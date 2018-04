Učedník lepší než mistr. Test Honoru 8

Honor 8 pokračuje v trendu přebírání modelů značky Huawei s trochu jiným designem a hlavně nižší cenou. Tentokrát je Honor 8 dvojčetem špičkového Huaweie P9, dostal dokonce i jeho dvojitý fotoaparát, byť bez známé značky Leica.

V mnohém tak může Honor 8 svému stájovému kolegovi zatopit, na druhou stranu jsou telefony dostatečně odlišné na to, aby si každý našel svého zákazníka. Honor 8 je ovšem velkým lákadlem pro ty, kdo hledají vlajkový smartphone za peníze střední třídy.

V tomto případě neexistuje mnoho lepších voleb, s cenou 10 990 korun je Honor 8 opravdu výtečnou koupí. V podstatě jediný smartphone, který mu na našem trhu leze poměrem výkon/cena do zelí, je OnePlus 3 se stejnou cenovkou.

Co je to zač?

Změny ve výbavě oproti P9 jsou překvapivě učiněny většinou ve prospěch honoru. Sice dostal starší a mírně slabší procesor Kirin 950 (P9 používá Kirin 955), na druhou stranu se u nás Honor 8 prodává se 4 GB operační paměti, zatímco P9 se třemi. V praxi je tak rozdíl ve výkonu obou přístrojů minimální a mnohdy působí Honor 8 plynulejším a stabilnějším dojmem.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná výbava

výhodná cena

kvalitní fotoaparát

elegantní design

svižný systém

návyková čtečka a tlačítko

Proč nekoupit? skleněné tělo náchylné k poškrábání a upatlání

méně výkonu pro náročné hry

USB-C nabíječka zatím není běžná Kdy? V prodeji Za kolik? 10 990 Kč

Osmička také dostala vylepšenou čtečku otisků prstů, která funguje i jako tlačítko, a má také infraport. Design je navíc mnohem méně konzervativní a působí modernějším a svěžím dojmem. Vypadá to na veliký triumf honoru, jeho lesklé tělo však není pro každého a bude i náchylnější k poškození. Huawei P9 je jasně tím luxusnějším kouskem, avšak Honor 8 tím, který si o pozornost říká výrazněji.

Jak se vám líbí design?

Honor 8 zvolil v současnosti stále populárnější kombinaci skla a kovu. Ta vypadá skvěle, obzvlášť v novém tmavě modrém provedení, ve kterém to osmičce neskutečně sluší. Tato barva by mohla být ve světě chytrých telefonů novým hitem. Hra barev tu vlivem lomu světla vypadá opravdu parádně. Tělo telefonu je sice kvůli změnám v designu a konstrukci malinko větší než u Huawei P9, ale nijak zásadně nám to nevadí. Do ruky totiž padne zhruba stejně dobře, a to díky zaoblenějším rohům.

Design je svěží, ale skleněný povrch je nejen magnetem pro otisky prstů, ale také snadno schytá nějaký ten škrábanec. Takže buď je potřeba dávat si pozor a s telefonem zacházet doslova jako v rukavičkách, nebo si pořídit nějaký ochranný obal, který však zase zbytečně uschová povedený vzhled. Z tohoto hlediska je třeba Huawei P9 praktičtější. Co se zpracování týče, jsme velmi spokojení, vše je perfektně slícováno a Honor 8 působí velmi solidním dojmem.

Šetřilo se někde?

Vlastně ani moc ne. Výbava je opravdu špičková a v mnoha praktických detailech vlastně lepší než u P9, ale i u mnoha dalších smartphonů. Za šetření můžeme považovat snad jen displej s Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 pixelů), ale to je jeden z faktorů, díky kterému se podařilo udržet cenu hezky nízko. QHD displeje (1 440 × 2 560 pixelů) totiž zatím Honor i Huawei takticky vynechávají.

Na rozdíl od srovnání levnějších dvojčat v podobě P9 Lite a Honoru 7 Lite tu nepozorujeme, že by displej honoru působil obyčejnějším dojmem než u P9. Full HD rozlišení na úhlopříčce 5,2 palce a LTPS konstrukce tu zajišťují solidní uživatelský komfort a dobrou čitelnost na přímém slunci.

Jak fungují v praxi ty lepší detaily?

Třeba fungování infračerveného portu asi není třeba představovat, díky aplikaci v telefonu může Honor 8 snadno posloužit jako dálkové ovládání domácích přístrojů. Hodně nám učarovala čtečka otisků prstů, která je zároveň tlačítkem. Zvykli jsme si takto spouštět tři oblíbené akce či aplikace, které jsou díky tomu snadno a rychle dostupné i při zamčeném telefonu. Stačí přístroj uchopit do ruky, stisknout tlačítko čtečky a rázem se aplikace spustí. Nastavit se dají tři různé druhy stisku: jednoduchý, dvojitý nebo delší přidržení tlačítka. Každý může vyvolat jinou akci. Tato funkce je spolu s ideálním umístěním čtečky a jejím spolehlivým fungováním opravdu návyková.

