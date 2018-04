Lepší mobil pro selfie fotky neseženete. HTC Desire Eye je skvělý

HTC Desire Eye je druhým letošním top-modelem tchajwanské značky. Prvním byl skvělý model One M8, který dodnes považujeme za jeden z nejlepších současných smartphonů. Desire Eye má oproti tomuto modelu oslovit mladší cílovou skupinu. Je levnější než One, přitom jeho výbava je o trochu lepší.

Desire Eye je také zároveň prvním špičkovým modelem HTC, který je odolný vůči vodě. Na přístroji je vidět, že je určen aktivnějším a „akčnějším“ uživatelům, ostatně i proto dostal čelní fotoaparát se stejnými vlastnostmi jako ten zadní. Je to mistr v pořizování selfie snímků, ovšem otázkou je, jestli si takový přístroj bude moci cílová skupina dovolit.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná výbava

vůči konkurenci přijatelná cena

bezkonkurenční čelní foťák

voděodolná konstrukce

rychlý a odladěný systém

Proč nekoupit? větší rozměry

výrazný vzhled Kdy? V prodeji Za kolik? 13 990 Kč

A to i přesto, že se Desire Eye třeba po vzoru LG G3 přidává k těm levnějším top-smartphonům. Cena 14 000 korun ovšem stále není vůbec nízká. Nicméně už je to cenovka doslova na dohled od lákavých smartphonů nových značek. Ty jsou v současnosti asi největší potíží HTC. Firma, která pomáhala sektor smartphonů rozvíjet a měla obří ambice, dnes patří k malým výrobcům a získávat tržní podíl se jí příliš nedaří. A to i přes zjevnou kvalitu jejích smartphonů. Desire Eye by však po boku modelu One M8 přeci jen mohlo být určitou cestou ze současné krize.

Vzhled a konstrukce: mladistvý kyklop

HTC Desire Eye dostalo už před oficiálním představením přezdívku kyklop. O tu se zasloužil výrazný vzhledový prvek telefonu, kterým je trochu nečekaně čelní foťák. Jeho nezvykle velká čočka sedí přímo uprostřed nad displejem a na rozdíl od mnohých jiných telefonů se to nesnaží maskovat. Naopak, přítomnost foťáku tu umocňuje ještě sada dvou diod pro blesk.

Desire Eye víceméně zapadá do designového jazyka řady telefonů Desire, celkově však telefon působí výraznějším dojmem. Zatímco špičkový model One M8 s kovovou konstrukcí je kapitolou samotnou pro sebe, Desire Eye se chce zalíbit především mladším publiku a zákazníky chce brát „veselejším“ telefonům jako třeba výrazným barevným variantám Nokie Lumia 930 či právě čínským modelům, které se rovněž nebojí vypadat trochu jinak.

Model se prodává ve dvou barevných variantách – červená kombinuje červené boky a detaily s bílými plochami, modrá má modré boky, tmavě modrá záda a světle modré plochy nad a pod displejem. Telefon se nám opravdu líbí, ale chápeme, že pro mnohé uživatele jde o příliš výstřední kousek.

I když je Desire Eye vyrobeno z plastů, telefon není rozebíratelný a baterie je tedy zabudována napevno. Tato konstrukce mimo jiné usnadnila zajištění voděodolnosti telefonu, ten splňuje certifikaci IPX7. Zajímavostí konstrukce jsou šuplíčky na SIM a microSD kartu na levém boku. Ty se dají snadno vytáhnout jen nehtem, není třeba hledat žádnou speciální sponku na jejich uvolnění. Šuplíčky jsou přitom dobře utěsněny, aby do telefonu nemohla vniknout voda. Sluchátkový konektor na horní straně zůstává otevřený, ale je patřičně ošetřen, aby ani tudy nemohla voda do přístroje pronikat. Podobně jsou dobře chráněny stereo reproduktory – ty tu najdeme ve formě škvíry nad a pod displejem.

V ruce působí Desire Eye velmi sympatickým dojmem, ale je jasné, že je to pro mnohé uživatele už hodně veliký smartphone. U HTC se navíc netrápili s co nejmenšími rámečky okolo displeje, přístroj s panelem o úhlopříčce 5,2 palce má rozměry 151,7 x 73,8 x 8,5 mm, takže je tento model podobně veliký, jako LG G3 s 5,5palcovým displejem. Hmotnost telefonu je 154 gramy.

