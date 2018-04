Příjemný Android za rozumné peníze. Recenze HTC Desire C

HTC Desire C svým označením tak trochu mate. Výrobce jej totiž z nějakého důvodu nezařadil do nové série One, i když použitý operační systém, nadstavba Sense a prostředí fotoaparátu této sérii odpovídají. Podle názvu by se mohlo zdát, že jde o nástupce modelu Desire S, ve skutečnosti ale nahrazuje dosavadní dostupný model Wildfire S.

Oproti němu má o trochu větší displej se shodným rozlišením, lepší hardware a především nový operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Fotoaparát bohužel přišel o přisvětlovací diodu, v praxi to ale vzhledem k výkonu foťáku předchozího modelu nemusí tolik vadit.

Plusy a mínusy Proč koupit? živé barvy displeje

Android ICS

kvalitní zpracování

příjemné rozměry

Proč nekoupit? nižší rozlišení displeje

fotoaparát bez ostření a diody Kdy? V prodeji Za kolik? 5 500 Kč

Desire C se nám do rukou dostal v době, kdy jsme testovali řadu špičkových modelů jiných výrobců. Proto jsme z něj nebyli zprvu příliš nadšeni, ale postupně si nás přístroj získal. Ukázal se totiž být spolehlivým společníkem, u kterého jsme ocenili příjemné kapesní rozměry. Uživatelé, kteří nehledají dotykáče s obřími displeji, budou tedy nadmíru spokojeni.

Vzhled a konstrukce: oblý elegán

Telefon vzhledově vychází z klasického rukopisu firmy. Oblé tvary se dočkaly jenom jemné evoluce. Design většího Desire a menšího Wildfire S se tu snoubí s některými prvky použitými u nových přístrojů série One, především špičkových modelů One X a One S.

Mezi tyto prvky patří třeba trojice senzorových tlačítek v černém poli pod displejem, černé orámování displeje nebo jemně vrtaná mřížka sluchátka nad displejem.

Desire C s rozměry 107,2 × 60,6 × 11,95 mm příjemně padne do ruky. K dobrému pocitu přispívá i materiál, ze kterého je telefon vyroben. Jde totiž o klasický pogumovaný plast se soft-touch úpravou. Díky tomu telefon v ruce neklouže. Hmotnost je příjemných 98 gramů.

Kvalitní je i celková konstrukce telefonu. Kryt baterie tvoří slupičku kolem zhruba poloviny těla, přesahuje tedy i do boků a na spodní straně je přesah výraznější. To zde zajišťuje pevné uložení krytu, který přitom jde poměrně snadno sundat. Spára mezi krytem a zbytkem těla je naprosto minimální.

Celkově je Desire C zkrátka příjemný mobil. Možná by mu trochu prospěl originálnější design, ale tentokrát nám jistá uniformita a opakování stejných prvků vadí méně než u špičkových modelů.

Baterie: pohodové dva dny

Desire C má baterii s poměrně normální kapacitou 1 230 mAh. To může znamenat, že toho mnoho na jedno nabití nevydrží, ale opak je pravdou. Výrobci smartphonů se v poslední době hodně zlepšili v optimalizaci spotřeby a jistě k tomu přispívají i nové verze operačních systémů. Android 4.0 Ice Cream Sandwich, který Desire C pohání, se už několikrát ukázal jako výrazně úspornější než předchozí verze systému.

A platí to i u nového malého HTC. To jsme sice při používání netrápili tak jako mnohé špičkové modely, ale i tak jsou výsledné dva dny na jedno nabití velmi solidní vizitkou. Telefon jsme tradičně synchronizovali se dvěma e-mailovými schránkami (obojí push synchronizace), měli zapnuté wi-fi a používali ho k několika hovorům za den. Denně byl v permanenci také webový prohlížeč. Domníváme se, že řada potenciálních uživatelů Desire C se může chovat velmi podobně, a tak by onen dvoudenní výsledek měl být v praxi reálný.

Displej a ovládání: stále HVGA

Displej Desire C povyrostl na 3,5 palce, má tedy o tři desetiny více než Wildfire S. Zůstalo ale zachováno původní rozlišení HVGA, tedy 320 × 480 pixelů. Na dané úhlopříčce už je to hraniční počet pixelů, displej není se 165 pixely na palec příliš jemný. Obzvláště po přechodu ze špičkových HD displejů je displej levného HTC obrovským kontrastem. Telefon jsme ale používali dostatečně dlouho a na nižší rozlišení jsme si zvykli. Někteří konkurenti, byť o trochu dražší, ale mají VGA displej a často i ještě větší úhlopříčku.

Displej tedy není příliš jemný, ale oproti mnohým soupeřům nabídne podstatně lepší barevné podání a čitelnost na přímém slunci. Především živé barvy, které hodně připomínají ty u HTC One X, jsou příjemným překvapením. Pozorovacím úhlům displeje ale neprospívá, že zobrazovač je zasazen relativně hluboko pod krycím sklem a to je navíc ještě vcelku lesklé.

