Ultratenký rámeček a 5,5palcový displej. Recenze GoClever Insignia 550i

S polskou značkou GoClever se na Mobil.iDNES.cz nesetkáváme zdaleka poprvé. Rukama nám prošly již kousky jako Fone 570Q či Insignia 5X, ale také obří Quantum 600. Ani jeden z nich nás však nezaujal tak jako dnes recenzovaná Insignia 550i. A to nejen svým stylovým a přesto umírněným vzezřením.

Již označení modelu napovídá, že přístroj přichází s pěti a půl palcovým displejem. To může být pro někoho už příliš, přesto by byla škoda přístroj nevyzkoušet. Jeho tělo totiž odpovídá díky opravdu tenkým rámečkům okolo displeje přístrojům s o půl palce menším, což je dnes už typický rozměr pro lépe vybavené smartphony.



Plusy a minusy Proč koupit? + kvalitní zpracování

+ poměr výkon/cena

+ design Proč nekoupit? - slabá baterie

- chybějící NFC

- nižší prestiž značky Kdy? V prodeji Za kolik? Cca 5 500 Kč

Špatně na tom navíc Insignia 550i není ani z pohledu hardwarové výbavy. S ohledem na cenu tak před námi stojí velmi zajímavý kousek hodný pozornosti nejen nenáročných uživatelů. Pojďme si tedy telefon více přiblížit.

Vzhled a konstrukce: nenápadný styl, který zaujme

Přiznám se, že osobně preferuji namísto designových divokých kreací umírněný manažerský styl. A právě s ním model Insignia 550i plně koresponduje, zejména pak použitá černá barva, která opticky přístroj ještě zmenšuje. Rozměry telefonu jsou 148 × 74 × 8 mm a jeho hmotnost se ustálila na rovných 140 gramech. Není to tedy žádný střízlík a dámy se jistě raději poohlédnou jinde, i průměrně rostlí pánové však s držením ani ovládáním telefonu mít problém nebudou.

Čelní straně již tradičně dominuje rozměrný displej se zmíněnou 5,5palcovou úhlopříčkou. Je to IPS panel s full HD rozlišením, tedy 1 920 × 1 080 bodů. Využívá technologie One Glass Solution, která umožňuje dosahovat tak tenkých těl moderních smartphonů. Největší „WOW efekt“ však displej skýtá po probuzení. Nemluvím ani tak o jasu, věrnosti barev či dostatečně velkých pozorovacích úhlech, zde patří jen k lepšímu průměru, ale o jeho zasazení do těla přístroje.



Rámečky na bocích displeje jsou totiž jen zhruba jeden milimetr tenké. Dosud vzhledově nudný telefon tak po probuzení displeje získává zcela nový výraz. Tak tenké rámečky ostatně nabízí snad jen o tisíce dražší LG G3. Insignia 550i na něj sice v parametru poměru okolní plochy k displeji ztrácí, přesto je to vizuálně působivé. Nad a pod displejem jsou již plochy větší, horní ukrývá druhou kameru, světelný senzor a hlavní reproduktor, spodní pak trojici jemně podsvícených senzorových kláves pro ovládání operačního systému Android.



Celkový dojem z konstrukce telefonu je i přes odnímatelný zadní plastový kryt velmi dobrý. Vše lícuje, jak má, telefon je pevný a nějaké to zavrzání při silném stisku beztak vyloudí i mnohem dražší konkurence. Po zhruba měsíčním běžném nošení v kapse kalhot se však přístroj zkroutil „do vrtule“, jak dokazují fotografie výše. Pevnost jeho těla tak není ideální, ale zkroucení nijak nebrání používání, a dokud se na to nezaměříte, nic nepoznáte. Protipohybem to lze snadno napravit.

Líbí se nám kontrast mezi lesklou čelní a matnou zadní plochou. Hlavní vypínací tlačítko je zde na pravé straně, kolébka hlasitosti na levé. Nahoře je microUSB konektor a tradiční 3,5mm Jack pro připojení sluchátek, která dostanete vedle nabíječky v základním balení.



Záda telefonu tvoří jeden velký plastový výlisek s plasticky vyvedeným logem značky a perforováním ve spodní části pro hlasitý reproduktor. Dominantou zad tak zůstává hlavní fotoaparát, o jehož kvalitách se ještě rozepíšeme. Je doplněn i dostatečně silnou LED pro osvit scény v noci.



Hardware a ovládání: osmijádro a sladký KitKat

Pod zadním krytem pak nalezneme jedno z největších lákadel telefonu: dva sloty pro SIM karty. Obě musí mít v tomto případě formát microSIM. Vedle je pak slot pro paměťové karty microSD. Vnitřní paměť o velikosti 8 GB lze díky němu rozšířit až o dalších 64 GB, na velikost úložiště si pak bude stěžovat málokdo. Většinu útrob telefonu však zabírá rozměrná baterie s překvapivě nízkou kapacitou 2 500 mAh, která telefonu uděluje v průměru dva dny provozu. Při plném nasazení je nutné nabíječku a především zásuvku vyhledat už po jediném dni používání.

Baterie má totiž co napájet. Srdcem přístroje se stal osmijádrový procesor MTK 6592 (Cortex A7) s taktem jednotlivých jader 1,7 GHz. Supluje mu nejen 2GB paměť RAM, ale i grafický čip Mali 450MP. Celé toto soustrojí pak dosahuje v banchmarku AnTuTu výsledku 30 664 bodů, což je shodou okolností nejblíže právě zmíněnému LG G3, na nějž však GoClever ztrácí zejména v 3D grafice. V praxi je telefon svižný a uživatele nikde nezdržuje. Jediným minusem je fakt, že se přístroj během našeho testování několikrát samovolně vypnul.



