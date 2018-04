Recenze Everex FreeStyle Podruhé

V červenci jsme zveřejnili první dojmy z krátkého testu Palm (Size) PC Everex FreeStyle. Tentokrát jsem měl FreeStyle zapůjčen na delší dobu spolu s bohatou dodatečnou výbavou a zejména s českou lokalizací od firmy Sunnysoft. Bez zajímavosti není ani to, že se jednalo o inovovaný model vybavený 16 MB RAM. (Když loni MS tvrdil, že za tři roky bude 16 MB u palmtopů běžná velikost RAM, považoval jsem to za špatný vtip dělal jsem si z toho legraci. Bohužel se předpověď vyplnila již za rok a půl a mě z toho tak trochu běhá mráz po zádech.)

Čeština (lokalizace Palm PC od Sunnysoftu)

Nejprve se tedy podívejme na to, co asi české zákazníky zajímá nejvíce, tedy na českou lokalizaci. Na zapůjčeném palmtopu byla předinstalována verze 3.2 českého prostředí a všechny moje postřehy se tedy budou týkat této verze.

České prostředí může fungovat ve dvou módech. Buď jako plná lokalizace, tedy včetně menu, dialogů a souborů nápovědy, nebo pouze částečná (klávesnice a rozpoznávání písma - bez české nápovědy!!!). Co se plné lokalizace týče, po stránce překladu a terminologie se zdálo, že je udělána dost precizně. Horší je to s technickou realizací. To co autoři lokalizace nazývají "dynamickou lokalizací" totiž funguje tak, že při vykreslování obsahu okna je jakýkoliv text přeložen pomocí slovníku z angličtiny do češtiny. Tak se vám stává, že některé dialogy se nejprve vykreslí anglicky a s půlvteřinovým zpožděním se přeloží do češtiny. Celé to viditelně zpomaluje běh systému. Navíc se mi například stalo, že jsem si chtěl v zápisníku vytvořit složku "Notes", což ovšem při zapnuté plné lokalizaci nešlo, protože ve chvíli, kdy jsem napsal "Note" mi ji palmtop promptně přeložil jako "Poznámka". Naštěstí se podobná chyba nevyskytovala ve vlastním editoru, takže jsem si mohl psát anglické poznámky bez nechtěného on-line překladu do češtiny. K plné lokalizaci mohu říct jen toto: Pokud umíte alespoň trochu anglicky, vypněte to! (Naštěstí to jde.)

Co se týče lokalizace softwarové klávesnice, ve verzi kterou jsem testoval se vyskytly celkem netriviální problémy s "klávesou" Shift - prostě nefungovala. V tuto chvíli by již mělo být vše v pořádku a přestože program, který je v distribuci, nadále nese označení 3.2 jedná se o opravenou verzi. Tuto opravenou verzi jsem vyzkoušel však jen krátce při vracení zapůjčeného palmtopu, takže za její bezproblémovou dlouhodobou funkčnost se nemohu zaručit. Jinou otázkou je ovšem to, k čemu je softwarová klávesnice dobrá. Klávesy jsou na displeji tak malinké, že se do nich skoro nedá strefit.

Daleko rychlejší je vstup s použitím rozpoznávání písma. Naštěstí je lokalizováno i to, bohužel jen v jedné z jeho variant. Jak jsem psal v minulé recenzi, u Palm PC si můžete zvolit mezi "natural" a "simplified" verzí rozpoznáváním písma. Zatímco "natural" je bohatší a bližší běžnému psaní, "simplified" je jednodušší (a tudíž rychlejší) a navíc kompatibilní s Graffiti. Do češtiny je upravena pouze "natural" verze, což jsem ovšem zjistil pokusem až po přeinstalování češtiny. (Domníval jsem se totiž, že přestala fungovat po té, co jsem si rozpoznávání jako obvykle přepnul na "simplified". A tak jsem až do konce recenze zápasil s "natural" rozpoznáváním, které je pro mě zcela "unnatural" protože jsem z OmniGo, Pilota a celé řady jiných palmtopů zvyklý na Graffiti.

Celkově lze tedy říci, že průměrný uživatel bude s lokalizací plně spokojen. Kdo bude chtít využít plného výkonu počítače, vypne si lokalizaci prostředí a kdo bude chtít psát česky pomocí Graffiti má prostě smůlu.

Aplikace

Na podnět jednoho ze čtenářů jsem se také zabýval možnostmi infračerveného portu u Everexu. Problematika infračervených portů u handeldů by vydala na samostatný článek, nyní tedy jen v krátkosti. Výsledek šetření je následující. V manuálu k Everexu, se sice dočtete, že port má umožnit komunikaci s PC, s jinými palmtopy a tisk. V manuálu k Palm PC (MS) se však dočtete, že IrDA port můžete využívat ke komunikaci s PC, nebo k výměně dat s jinými Palm PC či HPC. O tisku přes IrDA (a o tisku vůbec) není v manuálu ani slovo. I ona výměna dat s ostatními palmtopy (pouze s WinCE samozřejmě) je dost ubohá. Jediné co můžete, je poslat maximálně 25 záznamů z kontaktů nebo jednotlivé záznamy ze zápisníku a zvukového nahrávače (Recorder). Například schůzky z kalendáře již posílat nelze. Na Webu jsem pak zjistil, že tisk lze zprovoznit s použitím externího prográmku bPRINT, neměl jsem však možnost jej otestovat.

Jednou z dodatečných aplikací předinstalovaných na zapůjčeném Everexu byl i anglicko-český česko-anglický slovník (rovněž od firmy Sunnysoft). Má deklarovanou slovní zásobu 20 000 slov, což se těžko ověřuje. Avšak během testování jsem jej intenzivně používal a musím konstatovat, že jeho výsledky jsou velice dobré.

