Recenze HP OmniGo 100

Hlavní náplní naší rubriky o palmtopech mají být podrobné recenze jednotlivých výrobků. Dnes vám tedy přinášíme první v pořadí. Jedná se o u nás nepříliš rozšířený PDAPřesné parametry výrobku najdete zde . Zde tedy uvedu jen zběžný popis.působí na první pohled poměrně robustním a solidním dojmem.Skládá ze tří hlavních částí: spodní, ve které je základní deska s procesorem, seriový port, slot na PC kartu a na které je umístěna klávesnice, horní (víka), ve které je umístěn displej a záložní baterie, a střední, v níž jsou umístěny hlavní baterie a která je připevněna dvěma otočnými panty k horní a dolní části. Díky tomu lze víko s displejem otočit až o 180 stupňů.Všiměte si, žeje o něco kratší a naopak širší než jeho stájový bratr. Je to způsobeno rozměry displeje.má totiž čtvercový displej (240x240) což umožňuje snadno otočit obrazovku o 90 stupnů. Toho se také často využívá.lze tedy používat zhruba ve dvou hlavních postaveních. Buď jako normální palmtop , položený na stole, nebo jako zápisník (víko odklopené o 180 stupnů, otočený displej) a ovládat ho pouze perem. V této poloze je klávesnice zablokovaná (kromě tlačítka on/off). Ještě je také možné nechatna stole jako palmtop, ale otočit víko okolo druhého pantu. Tím se dosáhne toho, že modul s bateriemi vytvoří jakýsi klín a plocha klávesnice je mírně sklopená, což zvýší pohodlí při psaní. Anebo můžete otočit klávesnici do polohy, kterou vidíte na obrázku.je v tomto směru opravdu variabilní.Co se týče ergonomie ovládání, jezajímavý tím, že jako jeden z mála palmtopů poskytuje opravdu plně duální ovládání jak perem tak i klávesnicí. Můžete ho tedy ovládat jen pomocí klávesnice, nebo jen perem, případně oba způsoby kombinovat. Podobně jako například Pilot neumí rozpoznávat běžný psaný text, ale pouze speciální zjednodušenou verzi zvanou. Není problém se toto písmo za odpoledne bezpečně naučit.Klávesnice je docela dobrá, mechanicky shodná jako u HP 200LX, nebo u kalkulátorů HP. Vyznačuje se tedy značnou tuhostí, malou plochou kláves, ale nadruhou stranu zřetelným docvaknutím. Klávesnice tedy poskytuje dostatečnou zpětnou vazbu a dají se na ní psát i delší texty. Díky tomu, že nemá vyhrazený numerický blok mají klávesy větší rozestupy a klávesnice je tedy pohodlnější než u 200LX. Na drouhou stranu se mi však zdála horší než u Psiona. To je však věcí zvyku a osobního vkusu.Horší je to s displejem. Ten je opravdu slabinou. Velice silné odlesky a slabý kontrast způsobují, že displej je dobře čitelný jen za dobrých světelných podmínek a ještě v přesně určeném úhlu mezi zdrojem světla displejem a očima uživatele.Operační systémse skládá z DOSu 5.0 (ten však zůstává před běžným uživatelem zcela skryt - o tom ještě později) a jeho nadstavby GEOSu 2.0. GEOS je víceúlohový operační systém, původně vyvinutý pro normální PC. To přináší jednu výhodu, totiž že mnoho aplikací napsaných pro desktop funguje i na, a jednu nevýhodu, GEOS je koncipován spíše pro procesory třídy 386. Modifikace XT obsažená vmu tedy přílišnou dynamiku nedává apůsobí celkově pomalejším dojmem. S multitaskingem to také není žádná sláva. Zkoušel jsem pustit jakousi iteraci ve Spreadsheetu a zároveň se přepnout do Notepadu. Podařilo se to, ale v praxi to není příliš použitelné. Multitasking je tedy zhruba na úrovni Win 3.1. Lze tedy mít otevřených několik aplikací najdnou a mezi nimi přepínat, dokonce mít i spuštěných několik nenáročných aplikací na pozadí, např. stopky, měřič baterie atd.spouští OS i aplikace přímo v ROM. Samozřejmě však potřebuje nějakou pamět na data. Vlastní režiji systému padne tedy za oběť zhruba 550kB z 1MB instalované RAM (na disk tedy zbývá zhruba 450kB). To však ještě není všechno. GEOS, jak jsem měl možnost pozorovat, nepoužívá v této implementaci stránkování, ale odkládá na disk celé