Displej a ovládání: větší Full HD

Displej Desire Eye je o něco větší než u luxusního modelu One M8, úhlopříčka 5,2 palce ale nepředstavuje dramatický nárůst. Nicméně je jasné, že se s ní Eye drží v kategorii smartphonů a nepokukuje po třídě phabletů. Telefon dostal Android 4.4 KitKat s tím, že nejspíš můžeme počítat s aktualizací na Lollipop, i když to bude chvíli trvat.

Prostředí Sense 6.0 známe z ostatních špičkových modelů značky. Je podobně vyladěné jako u námi chváleného One M8. Telefon je radost používat, veškeré reakce jsou rychlé a plynulé, nic se neseká. Ovládání probíhá pomocí sady tří klasických virtuálních tlačítek, využívat tu lze i gesta známá právě už z modelu M8 – třeba tažením po displeji nahoru lze telefon probudit a odemknout, tah vlevo rovnou otevře ze zamknuté obrazovky přehled zpráv BlinkFeed a podobně.

V podstatě vše, co umí špičkové HTC One M8, umí i levnější Desire Eye. Není divu, hardware obou telefonů je prakticky shodný – Eye má čtyřjádrový Snapdragon 801, 2 GB RAM a grafiku Adreno 330, což je stejná výbava jako u letošního One.

Ačkoli je displej Eye o trochu větší, nepozorujeme tu žádné zhoršení kvality obrazu – zobrazení je stále hezky jemné, barvy jsou velmi věrné a pozorovací úhly pozoruhodné. Displej se směle může řadit k tomu nejlepšímu na trhu, i jeho čitelnost na přímém slunci je velmi dobrá, byť za absolutní špičkou v tomto oboru trochu pokulhává.

Z hlediska ovládání musíme zmínit jednu novinku – poprvé u špičkově vybaveného HTC se vypínací tlačítko přestěhovalo na pravý bok. Na horní straně by vzhledem k rozměrům telefonu bylo opravdu už mimo dosah.

Baterie: standardní výdrž

HTC Desire Eye jsme při našem používání docela trápili, výdrž baterie se ovšem drží v podstatě v normálu. Kapacita vestavěného akumulátoru je průměrných 2 400 mAh, což je paradoxně o něco méně než u menšího kovového One M8. V praxi ale žádný zásadní rozdíl ve výdrži mezi těmito telefony nepozorujeme.

Při perném používání samozřejmě Eye vybijeme za den, většinou nám ale vychází energie na den a něco, při trochu střídmějším používání na dva dny. Na tři dny na jedno nabití se uživatelé dostanou jenom v případě, že telefon nebudou moc trápit. Řešením je také využití některého z úsporných režimů, které tu HTC opět připravilo.

Běžné funkce: žádné zásadní rozdíly

I běžná funkční sada je u Desire Eye v podstatě shodná s One M8. Opět se potvrzuje, že hardware obou telefonů je v podstatě shodný, je tu kompletní podpora 3G i LTE sítí, nechybí wi-fi, NFC či Bluetooth 4.0. Jednou z mála chybějících hardwarových funkcí je infraport, Desire Eye tedy nelze používat jako dálkové ovládání k televizím a dalším zařízením. Řidiče by naopak mohla začít zajímat podpora funkce MirrorLink.

Vestavěné senzory jsou schopné s patřičnou aplikací sledovat určitá fitness data – ovšem v Eye už nenajdeme předinstalovanou aplikaci FitBit, která byla v One standardně. Můžete si ji samozřejmě stáhnout nebo používat třeba novou aplikaci Google Fit. Slot na SIM opět vyžaduje nanoSIM kartu. Komu se u One M8 líbí funkčně zajímavě řešený kryt DotView, bude tady mít smůlu, podobný kryt se pro Desire Eye nedodává a je otázkou, jestli tu HTC bude něco podobného vymýšlet.

Zábava: dvakrát třináct

Pro koho je třináctka opravdu nepřekonatelně smolným číslem, ten nebude z Desire Eye nadšen. Přesně takové rozlišení v megapixelech totiž mají hned dva fotoaparáty modelu. HTC jako by si u svých špičkových typů na nezvyklé uspořádání potrpělo. Tentokrát se ovšem nesetkáváme s duálním fotoaparátem, jako u M8, třináct megapixelů je tu jednou vzadu a jednou vpředu.

