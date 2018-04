Kovový luxus dotažený do nejmenšího detailu a to včetně luxusní ceny

Zdá se, že cesta HTC k úspěchu vede přes fakt, že firma bude skoro všechno dělat jinak než konkurence. A nové HTC One M9 je toho důkazem. Ve firmě si opět místo radikálních změn vystačili s evolučním updatem. U HTC dávají víc než kdekoli jinde důraz na zpracování a design, výkon je jen jakousi samozřejmou ingrediencí novinky.

A naopak se u HTC vůbec neženou za technickými vymoženostmi – QHD displej, čtečka otisků prstů, senzory pro měření tepu, bezdrátové dobíjení a některé další drobnosti u One M9 prostě nenajdeme, je v tomto ohledu opravdu stejné jako loňský model M8. Jenže v praxi je to vlastně skoro jedno, většina uživatelů podobné inovace stejně nevyužije a ti, kdo po nich touží, jednoduše zamíří ke konkurenci nebo si počkají na větší model One M9 Plus, který by měl většinu těchto drobností dostat a k tomu dostane i větší displej.

One M9 vlastně zůstává jedním z mála nejvýkonnějších smartphonů, který drží úhlopříčku displeje na hodnotě pěti palců. Jistě, Samsung má displej větší jen o desetinu, ale většina dalších konkurentů má nejen větší úhlopříčky, ale také větší rozměry. HTC tak bude imponovat všem, komu se nelíbí neustálý růst smartphonů. A samozřejmě všem, kdo hledají opravdu luxusní zboží. Kvalita provedení totiž na trhu v současné době nemá obdoby.

Vzhled a konstrukce: maximální luxus

Designu HTC One M9 v porovnání se starším One M8 jsme se již podrobně věnovali porovnání obou špičkových HTC (najděte deset rozdílů za sedm tisíc). Tím máme tuto část recenze trochu ulehčenou, omezíme se jen na obecná konstatování, řadu detailů najdete v porovnání.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkové zpracování

luxusní design

vysoký výkon

vcelku kompaktní rozměry

Proč nekoupit? extrémní cena

trochu okoukaný vzhled

průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Na první pohled se novinka tváří téměř identicky jako loňský model, ale při bližším pohledu najdeme mnoho změn. One M9 je hranatější, pojetím hran se blíží spíš původnímu One M7. Boky telefonu jsou vyšší, záda méně zaoblená, čelní plocha nemá „zjemňující“ rámeček a působí ostřejším dojmem. HTC také mírně zmenšilo nevyužitou černou plochu pod a nad displejem, malinko víc místa dostaly reproduktory BoomSound.

One M9 díky těmto úpravám působí kompaktnějším dojmem než loňský model a pohled do specifikací to potvrzuje. Na výšku měří novinka 144,6 mm, tedy o 1,8 mm méně, na šířku pak 69,7 mm, tedy devět desetin milimetru méně. Tloušťka naopak nepatrně stoupla na 9,6 mm (nárůst o dvě desetiny). Změny se nezdají být podstatné, ale v praxi jsou přeci jenom trochu znát a telefon může být pro některé uživatele příjemnější na držení. Jiným by ovšem mohly vadit ostřejší hrany, byť o tom, že by M9 řezalo do rukou rozhodně hovořit nelze.

Velkou designovou změnou prošla oblast fotoaparátu, ta tam je Duo Camera, namísto toho je tu výraznější čočka klasického fotoaparátu. Podle nás je to vzhledově nejméně povedená část M9. Naopak se povedlo přeskupení tlačítek na pravém boku – jsou oddělená, přestěhovalo se sem i vypínací tlačítko a celek působí velmi elegantně. Stisk tlačítek je naprosto přesný a dají se snadno nahmatat poslepu.

Design je subjektivní záležitostí, nicméně musíme uznat, že i v této oblasti udělalo HTC pokrok, byť se to na první pohled nezdá. Je ovšem možné, že starší typ se bude některým uživatelům líbit více. U HTC také zapracovali na zpracování novinky. Už M8 byl (a stále je) skvěle udělaný smartphone, který téměř nemá obdoby. One M9 posouvá hranice o něco dále, částečně i díky zcela nové barevné variantě. Tmavší šedé nebo stříbrné provedení jsou klasikou pro konzervativnější uživatele, pro ty, kdo si opravdu potrpí na luxus, je tu verze v kombinaci stříbrné a zlaté barvy. Zlatá je použita na bocích telefonu a my jen zůstáváme v úžasu nad tím, jak se podařilo HTC v jednolitém těle zkombinovat tak přesně dvě barvy kovu. Hranicí je přechod zad do boků.

