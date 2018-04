Recenze HP 360LX

Zevnějšek

Firmu HP jako výrobce kapesních počítačů doufám nemusím představovat, vzpomeňme na dnes již legendární HP 200LX, který se ostatně vyrábí dodnes, nebo palmtopy HP OmniGo 100 a 700. HP 360LX patří již do druhé generace HP palmtopů s WinCE a je tudíž vybaven novou verzí tohoto operačního systému - WinCE 2.0.Nebudu se zde zabývat technickými detaily, ty najdete například v našem přehledu . Jelikož jsem neměl k dispozici předchozí model (HP 300/320) budu HP 360 srovnávat především s Cassiopeiou , ale samozřejmě i s palmtopy z "jiného světa" tedy "WinCE free", například Psionem nebo Newtonem

HP 360 působí na pohled elegantním, a hlavně bytelným dojmem. Však také váží téměř půl kila, takže v kapsičce u košile ho určitě nosit nebudete. PC card slot najdeme trochu netradičně na levé straně palmtopu, protože jeho místo zabral Compact Flash slot pro rozšiřování paměti. Pero najdeme na obvyklém místě - vpředu vpravo pod klávesnicí. Reproduktorek je narozdíl od Cassiopei umístěn na spodní straně palmtopu, celé víko totiž zabírá úctyhodný displej: rozměry 640 x 240 bodů a 16 odstínů šedi, podsvícení je samozřejmostí. K ergonomii displeje mám však jisté výhrady. Přeci jenom se trochu více leskne, takže je třeba poměrně často použít podsvícení a je málo citlivý - ač jsem si nastavil dost dlouhou prodlevu u doubleclicku, často se mi stávalo, že napoprvé nezabral. Klávesnice má podobnou konstrukci jako u HP OmniGo či HP 200LX. Jedná se tedy o skosené klávesy s poměrně značným odporem v chodu. Jelikož jsem na tento typ klávesnice zvyklý z mého OmniGo, velice mi vyhovovala, dokonce víc než klávesnice Cassiopei či Psionu 3c. Systém a aplikace



Kaskádovité start menu ve Windows CE 2.0

Jelikož systém WinCE 2.0 a jeho aplikace se v mnohém podobá svému předchůdci, budu se zabývat především novinkami a zlepšeními (z hlediska uživatele) oproti verzi 1.0. Úvodem však musím předeslat, že u WinCE 2.0 jsem nenašel způsob jak odchytávat obrazovky, takže screenshoty které jsem dnes použil jsou stažené z Internetu. Tedy k těm novinkám: WinCE už mají kaskádové start menu. Menu a toolbary jsou nyní ve stylu MSIE 4.0 - u všech aplikací. Přibyla podpora sítí, pokud tedy máte síťovou kartu pro PC card adapter, můžete WinCE stroj zapojit přímo do vaší firemní sítě. Rychlost HP 360LX mi přišla poměrně ucházející a odezvy prostředí rozhodně rychlejší než u Cassiopei. Nelze však objektivně říci, jestli je to způsobeno optimalizací WinCE nebo pouze rychlejším procesorem (60MHz oproti 44MHz). S Psionem však stále ještě nelze WinCE co do rychlosti srovnávat. No a pak tu jsou takové věci jako podpora větších a hlavně barevných displejů, ale to už asi víte...

Čeština & WinCE 2.0

Kapitolka sama pro sebe a velice pikantní - jak o pár řádků dále sami poznáte. Pěkně popořádku: MS Windows CE 2.0 používají interně UNICODE. Fonty, kterými jsou vybaveny, jsou poměrně široké, takže obsahují i všechny české znaky. Pokud tedy vezmete standardní stroj s WinCE 2.0 můžete zadávat české znaky známou kombinací Alt+číslo. Já jsem měl k dispozici jakousi "alfa verzi" češtiny - v tomto případě jen ovladač klávesnice - od Sunnysoftu, takže jsem Alt+číslo používat nemusel a mohl jsem psát normálně česky. Všude čeština chodí jak v názvech souborů, tak ve všech aplikacích , tak při konverzi z PC až na jedinou aplikaci: MS Pocket Word. Ten totiž při ukládání i otevíraní dokumentů ořeže většinu českých znaků. Toto zjištění pak působí jako studená sprcha a nenacházím pro to jiný výraz než ZBASTLENO. Textový editor je bohužel hned po plánovacím software druhou nejpoužívanější (možná i vůbec nejpoužívanější) aplikací a zatím bohužel v našich podmínkách nepoužitelnou.



Aplikace Calendar - plánovač WinCE 2.0

Plánovací a informační software

Aplikace Calendar obsahuje drobná zlepšení, jako například kategorizaci záznamů a jejich filtrování či poznámky, do kterých lze kreslit perem (digital ink). Vzhledem k zmiňované "necitlivosti" displeje se mi však kreslení příliš nedařilo a ovládání a editace nakresleného obrázku se mi zdála značně neintuitivní (mohu-li srovnávat se svým OmniGo).

Zde bych si dovolil malou odbočku k záležitosti WinCE a pero: A opravdu mi to přijde trochu nedořešené. Upozorňovalo na to už několik recenzentů v různých časopisech a já se k nim dovoluji připojit. Jako vzor vezměme HP OmniGo, kde je dle mého názoru koexistence pera a klávesnice vyřešena nejlépe: Můžu tam vkládat text (Graffiti) a editovat ho (i cut&paste) pouze perem a naopak aplikace lze celkem bez problémů (až na vyjímky) plnohodnotně ovládat z klávesnice. Ani jedno z toho mi WinCE neumožňují a pero tak pouze nahrazuje myš a mnohdy jen zdržuje práci.

