB vnitřní paměti, tu nelze rozšířit paměťovými kartami. Uživatel si tak bude muset vystačit s on-line úložišti, jako je Dropbox a podobně. Mimochodem, do něj se dají nová HTC s prostředím Sense 5 pohodlně zálohovat a při nastartování nového telefonu lze zálohu snadno obnovit. Takto jsme vyzkoušeli obnovení nastavení mini z původní zálohy námi dříve testovaného velkého One – vše fungovalo naprosto samozřejmě a přístroj neprotestoval, že mu záloha nepatří. Vedle zálohování mohou čerství majitelé využít možnost nastavení si telefonu ještě před tím, než jim dorazí domů. Učinit tak mohou na stránce start.htc.com.

Standardní softwarová výbava obsahuje vcelku běžnou sestavu aplikací včetně Polaris Office pro práci s kancelářskými dokumenty (ty lze i vytvářet). Jsou tu poznámky, čtečka PDF a zajímavostí je aplikace KeyVPN pro bezpečné VPN připojení například k firemní síti.

Zábava: Ultrapixely a Zoe bez změny

Zmenšené One mini v zábavní oblasti doslova a do písmene kopíruje svého většího sourozence. O skvělých stereoreproduktorech s kvalitním zvukem jsme se již zmiňovali, teď si probereme především fotoaparát. Je to stejný ultrapixelový modul, který má One. Má tedy rozlišení 4 megapixely a jeho zvláštností je, že standardně v plném rozlišení fotí širokoúhlé snímky a podává velmi zajímavé výkony ve špatných světelných podmínkách. V modelu mini nám netradiční fotoaparát sedí více než u dražšího smartphonu – tam totiž foťák jasně naráží na limity čtyřmegapixelového čipsetu a úrovně detailů – ta zdaleka nedosahuje té u soupeřů.

U mini se sice na fotoaparátu nic nezměnilo (kromě chybějící hardwarové stabilizace, která u One ovšem není moc hvězdná), ovšem v dané třídě rozhodně nepanuje takový přetlak fotomobilů, a tak tu naopak bude One mini svými schopnostmi vynikat a nižší úroveň detailů nemusí tolik vadit – vyváží ji výhody jako bleskurychlé fungování, různé akční způsoby zpracování pořízených snímků i již zmiňovaná překvapivě dobrá kvalita obrázků v horších světelných podmínkách. Od modelu One se podařilo HTC na softwaru zapracovat, a tak jsou snímky použitelnější, byť pochopitelně ve tmě nelze očekávat zázraky a množství šumu je pak vysoké i přes velikost pixelů snímače. HTC se také podařilo trochu zlepšit sytost barev.

Po rozkliknutí se zobrazí širokoúhlé snímky v plné velikosti

Fotoaparát opět umí snímat v plném rozlišení i při natáčení videa, které může mít Full HD rozlišení. Pro sdílení na sociálních sítích je pak zajímavou alternativou funkce Zoe, která natáčí krátké video před a po pořízení snímku, a oživuje tak galerii i možnosti sdílení vzniklých děl. Samotná funkce Zoe se zapíná tlačítkem na levém okraji obrazovky aplikace fotoaparátu a je dobré na ni pamatovat. Někdy je totiž hodně otravné, když chcete rychle pořídit snímek, ale zrovna máte zapnuté Zoe, a musíte tak na další záběr čekat, než Zoe provede svou akci. Jinak je však fotoaparát One mini naprosto bleskurychlý.

Shrnutí: skvělý střední smartphone

HTC One mini je výborný smartphone vyšší střední třídy, který uspokojí potřeby všech uživatelů toužících po výkonném, ale jinak kompaktním chytrém mobilu. Ve své třídě patří k absolutní špičce především díky dokonalému zpracování a výtečnému displeji. Nedostatků je minimum, snad jen ovládání a Sense 5 nemusí být všem po chuti a vnitřní paměť pouze 16 GB také představuje jisté mezení.

Cena HTC One mini není nízká, ale v podstatě odpovídá schopnostem telefonu. Cenovka je zhruba stejná jako u ambiciózního Samsungu Galaxy S4 mini, který je hlavním soupeřem. Mezi další konkurenty můžeme počítat například i stájového sourozence Windows Phone 8X by HTC s operačním systémem od Microsoftu. Telefon má velmi podobnou výbavu, rovněž velmi skvělé zpracování a především hodně atraktivní cenovku, která v oficiální distribuci klesla už na 7 000 korun. Na druhé straně spektra se může One mini měřit třeba se zajímavým BlackBerry Z10 se skvělým ovládáním, ovšem podstatně vyšší cenovkou.

Vraťme se však k androidím soupeřům. Tady se One mini postaví třeba voděodolnému Sony Xperia V nebo atraktivním modelům Huawei – ať už typu Honor 2 se 4,5 palcovým HD displejem, levnějšímu G600 s qHD rozlišením nebo tenoučkému P6.

HTC One mini a konkurence

HTC One mini je zmenšenou verzi svého vrcholného modelu One, má stejný design i konstrukci, výbava je o něco chudší. Telefon používá operační systém Android 4.2.2 Jelly Bean s uživatelskou nadstavbou Sense 5. Uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB nelze zvětšit pomocí paměťových karet. To je daň za jednolitý design. Cena: 11 500 Kč

Samsung Galaxy S 4 mini je zmenšenou verzí modelu S4 s trochu horší výbavou. Displej mezigeneračně povyrostl na 4,3 palce, rozlišení je 960 × 540 pixelů. S4 mini pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz a 1,5 GB paměti RAM. Fotoaparát nabídne rozlišení 8 megapixelů. Cena: 11 500 Kč

HTC Windows Phone 8X je poháněn dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz, má 1 GB RAM a 16 GB vestavěné paměti. Ve výbavě nechybí NFC nebo osmimegapixelový fotoaparát. Telefon se chlubí také čelním fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely. Cena: 7 000 Kč