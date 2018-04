Recenze: HTC Flyer ukazuje potenciál tabletů. Zatím zůstal nevyužit

HTC Flyer je prvním příspěvkem tchajwanského výrobce do mladé kategorie tabletů. V té zatím vykrystalizovaly dvě kategorie: mobilnější sedmipalcové a větší desetipalcové. Flyer patří (jako Samsung Galaxy Tab P1000) do té první kategorie.

Plusy a mínusy Proč koupit? kompaktní rozměry

snadné ovládání

kvalitní konstrukce

Proč nekoupit? vysoká cena

lesklý displej Kdy? V prodeji Za kolik? 16 999 Kč

To s sebou nese nižší hmotnost a možnost nosit jej například v náprsní kapse bundy, na druhou stranu se na menší displej vejde méně obsahu.

Na našem trhu je Flyer po Samsungu teprve druhým vážným příspěvkem do této kategorie. Na první pohled nabídnou oba přístroje téměř stejně, při detailnějším zkoumání ale zjistíme, že HTC je přeci jenom v téměř každém ohledu drobně lepší. Jenže na druhou stranu jsou vylepšení vykoupena vysokou cenou. Ta činí 16 999 korun za verzi s 32GB paměti a 3G. K dispozici bude ještě levnější verze pouze s podporou wi-fi a 16GB paměti, ta stojí 13 999 korun.

Flyer jako tablet není špatný. Nabídne pro výrobce tradiční špičkové zpracování, většina těla je kovová. Systém, kterým je Android 2.3, je odladěný a tablet funguje hodně rychle. HTC se navíc pokusilo možnosti tabletu posunout ke každodenní použitelnosti. Jenže zatím stejně jako u ostatních výrobců zůstalo někde na půl cesty. Flyer, i přes přítomnost neobvyklého pera pro ruční psaní a kreslení, tak zůstává stále pouze hodně drahým přístrojem na surfování po internetu, sledování filmů a čtení a psaní e-mailů.

Po stránce designu jde vlastní cestou

HTC se při navrhování tabletu nenechalo úplně strhnout minimalistickými tvary iPadu, ke kterým se řada konkurentů snaží přiblížit. Vznikl tak designově originální tablet svébytných tvarů. Ty se na druhou stranu asi nezalíbí každému. Většina těla Flyeru je z hliníku. Jeho stříbrnou barvu doplňuje na vrchu a spodu zadní části bílý plast. Vrchní část se dá sejmout a pod ní se objeví slot na SIM a paměťové karty. Je tu také poměrně výrazná čočka fotoaparátu.

Záda Flyeru jsou hezky oblá, takže tablet dobře sedne do dlaně. Na rozdíl od desetipalcových kousků se tak Flyer dobře drží jednou rukou. Na čelní straně dominuje displej a jeho černé orámování.

Tady máme jeden praktický poznatek pro výrobce: zatímco desetipalcové tablety lze díky okrajům držet jako list papíru, u sedmipalcových to nejde. Možná by stálo za úvahu displej přesunout k jedné straně. To by sice narušilo estetiku přístrojů, ale zvýšilo praktickou použitelnost.

Použité materiály jsou podstatně kvalitnější než u Galaxy Tab a přístroj působí hodnotnějším dojmem. Na jednolitost iPadu ale Flyer nemá. Zpracování je ale opravdu výborné, což prověřil i jeden nechtěný pád tabletu z rukou přímo na beton. Incident se projevil jen pár šrámy na hliníkovém boku přístroje, jinak se nic nestalo. HTC navíc v balení k tabletu standardně dodává bílé pouzdro, které přístroj při přenášení ochrání. Z pouzdra je ale tablet potřeba vytahovat, nejde ho jenom nějak otevřít a začít ho rovnou používat.

HTC Flyer má hmotnost 420 gramů, což je o 40 více než u Galaxy Tab. Rozdíl je znát, ale není nijak závažný. Kvalitnější konstrukce Samsungu přijde určitě vhod. Podobné je to s rozměry, HTC se nehnalo za co nejmenší tloušťkou a dalšími nej parametry, rozměry 195,4 × 122 × 13,2 mm jsou tak v každém směru o kousek větší než u Galaxy. Flyer ale díky zaoblení zad vypadá štíhlejší.

Mobilní android s HTC Sense stačí

Google sice tvrdí, že pro tablety je vhodný až Android verze 3.0 Honeycomb, ale stejně jako Galaxy Tab si HTC Flyer vystačí s běžnou "mobilní" verzí systému. V testovacím kousku to byla konkrétně verze 2.3 Gingerbread, která nabídne řadu pokročilých funkcí. Ovládání a chování tabletu tak bude blízké uživatelům chytrých mobilů, kteří si na Honeycomb musí trochu zvykat. Doma budou především uživatelé přístrojů HTC, protože firma si ani tentokrát neodpustila implementaci svého vlastního uživatelského prostředí Sense.