GoClever Insignia 550i přichází s operačním systémem Google Android ve verzi 4.4.2 KitKat. Ta oproti předchozím doznala několika vylepšení, nejcitelnější jsou například v e-mailovém klientovi, který byl rozšířen o několik dotykových gest. Ovládání systému se však již dlouhá léta nemění, kromě dotyků na displeji slouží k ovládání i tři senzorové klávesy pod displejem: domů, kontextová nabídka a zpět. Systém je bez jakýchkoli úprav výrobce, což považujeme za plus.



Základní funkce: kromě NFC dostanete vše

Základní výbava je tedy dána notoricky známým systémem. Paměť na kontakty je víceméně neomezená, každý může mít nepřeberné množství detailů včetně určení preferované SIM karty pro hovory. Preferovanou SIM lze zvolit i globálně, pro lepší správu karet je však praktičtější nechat vybírat před každou operací tu, z níž ji chcete skutečně provést. Platí to pro hovory i zprávy (SMS, MMS).



Přístroj pracuje v sítích GSM i 3G, podporu čtvrté generace (LTE) by tu očekával málokdo. Služby sítí třetí generace (včetně HSPA+) lze využít jen na jedné z karet SIM. Celkově si telefon porozumí se sítěmi v pásmech GSM 900/1 800/1 900 MHz a UMTS 900 a 2 100 MHz.

Z pohledu dalších běžných funkcí telefonu nic podstatného nechybí. Základní softwarová výbava čítající veškeré myslitelné funkce včetně několika e-mailových klientů, kalendáře s možností vzdálené synchronizace, budíku, stopek a podobně obohacuje výrobce o aplikace vývojáře ES APP Group, konkrétně ES File Explorer a ES Task Manager. Systém je obohacen také o firemní aplikaci pro vzdálenou kontrolu a případnou aktualizaci operačního systému či kancelářský balíček WPS Office, který si poradí s drtivou většinou formátů včetně PDF.

Telefon nabízí také GPS navigaci, která oproti předchozím zkušenostem s čipy Mediateku konečně funguje, jak má. Fix je rychlý, využít ji lze s předinstalovanými mapami Google, případně se poohlédnou po jiné dostupné navigaci. Jedinou drobnou vadou na kráse je ve výbavě chybějící podpora technologie NFC pro komunikaci na krátké vzdálenosti. Vzhledem ke spornému přínosu této funkce to však nepovažujeme za zásadní nedostatek, někomu by ovšem chybět mohla.



Zábava: fotoaparát, který se opravdu snaží

Přístroj si samozřejmě porozumí také s celou řadou multimediálních formátů. Pro hudbu je v systému připraven základní hudební přehrávač, který doporučujeme nahradit nějakým lepším. Pro občasný poslech přesto dobře poslouží. K dispozici je samozřejmě i FM radio s možností uložení několika preferovaných stanic.

V základu dodávaná sluchátka už nejsou jen naprostou atrapou a nenáročným posluchačům dobře poslouží, ti náročnější sáhnou po svých oblíbených. Zvukový přednes telefonu je však dost plochý, bez ekvalizéru se tak neobejdete. Hlasitý reproduktor hraje na poměry mobilních telefonů průměrně, plně však dostačuje.

Pro pořizování fotografií či videí lze využít již zmíněných dvou fotoaparátů. Ten přední nabízí rozlišení dva megapixely a je určen pro videohovory či pořizování selfie, zadní kamera má pak rozlišení 13 Mpix a svými výkony překvapila nejen nás, ale i naše okolí. Posoudit je samozřejmě můžete sami, náš subjektivní dojem je ten, že mezi takto levnými telefony jsme zatím lepší fotomobil s Androidem v ruce nedrželi. Samozřejmě hodně záleží na světelných podmínkách.



Aplikace fotoaparátu nabízí celou škálu nastavitelných parametrů, už při automatickém režimu lze ale dosáhnout velmi slušných výsledků. U videa pak lze například zapnout stabilizaci či využít funkce časosběru, kdy se video poskládá ze snímků s určeným časovým intervalem mezi jejich pořízením (až 10 sekund).

Suma sumárum: za tu cenu krásný telefon

GoClever Insignia 550i nám opravdu přirostl k srdci. Za zhruba měsíční testování se sice několikrát samovolně vypnul, což může být problém daného kusu, jinak s ním však nebyly sebemenší problémy. Díky oproštění se od jakýchkoli designových či technických výstřelků si na něj navíc velice rychle zvyknete a budete si užívat stylové tenké rámečky okolo velmi povedeného displeje. Z pohledu funkční výbavy telefonu nic neschází a výkonem překvapí i náročnější uživatele. Z pohledu poměru výkon/cena je to jeden z nejlepších kousků na trhu.

Pro někoho může být překážkou chybějící prestiž značky. Pokud si však na tuto malichernost nepotrpíte, nákupem telefonu nic nezkazíte. Posměváčkům z okolí, kteří se začnou názvu GoClever vysmívat, velmi brzy vytřete zrak zejména díky výsledkům snažení integrovaného fotoaparátu i faktu, že za jejich supermoderní smartphone s krásným OLED displejem budete mít tyhle kousky tři. A ač si to nyní zřejmě nepřipustí, po pádu telefonu na zem se možná chytí za nos.

Stejně vybavených konkurentů jako Insignia 550i je celá řada, u většiny však budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Vezmeme-li základní parametry jako osmijádrový procesor a displej nad pět palců s HD rozlišením, volit můžete například z Prestigio Grace (kvalitnější AMOLED displej), Honor 6 (větší paměť) či ALCATEL ONETOUCH IDOL X+. Všechny jmenované modely jsou však o dva až tři tisíce dražší, což rozhodně neodpovídá rozdílu ve výbavě.