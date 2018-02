Recenze: Honor 7X se tu neměl prodávat, teď je příjemným překvapením

Honor 7X prostě je dvojčetem Huawei Mate 10 Lite, který jsme před časem testovali. Rozdílů mezi telefony je pramálo: Honor má jinak uspořádaný fotoaparát vzadu a vepředu nemá foťák duální, nýbrž jednoduchý. Jinak jsou rozdíly skutečně kosmetické, jde o smartphony s velikým displejem s módním poměrem stran 18:9 a velmi solidní výbavou a výkonem. Hodně o Honoru 7X se tedy dozvíte i v naší recenzi Huawei Mate 10 Lite.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná výbava

povedené zpracování

poměr výkon/cena

dobrý fotoaparát

Proč nekoupit? pro někoho příliš velký

jen Android 7.0

vystouplý fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 7 490 Kč

Kosmetický rozdíl je i v cenách. Honor 7X coby novinka na trhu stojí 7 490 korun, Huawei Mate 10 Lite, který už se nějakou dobu prodává, byl před nedávnem zlevněn na 7 990 korun. Rozdíl 500 korun v cenovce není dramatický a může v podstatě odpovídat tomu, že Honoru chybí vepředu duální fotoaparát. Celkově lze říci, že Honor 7X patří k nejvýhodnějším velkým smartphonům na trhu, jeho výbava je opravdu dobrá a cena lákavá.

Jaká je tedy ta výbava?

Stručná rekapitulace: Honor 7X je smartphone s displejem o úhlopříčce 5,93 palce a rozlišením 2 160 x 1 080 pixelů. Pohání ho procesor Kirin 659, má 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti. Nechybí tu čtečka otisků prstů na zádech, tamtéž najdeme duální fotoaparát s rozlišením 16 a 2 megapixely. Baterie tu má kapacitu 3 340 mAh, nabíjí se přes klasický microUSB konektor. Výbava opravdu uspokojí i náročnější uživatele, telefonu nechybí v podstatě nic z moderních funkcí a i výkonu má dostatek.

Proč bych si měl koupit honor a ne huawei?

Inu, na tuto otázku jsme chtěli odpovědět tak, že Honor 7X je v prodeji v zajímavějších barvách. Jenže tak tomu není, jak Huawei Mate 10 Lite, tak Honor 7X jsou k dostání v celokovovém černém provedení, které vypadá elegantně, ale nijak nevystupuje z davu. My jsme k testování měli k dispozici zářivě modrou variantu telefonu, která vypadá opravdu k světu, ale bohužel u nás, alespoň prozatím, k dispozici není.

Jaké je zpracování?

Huawei už tradičně u svých telefonů v poslední době klade na kvalitu zpracování velký důraz. A to platí i u Honoru 7X, jeho zpracování je špičkové a přístroj působí jako mnohem dražší kousek. Dnes je sice modernější kombinace skla a kovu, ale celokovové tělo má pořád něco do sebe a telefon působí bytelně. Při rozměrech 156,5 x 75,3 x 7,6 mm padne překvapivě docela dobře do ruky. Boky i rohy jsou příjemně zaoblené a tenká konstrukce znamená, že se telefon v rámci možností docela ztratí v kapse. Hmotnost je 165 gramů, což už cítit je, ale na svou velikost a konstrukci vlastně není Honor 7X ani přehnaně těžký.

Funguje dobře?

Ano, funguje. Trochu nás mrzí, že telefon má pouze Android 7.0 Nougat a zatím není jasné, zda a kdy dostane verzi Oreo. Systém je v typické grafické nadstavbě Huawei, ani tady se honor nijak od svého sesterského smartphonu neodlišuje. Je to škoda, pro Honor máme takový tip – co kdyby se třeba jejich smartphony zapojily do iniciativy Android One a nabízely tak čistý systém? Z hlediska odladění toho stávajícího ovšem nemáme výtky – objevuje se tu jen několik typických drobných chyb nadstavby EMUI, jako je třeba občasná neposlušnost notifikací. Jinak ale vše funguje jak má, třeba čtečka otisků prstů zároveň může sloužit jako jakýsi touchpad pro stažení notifikační lišty gestem prstu nebo pro skrolování ve vybraných aplikacích.