rozpracované procesy, lépe řečeno jejich kontext, do tzv. state souborů. Ty zaberou při delším používání zhruba dalších 100kB. (Dají se odstranit například tzv. teplým restartem () systému, kdy zůstanou zchována data na RAM disku.) Pokud si ještě k tomu nainstalujete podporu české diakritiky (80kB) a PocketQuicken (viz později), který je kzdarma, avšak není nainstalován (100kB) dojdete velice rychle k závěru, že bez přídavné SRAM karty se dlouho neobejdete.Prostředíje označováno jako tzv.. Znamená to, že nepracujete se soubory na disku, ale spuštíte aplikace, a právě jen z té které konkrétní aplikace se dostanete na v ní vytvořená data. Ta jsou také zpravidla uložena v jednom souboru pro každou aplikaci. Dokumenty nemusíte nijak ukládat ani zavírat. Vše obstará systém automaticky. Zde je zřetelná snaha vyhovět i počítačovým laikům, které nezjímá co se děje vespod, ale chtějípoužívat prostě jako inteligentnější obdobu papírového diáře.Implicitně nemáte ani kontrolu nad uzavíráním a otevíráním aplikací. Tím že kliknete perem nav levém horním rohu displeje ve skutečnosti aplikaci totiž vůbec neuzavřete. Okno s aplikací se jen odklidí na pozadí, případně se obsah aplikace uloží do state souboru a aplikace se uspí. Pokud pak chcete aplikaci znovu používat a chcete ji spustit z pracovní plochy, spustí se pouze pokud ještě neběží, jinak se pouze přepne do popředí. Od každé aplikace tedy může v současně běžet pouze jedna instance. Pokud chcete aplikaci opravdu fyzicky ukončit, lze tak učinit kombinací klávesNejprve bych se zaměřil na editor, který se zde jmenuje. Ten se totiž používá jako standardní editor v rámci celého systému. Jeho název je možná trochu zavádějící. Nemá nic společného se známým Windowsovksým editorkem. Pokud ho mám přirovnat k něčemu všeobecně známému, řekl bych že odpvídá zhruba WordPadu z Win95. Můžete zde používat dvě velikosti písma (), různé řezy písma () a vzájemně je kombinovat. Odstavce lze zarovnávat doleva, na střed a doprava. Data lze vkládat samozřejmě jak perem tak z klávesnice. Navíc však můžete použít tzv. digital ink. Můžete tedy do dokumentů rukou kreslit obrázky a libovolně je překrývat a kombinovat s textem.Dálší neméně důležitou aplikací je. Zmiňuji ji před ostantními aplikacemi jako napříkladproto, že tyto aplikace, jsou vlasntě postaveny na aplikaci Database a používají její datový stroj (). V Database si lze vytvořit tabulku libovolné struktury. Bohužel nejde tabulky vzájemně provazovat. Položky databáze mouhou být typu(kategorie),. Zajímavý je zejména typ. Pro každou databázi lze v průběhu jejího používání postupně definovat různé kategorie a řadit do nich záznamy. Každý záznam může být zařazen ve více kategoriích. Databáze poskytuje dva pohledy na data. Ve formě tabulky, kde je však omezen počet současně zobrazených sloupců na tři a kde je možné filtrovat záznamy podle výše zmíněných kategorií, a detail, ve kterém je možno záznamy editovat. Vyhledávaní je možno použít buď rychlé - podle prvního sloupce zobrazeného v tabulce, nebo fultextové. Lze samozřejmě zvolit, zda se má brát ohled na velikost písmen, či nikoliv. Ke každému záznamu je možno přilepit tzv., což je vlastně standardní dokument v Notepadu. Že se jedná o velice užitečnou funkci nemusím asi zdůrazňovat. I tyto dokumnety lze zahrnout do prohledávání databáze.Typickým příkladem aplikace založené na Database je právě. Jedná se vlastně o předdefinovanou databázi, která je však samostatnou aplikací a její možnosti jasně vyplývají z předchozího odstavce.Asi nejdůležitější aplikací je, tedy plánovač. Musím vás zklamat, senzace se nekoná, plánovač z Psiona 3a zůstává nepřekonán. Avšak to neznamená, že je nanějaký špatný, to rozhodně ne. Máme zde k dispozici čtyři pohledy na schůzky a události a jeden na ToDo.Prvním pohledem je denní, zde jsou