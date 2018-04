Nová značka boduje skvělou cenou i výbavou. Recenze Honor 6

Může se zdát, že Huawei novou značku Honor úplně nepotřebuje. Firma, která se už před nějakou dobou naučila dělat více než konkurenceschopné telefony, představuje letos jednu trefu do černého za druhou. Její phablet Mate7 ohromuje nejen výbavou a výkonem, ale také hliníkovým tělem a čtečkou otisků prstů. A tenký krasavec Ascend P7 je atraktivní alternativou topmodelů tradičnějších značek. Právě jemu se výbavou nový Honor 6 docela výrazně podobá.

Honor však na trh přichází z určitého důvodu. Doma v Číně to je mladistvá dravá značka, zatímco Huawei cílí na trochu konzervativnější klientelu. Honor má zatopit nastupujícím fenoménům, jako jsou Xiaomi, Oppo, OnePlus a další mladí výrobci, kteří už doma v Číně dovedli získat velkou přízeň zákazníků. Oproti nim se ovšem Honor stává relativně brzy globální značkou.

Vstup na mezinárodní trhy začal právě model Honor 6, který po vzoru jiných dravých čínských značek kombinuje parádní výbavu s atraktivní cenovkou. Na našem trhu není v porovnání s přímými soupeři z oficiální distribuce nijak dramaticky levnější, ale při ceně devět tisíc korun je rozdíl znatelný. A tak můžeme novinku prohlásit za cenově nejdostupnější topmodel. Ačkoli na absolutní špičku mu tu a tam nějaký detail chybí, snadno zatopí i smartphonům s dvojnásobnou cenovkou.

Vzhled a konstrukce: lesklý elegán

Kdybychom měli zjednodušeně Honor 6 popsat z hlediska designu, označíme jej za kombinaci designu iPhonu 5 a špičkových Sony Xperia Z. Telefon ze tří stran obepíná pásek, který se tváří jako kovový, ve skutečnosti je to ovšem plast. Pásek je tu na bocích a na vrchu, ve zbytku těla je mnohem nenápadnější plastový rám, ale ten právě na bocích a horní straně vytváří s páskem zajímavou hru detailů.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborný výkon

příznivá cena

povedený displej

elegantní vyhled

Proč nekoupit? nemá NFC

nejisté updaty systému

jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 9 000 Kč

Čelní a zadní strana telefonu jsou ze skla podobně jako u špičkových modelů Sony. Odolnost obou ploch vůči škrábancům je velmi solidní, ale na zadní straně se přece jen po dvou týdnech používání už projevují malé vrypy, které jsou za dobrého světla docela vidět. Méně znatelné budou nejspíš u bílé verze. Pod zadním krytem si Honor trochu hraje se strukturou materiálu, která pak na světle působí elegantním dojmem. Honor 6 jsme testovali v černé barvě, k dispozici je ještě bílá verze. Ani černá varianta se přitom podle nás nezapatlávala nijak zásadně. Ano, šmouhy a mastnota tu vidět jsou, ale ne nijak zásadně. Třeba zmiňovaná sony s podobnou konstrukcí jsou na tom o dost hůře.

Ačkoli je celé tělo Honoru 6 z plastu, kdesi uvnitř najdeme kovový rám, který celek vyztužuje a také funguje jako prvek pro odvod tepla od zahřívajících se součástí. Honor 6 je tedy bytelný a kvalitně postavený kousek, tady nemáme co vytýkat. Výrobce tvrdí, že při náročných úkolech se smartphone nezahřívá tolik jako konkurence. Něco na tom bude, ovšem v praxi nám nepřišel rozdíl nějak zásadní.

Honor 6 se bude líbit také těm, kdo nechtějí obří telefon. Jasně, prcek to není, ale s rozměry 139,6 × 69,7 × 7,5 mm patří ke kompaktnějším smartphonům. Je relativně tenký, ale po vizuální stránce tak trochu klame tělem, protože 7,5 mm bychom mu při prvním setkání nehádali. Hmotnost 130 gramů je pak docela příjemně nízká.

