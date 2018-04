Špičkový výkon za babku. Recenze čínského zázraku Doogee Turbo2 DG900

Co naplat, že je to další čínský telefon v řadě. Nebudeme si totiž nalhávat, že i ty nejlepší telefony světových výrobců se v Číně nevyrábějí. Vyrábějí. A často dokonce ve stejné továrně jako zástupci méně známých značek, třeba i dnes recenzovaný Doogee. Pro mnoho Čechů bude telefon velká neznámá, v Asii je však tato značka jedna z nejpopulárnějších.

Plusy a minusy + kvalita zpracování

+ poměr výkon/cena

+ snaha o speciální funkce - nemožnost použití druhé SIM i paměťové karty

- nedostatečná paměť

- sporné použití speciálních funkcí

Na český trh se rozhodla přístroje dovážet společnost Lion Mobile s.r.o., která telefon k recenzi taktéž zapůjčila. Kromě topmodelu Turbo2 DG900 na český trh přichází i s dalšími čtyřmi modely: Valencia DG800, KissMe DG580, Dagger DG550 a Voyager2 DG310. Ve všech případech jsou to méně vybavené přístroje za ceny od tří do pěti tisíc korun.

Ale zpět k topmodelu. DG900 nás totiž až na poněkud nezvyklý design nadchnul už po prvním rozbalení. I kvůli superlativy protkané tiskové zprávě jsme byli zvědaví, zda si tato silná slova přístroj zaslouží. Po subjektivním zhodnocení kvality zpracování (výborná) jsme okamžitě zabrousili do aplikačního obchodu pro vyhodnocení výkonu zcela „čistého“ (bez dalších instalací) telefonu.

Dřív než dosaženou hodnotu prozradíme, si pojďme ještě jednou připomenout cenu: 5 990 Kč. Za tyto peníze dnes seženete celou řadu telefonů, jen v nejpopulárnějším českém e-shopu jich při cenovém rozpětí od šesti do šesti a půl tisíce napočítáte 33. Žádný z nich však není osmijádrový, jen tři nabízejí Full HD displej a většina se spokojí s běžnou výbavou bez jakýchkoli dalších inovací.

Ale teď už výkon. Telefon v AnTuTu Benchmarku (v5.3) dosáhl výsledku 31 196 bodů. To je hodnota, kterou by v této cenové relaci čekal opravdu málokdo. V celosvětovém žebříčku se tak umísťuje těsně za první desítkou, což je s ohledem na cenu víc než slušný výsledek. Jenže je to opravdu takový „zázrak“?



Vzhled a konstrukce: v základu i „kancelářská sponka“

Prvním překvapením je na čínský přístroj nezvyklá unibody konstrukce, tedy bez jakýchkoli krytů a bez možnosti vyměnit akumulátor. SIM a paměťová karta se do přístroje dostává unikátním vyfrézovaným šuplíčkem, který po vzoru iPhonu otevřete jen přiloženou „kancelářskou sponkou“. Unikátnost tohoto řešení spočívá především v tom, že ač je telefon dvousimkový, je potřeba si vybrat: buď do něj zastrčíte dvě karty formátu microSIM, nebo jednu a jednu paměťovku microSD. Osobně toto řešení považuji za obrovské omezení.

Dílenskému zpracování se naopak nedá vytknout téměř nic. Pro někoho bude možná design poněkud neobvyklý, jelikož část s displejem (v našem případě v bílé barvě) je oproti zlatému zbytku asi o půl milimetru vyvýšena. To způsobuje dojem, že je přístroj strčený do nějakého ochranného krytu. Vnímání designu je ovšem ryze subjektivní věc, a i když nás vzhled na první pohled zarazil, nakonec musíme uznat, že je přístroj alespoň v tomto ohledu opravdu originální.

Rozměry telefonu jsou 143 × 72,6 × 6,9 mm, hmotnost se ustálila na příjemných 134 gramech. Vestavěný akumulátor má kapacitu 2 500 mAh, což není mnoho. Odpovídá tomu i průměrná výdrž okolo dvou pracovních dnů při plném nasazení. Občas však bývá přístroj poměrně zákeřný a po ohlášení zbývajících patnácti procent baterie se během minuty vybije zcela na nulu. Za dobu testování se takto zachoval dvakrát, nějaký power bank se tak určitě bude hodit.

