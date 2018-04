Recenze Everex FreeStyle Manager

EVEREX FreeStyle je první Palm PC, které se mi dostalo do ruky. Je také prvním z řady Palm PC, tedy PDA s operačním systémem Windows CE, na českém trhu. EVEREX FreeStyle Manager (tedy střední model) jsem měl zapůjčen na 5 dní, po které jsem byl mimo civilizaci (mimo přípojku na Internet) nemohl jsem se tedy porozhlédnout po Internetu a vyzkoušet problematiku, která mě s ohledem na Palm PC velice zajímá - totiž kompatibilita programového vybavení s Handeld PC. Ač oba tyto druhy palmtopů používají stejný OS (WinCE). Jsou koncepčně a hardwarově značně vzdáleny. Navíc tu do hry vstupuje neotřesitelná schopnost MS cokoliv neuvěřitelným způsobem zbastlit. Doufám, že se k tomuto tématu budu moci odpovědně vyjádřit po zevrubném testu, který snad bude v průběhu léta následovat. Co se týče české lokalizace, nebyla v době testu ještě k dispozici, avšak horečně se na ní pracuje. Pro tentokrát jsem se tedy musel obejít bez háčků. Čárky samozřejmě fungovaly normálně.

Prozatím jsem se tedy zaměřil na samotný Palm PC a jeho propojení s desktopem. Vzhledem k výhradám, které jsem měl k aplikacím pro WinCE v předchozích recenzích HPC, kladl jsem důraz na ergonomii a účelnost ovládání aplikací.

Takže jak tato novinka dopadla? Nebudu vás napínat - překvapivě dobře. Když jsem slyšel, že Microsoft chce s WinCE konkurovat Pilotu, zdálo se mi to dost směšné. Když se začaly objevovat první (vesměs nadšené) zahraniční recenze, byl jsme přesvědčen, že si je MS všechny zaplatil. S postupem doby však začínalo být jasné, že na tom přeci jenom něco bude a moje zvědavost rostla. Během pěti dnů testování Everexu jsem pak nad Pilotem začal pomalu lámat hůl. Nejenže zapracoval Microsoft a částečně zjednodušil a zpřehlednil ovládání aplikací a oblékl WinCE do koncepčně zcela nového kabátu. Pořádný díl obdivu totiž náleží i firmě EVEREX, která perfektně sladila software i hardware a vytvořila výrobek s vysokou užitnou hodnotou.

Palm PC podle EVEREXU

S rozměry 12.2 × 8.2 × 1.78 cm a vahou 155g je FreeStyle téměř na chlup stejný jako PalmPilot (11.9 × 8.1 × 1.8 cm / 160g). Pod kapotou má procesor MIPS VR4111 na 66 MHz. Ve variantě Manager pak disponuje 8 MB RAM. K zobrazování a vkládání dat slouží podsvícený LCD displej s rozlišením 240 × 320 bodů s několika odstíny šedi. Dále je vybaven reproduktorkem a mikrofonem, několika programovatelnými tlačítky pro rychlé spouštění aplikací a dalšími tlačítky pro ovládání obvyklých funkcí aplikací (ESC, ENTER, šipka nahoru, šipka dolu). Další tlačítka slouží pro zapnutí/vypnutí palmtopu, řízení kontrastu a podsvícení. Zajímavé je tlačítko pro nahrávání poznámek (digitální diktafon), které je přístupné a funkční i když je palmtop vypnutý zasunut v pouzdře. Pro signalizaci alarmu lze kromě reproduktorku a zprávy na displeji použít LED diodu nebo dokonce i vibrační vyzvánění.



Everex FreeStyle v "kolébce "

K ergonomii hardware lze říci jen tolik, že displej byl poměrně čitelný a dobře citlivý, takže mi narozdíl například od HP 360 nedělal doubleclick téměř žádné problémy. Hardwarová tlačítka byla poněkud citlivější a občas se mi stalo, že jsem některé zmáčknul nechtěně. Ovšem není to nijak katastrofické a nestávalo se mi to často.

Palm PC podle Microsoftu

Zde mě MS opravdu příjemně překvapil. Z hlediska uživatele kompletně změnil koncepci používání. Celé prostředí je tzv. application centric, nemáte k dispozici žádný explorer ("průzkumníka") či něco podobného. K dokumentům se dostanete pouze přes prostředí příslušných aplikací. Aplikace se nespouštějí a neukončují. Při použití nějaké aplikace se startuje jen pokud již není v paměti. Při nedostatku paměti se automaticky ukončují nepoužívané aplikace. (Nutno poznamenat, že stejný systém používá například i HP OmniGo 100 (1995), takže se nejedná o žádnou novinku.) Změnil se také účel taskbaru. Nepoužívá se již ke zobrazování běžících aplikací, ale pouze pro Start menu, aplikaci Input Panel (rozpoznávání písma / softwarová klávesnice), systémový tray a ikonu Active desktopu.

Velice uspokojivý byl rovněž výkon palmtopu. Poprvé s WindowsCE jsem neměl pocit, že pořád na něco čekám. Odezvy byly sice pomalejší než na Pilotu, ale stále byly velice svižné a plně dostačující pro práci v terénu.

Překvapivě dobře se také systém vyrovnává s velikostí displeje. Ten, kdo viděl některá HPC, ví, že plýtvání prostorem je u WinCE obrovské. Prostředí PalmPC má však menší rolovací lišty a u aplikací se razí idea, že buďto máte zobrazeno menu, nebo nástrojovou lištu a dle potřeby mezi nimi přepínáte jediným klepnutím pera. Pokud ovšem chcete, tradičním drag&drop můžete "dokovatelné" nástrojové lišty přesunout a zobrazit společně s menu.

