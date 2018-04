Skvělá výdrž baterie a všeho tak akorát. Recenze HTC Desire X

Když Samsung představil model Galaxy S III mini, vzbudilo to velký ohlas. Někdo sice očekával lepší výbavu, nicméně výborně vybavený telefon za rozumnou cenu a s příjemnými rozměry je určitě tím, co zákazníci vyhledávají. V době, kdy Samsung svého zástupce třídy dostupných čtyřpalcových dvoujader představoval, už se na trhu objevilo HTC Desire X. Podobně jako je S III mini jakousi menší a levnější alternativou špičkového Galaxy S III, i Desire X tu hraje roli menšího a levnějšího špičkového One X.

Desire X asi trochu neprávem zůstává ve stínu popularity Samsungu, který se právě začíná prodávat. Výbava obou telefonů je v podstatě velmi podobná, rozdíly jsou opravdu jenom drobné. Pravda, Samsung rovnou dostal Android Jelly Bean, ale HTC se ani za svůj Ice Cream Sandwich nemusí stydět. Cenou navíc potěší více než Samsung, ten se totiž začíná prodávat za 9 190 korun (u O2 za 8 395), HTC se dá koupit za zhruba 7 500 Kč, u operátorů i levněji (T-Mobile jej nabízí za 6 899 korun, Vodafone za 6 177 korun).

Plusy a mínusy Proč koupit? výborný poměr výkon/cena

kvalitní displej

kvalitní zpracování

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? okoukaný design

menší a rozkouskovaná vnitřní paměť Kdy? V prodeji Za kolik? 7 500 Kč

To je na telefon de facto bez zásadních nedostatků velmi příjemná hodnota, kterou navíc dovede vylepšit dotace. Mezi přednosti HTC Desire X patří kvalitní displej, rychlý systém a dostatek výkonu i něco, co není typickou vlastností modelů značky - skvělá výdrž baterie. Mezi zápory snad můžeme počítat jenom okoukaný design, telefon v podstatě neznalec neodliší od původního Desire ani novějšího Desire S.

Vzhled a konstrukce: klasika v podání HTC

Právě vzhled HTC Desire X možná trochu způsobuje, že si telefon neužívá tolik pozornosti, kolik by si zasloužil. Důvod je vcelku jednoduchý, na pultech obchodů lze novinku jen těžko rozeznat. Na první pohled připomíná rok a půl starý Desire S a jeho ještě staršího předchůdce Desire. Nic na tom nezmění ani fakt, že je Desire X opět trochu modernější interpretací tradičního designu HTC.

A je to škoda. Samotný vzhled telefonu totiž rozhodně není špatný, sluší mu to jak v námi testované černé barvě, tak v bílé kombinaci, která přeci jen vypadá trochu originálněji. Vpředu zmizela výrazná mřížka sluchátka nad displejem, nahradilo ji jemné perforování, jako má třeba špičkové HTC One X. Celé tělo telefonu působí velmi kompaktním dojmem, ani vpředu, ani na bocích nenajdeme žádné zbytečné rušivé prvky. Přitom třeba tlačítko pro regulaci hlasitosti na pravém boku je snadno nahmatatelné a rovněž vypínací tlačítko uprostřed vrchní strany funguje přesně podle představ. Jen by snad HTC nemuselo toto umístění průběžně u svých telefonů měnit.

Desire X působí jako telefon vyrobený z jednoho kusu materiálu, zdatně v tomto případě klame tělem. Drobná spára na boku prozradí, že zadní kryt jde přeci jenom sejmout, ale je to trochu neobvyklá procedura. Kryt je v podstatě nutné začít odloupávat na vrchní hraně a palcem je přitom vhodné zatlačit na oblast fotoaparátu. Možná i proto je na zadní části kolem fotoaparátu vyhrazena větší plocha, než bývá obvyklé. Provedení tohoto místa je alespoň zajímavým designovým odlišením Desire X od ostatních modelů výrobce. Co se kvality zpracování týče, výměnný kryt sedí na svém místě jako přibitý a pocit z telefonu je prvotřídní.

