Dvě baterie a nadprůměrný displej v ceně. Recenze GoClever Insignia 5X

Se značkou GoClever se na našich stránkách nesetkáváme poprvé. V listopadu loňského roku prošel rukama redakce model Fone 570Q, levný zástupce kříženců tabletu a mobilu s 5,7 palce velkým displejem (recenze zde). Model Insignia 5X na něj volně navazuje, obří úhlopříčku displeje však nahradila spíše jeho kvalita.

Hlavním lákadlem telefonu je právě nezvykle kvalitní zobrazovač. Telefon se však blýskne i velmi dobrým zpracováním, neocenitelnou druhou (a olbřímí) baterií či podporou dvou SIM karet, přičemž na obou jste neustále na příjmu. To vše je zabaleno do reprezentativního černého kabátku bez zbytečných výstřelků s cenovkou pod šesti tisíci korunami.

Mezi nevýhody pak musíme zařadit horší pověst značky z pohledu kvality, což nám ostatně potvrdilo i dlouhodobé užívaní dříve testovaného modelu. Ten se už po půl roce začal samovolně vypínat, až umřel nadobro. Mínusem může být i omezená podpora ze strany výrobce (resp. spíše značky), která stojí v cestě aktualizacím na vyšší verze operačního systému, ačkoli by je hardware v pohodě zvládal.



Vzhled a konstrukce: do saka i do batohu

I když je novinak papírově spíše průměr, po stránce výkonu na tom není zas tak špatně. Test v oblíbeném benchmarku AnTuTu ukázal hodnotu 15 311 bodů. To je víc než u modelu Fone 570 (13 241 bodů), s jehož výkonem jsme byli dlouhodobě spokojeni, a podle srovnávací tabulky aplikace se dotahuje na Google Nexus 4. Na špičku ovšem výrazně ztrácí, nicméně si troufáme tvrdit, že drtivé většině uživatelů bude výkon tohoto cenového tahouna plně dostačovat.

Plusy a minusy Proč koupit?

Full HD displej

dvě baterie v základu

kvalitní zpracování

poměr výkon/cena Proč nekoupit? slabší fotoaparát

horší pověst značky Kdy? V prodeji Za kolik? 5 990,- Kč

Rozdíl mezi oběma modely GoClever je pouze v taktu procesoru. Zatímco starší "phablet" měl čtyřjádro Cortex A7 s taktem 1,2 GHz, Insignia 5X používá stejný čip o taktu 1,5 GHz. Paměť RAM zůstala stejná, má 1 GB. Stejně tak se nemění ani vnitřní paměť, která má 4 GB, přičemž uživateli je dostupných jen 1,7 GB. Rozšířit paměť je možné pomocí karet MicroSD až do kapacity 32 GB.

Vzhledově telefon nijak nepřekvapí, ale ani neurazí. Jeho neutrální vzhled v černé barvě ozvláštňuje snad jen precizně zpracovaný kovový rám z eloxovaného hliníku, jenž tvoří i "bradu" vespod přístroje. Telefon tak působí hodnotným dojmem a parádu udělá nejen v rukou puberťáka, ale i zkušeného manažera. Oba přitom ocení i matná záda telefonu, tvořená plastovým odlitkem s plastickým logem značky, díky nimž přístroj příliš neklouže z rukou a jistě se drží.

Hlavní vypínací tlačítko našlo místo na horní hraně telefonu, vzhledem k velikosti displeje by mu však více slušel pravý bok. Ten je tak zcela bez užitku. Na pravé straně je pak klasická kolébka pro úpravu hlasitosti, dole jen malá škvírka mikrofonu. Datový a nabíjecí microUSB konektor je nahoře, stejně jako 3,5 mm Jack konektor. O v základu dodávaných sluchátkách pak bezezbytku platí to, co píšeme téměř vždy: jsou tu jen do počtu a kdo to myslí s hudbou vážně, vyhodí je.



Nijak lepší to není ani s kvalitou hlasitého reproduktoru, který na zádech telefonu prozrazuje střídmá mřížka v levém dolním rohu. Nahoře uprostřed se pak klasicky usídlila čočka integrovaného fotoaparátu, doplněná o LED blesk. Kromě černého matného krytu v základu lze od výrobce objednat i další barevné varianty. Za asi 25 zlotých (zhruba 165 korun) tak můžete mít záda telefonu ve zlaté, fialové, či hnědé barvě. Stejné barvy mají i silikonová pouzdra šitá na míru (asi 180 korun).



Displej a ovládání: jemnost nade vše

Čelní straně dominuje rozměrný multidotykový displej s úhlopříčkou rovných pět palců. Jeho rozlišení je Full HD, tedy 1 920 × 1 080 obrazových bodů (480 dpi), a využívá technologie IPS pro věrnější zobrazení barev. Jeho jas lze automaticky korigovat pomocí světelného čidla, o grafické vykreslování se stará čip PowerVR SGX 544P.