Displej a ovládání: odkaz Huaweie

Honor 6 dostal do vínku docela povedený pětipalcový Full HD displej. Vůbec bychom se přitom vzhledem k ceně telefonu nedivili, kdyby rozlišení bylo nižší než 1 080 × 1 920 pixelů. Full HD tu ovšem je, což je pro zákazníky jistě plus. Displej je hezky jemný, a díky tomu, že jde o IPS panel, se může pochlubit i dobrým barevným podáním. Teplotu barev si navíc může uživatel v menu doladit podle vlastního vkusu.

Čitelnost displeje na přímém slunci je spíše průměrná a v Honoru se nesoustředili ani na další drobné detaily. Telefon má sice třeba režim pro možnost ovládání v rukavicích a jsou tu některá základní gesta pro ovládání (zvednutí hovoru přiložením k uchu, utlumení vyzvánění otočením telefonu a podobně), ale chybí třeba stále populárnější možnost probudit telefon poklepáním na obrazovku nebo alespoň nějakým gestem.

To je ostatně znak i celé řady modelů značky Huawei, ze kterých Honor 6 vychází. Jeho operační systém Android 4.4.2 má grafickou nadstavbu Emotion UI ve verzi 2.3. Ta určuje základní vzhled systému a princip jeho ovládání. Uživatelské prostředí je graficky docela dobře sladěno, využívá principu widgetů a složek na úvodních obrazovkách namísto samostatného menu s aplikacemi.

Virtuální ovládací tlačítka jsou stejná jako u čistého Androidu a mají i klasické rozložení. V ovládání pak může pomoci ještě plovoucí tlačítko, které si může uživatel zapnout a umístit na kterýkoli okraj obrazovky. Po jeho stisku se objeví nabídka pěti možností, kromě zpět a home funkce je tu dostupné rychlé vyčištění paměti, zamknutí telefonu a také nabídka pěti miniaplikací, které mohou být spuštěny v okně (hudba, zprávy, poznámky, kalkulačka a kalendář).

Systém nás trochu trápil chováním notifikační lišty. Tahem v levé polovině obrazovky se objeví notifikace, tahem dolů v pravé polovině se odhalí přepínače, což je podle nás u smartphonu s pětipalcovým displejem zbytečné. Rozlišovat přesně poloviny displeje, když chcete rychle do lišty mrknout, je nepohodlné. Navíc upozornění a oznámení v liště se nechovají tak, jak bychom si představovali. Uživatel má sice v menu možnost detailně nastavit, které aplikace sem mohou svá upozornění posílat a jak se mají chovat, jenže v praxi to někdy nefunguje, jak má. Třeba Facebook Messenger tu upozornění ukáže, ale jeho bublina Chat Head na displeji nevyskočí. Podobný problém jsme měli i u Huawei Ascend Mate7 se stejnými možnostmi nastavení, tam se nám ovšem po updatu systému a detailním prozkoumání nastavení vše podařilo zprovoznit správným způsobem. U Honoru 6 nikoliv.

Programátoři Huaweie (nebo vlastně Honoru) tak sice vymysleli výbornou funkci, kdy vás nemusí každá aplikace otravovat mnohdy zbytečnými upozorněními, ale mohli by alespoň takovou funkci důkladněji otestovat. Co třeba vyzkoušet stovku nejpopulárnějších aplikací a jejich chování?