Na tom se podílí i povrch ze soft-touch materiálu, díky kterému Desire X v ruce neklouže. Na druhou stranu je povrch zadního krytu v černém provedení magnetem pro mastné skvrny. Telefon se velmi dobře drží v ruce i díky příznivým rozměrům. Jejich konkrétní hodnota je 118,5 x 62,3 x 9,3 mm, v ruce dokonce telefon působí ještě o něco tenčím dojmem.

Displej a ovládání: S-LCD jako super cesta

Tělo Desire X je tedy jenom o několik milimetrů větší než u staršího Desire S, displej přitom povyrostl na čtyři palce. Ještě v době, kdy byl Desire S novinkou, by taková úhlopříčka byla považována za doslova obří, dnes patří k tomu výrazně menšímu na poli androidích smartphonů. Potvrzuje se ovšem fakt, že právě hranice čtyř palců je pro mnohé uživatele nepřekročitelná a i proto HTC tento model připravilo.

Displej zůstal u rozlišení 800 x 480 pixelů, tedy jakési klasiky telefonů středních a nižších tříd. Nárůst úhlopříčky oproti Desire S není třeba v jemnosti téměř znát. Zřejmě za to může fakt, že HTC opět o něco vylepšilo své S-LCD displeje, kterých se v době IPS a Super AMOLED panelů neustále drží. A dělá dobře, jeho displeje totiž patří ve svých třídách k naprosté špičce. Třeba S-LCD 2 panel One X považujeme za vůbec nejlepší displej současnosti (nemá na něj ani displej Galaxy S III).

I Desire X nabízí ve své kategorii hodně nadprůměrný displej. Barevným podáním se snaží přiblížit právě One X, ale celkově jsou barvy trochu temnější. To v kombinaci s černým tělem telefonu působí velmi zajímavým dojmem a samotné uživatelské prostředí dostává vcelku atmosférický nádech. Opět špičkové jsou pozorovací úhly displeje, barvy se v podstatě nemění ani pod nejostřejšími úhly. Pocit, že je obraz doslova namalován na krycím skle displeje, je sice o něco menší než u One X, ale stále tu přetrvává. Jen čitelnost na přímém slunečním světle můžeme označit spíše za průměrnou.

Uživatelské prostředí zůstává u obligátního Sense, v tomto případě ve verzi 4. Operačním systémem je Android 4.0 Ice Cream Sandwich, který můžeme dnes v podstatě považovat za stále aktuální verzi. Jelly Bean totiž nepřináší tolik zásadních rozdílů. HTC je navíc jedním z mála výrobců, kteří mají aktuální modelovou řadu kompletně vybavenou právě systémem ve verzi ICS a update na Jelly Bean lze u většiny modelů očekávat v následujících měsících.

Systém je rychlý a funguje v podstatě stejně jako na větších a dražších modelech výrobce. Rozhodně tedy nedochází k žádnému zadrhávání, HTC Sense se také ve své poslední generaci naučilo být méně otravné, takže jsme byli při používání spokojeni. O něco méně nám už také vadí pro poslední modely HTC typické tlačítko pro přepínání aplikací, které nahradilo tradiční menu klávesu. Ta se objevuje na displeji jako virtuální, tlačítko pro přepínání slouží k opravdu bleskurychlému multi-taskingu. Od doby uvedení modelů One se HTC i vývojáři naučili nového uspořádání využít a u většiny aplikací už se nesetkáváme se zbytečným černým pruhem v podobě jednoho velkého virtuálního tlačítka na dolním okraji displeje.

Baterie: příjemné překvapení

HTC Desire X je poháněno dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon MSM8225 s taktem 1 GHz a grafickou kartou Adreno 203 a 768 MB RAM. To je vcelku obvyklá čipová sada, která zaručuje telefonu slušný výkon. HTC se však podařilo i něco dalšího. Optimalizace hardwaru a softwaru se zřejmě povedla především z hlediska spotřeby energie. Desire X má totiž nijak výrazně velkou baterii s kapacitou 1 650 mAh, tedy v podstatě v dané kategorii obvyklý průměr. S průměrnou baterií a průměrným procesorem ovšem dovede HTC doslova kouzlit s výdrží baterie.

