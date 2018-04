Papírově zabiják vlajkových lodí. V ruce Titanik mezi mobily

Hongkongská značka Elephone, která má na našem trhu i oficiální distribuci, o Elephone Vowney tvrdí, že je to nejvýkonnější telefon, jaký zatím vyráběla. Za pravdu jí dává i výsledek benchmarku AnTuTu, který telefon vyhodnotil jako v současné době třináctý nejlepší. A ačkoliv tento přístroj dovede papírově konkurovat některým top modelům, jeho cenovka není stanovena nijak vysoko - pořídíte jej za 8 990 korun. V průběhu našich testů se však ukázalo, že to zas až tak výhodná koupě není.

Co je zač?

Elephone Vowney je chytrý telefon využívající operační systém Android, respektive jeho verzi 5.1 Lollipop. Systém je téměř čistý, až na pár designových úprav ikon a několik předinstalovaných aplikací nedotknutý. I přesto se podařilo výrobci zanechat v přístroji spoustu softwarových chyb, o kterých se ještě zmíníme.

Displej s technologií IPS má úhlopříčku 5,5 palce a disponuje rozlišením QHD (tj. 2 560 x 1 440 pixelů). Nabízí tedy perfektní jemnost 535 obrazových bodů na palec. Barvy zobrazuje věrně, nechybí jim jiskra, stále má však tendence bílou reprodukovat lehce namodrale (neduh IPS displejů).

Pro běžné využití dostačující vnitřní paměť s kapacitou 32 GB (po prvním spuštění je uživateli dostupno více než 25 GB) je možno rozšířit o microSD kartu. Vzhledem k absenci dalšího slotu je však předem nutno zvážit, jestli je lepší kapacitu navýšit, nebo telefon používat jako dual SIM. Operační paměť má velikost 4 GB (předinstalované aplikace a systém ponechávají k dispozici 3 GB) a společně s osmijádrovým procesorem Helio X10 taktovaným na 1,9 GHz se stará o plynulý provoz.

Příznivci moderních technologií jistě uvítají funkci NFC a podporu rychlých dat LTE. Bohužel u této sítě nejsou podporována všechna pásma využívaná v České republice (výrobce opomněl pásmo 900 částečně využívané společností Vodafone). Zařízení je možno využít i pro poslech rádia na frekvencích FM.

O zabezpečení telefonu se stará čtečka otisků prstů, která sice stále není dokonalá, reaguje ale i tak překvapivě dobře. Chválíme její umístění na středu zadní strany telefonu - při držení na její místo ukazováček sklouzne naprosto automaticky.

Pro koho je určen?

Přístroj je vhodný pro uživatele, kteří by rádi výkonný telefon a nechtějí za něj platit horentní sumy. Požadovaná cena by za nabízenou výbavu nebyla přemrštěná, pokud by vše fungovalo tak, jak má. Jak jsme ovšem zjistili, právě v tomto ohledu narazí uživatel na celou řadu nedodělků.



Jaké obtíže si s sebou telefon nese?

Ačkoliv výrobce provedl na operačním systému pouze kosmetické změny, dochází k častým výpadkům připojení internetu. Telefon sice hlásí, že je připojen přes wi-fi, k internetu se ovšem nedostanete, dokud bezdrátové připojení nevypnete a znovu nezapnete.

V průběhu testování docházelo během nočních hodin s téměř železnou pravidelností k odhlašování obou SIM karet. Nezbývalo než znovu zadávat PIN.

Mimochodem, i zadávání PIN kódu (ať už k SIM kartě, nebo při zamítnutém přístupu přes otisk prstu) je velice nepříjemné. Kód totiž musíte zadat v časovém limitu a nepotvrzujete jej. Systém to udělá za vás. V praxi to znamená, že pokud nezadáte heslo dostatečně rychle (např. v ranní rozespalosti), telefon váš pokus vyhodnotí jako neplatný.