Totéž platí i pro výkon telefonu. Honor 6 totiž dostal osmijádrový procesor Kirin z dílen Huaweie, který tepe třeba ve zmiňovaném Mate7. Výkonu má na rozdávání, i když na absolutní špičku přece jen asi 10 % ztrácí. To však není důležité, důležitější je odladění procesoru. Na první pohled funguje vše pohodově a bez problémů, systém je rychlý a funguje bez zádrhelů. Jenže totéž zdaleka neplatí o všech aplikacích. S některými se jednoduše Kirin nemá rád a ty pak mohou padat nebo se různě trhají. Týká se to především některých her. Dotčených titulů není nijak zásadně mnoho, jenže funkčnost vašich oblíbených aplikací nejde dopředu stoprocentně ověřit a výsledek může být zklamáním.

Baterie: chce být nejlepší

Honor se u své novinky chlubí výbornou výdrží baterie. Ta sice nemá z absolutního hlediska nijak rekordní kapacitu, jenže vzhledem k velikosti smartphonu už je tomu trochu jinak. Kapacita akumulátor je totiž 3 100 mAh, což rozhodně není málo. Mnozí přímí soupeři mohou mít zásobu energie téměř o třetinu nižší. Honor 6 se navíc podobně jako řada telefonů Huawei chlubí úsporným hardwarem a další softwarovou optimalizací.

Možnost zapnout úsporný režim nebo telefon nechat energií šetřit inteligentně v závislosti na požadavcích na výkon jsou tu samozřejmostí. V praxi telefon zcela bez potíží vydrží dva dny na jedno nabití i při docela ostrém provozu. V extrémní zátěži to ovšem nebudou úplně plnohodnotné dva dny, pak může v závěru dnu druhého přijít ke slovu právě úsporný režim. Naopak pokud se uživatel uskromní, tři dny na jedno nabití vydrží Honor 6 také.

Běžné funkce: chybí jen NFC

Honor 6 je z hlediska výbavy téměř kompletní moderní smartphone. Možná trochu nepochopitelně mu chybí jen NFC. Je to škoda, protože tuto funkci dnes čím dál více uživatelů používá k párování telefonu s nositelnou elektronikou, třeba fitness náramky. U Honoru 6 budete muset tento případný úkon provést klasicky přes Bluetooth se zadáváním párovacího kódu. Jinak ovšem asi NFC moc postrádat nebudete. Pokud ano, není to telefon pro vás.

Novince nechybí podpora LTE sítí, rovnou zběsile rychlá. Cat. 6 je specifikace, kterou nemá žádný ze soupeřů (ale zároveň ji u nás zatím nevyužijete). Bluetooth 4.0, wi-fi a další drobnosti jsou samozřejmostí a Honor 6 má i infraport, který lze použít třeba k ovládání televize.

Smartphone dostal do vínku slušných 16 GB vnitřní paměti, k tomu je tu ještě slot na karty microSD. Nachází se pod krytkou na levé straně, kde rovněž najdeme slot na SIM kartu (formátu micro). Telefonní funkce jsou stejné jako u většiny smartphonů Huawei. Zásadně se neliší od čistého Androidu, uživatel tu jen má trochu více možností třeba k blokování hovorů.

Programová výbava také ničím zvlášť neohromí, a to i přesto, že aplikací v telefonu není už při startu vůbec málo. Jsou tu ovšem předinstalované některé aplikace sociálních sítí, místo tu zabírají zbytečné demoverze her od Gameloftu a je tu pár specifických aplikací od Huaweie. Třeba Správce telefonu umožní lépe využít potenciálu baterie i výkonu telefonu.

Zábava: foťák potřebuje doladit

Předinstalované aplikace od Gameloftu uživatele opravdu moc nezabaví. Z další sady je tu klasická sestava hudebních a videopřehrávačů a také FM rádio.

Klíčovou součástí výbavy je tu samozřejmě fotoaparát. U něj se na první pohled v Honoru docela snažili, modul má rozlišení 13 megapixelů a obvyklé funkce jako automatické ostření a přisvětlovací diodu. V modelu Mate7 přitom mateřský Huawei už potvrdil, že umí dělat slušné foťáky, byť na špičku stále trochu chybí. Jenže ačkoli má Honor 6 papírové parametry fotoaparátu shodné s těmi u phabletu Huaweie, výsledné snímky jsou v reálu dost odlišné.