Rozpoznávání písma je písmeno po písmenu. Sada znaků je však daleko bohatší než u Graffiti. U většiny písmen je více variant (3-4) takže můžete psát téměř jak jste zvyklí. Navíc je tu však volba "simplified uppercase character set", což je sada zjednodušených znaků, která je fakticky kompatibilní s Graffiti. Fajnšmekrům umožňuje psát díky své jednoduchosti opět o něco rychleji. Zajímavou funkcí je odhadování slov které chcete napsat na základě dosud napsaného prefixu. Slovník slov je samozřejmě anglický, ale Palm PC se automaticky učí a poznamenává si vámi napsaná slova, která postupně zařazuje do slovníku, takže po jisté době začne být užitečná i u nás. Rovněž se mi líbila nápověda k rozpoznávacímu programu - funguje jako interaktivní učebnice, kde si můžete nechat předvést jednotlivá písmena a znaky a rovnou si je sami vyzkoušet.

Poznámky

A na závěr v krátkosti pár poznámek, které jsem si při testu udělal:

- podivnosti s vypínáním podsvícení: Podsvícení displeje se nevypínalo zároveň s vypnutím PDA, nýbrž displej svítil i nadále a vypnul se až po uplynutí časového intervalu nastaveného v předvolbách. Chyba zmizela po restartu systému.

- při zapnutém podsvícení nahrávky znatelně šumí - je slyšet bzučení podsvícení: Jediná vážnější chyba jinak excelentního digitálního diktafonu. Nedoporučuji nahrávat při zapnutém podsvícení displeje.

+ hlasový záznamník je vynikající: Funkčnost i ergonomie ovládání hlasového záznamníku je vynikající. Provedení této funkce u FreeStylu daleko předstihuje polovičaté radobyimplementace této funkce u některých HPC (třeba HP 620LX) a dává této kategorii PDA zcela nové dimenze. Hezké je, že vše lze díky funkčním klávesám ovládat jednou rukou bez použití pera, stejně jako u běžného diktafonu.

+ rozpoznávání písma s odhadováním napsaných slov rovněz: Odhadování napsaných slov podle dosud začatých prefixů je také užitečná věc. S postupem doby se při vhodném nastavení velice často objevují slova, která opravdu chcete napsat a zadávání dat se výrazně urychluje.

- při zapnuté volbě "wrap to window" v Note Takeru nelze při zoomu scrollovat obrázek, přestoze se na obrazovku nevejde: Pokud máte zapnutou tuto volbu (výchozí nastavení) a nakreslíte si obrázek na celou šířku displeje, po zvětšení obrázku nemáte možnost scrollovat doprava - rolovací lišta se vůbec neobjeví. Doporučuji mít tuto funkci zapnutou jen při psaní textů. Pokud chcete i kreslit, či psát text perem (digital ink), je lepší tuto volbu vypnout.

- find neořezává diakritiku: Funkce find (hledání) bohužel narozdíl od PalmPilota či Newtona neořezává při vyhledávání diakritiku. To výrazně snižuje její použitelnost v českých podmínkách, kdy část poznámek píšeme kvůli rychlosti bez diakritiky.

- Znovu nešťastné "wrap to window": Pokud tuto volbu dle mé předchozí rady vypnete při psaní poznámky v adresáři osob (Contacts), zobrazí se vám v kartě člověka (kde je normálně náhled do poznámky) rolovací lišta téměř přes celý tento náhled (náhled činí jeden řádek). Do poznámky se pak téměř nedá dostat, protože se musíte strefit do řádky o šířce jediného bodu displeje - zábava na dlouhé zimní večery.

- Active Desktop mě zklamal. Na první pohled vypadá jako More Info z Newtona. Nelze v něm však cokoliv dělat. Slouží pouze k prohlížení schůzek, úkolů a dalších informací - škoda, bylo by to hezké centrum agendy. Navíc ani to prohlížení není nic moc - lze ho velice málo parametrizovat. (Například nelze zadat počet dní v přehledu.)

+ Stejně jako u Pilota se v případě zadání organizace (a nezadání žádné osoby) zatřídí záznam dle názvu organizace. Nevadí tedy nepřítomnost samostatné databáze pro organizce a firmy.

Závěr

Everex FreeStyle je výborný PDA. Teprve teď se projevuje převaha WinCE, při běhu na dlouhé trati. Tento systém se ukázal být dostatečně pružný a přizpůsobivý. Aplikace jsou sice stále o něco těžkopádnější než u Pilota, ale disponují také daleko bohatší funkcionalitou. Zatímco v oblasti palmtopů je software dodávaný s WinCE průměrný a například s Psionem se stále nemůže měřit, na trhu PDA srovnatelné cenové a velikostní kategorie - tedy vhledem k Pilotu - se Palm PC vyznačuje bohatší a mocnější aplikační výbavou. Ergonomie používání je v podání firmy EVEREX téměř dokonalá. Rozhodně nelze hardwarovou stránku zanedbat. Za podstatný - avšak ne na první pohled zaznamenatelný - považuji zejména výkon palmtopu, který konečně WinCE plynule rozhýbal.

Technické parametry a orientační cena

Palmtop na recenzi zapůjčila firma KOBE s .r. o., Kališnická 8, 130 00 Praha 3, Czech republic, Tel: +420-2-6975338, 6975342, Fax: +420-2-6970541, e-mail: zdenek@kobe.cz.



Rubrika Počítače do dlaně