Displej je díky svým parametrům v této cenové kategorii opravdu unikátem. Tak jemné zobrazení najdete běžně až u telefonů o třídu výše. Špatně na tom není ani s čitelností na přímém slunci. Nad displejem se obligátně usídlila mřížka sluchátka, přední fotoaparát s rozlišením 1,9 Mpix (1 600 × 1 200 bodů) i světelné čidlo, které však lze pod tmavým sklem velmi těžko identifikovat. Velmi vítaná a v poslední době opomíjená je i stavová dioda, která je dvoubarevná (červená/zelená) a na první pohled tak prozradí, zda a co vám telefon chce sdělit.

K ovládání kromě již jmenovaných prvků slouží především trojice dotykových kláves pod displejem: zpět, home a kontextová nabídka. Vzhledem k notorické známosti systému Android (v tomto případě ve verzi 4.2.1 Jelly Bean) snad ani netřeba dodávat, k čemu slouží. Vystačme si protentokrát s konstatováním, že ovládání je zcela v souznění s logikou systému a výrobce do něj nijak nezasáhl. Začátečníky navíc při prvním spuštění provede nastavením telefonu a základy ovládání intuitivní průvodce, díky němuž se v systému snadno zorientují.

Těšit se naopak můžete z celé řady předinstalovaných aplikací. Namátkou je to plnohodnotný kancelářský balík Kingsoft Office, celá plejáda her Angry Birds, či sada nástrojů od ES App Group (multifunkční správce úloh a správce souborů). Nechybí ani prohlížeč PDF souborů, WhatsApp, Facebook či Skype. V základu tak dostanete téměř plně vybavený chytrý telefon, připravený ihned k použití.

Výdrž: dvě baterie v základu

Rozměry telefonu jsou 143 × 72 × 9 mm a hmotnost 156 gramů. Jenže pozor. Tyto parametry platí jen pro případ, že použijete v základu dodávanou baterii o kapacitě 2 000 mAh. V balení totiž ještě najdete jednu, dvakrát větší nejen rozměrově, ale i kapacitně (4 000 mAh). To už je řádný cvalík, a GoClever tak v základu přibalí i další kryt, který tuto "malou elektrárnu" dokáže elegantně ukrýt. Tím se však tloušťka přístroje zvýší na 14 mm a naroste i hmotnost. O kolik, to výrobce neudává. Atakovat však bude 200 gramů.

Standardně dodávaná druhá baterie je něco, co může zákazníky v dobách chabé výdrže chytrých telefonů skutečně oslovit. Jen je velká škoda, že použití větší baterie je podmíněno i výměnou zadního krytu, který zaprvé vzhledu telefonu dost ublíží a za druhé jej sotva někdo na rozdíl od náhradní baterie bude stále tahat s sebou. Ocenili bychom tak spíše druhou baterii standardní velikosti.



Z pohledu výdrže telefonu na tom nejsou obě baterie vůbec špatně. Ta menší udrží telefon při životě slušné dva dny plného nasazení, větší dokonce dvojnásobek. Během testování jsme dosáhli i týdenní výdrže s velkou baterií. Je však třeba tomu hodně přizpůsobit nejen používání telefonu, ale omezit i některé aplikace. Pro ty, kdo hledají dlouhou výdrž, může být tento údaj jistým vodítkem.

Telefonování a zprávy: stále dostupný na dvou číslech

S telefonem se dovoláte téměř po celém světě díky rádiové části, která si poradí se sítěmi GSM 850/900/1800/1900 MHz a UMTS 900/2100 MHz. Z pohledu datových přenosů pak kromě obligátní dvojice starších technologií GPRS/EDGE telefon komunikuje i přes HSPA+ (teoretická rychlost až 21 Mbit/s). Samozřejmostí je i podpora wi-fi sítí, a to ve standardech b/g/n.

Tolik specifikace, nyní k praxi. Telefon je dvousimkový, přičemž dostupný je na obou kartách současně. Není tedy třeba nějak složitě nastavovat vzájemné přesměrování karet, i když se sluší nad tím zamyslet z důvodu nedostupnosti jedné, či druhé sítě v některých částech republiky. Na paměti je však potřeba mít především to, že služby 3G sítí jsou dostupné jen na hlavní, první kartě SIM. Druhá nabízí pouze služby sítí druhé generace, tedy GSM (potažmo GPRS/EDGE).



Výběr karty, z níž chcete uskutečnit hovor či poslat SMS/MMS, lze nastavit napevno, či nechat telefon, ať se před každým úkonem zeptá. To je vhodné zejména pro plnou optimalizaci komunikace. Výchozí kartu SIM však lze v příslušných aplikacích zvolit i při pevném nastavení, ale jen pomocí roletky z horního okraje. Každý si tak nejde způsob práce, který mu vyhovuje lépe.

V podrobném nastavení přitom lze výchozí SIM kartu nastavit zvlášť pro hlasové hovory, videohovory, zasílání zpráv a data. Jednotlivým kartám pak můžete přiřadit barvu, která vám poté v systému prozradí, přes které číslo daná komunikace probíhala. Vše je tak přehledné a snadno použitelné.