Netušíme proč, ale foťák prostě šumí za každých podmínek. I za dobrého světla postrádají snímky detaily, které u jiných soupeřů bez problémů najdeme. Se zhoršujícími se světelnými podmínkami pak množství šumu výrazně roste, až se ve špatném světle fotky stávají téměř nepoužitelnými. Pomoci může blesk s dobrým řízením i slušným dosahem. V rozsáhlejších scénách ovšem fotoaparátu nic nepomůže, blesk samozřejmě dosvítí jen na relativně krátkou vzdálenost.

Jinak mají snímky dobré přirozené barvy a fotoaparát se také dobře vypořádává s různými kontrasty. Ovládací aplikace je jednoduchá bez výraznějších moderních prvků. Je tu klasické tlačítko spouště a nad ním ještě tlačítko pro natáčení videa, po levé straně najdeme několik ikon s možnostmi nastavení. Z hlediska běžného uživatele je nejdůležitější ikona fotoaparátu v dolním rohu, která umožňuje vybírat z jednotlivých fotorežimů. Tady je třeba HDR, panorama nebo inteligentní režim, který se snaží po vzoru smartphonů od Sony rozpoznat scénu a nastavit ideální podmínky pro její fotografování.

Celkově fotoaparát poslouží dobře, snímky na sociálních sítích určitě ostudu neudělají. Na špičku však rozhodně nepatří a na kvalitu náročnějším uživatelům také foťák vyhovovat nebude.

Shrnutí: nejlevnější z drahých

Honor 6 je velmi povedený smartphone špičkových parametrů. K tomu, aby v papírových tabulkách stanul vedle těch úplně nejlepších, mu chybí málo, asi tak 10 % výkonu, NFC, lepší vyladění by potřeboval fotoaparát a je tu i několik dalších drobností. Jenže tyto nedostatky nejsou v praxi téměř vůbec podstatné. Důležité je, že telefon funguje výborně a pro běžné používání mu nic nechybí.

S cenou těsně pod hranicí devíti tisíc korun tak může zatápět mnohem dražším a prémiovějším smartphonům, jako jsou Samsung Galaxy S5, HTC One M8, Sony Xperia Z2 a Z3 i dalším špičkovým kouskům. Smlsne si i na čínském Xiaomi Mi 4, které rovněž nemá NFC a u nás zatím neumí ani LTE. Tyto smartphony dnes seženete za ceny v rozmezí 14 - 18 tisíc korun (xiaomi i o něco levněji). Třeba za cenu Xperie Z3 můžete mít Honory 6 hned dva. A Z3 určitě není dvakrát lepší smartphone.

Jenže i přes atraktivní cenu a velmi dobrou výbavu nebude mít Honor 6 na trhu na růžích ustláno. Na něm jsou totiž samozřejmě i jiné smartphony, které by mohly být součástí souboje o „nejlevnější vlajkovou loď”. Jedním z takových modelů je Huawei Ascend P7, který oproti Honoru 6 nabídne i NFC a má opravdu atraktivní design. Je přitom jen o tisícikorunu dražší, alespoň podle oficiální cenovky.

Dalším soupeřem pro Honor 6 může být třeba skvělá Nokia Lumia 830 s Windows Phone. Ta má sice výrazně slabší procesor a nižší rozlišení displeje, jenže v praxi funguje skvěle a ani jeden z jejích ústupků nám nijak nevadil. Naopak, má úžasný fotoaparát a svižný a vždy plynulý systém. Nokia vyjde na 10 290 korun.

Dalším soupeřem pro Honor 6 může být Alcatel OneTouch Idol X+, který oproti všem výše zmíněným soupeřům podporuje dvě SIM karty. Stojí přitom také asi deset tisíc korun.