Operačním systémem je tu již zmíněný Android 4.0 Ice Cream Sandwich a HTC Desire C je jasným důkazem toho, že i na slabém hardwaru může moderní android běžet naprosto bez problémů. Desire C totiž pohání procesor Qualcomm s frekvencí 600 MHz a 512 MB operační paměti, tedy velmi podobná sestava, jakou už mělo původní HTC Wildfire.

Ice Cream Sandwich na tomto hardwaru ale běhá naprosto bez problémů a možná ještě o něco suverénněji než předchozí verze systému. A to jsme Desire C testovali s firmwarem, který ještě nebyl finální. Byl ale naprosto spolehlivý a netrápil nás žádnými pády aplikací nebo nedostupností funkcí. Naopak, všechno fungovalo naprosto bez chyby a systém byl velmi plynulý.

V celkové rychlosti se Desire C sice nemůže měřit se špičkovými modely, ale v dané cenové kategorii na tom není vůbec špatně. Spíš než na absolutní bleskurychlost reakcí ale sází na plynulost.

Nový Android je zde oděn do pro HTC obvyklého kabátu Sense, tentokrát v aktuálním provedení 4.0. Systém tak téměř do detailu odpovídá tomu u modelů série One.

HTC použilo i stejnou sestavu senzorových tlačítek pod displejem. Uprostřed je home, vlevo návratová klávesa a vpravo tlačítko pro multitasking. Jeho zmáčknutím se tedy objeví seznam aktuálně spuštěných programů. Tentokrát ale ne v podobě vedle sebe seřazených karet, ale klasický vertikální seznam s náhledy.

Tlačítko pro multitasking ale opět znamená, že místo na displeji zabírá virtuální tlačítko menu. To zabere pruh na dolním okraji obrazovky. Jenže to jenom v některých aplikacích. V některých totiž tlačítko vůbec není, což může být zásadní problém při jejich používání.

Chování menu tlačítka považujeme za zásadní problém Desire C. Méně náročným uživatelům asi tato vlastnost příliš vadit nebude, na druhou stranu může přispět k jejich zmatení, obzvlášť pokud nemají s Androidem zkušenosti. Řešení přepínání aplikací a přístupu do menu je tak u Desire C důkazem toho, že výrobci a Google by si měli v některých základních postupech udělat jasno.

Telefonování a zprávy: nic nového

HTC Desire C je z hlediska běžného telefonování a práce se zprávami naprosto tuctový smartphone. Nenabízí žádné novinky nebo překvapivé funkce, vše ale funguje v podstatě tak, jak jsme zvyklí. Telefonu chybí čelní kamera pro videohovory, ta ale bude v praxi chybět opravdu málokomu. Při práci s kontakty ocení uživatelé prostředí Sense, které propojuje jednotlivé záznamy s událostmi a se sociálními sítěmi.

Vyhledávání v kontaktech funguje klasicky pomocí slovníku T9, Desire C zvládne vyhledávat i v kontaktech s diakritikou, takže nic nebrání tomu si do telefonu nechat synchronizovat i záznamy z Facebooku a ty spojovat se stávajícími Google kontakty.

Při telefonování uživatelé ocení příjemně malé rozměry přístroje, který se tak snadno drží u ucha. Široké mřížkování sluchátka zase znamená, že není potřeba složitě hledat tu správnou pozici. Kvalita hovoru je v obou směrech na zcela běžné úrovni.

Klávesnice pro psaní textu je na 3,5palcovém displeji bude vyhovoat spíše uživatelům s běžnými a tenkými prsty, majitelé medvědích tlap budou nešťastní. Psaní je trochu pohodlnější v režimu na šířku. Klávesnice rozhodně nepůsobí kdovíjak uhlazeným dojmem, na druhou stranu není třeba složitě hledat a tápat po jednotlivých znacích. Čárka i tečka jsou po straně mezerníku, který si stále i v režimu na výšku zachovává slušnou šířku.

Po modelech řady One přebírá Desire C bohaté možnosti nastavení klávesnice, predikce a automatických oprav. Chybí tady ale možnost psaní tahy, kterou jsme u dražších modelů výrobce stejně nevyužívali, protože kvůli psaní s diakritikou zkracovala zprávy.

Organizace a data: rozkouskovaná paměť

HTC Desire C nabízí vcelku obvyklou výbavu, ve které nechybí klasická sestava wi-fi, Bluetooth (verze 4.0) nebo HSPA, včetně možnosti používat telefon jako wi-fi hotspot. Desire C existuje i ve verzi s podporou NFC, na našem trhu se ale objeví až ve čtvrtém čtvrtletí.

Na rozdíl od řady dostupných androidích přístrojů není HTC Desire C smartphonem s omezenou pamětí. Katalogy a internetové obchody uvádí, že má 4 GB vnitřní paměti, námi testovaný kousek ukazoval necelý 1 GB. Kam se poděl zbytek, nevíme. Může to být vlastnost testovacího kusu nebo také může výrobce počítat celou paměť, z níž velký kus uzme operační systém.