Co baterie, jaká je výdrž?

Velmi dobrá. A samozřejmě stejná, jako u Huawei Mate 10 Lite. Kapacita 3 340 mAh bohatě stačí ne velmi perný den provozu nebo při uskromnění na dva dny na jedno nabití. Kombinace dostatku RAM a relativně silného procesoru s běžným displejem a odladěným Androidem přináší solidní výdrž bez větších výkyvů. Opět jen poznamenáme, že tu uživatel nenajde rychlé dobíjení nebo třeba dobíjení bezdrátové (to neumí zatím žádný Huawei).

Jak to fotí?

I fotoaparát je shodný s tím u Matu 10 Lite, alespoň ten hlavní. Stejné je i uživatelské prostředí s možností přepnout do manuálního režimu nebo s několika režimy kreativními. Opět platí, že foťák má přirozené barevné podání a dobře si poradí s kontrasty. Díky světelnosti 2.0 jsou solidní i snímky ve zhoršených světelných podmínkách, byť tady samozřejmě na absolutní špičku Honor 7X trochu ztrácí.

Duální uspořádání fotoaparátu tu slouží především pro hrátky s hloubkou ostrosti – a ty fungují překvapivě dobře. Letmo jsme si udělali porovnání tohoto fotoaparátu s foťákem ve špičkovém Huawei Mate 10 Pro a výsledkem je, že třeba rozmazání pozadí při portrétech zvládá lépe levný Honor – lépe odhadne hranice fotografovaného objektu a oddělí jej od pozadí. V detailech a třeba prosvětlení scény samozřejmě vede špičkový model, ale na druhou stranu na první pohled vypadají snímky v portrétním režimu lépe u honoru právě díky lepší detekci hran objektů.

Čelní foťák tu na rozdíl od Matu 10 Lite o možnost pořizovat snímky s rozmazáním pozadí přišel, ale to bude asi trápit vcelku málo uživatelů. Vždyť při pořizování selfie často hraje pozadí důležitou roli, tak proč ho rozmazávat, že?

Mám si ho pořídit?

Honor 7X je velmi lákavý smartphone střední třídy. Značka ho u nás na trhu chtěla nahradit levnějším Honorem 9 Lite, který však není stejný. Má menší displej, jeho tělo je v módní kombinaci skla a kovu, ale to znamená, že také snáze dojde k úhoně při pádu. Výbava je velmi podobná, ale je tu důležitý rozdíl: 7X má více RAM a hlavně dvojnásobnou porci vnitřní paměti. A také o něco větší baterii.

Když se tak zamyslíme, který z dvojice Honor 7X a 9 Lite bychom si pořídili, sáhli bychom asi po dražším modelu 7X. Stojí 7 490 korun, zatímco 9 Lite vyjde na 5 990 korun. Těch 1 500 korun navíc za větší paměť i displej je podle nás rozumný příplatek. Ale chápeme, že 7X může být pro někoho přerostlý a zbytečně drahý, pak je 9 Lite ideální volbou. Hlavním soupeřem 7X pak bude mnohokrát zmíněný Huawei Mate 10 Lite, který je o 500 korun dražší a má vepředu navíc duální foťák. Pak už je tu ale soupeřů s velkým displejem a takto solidní výbavou za podobné peníze naprosté minimum.

Xiaomi Mi A1 má menší 5,5palcový displej, ale nabízí čistý Android a vyjde na šest tisíc korun. Bezrámečkové Doogee Mix láká na 6 GB RAM a procesor Helio P25, ale opět má 5,5palcový displej, navíc jen s HD rozlišením. Vyjde na 6 300 korun. Jedním ze soupeřů bude i nové Xiaomi Redmi 5 Plus – to by se mělo začít brzy prodávat za zhruba 5 600 korun a bude mít obdobnou výbavu, jako soupeři. Fotoaparát ovšem slibuje horší světelnost, na druhou stranu baterie bude mít větší kapacitu (4 000 mAh).