Čelní straně vévodí rozměrný pětipalcový IPS displej krytý sklíčkem Gorilla Glass 3 a Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Nad ním je tradičně reproduktor, druhý fotoaparát s rozlišením 8 Mpix a rozšířeným úhlem snímání a světelný senzor. Telefonu bohužel chybí notifikační dioda. Pod displejem je trojice podsvícených základních senzorových kláves pro ovládání systému, kterým je Google Android ve verzi 4.4 (KitKat).



Další ovládací prvky naleznete na levém boku telefonu, na němž je kolébka pro ovládání hlasitosti i hlavní vypínací klávesa. Na pravém boku pak najdete onen zmíněný hybridní „šuplíček“ na SIM a paměťovou kartu. Nahoře našel místo jen audiokonektor (3,5mm Jack) a dole kromě škvíry mikrofonu naleznete datový a nabíjecí konektor microUSB.

Hardware a funkce navíc: ne všechny jsou domyšlené

Zadní strana tradičně nabízí objektiv hlavního fotoaparátu, který je však nad okolním povrchem asi o půl milimetru vyvýšen a hrozí tak, že jej snadno odřete. Rozlišení hlavního fotoaparátu je 13 Mpix. Vespod zadní strany je pak hlasitý reproduktor. Záda telefonu skrývají i jednu unikátní funkci, a to dotykovou plochu, která slouží jako spoušť fotoaparátu při focení autoportrétů.

Tím se dostáváme k řadě funkcí navíc, s nimiž telefon přichází. Dotykovou plochu na zádech je nutné pro využití aktivovat v menu, popravdě ji však raději necháte vypnutou, jelikož se vám mnohokrát stane, že fotoaparát tímto způsobem omylem aktivuje. Nápad je to dobrý, ale v praxi zkrátka těžko využitelný.

Podobné to je i s řadou dalších vylepšení: dvojí poklepání na displej telefon probudí, či naopak vypne, ale pokud máte telefon chráněn heslem, jeho rychlé vyťukávání vám přístroj zase zamkne. A gesta na zhasnutém displeji (C,W,E apod.), které spouštějí vybrané funkce (fotoaparát, galerii, internet apod.) opět u přístroje chráněném heslem (což bude většina s firemním e-mailem) ztrácejí své kouzlo, jelikož se aplikace přes PIN zkrátka samy nespustí.

Šikovná je naopak možnost uzamčení telefonu dvojklikem na klávesu home, aktivovat lze i celou řadu pohybových gest, která zajistí například vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru pouhým otočením telefonu či automatický příjem hovoru při přiložení telefonu k uchu. Díky čelní kameře lze také v galerii listovat mezi snímky pouhým máváním rukou nad jejím objektivem, přičemž telefon rozliší i směr.



O veškeré operace se stará výkonný osmijádrový procesor MediaTek MT6592 s taktovací frekvencí 1,7 GHz, 2 GB RAM a grafický čip ARM Mali-450 MP4. Tato výbava zajišťuje telefonu vzhledem k ceně onen oslnivý výkon zmíněný v úvodu. Výrobce udává interní paměť 16 GB, AnTuTu i systémové nástroje však udávají zhruba čtvrtinovou hodnotu, přičemž dostupné jsou pouhé dva gigabajty. Zde se naplno ukazuje omezení hybridního řešení, jelikož pokud chcete telefon používat se dvěma SIM, brzy vám paměť dojde. Přístroj si poradí až s 32GB microSD.

Další funkce: zkrátka android, co víc říct...

Základní funkce pro správu kontaktů a zpráv jsou dány použitým operačním systémem a jejich detailní popis by byl jako příslovečné nošení dříví do lesa. Omezme se tedy jen na konstatování, že telefon si poradí v podstatě s neomezeným seznamem vícepoložkových kontaktů, nabízí možnost jejich synchronizace, dělení do skupin, nastavení individuálního vyzvánění, vyzváněcí profily, hlasitý odposlech a celou řadu dalších dnes již zcela běžných funkcí.

Z pohledu rádiové výbavy si přístroj poradí se sítěmi GSM 850/900/1 800/1 900 MHz a WCDMA (3G) 900/2 100 MHz. Podpora LTE zde samozřejmě chybí, u takto levného přístroje by ji ostatně čekal málokdo.

K dispozici je i celá řada kancelářských aplikací, od propracovaného kalendáře s možností synchronizace, po celou řadu e-mailových schránek včetně Microsoft Exchange, hlasového vyhledávání, kalkulačky, stopek, opakovaného budíku, světového času a podobně. V základu recenzovaný přístroj nabídl i kancelářský balík Docs To Go, který si poradí se soubory .doc, .xls, .ppt i .pdf. V premium verzi (za 333 korun) umožňuje využít i cloudové úložiště.