To bylo samozřejmě trochu přizpůsobeno potřebám tabletu, takže k některým funkcím se uživatel dostane rychle z lišty na dolním okraji obrazovky. Novinkou, kterou Flyer přináší jako první, je také odemykací obrazovka s možností rychlého spuštění vybraných aplikací. Funkce se objeví i v následných chytrých telefonech HTC.

Funguje přitom jednoduše a skvěle. Od této chvíle ji chceme u každého chytrého mobilu a tabletu: po zmáčknutí odemykacího tlačítka telefonu není potřeba obrazovku nejprve odemknout, a pak následně v menu nebo na domovské obrazovce hledat potřebnou aplikaci. Čtveřici programů lze rychle spustit tak, že ikonu programu, která se objeví na odemykací obrazovce, přetáhnete do určeného prostoru. Tím se displej odemkne a zároveň se spustí zvolený program. Hezké, jednoduché, rychlé a funkční.

Prostředí HTC Sense možná trochu plýtvá místem: widgety a ikony ho na jednotlivých stranách domovské obrazovky zabírají hodně a obsahu by se sem vešlo podstatně více. Nám to ale vůbec nevadí, alespoň je vše přehledné a není problém se trefit na volbu, kterou si uživatel žádá. Stran na domovské obrazovce je osm a přepínat mezi nimi lze i oblíbeným multi-touch gestem dvěma prsty, takže plýtvání místem není žádný problém.

V ovládání pomáhají uživateli tři senzorová tlačítka, která jsou umístěna pod displejem. A to jak při orientaci na výšku, tak na šířku. S rotací displeje se jednoduše objeví i příslušná sada senzorových tlačítek. Tlačítka jsou snadno rozlišitelná. Jejich senzorová povaha navíc dává HTC možnost snadno aktualizovat na Android 3.0 Honeycomb, který žádná ovládací tlačítka nepotřebuje. V tom případě by třeba zůstala senzorová tlačítka neaktivní. My ale přítomnost tlačítek a možnost jejich použití k ovládání telefonu kvitujeme s povděkem. Byť jsou senzorová, tak stále dávají hardwarová tlačítka jakousi pevnou jistotu, kterou tlačítko na displeji nepřinese.

V některých aplikacích se ale nakonec projeví mobilní nátura použitého operačního systému. Tady mělo HTC možná trochu hlouběji zapracovat, protože po velkorysých ikonách uživatelského prostředí se místy setkáme s nesmyslně malými ikonkami a uzounkými lištami v některých vestavěných programech. Nejvíce nám to lezlo na nervy v mailovém klientu a aplikaci Gmail.

Rychlý hardware, mizerný displej

Prostředí Sense přitom vůbec žádným způsobem práci s přístrojem nezpomaluje. Hardware, který Flyer pohání, je dostatečně silný. Tablet dostal 1,5 GHz Cortex A8 procesor, což je oproti 1 GHz u Galaxy Tab výrazný pokrok. Na druhou stranu se zanedlouho bude muset HTC bránit novým tabletům s dvoujádrovými procesory podobných taktů.

Ještě důležitější je asi 1 GB paměti RAM, který znamená, že se tablet nezadýchá ani při náročnějších úkolech a hojném využívání možností multi-taskingu, který systém nabízí. V benchmarku Quadrant dosáhl tablet na skóre okolo 1 900 bodů, což je špičkový výkon. A to musíme vzít v potaz rozlišení displeje 600 × 1024 pixelů. Je to výrazně více než u mobilů a výsledek v benchmarku je o to úctyhodnější. Na dvoujádrové kousky to ale pochopitelně nestačí.

A jsme u největší slabiny HTC Flyer. Tou je právě displej. Ne že by na rozlišení bylo něco špatného, na dané úhlopříčce je řekněme příjemné a displej je z tohoto hlediska naprosto srovnatelný s konkurencí. Ani barevné podání velkého S-LCD panelu není vůbec špatné, byť na IPS displej iPadu nebo AMOLED od Samsungu nemá. Slušné jsou i pozorovací úhly. Za hlavní kámen úrazu ale považujeme celkovou čitelnost displeje, která je doslova mizerná kvůli ultra lesklé úpravě krycího skla displeje.

V displeji se téměř neustále vidíte, je jak to nejotravnější zrcadlo. Za přirozeného denního světla jsou odrazy v displeji pořád, a to třeba i uvnitř kanceláře. Venku je pak displej použitelný jen s velkým sebezapřením, chce to obraz s hodně velkým množstvím bílé barvy. V displeji neuvidíte sebe a své širé okolí pouze večer doma v obýváku. Na omluvu HTC dodejme, že tento hloupý trend je vlastní snad všem tabletům, na druhou stranu u Flyeru je opravdu nejvýraznější.