Další aplikací dodávanou jako bonus ke slovníku jsou Piškvorky. První den mě nekolikrát po sobě "vykleply," což mi udělalo ohromnou radost. Konečně tu byla na palmtopu hra, která se zdála opravdu zajímavou. (Po nekonečných zástupech nudných solitérů, kde veškerá činnost počítače končí zamícháním karet.) Druhý den se však bohužel ukázalo, že počáteční neúspěch byl způsoben pouze podceněním nepřítele. Stačilo hrát obezřetněji a počítač neměl šanci. Bez problémů se dá porazit v módu "expert, začíná počítač" již třináctým tahem. Jelikož hraje vždy stejně (umělou inteligenci jsem nečekal, ale alespoň nějaká náhodnost by prospěla) bylo záhy po zábavě. (GNU Chess pro OmniGo byly lepší, na ty jsem se nečapal a to je OmniGo jen XT.)

CalliGrapher je aplikace pro celoobrazovkové rozpoznávání písma. Neomezuje tedy uživatele na vyhrazené okénko v dolní části obrazovky, ale můžete používat váš palmtop daleko intuitivněji a psát přímo po ploše a do editovacích oken dialogů. Program využívá rozšiřitelný slovník a rozpoznává po celých slovech (stejně jako Newton). Umí i text nejprve zaznamenaný jako "digital ink" převést později na text. Neumí samozřejmě diakritiku.

Komunikace s PC

Zatímco u první recenze WinCE (Cassiopeia) jsem s propojením s PC problémy neměl, tentokrát jsem si užil. Pod Windows 95 to ještě docela šlo, instalace proběhla v pořádku, ale zato se občas HPC Explorer dostal do stadia, kdy tvrdil, že je připojen k Palm PC, ale odmítal ukázat obsah jeho disku.

Rozchodit propojení s Windows NT Workstation už byla hotová magie. Zabralo mi snad hodinu a půl než jsem ji zprovoznil. Chovalo se to všelijak, občas se objevil na Palm PC logovací dialog, občas se neobjevilo nic a Palm PC bylo rovnou odpojeno a podobně. Při pokusu o zalogování jsem přišel na to, že na Palm PC nedokážu napsat podtržítko (chyba v lokalizované klávesnici), které bylo součástí login name. Nakonec jsem zjistil, že příslušného uživatele musím povolit v RAS administrátoru, aby bylo možné se na něj z Palm PC nalogovat (což jsem ovšem nenašel v dokumentaci k PalmPC).

Práce s faxmodemem

Faxmodem, který je umístěn v kolébce Everexu (Executive verze), jsem testoval pouze jako modem, jelikož mě nenapadlo, koho bych "obšťastnil" svým faxem. Protože poštu jsem testoval již u Cassiopei a od té doby se téměř nezměnila, vyzkoušel jsem raději předinstalovaný Web browser ProxyWeb. Jak název napovídá, vyžaduje browser přístup přes HTTP proxy, což mě příliš nenadchlo, protože jsem ho nemohl vyzkoušet na firemním intranetu se síťovou kartou (viz další odstavec). Web browser není standardní součástí Palm PC (narozdíl od HPC) a tento konkrétní kousek byl dobrý spíš na hraní, neuměl samozřejmě Javu, JavaScript, rámy a neuměl se korektně vypořádat ani s tabulkami. Při dnešní přeplácanosti Webu (viz třeba http://www.idnes.cz/ aneb kočička a pejsek vařili dort...) si s ním nepřečtete ani noviny.

Síťové služby

S Everexem jsem měl tentokrát půjčenou i ethernetovou kartu LP -E od SOCKET Communications určenou pro Compact Flash slot. Pokud jste ještě neviděli síťovou kartu velikosti poštovní známky, běžte se na ní podívat. Stojí to za to. Bohužel náš firemní intranet se k WinCE zachoval macešsky. Nebyl zde ani MS Exchange server, ani POP3 server (používá se jiný poštovní systém), ani name server (a v ActiveSync nešla zadat IP adresa) ani HTTP proxy pro ProxyWeb. Svět je holt složitější (a naštěstí pestřejší) než si chlapci v Redmondu představují. Jediné co můžu k síťové kartě říct je, že funguje. Zkoušel jsem to pingem ze své pracovní stanice na Everexe.

Závěr

Co dodat? Everex je stále stejný jako minule. (Tedy kromě toho, že teď dostanete za stejnou cenu dvojnásobek paměti.) Recenzi Everexu jako takového najdete zde: Recenze Everex FreeStyle Manager . Tentokrát jsem se zabýval spíše softwarovými a hardwarovými doplňky k Everexu (samozřejmě vhodnými k jakémukoliv jinému Palm PC). Pokud mám jednou větou zhodnotit českou lokalizaci, řeknu, že je celkem dobře použitelná i když má své mouchy a to jak koncepční ("dynamická lokalizace") tak implementační (problémy se softwarovou klávesnicí). Pokud bych měl jmenovat co se mi líbilo nejvíce, pak by to byl překladový slovník, který byl praktický, dostatečně rozsáhlý a velice rychlý. (Sunnysoft asi vyvinul superrychlé vyhledávací algoritmy, protože je potřeboval pro svou "dynamickou lokalizaci" - překlad téměř v reálném čase.)

Technické parametry a orientační cena

Palmtop na recenzi zapůjčila firma KOBE s .r. o., Kališnická 8, 130 00 Praha 3, Czech republic, Tel: +420-2-6975338, 6975342, Fax: +420-2-6970541, e-mail: zdenek@kobe.cz.