Ještě jednou se pozastavíme i nad větším množstvím RAM. Uživatelské prostředí Emotion UI, které je postaveno na silně upraveném Androidu 6.0, je díky tomu svižnější a působí plynuleji, telefon převádí jakousi samozřejmou sílu. Mírně slabší procesor tu tak vůbec nevadí, nikdo to v praxi vlastně ani nepozná. Snad jen náruživí hráči graficky náročných her pocítí, že Kirin 950 nemá zrovna silnou grafickou kartu.

Výhodou Honoru 8 je také fakt, že se u nás prodává v dvousimkové verzi. Má hybridní slot, je tedy třeba si vybrat, zda budete používat druhou SIM, nebo paměťovou kartu, která může rozšířit standardních 32 nebo 64 GB úložiště.

Co fotoaparát, je stejný?

Inu, detailní soudy si necháme na přímé porovnání obou fotoaparátů, ale na první pohled se zdá být kvalita snímků velmi vyrovnaná. A i kdyby Honor 8 fotil nakonec o něco malinko hůře, vlastně to nevadí, protože jeho foťák bude stále velmi dobrý. Sice ne nejlepší na trhu, ale za danou cenu jeden z těch nej, co lze vůbec pořídit.

Ano, je pravda, že tu zmizela některá drobnější nastavení známá z P9 a Honor 8 také přišel o exkluzivní černobílý „Leica“ režim, ale to bude vadit asi málokomu. Možnost fotografovat s určením hloubky ostrosti snímku nebo plně manuální režim tu však zůstávají a to je pro práci s duálním foťákem důležité. Zmizela například možnost fotografovat do RAW, ale to mnoho uživatelů trápit nemusí. A stále nám tu chybí u konkurence obvyklé automatické HDR.

Snímky jsou za dobrého světla opravdu povedené. Jak světlo ubývá, docela výrazně přibývá šum, který však nemusí být nutně úplně rušivý. Působí docela přirozeně, jen je ho někdy více, než bychom čekali. V dobrém světle je to opravdu skvělý fotoaparát. Ve zhoršených podmínkách najde na trhu několik přemožitelů, ale žádný z nich nebude dostupný za takovou cenu. Vždyť třeba Apple si za svůj iPhone 7 Plus s duálním fotoaparátem řekne o více než dvojnásobek ceny honoru, což už je na pováženou. Připomeňme, že snímky mají rozlišení 12 megapixelů.

Je něco, co se vám na něm nelíbí?

Může to znít trochu podezřele, ale ne. Na Honoru 8 nevidíme žádné zásadní nedostatky, které by měly kohokoli odradit od koupě. Ano, lesklé tělo nemusí být pro každého to pravé a je náchylnější k poškození, ale není to nic, co bychom neznali od konkurence. Ano, Honor 8 sice nemá tolik výkonu jako třeba Galaxy S7, OnePlus 3 nebo iPhone 7 Plus, ale v praxi to bude většině uživatelů jedno. Stejně tak nemá nejlepší displej na světě, ale ani to nevadí.

Jeho vyvážená sada funkcí je v tomto případě ještě vyváženější než u výtečného Huaweie P9. Ale stejně jako u něj je potřeba si při koupi uvědomit třeba to, že telefon má stále ještě docela nový USB-C konektor, a na cestách tak může být potíž shánět nabíječku, pokud si tu svou zapomenete doma.

Mám si ho pořídit?

Honor 8 je opravdu výborný smartphone se skvělým poměrem výkon/cena ve špičkové třídě. Jak jsme zmínili na začátku, jeho hlavním soupeřem může být třeba OnePlus 3, který má výkonnější hardware (6 GB RAM, Snapdragon 820) a větší 5,5palcový displej v kovovém těle. Na druhou stranu je třeba jej objednávat jen z e-shopu výrobce, což komplikuje případné vracení kvůli reklamaci. OnePlus parametrově honor překonává a navíc stojí stejně, tedy 10 990 korun, na druhou stranu honor je kompaktnější a má kreativnější fotoaparát s možná o trochu lepší kvalitou snímků. Volba je v tomto případě na vás.

Velkého soupeře má Honor 8 pochopitelně ve vlastní stáji. Huawei P9 stojí o čtyři tisíce korun více, ale není to v zásadě o tolik lepší smartphone, v některých drobných detailech dokonce honor vede. Jenže huawei je ztělesněním luxusu, působí elegantněji a je ještě kompaktnější, což určitě může někoho zlákat.

Sklo v kombinaci s kovovým rámem nabídne třeba loňský Samsung Galaxy S6, který rozhodně nepatří do starého železa a s Honorem 8 se může měřit třeba i v kvalitě snímků. Ceny přitom začínají na docela přijatelných 12 990 korunách za běžnou verzi, varianta se zahnutým displejem (S6 edge) vyjde na stejné peníze jako Huawei P9. Samsungy přitom vsadily na špičkový QHD SuperAMOLED displej.

Mezi soupeře můžeme počítat třeba i ambiciózní Asus Zenfone 3. I ten má kovovo-skleněnou konstrukci, 5,2palcový Full HD displej nebo nový USB-C konektor. V mnohém je filosofií Honoru 8 podobný, ale nemá tak kreativní foťák, pohání ho Snapdragon 650 a má mnohem více upravený Android. Ale je o tisíc korun levnější než honor.

Žádná z výše uvedených voleb rozhodně není špatná, jde o parádní smartphony se špičkovými parametry za lákavé částky. Honor 8 však z porovnání může často vzejít jako vítěz.