Trochu překvapením je, že HTC na těle M9 nově použilo i plast. Je z něj čelní rámeček okolo displeje, v případě námi testované dvoubarevné verze šedý. Na první pohled se může tvářit jako kov, ale je to opravdu plast. Důvody pro jeho použití neznáme, ale můžeme se domnívat, že plast, který se pomaleji zahřívá i ochlazuje, je příjemnější při používání telefonu v horku nebo naopak v mrazech – jednoduše vám ke sluchátku „nepřimrzne“ ucho, pokud telefon zrovna ležel někde v zimě, a nepopálíte se o něj, když na displej zrovna pražilo slunce. Dalším důvodem může být to, že při pádu telefonu přeci jen měkčí plast trochu utlumí náraz a ochrání displej.

Mimochodem, když jde o ochranu, u HTC opět připravili nové pouzdro Dot View – to je přepracováno tak, aby chránilo celé tělo telefonu, je jen displej a záda, jako u předchozího provedení. Na druhou stranu průhledná zadní část pouzdra se snadno poškrábe a nepůsobí zrovna elegantně. Pouzdro je tak spíš ochranným než designovým prvkem. Starší verze s neprůhlednou zadní plochou a odhalenými boky by měla být rovněž k dispozici, zákazníci si tedy budou moci vybrat.

Jinak vlastně ani nelze z hlediska designu a konstrukce One M9 cokoli vyčítat. Lépe mechanicky zpracovaný telefon na trhu jednoduše nenajdete. Tečka.

Displej a ovládání: nový Android, původní Sense

HTC svému top modelu ponechalo Full HD displej z loňského předchůdce. Nezměnilo se na něm snad vůbec nic, což ovšem není důvod ke kritice. Displej One M8 byl špičkový a na jeho parametrech se nic nemění, takže špičkový zůstává. A to i přes nástup nových QHD displejů. Vyšší rozlišení ocení málokdo, tenhle displej bude trochu úspornější než QHD panely.

I uživatelské prostředí zůstalo v podstatě zachováno. Byť z verze 6.0 povýšilo Sense na 7.0, změn je docela málo. Plošší grafiku, která je teď tak v módě, totiž zavedla už předchozí verze uživatelského prostředí, teď se tedy setkáváme jen s kosmetickými změnami. Některé z nich souvisí s použitím nového Androidu 5.0 Lollipop. Mění se třeba stahování lišty s notifikacemi, které je nově dvoustupňové. Trochu jiný je použitý font a uživatelé navíc získávají více možností, jak si vzhled systému přizpůsobit obrazu svému. Třeba stylem písma, širší jsou i možnosti přizpůsobení grafického schématu, HTC nově nabízí širší řadu témat a více cest k jejich úpravě.

V nastavení tak například najdeme možnost ke trojici obvyklých virtuálních ovládacích tlačítek přidat další. Může tu být třeba tlačítko pro vypnutí displeje, které ovšem k umístění vypínacího tlačítka na pravém boku tak nutné není. Dalšími možnostmi jsou stažení notifikační lišty, skrytí navigačního panelu, přepínání automatické rotace displeje či přístup k rychlým nastavením.

Zajímavou softwarovou novinkou je widget, ve kterém se mění sestava aplikací podle toho, kdy a kde je uživatel využívá. Widget může být součástí kterékoli části kterékoli strany domovské obrazovky, největší smysl však dává na té hlavní. Místa, kde se právě uživatel nachází, se snaží widget odhadovat sám, třeba za pomoci funkce Google Now. Lze je i ručně přepínat, to když se widget nestrefí. Pokud opravdu využíváte na každém místě (doma, v práci, venku, na cestách) úplně jiné aplikace, může to být elegantní způsob, jak si usnadnit ovládání smartphonu. Chce to samozřejmě čas, než se widget vše naučí, pak ale funguje docela spolehlivě. Aplikace si lze jinak na domovskou obrazovku skládat dle libosti. Tyto a některé další novinky teď HTC nabízí pro vybrané smartphony své značky ke stažení z Play Store.