Nedotažená tužka

Zajímavou funkcí Flyeru je i dodávané pero. To ovšem neslouží k ovládání tabletu, které se provádí prsty. Pero slouží pro čmárání si a zadávání ručně psaných poznámek. Poznámky je nutné zadávat v k tomu určené aplikaci.

Kreslení funguje poměrně jednoduše. Perem klepnete kamkoli na displej a přístroj vyrobí screenshot. Do něj pak lze všelijak čmárat a psát. Pomocí senzorového tlačítka v pravém dolním rohu displeje (tlačítko se opět s orientací přepíná) lze vyvolat menu pera. V něm lze měnit typ pera, barvu, šířku stopy a podobně.

Pero má dvě tlačítka: jedno při stisku vyvolá mazací režim, druhé slouží k okamžitému psaní větší tloušťkou, než jakou má uživatel nastavenu. HTC si představuje, že takto budeme dělat poznámky do internetových stránek, čmárat do navrhovaných prezentací a podobně. Upřímně si myslíme, že je to nesmysl. Kouzlo dnešní elektronické komunikace například spočívá v tom, že na telefonu napsaný text přečte naprosto každý. Návrat k ručně psaným klikihákům je podivný. Přitom nápad s perem jako doplňkem, které rozšíří funkcionalitu přístroje, je skvělý.

Namísto čmárání by ale pero mělo dělat něco užitečného. Mohlo by sloužit k přesnějšímu ovládání přístroje ve složitějších aplikacích. Dovedeme si představit i grafické a CAD programy. Určitě by pero mohlo sloužit k rozpoznávání ručně psaného písma, které po nástupu kapacitních displejů téměř vymizelo, ale v nastupujícím světě tabletů by jistě své místo mít mohlo.

Pero by také díky tlačítkům mohlo nabízet i různé funkce sdílení informací, jakési automatické schránky pro copy-paste a další funkce. Představit si toho dovedeme spoustu, v HTC ale vymysleli pro pero asi tu nejneužitečnější funkci. Snad se dočkáme příště. Pero se tak stává jen dalším důkazem toho, že dnešní tablety jsou stále jen produkty první generace a pořád se hledají.

Neumí být mobilem

I z funkčního hlediska je Flyer ukázkou hledání sebe sama. Důkazem je fakt, že zatímco řada tabletů (především těch s mobilní verzí androidu) zvládne s vloženou SIM kartou i telefonovat, u Flyeru tato možnost chybí. Na Flyer se vám dokonce na vaše číslo ani nikdo nedovolá, telefon zahlásí obsazovací tón. Kontaktům, které se mohou synchronizovat tradičně z exchange severu, Gmailu nebo Facebooku, lze alespoň odesílat SMS zprávy.

Psaní na velké klávesnici je hodně pohodlné, u tabletů ale začínáme mít výrazný problém s tím, že se pořád rozumně žádný ze systémů nenaučil zadávat znaky s diakritikou. Stávající způsob je zdlouhavý a nepřijatelný. To vzhledem k tomu, že na tabletu je jinak možné relativně snadno pracovat i s delšími texty, snižuje praktickou použitelnost přístroje.

Další funkce jsou víceméně poplatné použitému operačnímu systému. Výborný internetový prohlížeč si poradí s Flash videi a dalšími složitějšími prvky, v tabletu jsou Google Mapy a kancelářská sada Polaris Office. V té je možné Office dokumenty i upravovat, ale bohužel je není možné vytvářet. Lze to obejít jednoduchou fintou, kdy si do přístroje uložíte prázdný dokument. Je to ale zbytečný nedostatek.

Zmiňme ještě prohlížeč PDF souborů. Je tu klasický kalendář známý z ostatních přístrojů s Androidem. Zajímavá je právě aplikace poznámek, která se umí synchronizovat s on-line službou Evernote. Poznámky jsou jediné místo, kam si můžete beztrestně psát a čmárat perem. Aplikace je velmi přehledná, v pohledu na seznam poznámek ukáže uživateli jejich náhledy.

Tablet umí být i wi-fi hotspotem, tato funkce ale u něj asi nebude příliš v permanenci, spíše bude tablet vyhledávat cizí wi-fi připojení. Proto si musíme trochu postěžovat, že mu chybí rozumnější aplikace pro správu wi-fi sítí. Ta systémová v nastaveních je pro použití v tabletu nedostatečná, tablet by navíc daleko častěji a promptněji měl hlásit aktuální dostupné sítě.