Z pohledu běžných parametrů pak jen stručně: adresář je vícepoložkový a jeho velikost je omezena prakticky jen dostupnou pamětí telefonu. Totéž platí pro uložené SMS/MMS, při jejichž psaní můžete využít i technologie SWYPE, tedy prediktivního psaní pomocí nepřerušeného tahu přes dané znaky na virtuální klávesnici. Při stisku klávesy telefon jemně vibruje. Sílu této odezvy lze snadno změnit, stejně jako rozložení znaků (QWERTZ/QWERTY). Drobnost jednotlivých kláves nemusí vyhovovat každému, řešit to však lze instalací jiné klávesnice.

Další funkce: nic podstatného nechybí

Z pohledu další výbavy nečekejte žádné překvapení, ale ani zklamání. Přístroj nabízí vlastně vše, co si běžný uživatel může přát. Věci jako NFC (technologie pro bezkontaktní komunikaci telefonu s příslušenstvím a do budoucna i bezkontaktní platby), speciální kryty s průhledem na displej či roztodivné senzory však u telefonu do šesti tisíc korun opravdu nečekejte.

Jednou ze základních funkcí dnešních chytrých mobilů je navigace. I zde ji samozřejmě najdete, a to přes Mapy Google, které nabízejí v základu jen on-line verzi mapových podkladů. S ohledem na omezení FUP datových tarifů však doporučujeme poohlédnout se po některé z mnoha aplikací s možností uložení off-line mapových podkladů (Google to sice umožňuje také, ale po aktualizaci velmi krkolomně). GoClever nabízí například předinstalovanou aplikaci Mireo viaGPS.



Insignia 5X neztrácí ani jako byznysový nástroj. Propracovaný kalendář s možností synchronizace s Outlookem, již zmíněný správce souborů, kancelářský balík Kingsoft office, úkolovník, záznamník či opakovaný budík a světové hodiny patří k povinnému základu. Cokoli dalšího lze díky Androidu snadno doinstalovat.

Ve verzi Jelly Bean se Google stále neoprostil od nepříliš funkčně vybaveného výchozího internetového prohlížeče. Doporučujeme tak doinstalovat Chrome či jinou alternativu, která nabídne rozhodně víc funkcí i komfortu při prohlížení webu.

Mobil dostal do vínku samozřejmě i zábavní funkce. Kromě firemní aplikace Games s desítkami herních titulů lze využít i Hry Play (od Googlu) či běžný aplikační Obchod Play s nepřeberným množstvím různých aplikací.



Samozřejmostí je hudební přehrávač (zde pomocí aplikace od Googlu Hudba Play, která dokáže zobrazit ovládání přehrávače i na odemykací obrazovce telefonu), FM Rádio, přehrávač videa s podporou široké škály formátů či aplikace pro práci s videem i úpravu fotografií.



Čelní fotoaparát má rozlišení 1,9 Mpix, u hlavního fotoaparátu pak výrobce udává 13 Mpix. Tuto hodnotu je však třeba brát s rezervou, jelikož i zde se nám zdá, že si k vysokému rozlišení pomáhá stejně jako předchozí testovaný model dopočítáváním; faktické rozlišení tak bude o dost nižší. Fotoaparát má ostatně velké rezervy. Za ideálních světelných podmínek s ním sice lze vytvořit obstojné snímky, ale s ubývajícím světlem rapidně klesá i kvalita výstupu. Navrch ostří pomalu. Často nepomůže ani vyhrát si s bohatým nastavením aplikace.

Suma sumárum: většinu lidí nadchne, hnidopichy nikoli

Ačkoli telefon nepatří na vrchol nabídky českého trhu, s celkem jako takovým jsme byli vemi spokojeni. Na rozdíl od modelu Fone 570Q jsme navíc za celou dobu zhruba měsíčního testu nezaznamenali žádné vrtochy, nečekané restarty a podobně. Otázka spolehlivosti tím samozřejmě zodpovězena není, je to však slibná indicie pro zvyšující se kvalitu výrobků této polské značky.

Výbavou přístoj nenadchne, ale ani neurazí. Drtivé většině uživatelů bude výkonem více než dostačovat a postrádat budou opravdu máloco. Techničtí nadšenci nechť se poohlédnou jinde, ostatně tento telefon útočí hlavně poměrem výkonu k ceně a špičkové stroje za patnáct a více tisíc rozhodně nehodlá nijak dráždit. Opravdu silným argumentem pro koupi je i druhá a velmi silná baterie v základním balení. Škoda jen její až nesmyslné velikosti.

Celkově klady převyšují nad zápory a nákup telefonu lze označit za dobrou volbu, doslova volbu z rozumu. Konkurenci není na současném přesyceném trhu těžké najít. Lovit lze zejména u značek podobné filosofie, jako jsou Gigabyte, Prestigio, Alcatel nebo čínských výrobců typu Oppo či Xiaomi. Zatímco výbavou Insignii řada z nich zastíní, telefonů s HD displejem pod šest tisíc korun je jako šafránu.

Zatopit Insignii může papírově sice slabší, ale o to levnější Alcatel One Touch Idol Ultra, který však nemá podporu dvou SIM karet. Protiváhou pak může být Gigabyte GSmart Guru G1, který je naopak lépe vybaven, ale také o zhruba tisícovku dražší.