Krom těchto víceméně kosmetických změn je v Sense UI vše při starém – třeba i přehled zpráv BlinkFeed, který jsme si časem již docela oblíbili. Opět platí, že operační systém je u One M9 výborně vyladěný, stejně jako u předchůdce. Nikde se nic nezadrhává a uživatel nemusí čekat.

HTC One M9 také dostalo inovovaný hardware, který znamená, že i z hlediska výkonu zůstává novinka na špičce. O procesoru Snapdragon 810 a jeho potenciálním přehřívání toho bylo napsáno hodně. Telefon jsme zkoušeli nejprve s ne zcela finálním softwarem, který už ovšem některé potíže s přehříváním řešil, a pak s aktualizovanou verzí systému, se kterou by již měl jít do prodeje. Ani v jednom případě jsme nezaznamenali problematické teploty – aby bylo jasno, při hraní her nebo benchmarcích se dovede One M9 opravdu slušně zahřát, ale není to nic, co by nedělaly i další smartphony s kovovým tělem, včetně loňského typu M8.

Pro někoho už mohou být takové teploty nepříjemné, stále jsou však v přijatelných mezích. Zajímavé bylo, že ve výkonových testech mělo přeci jenom zahřívání procesoru vliv, je vidět, že za vysokých teplot systém nejspíš snižuje jeho takt, aby tolik „netopil“. Několik pokusů v benchmarcích za sebou tak mělo většinou za následek mírně sestupnou tendenci výsledků. Ale nešlo o nic dramatického, v podstatě novinka konstantně překonávala loňský model (u kterého lze podobný trend stejně jako u téměř každého smartphonu vypozorovat také, ale není tak výrazný). Jen dodejme, že letos disponuje špičkové HTC 3 GB RAM paměti.

Baterie: solidní představení

Tolikrát propírané přehřívání Snapdragonu 810 také vzbuzuje otázky ohledně výdrže nového HTC. Rychle vás uklidníme, je zcela standardní. Novinka dostala akumulátor s kapacitou 2 840 mAh, což sice není žádný rekord, ale je to docela slušná porce energie. V perném dni telefon bez problému přežil od rána do noci a ani nemusel sáhnout k zapnutí některého z úsporných režimů.

Při klidnějším používání jsme se pak dostali i na dva dny používání na jedno nabití, ale tam už většinou v podvečer druhého dne přišel na řadu právě úsporný režim – ne ovšem ten ultra-úsporný, který v podstatě z chytrého HTC udělá jen obyčejný telefon. Volbou vhodného módu lze navíc celkově výdrž telefonu ještě prodloužit, méně nároční uživatelé mohou mít vlastně úsporný režim zapnutý téměř neustále a výkonný zapínat jen ve chvíli, kdy opravdu maximální sílu telefonu potřebují.

Běžné funkce: jen minimum rozdílů

V začátku recenze jsme zmiňovali, že HTC One M9 nemá žádnou z ultra moderních vychytávek, jako bezdrátové dobíjení, senzory tepu, čtečky otisků a podobně. To znamená, že se jeho běžná funkční sada nijak zásadně neliší od loňského modelu M8. Pro někoho je to dobrá zpráva, že si nebude muset zvykat na nové funkce, které stejně většinou nevyužije, pro jiného zklamání.

Pokud máme HTC One M9 hodnotit opravdu nezávisle, tak absenci některých těch moderních funkcí v dané třídě musíme započíst jako mínus. Ale v praxi nám to vůbec nevadí a domníváme se, že stejný názor bude mít drtivá většina potenciálních zákazníků. Je to podobné, jako „absence“ QHD displeje.

To ovšem neznamená, že jiné moderní funkce M9 nemá – třeba infraport, NFC či LTE s kompletní podporou všech u nás i v zahraničí běžných pásem jsou samozřejmostí. Infraport lze pochopitelně používat třeba k dálkovému ovládání televizorů a dalších spotřebičů v domácnosti, to díky aplikací Peel Smart Remote.

Telefonní funkce nebo funkce pro práci se zprávami stejně jako e-mailový klient a další obvyklé záležitosti zůstávají v podstatě při starém. Různé drobné změny souvisí spíš s novým Androidem než s tím, že by je chtělo dělat HTC. Tak třeba z nabídky aplikací zmizela tradiční svítilna – ta se totiž nachází v menu rychlých nastavení, které se objeví po stažení notifikační lišty (tah dvěma prsty ukáže kompletní sestavu přepínačů rovnou). Jenže ikona svítilny tu není standardně od počátku, je potřeba vstoupit do nastavení a přesunout ji sem.