jednotlivé udalosti zobrazeny na časové ose, která je kolmá, a lze ji rozlišit po hodinách, půlhodinách nebo čtvrthodinách. K událostem i k ToDo lze opět připojit dokument Notepadu, který je jako všude jinde indikován inkonkou představující list papíru. Pokud je k události nastaven alarm, je označena ikonou notičky a pokud se jedná o cyklicky se opakující událost, je rovněž odlišena. Opakující se události lze nastavit s libovolnou periodou. Dalším pohledem na události je týdení přehled. Ten však ukazuje jen obsazené hodiny a nevypisuje nic bližšího o daných odálostech. Avšak kliknutím na příslušný den se lze přepnout na denní přehled, případně kliknutím na příslušný obdélník značící událost se lze přepnout až na detail samotné schůzky. Měsíční pohled na události vypisuje u každáho dne první tři schůzky nebo události. 4 měsíční pohled pak již představuje opravdu jen přehledný kalendář. ToDo jsou v samostatném pohledu. Kromě indikace poznámky je u nich ješte priorita a status plnění (nový úkol, v průběhu plnění, dokončeno, nesplněn v daném termínu).Jotter je zápisník na krátké poznmámky, které je třeba pořídit rychle. Tyto poznámky lze pak přes clipboard nebo pomocí funkce "stick" a drag&drop přiřadit jako poznámku k libovolnému záznamu nebo vložit do dokumentu v Notepadu.je souborově kompatibilní s tabulkovým procesorem obsaženým ve stolním GEOSu. Nepodporuje však psaní složitějších maker a velikost jedné tabulky je omezena na 64x64 políček. Jinak však diponuje širokou sadou předdefinovaných funkcí a dokonce umožňuje i iterativní výpočty.nezapře, že je od HP. Finanční výpočty a výpočty vůbec jsou jeho silnou stránkou. Obsahuje kalkulátor, s širokou sadou matematických funkcí. A aplikaci Finance Tools, která mimo jiné obashuje i emulátor legendární finanční kalkulačky s RPN notací. Ze specializovaných finančních naástrojů to jsou zejména formulářově orientované nástroje na výpočet splátek , cash flow, procentuální výpočty a kumulovaný úrok. Dále tu najdeme statistiku a lineární regresi (i s grafickým znázorněním), výpočty s datumy a konverze jednotek. Zajímavou aplikací je tzv.. Tato aplikace umožnuje řešit zadané rovnice. Jedná se zhruba o toto (jednoduchý příklad), zadáte:. Solver vám vygeneruje formulář, který obsahuje v tomto případě 4 políčka. Vy vyplníte známé proměnné a kliknete na neznámou. Solver vám ji dopočítá. Jak jste si možná již všimli,obsahuje většinu nástrojů na finanční kalkulace hned třikrát: ve SpreadSheetu, v HP 12c a ve specialicovaných finančních formulářích. Businessman se tedy může vyřádit dle svého gusta.Další aplikace jsou, který asi nemusím představovat. Je podobný jako na Psionu. StopWatch, který kromě klasických stopek obsahuje i "minutku" - odpočet, takže si uvaříte. Další aplikací, jejíž smysl mi trochu uniká je, jedná se o rozšiření hypertextového helpu, který umožnuje prohlížet knížky vytvořené v. Vzhledem ke kvalitě displeje je to však opradvu perverzní zábava. Na závěr nesmím samozřejmě opomenout nesmrtelný, ten jako by Windowsovské předloze z oka vypadnul.Další aplikací, která stojí za zmínku jeod Intuitu. To není napřímo nainstalováno, ale je možné jej kobdržet od výrobce zdarma. Je to skvělý nástroj pro sledování osobních výdajů a opravdu ho všem doporučuji.Než se dostaneme ke komunikaci se světem, dovolím si malou odbočku ohledně dalších možnostíJak jsem již výše zmínil, GEOS běží ve skutečnosti jako nadstavba DOSu. Na Internetu lze sehnat návody i programy jak se dostat do DOS módu. Nebudu zde zmiňovat podrobnosti, přesahují rámec této recenze, a pokud o ně bude zájem, umístím je v nějaké jiné rubrice Mobil serveru. Rozhodující je výsledek a tím je to, že nalze po určité rekonfiguraci možno nastartovat do DOSu a spouštět běžné dosovské programy v textovém režimu.Z toho pro možnosti komunikacevyplývají