Už dlouho jsme nepotkali smartphone, který by při nenáročném používání vydržel na jedno nabití pět dnů. Je pravdou, že v tu chvíli HTC sloužilo jako náš druhý telefon, na kterém jsme prakticky jenom občas četli e-maily a odpovídali na ně, občas jsme otevřeli nějakou tu internetovou stránku. Telefon měl však neustále zapnutou wi-fi a push synchronizaci se dvěma e-mailovými schránkami a propojení s Facebookem. V praxi je při podstatně vyšším vytížení zcela reálná výdrž dvou dnů na jedno nabití a kdo nepatří mezi intenzivní uživatele, měl by se vcelku bez problémů dostat na tři dny výdrže.

Telefonování, zprávy a data: klasika HTC

Představovat běžné telefonní funkce, datovou výbavu a další běžné aplikace by bylo v případě HTC asi zbytečné. Díky čtyřkovému androidu i Sense jsou si všechny aktuální přístroje podobné jako vejce vejci, v programové výbavě je rozdílů jen naprosté minimum a to samé platí i pro praktické používání. Jediným překvapením ve výbavě Desire X je standardně předinstalovaný prohlížeč Chrome, který je v paměti zařízení zařazen po boku klasického vestavěného browseru. Co HTC k tomuto kroku vedlo, to netušíme, každopádně nejde o nijak zásadní novinku. Chrome si může do svého zařízení doinstalovat prakticky kdokoli (s novější verzí Androidu).

Pro práci s kancelářskými aplikacemi je tu tradiční sada Polaris Office, která umožňuje dokumenty i vytvářet. Dodejme, že Desire X má 4 GB vestavěné paměti. Ta je však rozkouskována. Něco si uzme systém, celkem 1,1 GB je k dispozici pro aplikace a jejich data a zhruba stejné množství je dostupné jako interní paměťová karta. Kapacitu lze dále rozšířit pomocí klasických microSD karet.

Co se telefonování a zpráv týče, ani tady nenacházíme žádné novinky. Virtuální qwerty klávesnice je na čtyřpalcovém displeji velmi pohodlná i v konfiguraci na výšku. Opět přetrvává nedostatek v podobě zkracování zpráv na 70 znaků v případě využití možnosti psaní tahy nebo s automatickými opravami či predikcí. Diakritiku ze zpráv jednoduše telefon neořeže.

Zábava: solidních pět mega

Že pětimegapixelové fotoaparáty v dnešních smartphonech běžnému použití zcela dostačují, to už ukázala celá řada modelů. A k nim se řadí i HTC Desire X. Uživatelské prostředí opět odpovídá ostatním aktuálním modelům výrobce, nabízí tedy možnost zároveň natáčet video i pořizovat snímky. Při nahrávání videa však snímky nejsou v plném rozlišení jako u špičkových modelů, naopak mají pouze rozlišení videa samotného, tedy 800 x 480 pixelů. To není mnoho a samotné video také kvalitou nenadchne, i v dané třídě je to spíše podprůměr.

To fotoaparát jako takový se kvalitou výsledných snímků řadí k průměru, za hezkého počasí a dobrého světla pořizuje vcelku pěkné fotografie, které se rozhodně nemusí uživatelé bát sdílet na sociálních sítích. S ubývajícím světlem kvalita klesá, roste množství šumu a mnoho nepomůže ani blesk, který má tendenci dělat ze snímků trochu chladné obrázky. Celkově fotoaparát hodnotíme průměrně, není žádnou zásadní předností telefonu, ale ani jeho výrazným nedostatkem, kvůli kterému by se někdo měl koupi přístroje vyhnout.