Zbývající volná paměť je rozdělena tak, že k telefonu je vhodné si pořídit ještě paměťovou kartu. Fotografie z fotoaparátu se totiž jinak ukládají jen do malé části vnitřní paměti označené jako úložné místo telefonu s kapacitou asi 100 MB. Větší část o velikosti 0,94 GB je určena pro aplikace. To je vcelku chytré řešení, protože ani větší množství aplikací nezabere celou paměť telefonu, a programy tak není nutné instalovat na paměťovou kartu. Tím se telefon vyhne případným potížím s během aplikací z karty

Co se programové výbavy týče, příjemně překvapí přítomnost kancelářského balíku Polaris Office, který umožňuje i vytváření kancelářských dokumentů. Program umí také přistupovat k on-line úložištím SkyDrive a Dropbox.

Zábava: krok zpět prospěl

Předchozí model Wildfire S dostal 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Novince zůstalo jenom rozlišení. Ostření ani blesk tu nejsou. Na první pohled se tak může zdát, že je fotoaparát velkým krokem zpět.

Jenže Wildfire S mělo fotoaparát snad jenom do počtu, jeho praktické výsledky rozhodně neodpovídaly tomu, co slibovaly specifikace. Snímky byly často rozostřené a ničila je silná komprese a hodně digitálního šumu. A blesk ve tmě příliš nepomáhal, protože jeho řízení moc chytré nebylo. Paradoxně tak Desire C s menší porcí výbavy dělá daleko lepší snímky.

Ostření chybí při fotografování blízkých předmětů a v opravdové tmě nic nevyfotíte, ale za dobrých světelných podmínek vytváří Desire C překvapivě kvalitní snímky. Horší je to s videem. To může být maximálně v rozlišení VGA a snesitelné je jenom v případě, že je statičtější povahy. Jakýkoli rychlejší pohyb, ať už telefonem samým nebo před objektivem, znamená rozmazání obrazu.

Další zábavní výbava je standardní. Je tu pro HTC typická hra Teeter, nechybí FM rádio a samozřejmě ani hudební přehrávač. Desire C rozhodně není žádný výkonný kousek pro hraní náročných her, takže nabídka z Play Store je v tomto ohledu slabší.

Shrnutí: slušný smartphone s hromadou konkurence

HTC Desire C je vcelku příjemný smartphone, který nabízí slušnou výbavu za slušnou cenu. Za zhruba 5 500 korun je to jistě velmi zajímavý přístroj. Ale konkurence nabízí obdobný hardware často levněji a za mírný příplatek lze získat i vybavenější telefony. Na druhou stranu Desire C je spolehlivý kousek, který jako jeden z mála dostupných smartphonů nabídne Android 4.0. Jeho nevýhodou může být nízké rozlišení displeje a také hloupě fungující tlačítko menu.

Konkurentů Desire C může být celá řada. Huawei například nabídne za 4 500 korun model Ascend G300 se čtyřpalcovým WVGA displejem (ovšem s horším barevným podáním) a výkonnějším procesorem. Rovněž za 4 500 korun se dá koupit Huawei Vision s 3,7palcovým WVGA displejem a kovovým tělem. Za stejnou cenu lze koupit starší HTC Wildfire S, které rozhodně stále nepatří do starého železa.

Za cenu Desire C lze pořídit třeba symbianové Nokie 700 s 603. O něco dražší je pak Lumia 610 s Windows Phone a opět 3,7palcovým WVGA displejem. Samsung nabídne oblíbený model Galaxy Ace, který má podobnou konfiguraci jako HTC a stojí o několik stokorun méně. Za šest tisíc lze koupit odolný Galaxy Xcover. Sony (respektive Sony Ericsson) nabídne široký výběr modelů: Xperia mini, mini pro jsou levnější než HTC, něco přes 6 000 korun pak stojí odolná Xperia Active a atraktivní tenký model Ray.

HTC Desire C a konkurence

HTC Desire C je levný smartphone mířící především na začínající uživatele, čemuž odpovídá průměrná výbava i cena. Důležité okamžiky zachytí 5Mpix fotoaparát, který zvládne i VGA video. Má i wi-fi a Bluetooth. Cena: 5 500 Kč

Huawei Ascend G300 nabízí výbavu jako špičkové smartphony a je poháněn gigahertzovým procesorem a 512 MB RAM. Elegantní design se vyznačuje střídmostí a jednoduchostí. Čtyřpalcový displej má rozlišení 800 × 480 pixelů, fotoaparát potom 5 megapixelů. Cena: 4 500 Kč

Huawei Vision je výbavou i cenou typický smartphone s Androidem střední třídy. Nepřináší kdovíjak bombastické specifikace nebo překvapivé funkce, za slušnou cenu ale nabízí solidní výbavu. A také velmi dobré zpracování, kterému vévodí tělo z jednoho kusu kovu. Cena: 4 500 Kč

HTC Wildfire S používá pro Android typické rozlišení displeje 320 × 480 pixelů, které už je na úhlopříčce 3,2 palce dostatečně jemné. Telefon padne příjemně do ruky a se svými poměrně drobnými rozměry nebude rozhodně překážet v žádné kapse. Cena: 4 500 Kč