Překvapivé vítězství outsidera. Recenze HTC Desire 500, 601 a Samsung Express 2

Dnes recenzovaná trojice se pohybuje v cenové kategorii od šesti až do osmi tisíc korun a každý z jinak po funkční stránce podobných přístrojů nabídne nějakou podstatnou vlastnost navíc. Otázkou tak je, jakou budete spíše preferovat a hlavně, jestli se vůbec vyplatí připlácet za dražší model, nebo před dvojicí z dílen HTC raději sáhnout po zařízení značky Samsung.

Pro začátek se hodí uvést společné vlastnosti, které zahrnují prakticky totožnou úhlopříčku displeje 4,5 palce (4,3 palce u modelu Desire 500) při téměř stejné hustotě pixelů. Kvalita je tentokrát lehce na straně HTC, ale rozdíl to není příliš velký. U Samsungu navíc ještě zamrzí absence automatické regulace jasu.

Plusy a minusy Proč koupit? podpora LTE (Express 2, 601)

kvalitní fotoaparát (500)

NFC (Express 2, 500)

podpora dual SIM (500)

zvukový výstup (500 a 601) Proč nekoupit? horší kvalita konstrukce (601)

drobné zadýchávání (500)

nečistoty na těle přístroje (500, Express 2)

podprůměrný fotoaparát (601) Kdy? V prodeji Za kolik? 5 990 (500), 6 977 (Express 2), 8 090 (601) Kč s DPH

Totožná u všech modelů je přítomnost slotu pro paměťové karty microSD a operační systém Android ve verzi 4.2.2 (4.1.2 u Desire 500). Dvoujádrový procesor a maximálně průměrný fotoaparát s 5 Mpix a s přisvětlovací diodou je stejný pro oba vyšší modely.

Naopak podceňovaný drobeček se v našem případě velmi vytáhl kvalitou svého 8Mpix fotoaparátu, čtyřjádrovým procesorem, výdrží baterie a rovněž přítomností dvojice slotů pro SIM kartu. Existuje rovněž verze pouze s jednou SIM kartou, která však postrádá NFC. Právě tato funkce spojuje tento model s přístrojem Galaxy Express 2. Dva vyšší modely však zvládají rychlé přenosy v sítích LTE, o čemž si Desire 500 může nechat jenom zdát. Přesto dokázal tento souboj prakticky vyhrát.

Vzhled a konstrukce – kopie velikána

Samsung nenechal v případě svého levnějšího zařízení nic náhodě a kvalitou konstrukce se může jistě model Express 2 rovnat dražším bratříčkům. Zadní kryt drží k přístroji jako přibitý, až je trochu problém s jeho odnímáním. Právě toto je kontrastem s modelem Desire 601, jehož kryt jde tak snadno sundat, že brzy začne vznikat drobná mezera po stranách přístroje. Takový prohřešek si většinou nedovolí ani ty nejlevnější přístroje.

Reputaci o něco zlepšuje menší bratříček, kde je provedení daleko bytelnější. Bohužel se zbytečně experimentovalo a boční tlačítka jsou příliš zapuštěna do okrasného lemování. Klávesy pro regulaci hlasitosti jsou dokonce jeho součástí a je problém je vůbec nahmatat, natož stisknout například v kapse. Modely Desire 500 a Express 2 mají navíc velmi lesklý povrch a jsou na nich vidět sebemenší otisky prstů. Desire 601 je na tom o poznání lépe. Trochu si však u obou přístrojů Desire musíme postěžovat na velmi malou notifikační diodu.

Model 601 má navíc tu nespornou výhodu, že si ho mnozí pletou s modelem HTC One (případně s verzí mini), což může být pro někoho plus. Materiály použité u vyšších modelů ale opravdu nečekejte a budete se muset spokojit s běžným plastem v každém ohledu. Rozměrově je trojice prakticky totožná a to i přes odlišnou úhlopříčku displeje. V rámci hmotnosti jasně vítězí Desire 500 (120) následovaný Desire 601 (130) a modelem Express 2 (134 gramů).