Zpět k plánovači: Jinak je Calendar spolu s Task a Contacts poměrně věrnou podobou MS Schedule a MS Outlook, takže jejich případným uživatelům budou aplikace připadat povědomě. HP navíc ještě s palmtopem dodává software Month-at-a-Glance, který obstarává přehledné měsíční zobrazení událostí kalendáře, které standardně chybí (je tu pouze denní a týdenní). Mám-li srovnat s ostatními: s Newtonem nesrovnatelné, rovněž jednodušší než na Psionu 3x, ale ve většině případů dostačující. Mě osobně připadá ovládání dost neohrabané a nepřehledné, ale kdo používá stolní plánovače od MS, tak je na to zvyklý a ani mu to nepřijde.

Office

Pocket Word a Excel doznaly jen drobných zlepšení. Například přibyl anglický spellchecker. V podstatě však platí to, co jsem napsal minule: Word je lepší WordPad a Excel je na palmtopy běžný standard. Stále neumí grafy... Pocket PowerPoint je ve skutečnosti jen prohlížeč prezentací a smysl dává pouze s PC card kartou pro připojení k promítacímu zařízení, jinak je celkem k ničemu.



Pocket Excel

Zbytek

HP 360LX má samozřejmě i takové nezbytnosti jako například kalkulačku a Solitaire, ale to myslím nemá cenu dále rozvádět.

Propojení s PC...

... obstarává starý známý v novém kabátě - HPC Explorer, který opět obsahuje drobná vylepšení. Konverze souborů, zejména mezi "koni z jedné stáje" je poměrně dobrá. S češtinou je to opět trochu složitější. Ve Wordu to, jak víte, nechodí. Běžný textový soubor se přenese v pořádku. Z Excelu 95 do WinCE je to také OK, z WinCE do Excelu 97 to také funguje (použil jsem prohlížeč), ale z WinCE do Excelu 95 se nastaví anglický font, po nastavení na český je čeština také v pořádku. Synchronizace mezi Schedule a WinCE zachovává češtinu bez problémů. Takže suma sumárum, nebýt toho nešťastného Wordu, bylo by to na jedničku. (...takhle je to ovšem diskvalifikace :)

Komunikace

Jak jsem se už zmínil v části o novinkách systému, lze nyní používat počítač s WinCE v běžné počítačové síti. Jinak zůstává vše při starém. Tedy po sériové lince můžete komunikovat buď přes externí faxmodem, nebo pomocí PC card faxmodemu. Emailový klient doznal opět pouze kosmetických vylepšení, nově lze například posílat binární soubory jako attachmenty. Ostatně žádná zlepšení již nejsou dle mého mínění třeba, email byl už v první verzi velice dobrý. Adresář je samozřejmě sdílen s Contacts, takže jakýsi náznak integrace je již patrný.

Pocket IE také o něco polepšil. Umí už tabulky, rámce a stahování souborů. Stále však neumí Javu ani JavaScript, ale hlavně - nějak se nevyzná v kódováních - když jsem do něj natáhnul svoje dokumenty v ISO-8859-2, které to měli výslovně uvedeno v META tagu, nezvládnul to a zobrazil dokument bez češtiny.

HP dodává s palmtopem ještě bFax Pro, který jsem bohužel nemohl prakticky vyzkoušet nemaje k dispozici faxmodem. Podle výcviku "nasucho" však soudím, že je to kvalitní aplikace. Například telefonní čísla si rovněž umí brát z databáze kontaktů a posílat lze v jednom faxu libovolné množství textových dokumentů (plain text a Pocket Word). Umí rovněž faxy příjmat. Bohužel bude mít zřejmě problémy z češtinou: Dal jsem si preview na textový dokument a byl bez diakritiky. Mezi standardně dodávané programy pak patří ActiveSync pro synchronizaci s PC, PC link pro připojení k PC a Terminal. WinCE rovněž mají Remote Networking klienta s možností tvorby připojovacích konfigurací pro jednotlivé servery.



Pocket Internet Explorer

Závěr

Palmtop s novou verzí WinCE předvedl nové možnosti, leč především drobné a na první pohled neviditelné vylepšování a ladění aplikací známých z první verze. Nebýt oné záležitosti s PocketWordem, byla by WinCE přímo ukázkovým příkladem bezvadného řešení podpory národních prostředí. Vlastní aplikace WinCE sice stále ještě mnohdy zaostávají za konkurencí, ale běžnému uživateli stačí a hlavně u WinCE neplatí že systém stojí a padá spolu se standardními aplikacemi. WinCE je platforma, pro kterou v dnešní době vyvíjí velké množství firem a se kterou je nutné počítat nejen na palmtopech. Zdá se, že WinCE jsou nejméně zbastleným OS od MS a v budoucnu by směle mohl nahradit Windows řady 9x na domácích počítačích. MS rovněž vývoj aplikací pro WinCE masivně podporuje a uvádí vývojářské nástroje pro tuto platformu pro širokou škálu jazyků: C/C++, Visual Basic, Java, ...

Zkrátka, záleží na tom, co od palmtopu potřebujete a na co jste zvyklí. HP 360LX je každopádně solidní volbou. (...jakmile se podaří vyřešit problém češtiny ve i Wordu...)

Palmtop na recenzi zapůjčila firma Portfolio, Sarajevská 29, 120 00 Praha 2,

e-mail: mail@port-home.com.