Logiku postrádá také nastavování vyzvánění. Smartphony s Androidem 5.0 nemají zcela tichý režim, tlačítky pro regulaci hlasitosti nebo přepínačem v liště lze telefon ztlumit jen na vibrace a ty tak jednoduše vypnout nelze. Je potřeba si trochu pohrát s nastavením režimu nerušit, pak může uživatel docílit potřebných výsledků. Google také znesnadnil nastavení vyzvánění – třeba pro e-mailové aplikace se zvuky nastavují hluboko v jejich vlastních nastaveních, tón nejde nastavit klasicky s ostatními zvuky. S novým Androidem zrovna tak souvisí zobrazování notifikací na zamykací obrazovce. Je potřeba jim věnovat trochu pozornosti.

Opět musíme pochválit zvuk, který se ze smartpohnu line. Reproduktory BoomSound mají opravdu dost síly a One M9 dovede být výrazně hlasité – typicky používáme pro vyzvánění zhruba střední nastavení hlasitosti. Výborně funguje i hlasitý odposlech při telefonování.

Fotoaparát: HTC znovu tápe

Jednou z oblastí, kde HTC delší dobu čelí více či méně výrazné kritice, je fotoaparát. Nám se loňská Duo Camera s nízkým rozlišením docela líbila, protože dovedla opravdu velmi kreativní práci s fotoaparáty. Foťák byl sice extrémně rychlý, ale chyběly mu detaily a ani úroveň barev nebyla vždy ideální. Ale v manuálním režimu ovládání se daly barevné nedostatky odstranit.

Manuální ovládání má samozřejmě i novinka M9, ale celkově jsou na ni kladeny vyšší nároky než na netradiční foťák u předchůdce. V podstatě je fotoaparát One M9 takovou klasikou. Má rozlišení 20 megapixelů, automatické ostření a diodový blesk s dvojicí různobarevných diod pro věrnější osvětlení scény. Chybí ovšem třeba v této třídě stále obvyklejší stabilizace obrazu. A komu chybí UltraPixel snímač loňského provedení, nemusí zoufat, najde jej u čelní kamery pro selfie snímky.Ta umí pořídit obrázky vlastně ve stejné kvalitě jako hlavní foťák loňského modelu, jen tu chybí ostření a blesk.

Papírové parametry foťáku HTC One M9 jsou parádní, jenže realita už tak zázračná není. Bohužel. Tak především kvůli vysokému rozlišení přišel fotoaparát o svou loňskou bleskurychlost. Obzvlášť to vynikne v kontrastu s novým Samsungem Galaxy S6 nebo LG G Flex2. Oba dovedou být rychlejší třeba při sériovém snímání, LG určitě ostří rychleji a pokud chce uživatel sekat třeba při akčních scénách doslova jeden snímek za druhým, tak jsou na tom lépe soupeři. Celkově určitě není z hlediska rychlosti fotoaparát špatný, ale soupeři jsou na tom lépe.

Důkazem trochu staromódního fungování fotoaparátu HTC je i chování funkce HDR. Zatímco soupeři většinou zvládají HDR v reálném čase a navíc v automatickém módu, HTC nikoliv. HDR režim je nutné vždy ručně zapnout a po pořízení snímku chvilku telefon držet a počkat, až výsledek zpracuje. Trochu to kontrastuje s jinak velmi moderním a příjemným ovládáním fotoaparátu.

Nakonec jsou však nejdůležitější samotné výsledky, které fotoaparát podává. Ty nejsou rozhodně špatné, ale na druhou stranu ještě má HTC co dohánět. Jeho čip výrazně šumí a detaily mohou být snadno na fotkách poměrně rozpité. V horším světle se situace výrazně zhoršuje, za dobrého světla umí HTC podat podobně dobrý výkon jako konkurence. HTC ale u M9 přišlo o výhodu velmi solidního fotografování ve špatných světelných podmínkách. Podobné akční fotografie jako s M8 u M9 pořídíte jen s obtížemi a to jednoduše proto, že foťák není dost pohotový a rychlý. Jakmile se světlo trochu zhorší, zhoršují se také schopnosti fotoaparátu správně zaostřit – to byla přednost loňského modelu, který bleskurychle a spolehlivě ostřil díky druhé čočce fotoaparátu.