Uvnitř základního balení nečekejte žádné zázraky a vše se točí okolo základní kombinace nabíječky a odnímatelného USB kabelu. Dvojice od HTC ale jasně trumfuje Samsung v rámci kvality zvuku, kdy je model Desire 500 certifikovaným Beats Audio zařízením a Desire 601 nabídne dvojici stereo reproduktorů. O těchto funkcích si může nechat model Express 2 pouze zdát.

Odlišná je rovněž kapacita vnitřní paměti, kdy Desire 500 nabídne pouze 4 GB, což je poloviční hodnota dvou konkurentů. Dokonce je pro uživatele přístupný pouze zhruba 1 GB. V ostatních případech jsou to skoro dvě třetiny (u modelu Desire 601 o něco méně) z celkové 8GB paměti.

Operační systém – rozdvojený Android

Oba dva vyšší modely nabízejí Android ve verzi 4.2.2 a nižší model pouze ve verzi 4.1.2. Po stránce nabízených funkcí není pro běžné uživatele tento rozdíl natolik propastný, jak by se mohlo zdát. Nečekali bychom však ani v jednom případě brzký či vůbec nějaký update na vyšší verzi. Během našeho testování jsme se však dočkali záplaty pro model Desire 500, která prakticky eliminovala dřívější zadýchávání. To se občas stává při psaní na klávesnici nebo při náročnějších animacích.

Po stránce výkonu nabídne nejlevnější model čtyřjádrový procesor taktovaný na 1,2 GHz (Qualcomm MSM8225Q), což je dohromady více než v obou dalších případech. Dvoujádrový procesor u Express 2 (Qualcomm MSM8930) se zastavil s taktem na 1,7 GHz a Desire 601 na 1,4 GHz (rovněž MSM8930). Na celkový výkon má však dopad celá další řada parametrů. Ani v jednom z případů si nemůžeme stěžovat na plynulost uživatelského prostředí a telefony si poradily i s několika náročnějšími herními kousky. Paměť RAM nabídne model Express 2 na úrovni 1,5 GB, což je o 512 MB více než u modelů HTC.

Každý z výrobců nasadil do telefonu samozřejmě vlastní uživatelské prostředí, díky němuž se rozdíly mezi jednotlivými modely výrobce ještě více smazávají. U Samsungu je to TouchWiz a HTC má naopak svůj Sense, který je po stránce vzhledu, ovládání a některých prvků rozhraní daleko větší změnou oproti čistému Androidu než právě TouchWiz. Bohužel ne vždy je to k lepšímu, jak se můžete dočíst v některé z našich starších recenzí.

V obou případech si postěžujeme na ovládací prvky pod displejem, kdy ani v jednom případě zde nenaleznete tlačítko pro okamžitý přístup k právě běžícím aplikacím, které je charakteristické pro Nexus zařízení. Samsung naopak stále tvrdošíjně lpí na již zastaralém Menu tlačítku a model Desire 500 vůbec nevyužil volné místo, které se povedlo po přesunu loga společnosti do horní části zařízení. Express 2 bohužel ani nenabídne vibrace při stisku těchto senzorových tlačítek.

Displej a klávesnice – HTC vítězí

Po stránce úhlopříčky a rozlišení displeje si nemají konkurenti prakticky co závidět a drobných rozdílů si prakticky ani nevšimnete. Číselně jsou to hodnoty 540 × 960 u Express 2 a Desire 601 a 480 × 800 pixelů u Desire 500. Jistě bychom si minimálně u vyšších přístrojů byli schopni představit HD rozlišení, jako je tomu u některých kousků konkurence.

Samsung udělal trochu chybu, že do tohoto modelu nenasadil tradiční Super AMOLED displej, kterým by jistě přehrál konkurenci. Díky lepší čitelnosti na přímém slunečním světle, o něco sytějším barvám a možnosti nastavit vyšší úroveň podsvícení tak vítězí model Desire 601. Oba dva zbylí konkurenti nejsou však nijak výrazně pozadu a slušného pokoukání se dočkáte prakticky vždy.