Ostatní výbava v oblasti opět zcela odpovídá dalším modelům výrobce. Z her je tu tedy obligátní Teeter, standardní je i hudební přehrávač, nechybí FM rádio. Aplikace SoundHound pomůže s rozeznáním písničky, která právě ve vašem okolí zní. Další vychytávky musí uživatelé instalovat z Play Store.

Shrnutí: opravdu málo chyb

Vyloženě špatné chytré telefony se snad na našem trhu ani neprodávají (pokud nepočítáme některé pochybné čínské importy), v našich recenzích v poslední době spíše chválíme. Na druhou stranu HTC Desire X rozhodně nepatří do skupiny "není špatný". To by totiž pro něj byla špatná známka. Ve své třídě a za danou cenu, která je především u Vodafonu hodně atraktivní, totiž patří k jedné z nejlepších voleb za rozumné peníze. Dokazuje, že za vysoce nadprůměrný a velmi kvalitní smartphone není nutné utrácet částky vysoko přes 10 tisíc korun.

Konkurenci jsme již zmínili, bude jí především Samsung Galaxy S III mini, který je však podstatně dražší a mnoho výrazných vylepšení navíc nenabídne. Má více RAM (1 GB) a novější Android, ale to v praxi postřehne málokdo. Celkově jsme se konkurenci věnovali v článku, kde jsme srovnávali právě čerstvě představený samsung se soupeři. Sony Xperia P sice boduje vyšším rozlišením displeje, ale cena už je opět vyšší, Huawei Ascend G330 zatím není na našem trhu k dispozici. Čínská firma však začala nabízet nový model Ascend G600, který výbavou odpovídá HTC, má však podstatně větší 4,5palcový displej s qHD rozlišením. Cena je asi 7 500 korun.

Dalším konkurentem může být Samsung Galaxy S Advance, jenže ten není k dispozici ve všech prodejních kanálech a s nástupem S III mini postupně zmizí. Velmi pozoruhodného soupeře tak pro Desire X přichystalo samotné HTC. Je jím model Windows Phone 8S, který se má na trh dostat za cenu pod 8 000 korun. Operátor O 2 jej začíná nabízet za hodně zajímavou částku 7 395 korun a tento první dostupný model s Windows Phone 8 jistě stojí za pozornost. Výbavu má v podstatě stejnou jako Desire X, ale nabídne pro někoho intuitivnější prostředí, na druhou stranu zatím menší množství aplikací. Desire X tak zřejmě zůstane jakousi sázkou na jistotu. A rozhodně velmi dobrou sázkou na jistotu.

HTC Desire X a konkurence

HTC Desire X běží pod operačním systémem Android. Hnací jednotkou telefonu je dvoujádrový procesor Snapdragon S4 s pracovní frekvencí 1 GHz. Fotoaparát si poradí s momentkami v 5Mpix rozlišení nebo videi v rozlišení 480p při 30 snímcích za sekundu. Cena: 7 500 Kč

Samsung Galaxy S III mini představuje zmenšený top model Galaxy S III, vejde se tak skvěle do kapsy i kabelky. Telefon pohání Android Jelly Bean 4.1, ve výbavě dále najdeme 5Mpix fotoaparát, VGA čelní fotoaparát nebo kapacitní dotykový displej SuperAMOLED s úhlopříčkou 4,0 palce. Cena: 9 000 Kč

Sony Xperia P nabízí dvoujádrový 1 GHz procesor, čtyřpalcový displej s rozlišením 960 x 540 pixelů a osmimegapixelový fotoaparát. Tělo je vyrobeno z kovu a nabízí barevné varianty provedení, a to v černé, stříbrné a červené. Telefon pohání Android 2.3 Gingerbread. Cena: 8 290 Kč

HTC Windows Phone 8S se čtyřpalcovým displejem se standardním WVGA rozlišením, dvoujádrovým procesorem o taktu 1 GHz a kapacitou paměti 512 MB nabízí také pětimegapixelový fotoaparát. Vnitřní paměť pojme 4 GB dat a je možno ji rozšířit pomocí microSD karet. Cena: 8 000 Kč