zajímavé důsledky. Standardně je ke komunikaci, tedy spíše zálohování, určena aplikace Transfer. Ta umožňuje kromě zálohování na PC kartu i propojení s PC.Pro přenos dat dolze pak použít buď(podrobněji popíšu později), který je třeba zakoupit, nebo si stačí pořídit jen seriový kabel a použít sharewarový program. Ten se ovšem ovládá příkazy z dosové řadky na PC. Další možností je nastartovatdo DOSu a k propojení s PC použít kombinaci Intersvr/Interlnk, kdy na PC spustíme Interlnk a nanastartujeme Intersvr. Další možností je nainstalovat si naNorton Commander a využít jeho schopnosti spojení po seriové lince. Propojení z DOSu je nejen komfortní (na PC si v NC pohodlně prohlížíte disky), ale i o poznání rychlejší. V DOSu totiž komunikujestandardní rychlostí 57000 baudů, kdežto v GEOSu pouze 19900 baudů.Connectivity Pack je samozřejmě nejpohodlnější cestou jak synchronizovat vášs desktopem. Další důležitý aspekt je česká diakritika. Kódování čaštiny v GEOSu je bohužel jiné než ve Windows a právě Connectivity Pack zajistí spravnou konverzi dokumentů. (Jiná možná cesta vede pouze přes lokalizovaný desktopový GEOS). CPack umožňuje kromě synchronizace i editovat záznamy pořízené v Notepadu, Phone Booku a Appointment Booku. Dále je umožňuje přenášet přes clipboard a exportovat do dbf. Bohužel však chybí možnost synchronizace plánovače nas jakýmkoliv známějším plánovačem ve Windows. Synchronizace Notepadu je rovněž špatná. CPack totiž přenáší jen čistý ascii text a obrázky je třeba prohlížet zvlášť. Navíc při tisku špatně sleje zpátky text a grafiku, takže je vytiskne nepřesně - posunuté. Dále jste si jistě všimli, že chybí možnost editace souborů Database a SpreadSheetu.Tabulky SpreadSheetu nezbývá než editovat ve stolním GEOSu a import/export databázových souborů je třeba řešit sharewarovou utilitkouKromě CPacku existuje ještě na propojení s PC produkt zvaný, který umožňuje přenášet obsah clipboardu zna PC a zpět. Ten má umět přenášet jakákoliv data za text z Notepadu včetně formátování a grafiky např do MS Wordu nebo Excelu. Tento produkt jsem však neměl možnost vyzkoušet a zároveň nevím o tom, že by podporoval přenos české diakritiky.V současné době se na americkém trhu již prodává verze CPacku 2.0, který je vlastně spojením předchozí verze CPacku a Clip&Go a zároveň má disponovat podstatně lepší možností importu a exportu dat do oblíbených PC programů.Bohužel jsem opět neměl možnost jej vyzkoušet, takže ze své zkušenosti hodnotím integracis desktopem jako slabou.HP tvrdí že dolze používat pouze tzv. SRAM PC karty. Samozřejmě to není pravda.obsahuje standardní PCMCIA slot typu II. Problém je však s napětím a spotřebou připojených zařízení. (Pripomínám, žejede na 3V.) V praxi lze tedy rozzšířito některé typy FLASH karet a dokonce lze použít některé PC card faxmodemy. Opravdu je však problém se spotřebou.je sám o sobě zdatný jedlík baterií. V půměru vydrží jet na jednu sadu dva týdny a standardní akumulátory mu nevoní, protože mají jen 1.2 voltu. S připojením nějakého zařízení stavěného pro akumulátor notebooku se však pád baterií prudce urychlí. Pro nadšence, kteří za každou cenu chtějí z DOS módu mailovat a telnetit tedy doporučuji externí modem připojený k seriovému portu.HP označuje100 jako "Organizer Plus". S tím nelze než souhlasit. Jako organizer jeopravdu vynikající a snadno intuitivně ovladatelný i pro počítačového laika. Jediné co mu lze vytknout je horší displej a slabší integrace s desktopem v českých podmínkách. Pokud se však podíváme trochu pod pokličku zjistíme, že se jedná ve skutečnosti o dobře zakamuflované kapesní PC a pomocí sharewarových programů z něj lze udělat opravdu něco více než organizer. Na mobilní browsování webu to ale asi opravdu není, avšak občasné čtení pošty pomocí kapesního modemu... o tom se již dá uvažovat.