M9 tak na soupeře ztrácí především tam, kde M8 excelovalo – při fotografování v horších světelných podmínkách a v kreativní fotografii. Při běžném používání je na tom podobně jako soupeři, nikoli však lépe. Od dvacetimegapixelového snímače bychom čekali mnohem více detailů. Foťák se také občas nedovede správně vypořádat se světelnými kontrasty, občas jsou snímky zbytečně bledé a mírně přeexponované. To ovšem lze vyřešit použitím manuálního režimu.

Každopádně od špičkového HTC za dvacet tisíc bychom čekali v oblasti fotoaparátu suverénnější výkon.

Shrnutí: luxus trochu po svém

HTC One M9 je špičkový smartphone, který se soustředí především na dokonalé zpracování a do detailu vypilovaný design. One M9 je opravdu stylový přístroj, který nemá z hlediska mechanického provedení na trhu konkurenci. A líbit se bude mimo jiné i těm, kdo se nechtějí spokojit s neustálým růstem top modelů, M9 zůstává u pětipalcové úhlopříčky displeje a oproti loňskému modelu je o malinko menší. Na druhou stranu nemá HTC tolik moderních vychytávek jako soupeři, HTC tu jde opět svou (konzervativní) cestou. Dokonce se výrobce vrátil k obyčejnému fotoaparátu, který má sice potenciál, ale na soupeře ztrácí a ztratil i výhody, které měl jinak kvůli nízkému rozlišení kritizovaný předchůdce.

Jenže objektivně vzato, absence některých technických vymožeností bude vadit spíš na papíře než v praxi – že nemá M9 QHD displej, čtečku otisků prstů nebo další speciality nás při testu vlastně ani jednou nemrzelo. Jen je škoda, že uživatelé, kteří si takové věci žádají, je za obrovské peníze, které si HTC za svůj top model žádá, nedostanou. Cena 19 990 korun je u One M8 opravdu extrémní, bohužel odpovídá trendu zdražování špičkových modelů (částečně je na vině kurz koruny).

Soupeři za danou cenu nabídnou víc. Nový Samsung Galaxy S6 startuje na stejné cenovce a i když si uživatelé u něj budou muset vystačit jen s vestavěnými 32 GB paměti a na rozdíl od HTC One M9 nemá S6 slot na karty microSD, má lákavější displej, bezdrátové dobíjení, zabezpečení čtečkou, senzory pro měření tepu a další speciality. LG G Flex2 má oficiálně stát také necelých 20 000 korun a ve skutečnoti jej v e-shopech seženete o tři tisíce levněji. Tento model láká především na svůj netypický zahnutý displej a zaujme i dalšími prvky, včetně povedeného fotoaparátu.

HTC se také bude muset vypořádat s loňskými modely, které mají sice trochu méně výkonu, ale v praxi je to vlastně jedno. Nejeden zákazník bude usilovně přemýšlet, jestli se nevyplatí koupit loňský model M8. A možná vyplatí, rozdíl ve výkonu většina uživatelů nepozná a pokud vám jde o špičkovou kvalitu fotografií, stejně nejspíš neuvažujete o HTC. M8 je mnohem levnější, vyjde na 14 485 korun. Na trh už ovšem míří i jeho inovovaná a levnější varianta M8s, která zachová špičkové atraktivní kovové tělo, dostane ovšem trochu slabší Snapdragon 615 (ale třeba výkonnější baterii). Vyjde na 13 290 korun. M9 je sice trochu luxusnější (obzvlášť u dvoubarevné varianty), ale rozdíl není zásadní a poznáte jej hlavně při bližší obhlídce.

Z dalších loňských top smartphonů můžeme jako soupeře jmenovat stále parádní (a brzy zralé na modelovu výměnu) LG G3 s QHD displejem, které vyjde na méně než 13 000 korun. Sony nabízí špičkovou Xperii Z3 s podobnými parametry jako HTC (jen slabším procesorem) za 15 490 korun. U Samsungu se lze samozřejmě podívat třeba na loňský model S5 za 14 690 korun. Lákavé Xiaomi Mi4 vyjde na našem trhu na zhruba 10 000 korun, ale jen s menší 16 GB pamětí a je nutné u něj počítat je s omezenou funkčností LTE.