Multimédia jsou budoucnost

Další významnou kapitolou tabletu Flyer jsou multimédia. Ostatně je to jedna z oblastí, kde tablety dnes patří k velmi dobře použitelným kouskům. Flyer naplňuje očekávání téměř beze zbytku a navíc se k tomu snaží přidat ještě něco dalšího. Opět ale zůstáváme tak trochu na půl cesty.

Tak třeba přehrávání videí ve všech možných formátech je na tabletu bezproblémové. Pokud ale potřebujete ke svému filmu titulky, máte smůlu. Bude nutné z Android Marketu doinstalovat rozumnější přehrávač, protože s titulky si přehrávač neporadí. Vadí nám také fakt, že se přehrávač po ukončení a opětovném zapnutí stále nenaučil obnovit přehrávání tam, kde jsme naposledy s filmem skončili. Naopak k hudební aplikaci prakticky nemáme výhrady.

Zajímavou funkcí má být v přístrojích HTC služba Watch, v níž si v rozsáhlé filmotéce uživatel zakoupí nebo zapůjčí filmy. V Česku ale zatím služba nefunguje a v aplikaci Watch jsme si tak mohli prohlédnout pouze pár trailerů na aktuální filmové hity, nic víc. Doufejme, že bude Watch zprovozněno brzy i v našich končinách. Výhodou služby by mělo být, že svůj obsah bude mít uživatel dostupný z kteréhokoli zařízení.

Mimochodem, v balení s přístrojem jsme nenašli HDMI kabel, přes který lze promítat obsah na televizi. Potíž je v tom, že konektor přístroje je trochu nestandardní ExtMicroUSB, takže klasické redukce z microUSB na HDMI v tomto případě nepomohou a potřebný kabel se bude shánět hůře. Pro běžné datové přenosy ale stačí i obyčejný microUSB kabel, takže s sebou uživatel nemusí neustále všude nosit ten dodávaný.

Herní výbava testovacího kousku byla nulová, což je škoda. Na velkém displeji tabletu se hry hrají velmi pohodlně a neškodilo by mít k dispozici jeden nebo dva atraktivní tituly rovnou po vybalení z krabice.

Fotoaparát HTC Flyer nabízí rozlišení pět megapixelů a automatické ostření. Přisvětlovací dioda bohužel chybí. I tak ale patří foťák na absolutní špičku toho, co dnes tablety nabízí. V kontextu dnešních chytrých telefonů ale patří foťák Flyeru pouze k průměru. Snímky překvapivě postrádají detaily, na druhou stranu musíme pochválit dobré podání barev. Fotoaparát má občas problém se správným zaostřením. Mimochodem, snímky vypadají lépe na počítači než na displeji tabletu, což jasně vypovídá o jeho kvalitách.

Tablet podobně jako další přístroje HTC nabízí i čtečku elektronických knih rovnou s integrovaným obchodem. Na český obsah můžeme rovnou zapomenout. Kdo si rád počte v angličtině, má před sebou bohatou nabídku titulů.

Velké výkyvy ve výdrži

Flyer je přístroj, u kterého se nám jen těžko určuje reálná výdrž na jedno nabití. Velmi záleží na schématu používání. Při čtení e-mailů, občasném prohlížení webu na gauči a vypnutém 3G a zapnutém wi-fi jsme bez problémů dosáhli výdrže asi tři dny na jedno nabití. Aktivnější užívání ale dovede výdrž výrazně zkrátit. Hraní her dovede baterii o kapacitě 4 000 mAh vyprázdnit asi za dvě a půl hodiny. Při přehrávání videa je výdrž delší, na sledování dvou filmů by baterie měla vystačit.

Vysoká cena a málo konkurence

Obzvláště na českém trhu má HTC Flyer relativně málo konkurentů, a tak si možná může HTC dovolit nasadit relativně vysokou cenu. Ale 17 tisíc je opravdu moc. Za tuto částku mimochodem koupíte iPad 2 s 3G modulem a 32GB paměti, tedy stejnými parametry jako HTC. Výhodou iPadu je, že se nabízí i ve spoustě dalších variant, u kterých může cena výrazně klesnout. A pak je tu starší iPad, který je v podobné konfiguraci dostupný za 13 tisíc.

Sedmipalcový Samsung Galaxy Tab, jediný opravdu přímý konkurent Flyeru, ve verzi s 3G a 16 GB paměti stojí 11 tisíc, a to je výrazný rozdíl. Ten nevyváží ani veškerá vylepšení Flyeru oproti Galaxy: více paměti, rychlejší procesor i více RAM, lepší foťák, dotykové pero a hliníkové tělo.

Flyer ukazuje, že možnosti tabletů jsou opravdu široké, ale zároveň žádnou z těchto možností prozatím nedotáhl do konce. Z konkurenčních přístrojů je ale možná v hledání té správné cesty nejdál.