V podstatě je to tak, že čelním i zadním foťákem lze pořizovat naprosto shodně kvalitní snímky – technika obou foťáků je zcela shodná. Kromě rozlišení to znamená i přítomnost automatického ostření nebo dvojitého blesku s rozdílnými teplotami diod, pro co nejlepší osvětlení scény.

Čelní foťák je tu především kvůli pořizování superkvalitních selfie. Něčeho podobného je schopen snad jen smartphone Oppo N1 s otočným fotoaparátem. HTC zvolilo dvě stejné čočky nejspíš i kvůli mechanické odolnosti celého řešení, která u otočného foťáku nemusí být zrovna nejlepší. Třináctimegapixelové snímky z obou fotoaparátů pak mají samozřejmě mnohem více detailů než u duálního UltraPixelového foťáku typu M8.

Kvalita snímků je velmi dobrá, byť na absolutní špičku mezi fotomobily trošku Desire Eye ztrácí. Ale foťáky jinak mají samé přednosti – předně, opravdu tak kvalitní selfie jako u Eye jinde nenajdete – krásné záběry z dovolených s vámi v jejich středu jsou konečně možné.

Čelní selfie foťák má ještě několik dalších funkcí – lze s ním pořizovat například sérii čtyř snímků, které uspořádá do mřížky, čímž mohou vzniknout zajímavé koláže. Fotit lze také oběma foťáky najednou, tady se pořídí ovšem jen čtvercové výřezy, ty složí software vedle sebe. I při pořizování selfie zachovává foťák široké možnosti nastavení včetně plně manuálního ovládání parametrů, jak jsme zvyklí z ostatních špičkových HTC.

Pochvalu také zaslouží rychlost foťáku – One M8 s nižším rozlišením asi přeci jen fotí o něco rychleji, ale Eye moc nezaostává a lze s ním rovněž sekat jeden snímek za druhým ve velmi rychlém sledu. To je něco, co třeba nefungovalo u menšího kovového One mini 2, které má rovněž třináctimegapixelový foťák, ale slabší hardware.

Čelní foťák má také přinášet nové možnosti videokonferencí. Telefon při je při nich schopen detekovat před objektivem až čtyři obličeje, ty rozdělí do samostatných okének a takový obraz posílá na druhou stranu jako čtyři streamy. Vypadá to profesionálně, ale otázkou je, kdo takovou funkci u telefonu potřebuje a využije; ve firmách, kde na videokonference mají profesionální vybavení, asi těžko. Typický majitel Desire Eye pak takovouto byznysovou funkci nejspíš řešit nebude a pokud bude videovolat, klidně přizná, že spoluúčastníci sedí vedle něj.

V Desire Eye nechybí ani aplikace Zoe, kterou se teď HTC snaží prosadit jako jakousi sociální síť pro sdílení krátkých klipů z nafocených obrázků.

Shrnutí: kyklop je fajn

Desire Eye je další velmi povedený telefon z dílen HTC. Patří k tomu nejlepšímu na trhu, cena 13 990 korun se přitom jeví jako docela lákavá. Eye má docela odvážný design to může být jeho největší potíž z hlediska možného úspěchu. Konzervativní klientelu totiž asi neosloví a pro mladou cílovou skupinu je to pořád hodně drahý telefon.

Ale hodně dobrý. A vůbec nezáleží na výkonech čelního selfie fotoaparátu, který nemá v mobilních telefonech obdoby. Ten tu můžeme brát jako bonus, který buď využijeme, či nikoli. Nepatříme mezi kdovíjaké příznivce selfie, přesto se nebojíme Desire Eye označit za jeden z nejpovedenějších smartphonů současnosti.

Oproti sourozenci M8 není tak luxusní z hlediska vzhledu a konstrukce, ale je pro změnu odolný vodě a i jeho foťák (vlastně foťáky) vyhoví širší skupině uživatelů než fotoaparát M8. Větší displej kopíruje současné trendy a zaslouží si jen slova chvály. Pro někoho ovšem bude Eye už příliš velký kousek.

Mezi soupeře můžeme počítat všechny špičkové smartphony současnosti, ať už je to Samsung Galaxy S4, LG G3, Nokia Lumia 930,Sony Xperia Z3 nebo třeba OnePlus One. LG a Nokii lze sehnat o něco levněji než HTC, OnePlus výrazně levněji, jen je trochu obtížné ho vůbec sehnat. Sony a Samsung jsou dražší. Funkčních rozdílů mezi těmito přístroji přitom není tak moc, takže se přemýšlet o úspoře vyplatí.