Při používání náročnějších aplikací docházelo k obrovskému zahřívání telefonu, zejména v oblasti okolo čtečky otisků. V několika případech nás systém vyzval k vyjmutí baterie. Jenže jak se k ní dostat, když má telefon unibody konstrukci a na baterii se tak ani nepodíváte?



Ani výdrž telefonu není světoborná. Ačkoliv baterie disponuje kapacitou 4000 mAh, při běžném provozu budete hledat nabíječku po necelém dni provozu. Na vině je pravděpodobně ono vysoké rozlišení displeje společně s celkovou nedoladěností systému.



Jak si výrobce poradil s designem?

Jak už bylo výše zmíněno, výrobce využil konstrukce unibody. Design je vcelku jednoduchý a telefon bychom rozhodně nenazvali jako ošklivý. Kvůli tloušťce 8,9 mm a váze 176 gramů působí v ruce hodně robustně. Celkový dojem silně kazí plastové materiály. Kov najdeme pouze po stranách telefonu. Na zádech zařízení se uprostřed horní části nachází jemně vystouplá čočka fotoaparátu. Ve spodní části je pak logo výrobce.

Pod displejem na přední straně nalezneme notifikační diodu. Takto využitý prostor přitom klidně mohl být použit pro senzorová tlačítka, která jsou nahrazena virtuálními.

Reproduktor, podobně jako u další výrobců, výrobce umístil na spodní stranu telefonu. Jeho zvuk je, slabě řečeno, podprůměrný jak do hlasitosti, tak do kvality. Mikrofon je na tom s kvalitou obdobně.

Jak telefon fotí?

Zadní kamera disponuje snímačem SONY IMX230 s až zbytečně velkým rozlišením 21Mpix. Fotografie zachycené za denního světla zachovávají věrnou barvu a obsahují i překvapivě ostré detaily. Za umělého osvětlení je patrný jemný šum.

Oproti tomu noční fotografie sice obsahují šum, je ho však podstatně méně, než jsme předpokládali. Podobné obrázky by se daly spíše čekat od průměrného kompaktního fotoaparátu než od telefonu.

Kamera navíc dokáže natáčet videa s rozlišením Full HD. Překvapila nás možnost natáčení zpomaleného videa.



Přední kamera s rozlišením 8 Mpix více než bohatě dostačuje na pořizování kvalitních autoportrétů nebo videohovory. Snímky pořízené za denního světla zachycují věrné barvy a obdobně jako zadní kamera nemá problém s detaily.

Stojí Elephone Vowney za to?

Po našich zkušenostech rozhodně nedoporučujeme tento přístroj zakoupit. Papírově je sice naprosto skvělý, v praxi ale bohužel silně ztrácí. Největšími devizami telefonu je skvělý displej a dobrý fotoaparát. Naopak nevýhody nacházíme v podobě nízké výdrže baterie, přehřívání telefonu a softwarových chyb. Pokud by se Elephonu podařilo vyřešit tyto neduhy, na současném trhu by se jednalo o téměř dokonalý telefon, bereme-li v úvahu poměr cena/výkon. Bohužel ještě stále je co ladit.

Pokud si zakládáte na rozlišení displeje, pak jako náhrada za tento telefon stojí za zmínku přístroje společnosti LG, konkrétněji G3 ve verzi s pamětí 32 GB, který se prodává za obdobnou částku jako Vowney, nebo G4, prodávaný za cca 13 tisíc korun. Oba přístroje jsou sice papírově slabší na výkonu (operační paměť 3 GB, slabší procesory), mají stejné rozlišení 2 560 x 1 440 pixelů i úhlopříčku (5,5 palce), ale dá se od nich očekávat méně poruchový provoz. Zajímavou volbou může být i HTC One E9+ (A55ML), jehož cenovka se téměř shoduje s tou od LG G4, nabízí však navíc funkci dualSIM.