Podobnou remízou končí i výdrž baterie jednotlivých telefonů. Nejlepšího výsledku, který se dokonce blížil třem dnům, jsme dosáhli s modelem Desire 500. Druhou příčku s více než dvěma dny si odnáší Express 2 a lehce za ním skončil Desire 601. Vždy samozřejmě velmi záleží na způsobu používání a výše uvedené hodnoty berte skutečně pouze jako orientační.

Funkce – data nebo volání

Po stránce běžných funkcí jsou zařízení téměř totožná. Je tu však několik podstatných rozdílů. V první řadě Desire 500 nabízí možnost mít na příjmu dvě SIM karty současně. Přestože možnosti nastavení nejsou natolik bohaté jako u konkurence a občas se vloudí i drobná chybka, může to být pro mnoho uživatelů daleko pádnější argument než přítomnost LTE u dvou vyšších modelů. Pokud si na funkci dvou SIM opravdu zakládáte, doporučujeme se spíše poohlédnout jinde. Rovněž se hodí dodat, že Desire 601 postrádá NFC, což je vzhledem k ceně opravdu velká škoda.

Outsider v podobě modelu Desire 500 trumfnul oba dva vyšší modely se svým 8Mpix fotoaparátem a pořizuje nejenom na svoji kategorii pěkné snímky. V těsném závěsu je Express 2, který však postrádá barevnou věrnost a celkově snímky spíše přepálil. Nejdražší kousek v našem testu však pohořel na celé čáře a neostré fotografie plné šumu se řadí k podprůměru. Hodí se dodat, že všechny modely disponují automatickým ostřením, přisvětlovací diodou a až na Samsung zvládají režim HDR. Níže zobrazené fotky jsou v pořadí Desire 500, 601 a Express 2.

Konkurence – více než bohatá

V našem testu se velmi obtížně určuje vítěz a opravdu záleží, jakým parametrům dáváte přednost. Vzhledem k ceně a paletě nabízených funkcí bychom na první místo s nepříliš velkým náskokem umístili model Desire 500, a to zejména kvůli výdrži baterie, kvalitě snímků a podpoře dvou SIM karet. Cena lehce pod úrovní šesti tisíc korun rozhodně stojí za úvahu a dražší stájový bratříček by si z toho mohl vzít příklad.

Konkurence celé trojice je opravdu široká a zuby si brousí kupříkladu modely jako LG L7 a L9 II, Huawei G700 či o něco dražší Ascend P6. Sony útočí kousky jako Xperia SP (případně starší model Xperia S) nebo v případě dvousimkových telefonů by to byla Xperia M Dual. U Samsungu má slot pro dvě SIM kupříkladu Galaxy Core Duos. K zahození není ani loňský vlajkový Nexus 4, který klesl na velmi pěknou cenovou hladinu. Upozorňujeme rovněž na to, že model Samsung Galaxy Express 2 se dá koupit prakticky pouze u operátora Vodafone. Oba dva zbylé dnes recenzované telefony sežene i v běžné distribuci.

HTC Desire 500 je vybaven čtyřjádrovým 1,2GHz procesorem Qualcomm, kterému asistuje grafická jednotka Adreno 203 a 1 GB operační paměti. Datově náročné budou také snímky a především videa zachycená hlavním 8MPix fotoaparátem s BSI snímačem, vybaveným procesorem HTC ImageChip. Nahrávky bude možno pořizovat v rozlišení 720p při 30 snímcích za sekundu. Cena: 5 990 Kč

HTC Desire 601 je smartphone střední třídy, který designem navazuje na špičkový model One, respektive jeho zmenšeninu One mini. Paměť RAM disponuje kapacitou 1 GB. Na střední třídu dostačující vnitřní uživatelskou paměť 8 GB lze zvětšit až o 64 GB pomocí paměťových karet. Fotoaparát má pětimegapixelový snímač a disponuje automatickým ostřením. Cena: 8 090 Kč