K dispozici je i správce souborů, který oproti výše uvedenému ukazuje dostupnou paměť telefonu okolo deseti gigabajtů, záznamník zvuku, možnost detailní správy výkonu pro ušetření kapacity baterie, internetový prohlížeč a samozřejmě i navigace GPS v základu s aplikací Google Maps. Fix polohy byl v tomto případě ukázkový, telefon satelity našel do pár sekund a polohu bez problému udržel.



Pro datovou komunikaci slouží kromě sítí třetí generace (HSDPA) také wi-fi standardu 802.11 b/g/n. Samozřejmostí je Bluetooth, Doogee DG900 je také první telefon, který přichází s unikátní funkcí Mediateku nazvanou Hot Knot. To je jakási alternativa k rozšířenějšímu NFC, ale není k tomu třeba žádných antén a podobně: poslouží samotný dotykový displej (více o funkci v angličtině zde).



Zábava: v hlavní roli výkon i slušný fotoaparát

Zábavné funkce zastává především již popsaná dvojice fotoaparátů. Systémová aplikace umožňuje nastavení celé řady parametrů včetně vyvážení bílé, barevných schémat, scénických režimů a podobně. Kromě samospouště pak lze nastavit i snímání na základě detekce úsměvu, rozpoznávání tváří či využít funkce HDR, která z několika snímků vytvoří jeden s podrobnějšími detaily. Telefon si poradí i s nahrávání videa v HD kvalitě, nabízí také funkci časosběru.



Také Doogee DG900 se chlubí použitím čipu od Sony, což se stává u čínských mobilů už standardem. Výsledné fotografie jsou pak poměrně kvalitní, za nízkých světelných podmínek pomůže i přisvětlovací dioda. Snahy fotoaparátu ostatně nejlépe posoudíte sami po rozkliknutí ukázkových fotografií (originální velikost).



Multimediální funkce jsou zastoupeny hudebním přehrávačem, videopřehrávačem či galerií fotografií s možností následné úpravy snímků. Omezující je v tomto ohledu pouze paměť telefonu, jakoukoli aplikaci totiž lze nahradit lepší z celé řady dostupných programů v obchodu Google Play. Díky výkonu nemá telefon problém ani s propracovanějšími hrami, v základu však žádnou nainstalovanou nenajdete.



Telefon nabízí také FM rádio, v základu naleznete i přibalená sluchátka. I zde však musím varovat, že jsou spíše parodií na kvalitní hudební zážitek než cokoli jiného. Kdo to zkrátka myslí s hudbou vážně, musí se spolehnout na nějakou věhlasnou značku. Pak bude s kvalitou přednesu v rámci možností spokojen. Nutno zde zmínit i kvalitu hlasitého reproduktoru, jehož přednes je nadprůměrný, ale stále plný kompromisů. Pro mládež lelkující v parku je to však ideální kvalita.

Suma sumárum: za ty peníze lze mluvit o zázraku

Mobil s krkolomným názvem s původem v Číně nás mile překvapil. Jeho precizní zpracování a řada originálních, leč těžko využitelných funkcí, může přesvědčit širokou masu zákazníků. Kvalita displeje taktéž nestrádá a s připočtením poměru výkon/cena je to víc než slušná koupě. Za nevýhodu považujeme hybridní řešení šuplíku pro paměťovou kartu/kartu SIM, kdy lze mobil používat jako Dual SIM (Stand by) jen za cenu ústupku v podobě rozšíření paměti.

Konkurence se u Doogee DG900 Turbo2 nehledá lehce. Jak jsme už naznačili v úvodu, spojení osmi jader a HD displeje budete za cenu okolo šesti tisíc hledat opravdu těžko. Jeden takový kousek se nám však už dostal do rukou a už nyní musíme přiznat, že ačkoli je prost oněch speciálních funkcí, mnohé svým designem přesvědčí spíše. Jmenuje se GoClever Insignia 550i, jeho recenzi přineseme již brzy. Pokud pak z jednoho z uvedených parametrů slevíte, máte na výběr z mnoha konkurentů, namátkou Alcatel OneTouch Idol X, Gigabyte GSmart Guru G1 (s HD displejem) či Prestigio MultiPhone 5508 DUO (osmijádro).