Český smartphone má velký displej za málo peněz. Test Cube1 S700

Cube1 je značka českého distributora Setos. Firma pomocí ní bojuje především s čínskými smartphony všemožných značek, které se k nám dostávají skrze neoficiální distribuci. Telefony vznikají taktéž v Číně, ovšem místní zákazník má dobrou jistotu, že mu distributor nikam nezmizí a že by tak neměl mít například potíže s reklamacemi. Smartphony Cube1 přináší za danou cenu dobrou užitnou hodnotu. Typ Cube1 S700 je prozatím největším a nejvybavenějším modelem české značky. Pohybuje se v oblasti trhu, kde není tak silná konkurence, na druhou stranu za danou cenu si lze vybrat jinde i o dost atraktivnější smartphony.

Co je Cube1 S700 zač?

Plusy a mínusy Proč koupit? velký a kvalitní displej

velká vnitřní paměť

dobré zpracování

podpora dvou SIM

Proč nekoupit? chybí LTE

starší Android 4.4

relativně malá baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 3 990 Kč

Je to v podstatě obyčejný androidí smartphone, který zaujme displejem s velkou úhlopříčkou 5,25 palce a HD rozlišením. Dál už ale výbava neohromí, chybí LTE data nebo NFC, Android je tu ve starší verzi 4.4. Potěší 16 GB vnitřní paměti a slot na karty microSD stejně jako fakt, že přístroj pojme dvě SIM. Čtyřjádrový procesor MediaTek s 1 GB RAM nebo osmimegapixelový fotoaparát jsou standardem, který neurazí, ale ani nenadchne. Za cenu 4 000 korun lze pořídit i vybavenější smartphony.

Pro koho je?

S700 je přístroj pro ty, kdo touží po velkém a kvalitním displeji a nechtějí za chytrý telefon utratit moc peněz. A zároveň krom displeje nevyžadují žádné moderní funkce. Cube1 S700 poslouží skvěle jako přehrávač videí ať už z paměti telefonu nebo třeba z YouTube, velký displej je výborný i pro hraní her. Je to tedy chytrý telefon pro ty, kdo mají pro svůj přístroj určité úzké využití v některé z těchto oblastí a moc dalšího neřeší.

Nevypadá zrovna jako krasavec...

Inu, Cube1 S700 je konzervativně navržený telefon, u kterého výrobci nešlo příliš o styl. Telefon rozhodně není ošklivý, jen se v záplavě dalších přístrojů snadno ztratí, jeho design je dost anonymní. To ale může být pro někoho i výhoda. Co ovšem oceňujeme, je kvalitní zpracování. Tělo telefonu je pevné a působí bytelně, zadní kryt sedí na místě pevně a přitom jde snadno sejmout. Nikde nic nevrže a nezdá se, že by po nějaké době používání mělo. Kryt je z jemně pogumovaného materiálu, takže telefon v ruce neklouže a i když je opravdu docela veliký, drží se v ruce velmi příjemně. Jedinou pihou na kráse je fólie přes displej, která je na telefonu standardně nalepena. Je hodně měkká a jen v kapse se nám ji povedlo během pár dní poškrábat až neuvěřitelným způsobem.

Nebude pro mě velký?

Inu, na tuto otázku si musíte odpovědět sami. Telefon velký je, rozměry 145 x 72,8 x 8,6 mm značí velký telefon, který asi nebude vhodný do útlé ruky. Ale nám, co jsme již na přerostlé kusy zvyklí, rozměry nijak nevadí. Jen je trochu škoda, že si výrobce nedal záležet na rámečcích kolem displeje, ty jsou opravdu nezvykle silné.

Cube1 S700

Velký telefon = velká baterka, že?

No, nerovná. V Cube1 S700 najdeme akumulátor s nevalnou kapacitou 1 800 mAh. Ta je sice pro obyčejný smarpthone dostačující, ale pouze v případě, že jej moc nevytěžujete. Jak to vidíme my, Cube1 by měl být telefonem, jehož displej (což je jeho hlavní přednost) bude hodně v permanenci. Tím ale výdrž utrpí a přežít perný den na jedno nabití bude pro uživatele hodně obtížné. V běžném režimu používání se výdrž pohybuje na hranici jednoho a půl dne, ale nemůžeme se zbavit pocitu, že tu uživatel mohl dostat mnohem více.

Jaký je tedy ten displej?

Výborný. Panel má sice „jen“ HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů, ale to stačí. Na úhlopříčce 5,25 palce si rozhodně nelze stěžovat na kostičkované zobrazení. Panel je typu IPS, takže má příjemné barevné podání a také dobrou čitelnost na přímém slunci.

Má telefon nějaké zvláštní funkce navíc?

Ne, tohle je prostě obyčejný dvousimkový androidí smartphone se základní výbavou. Ovládání je zcela standardní a poplatné použitému Androidu 4.4, který je tu v téměř čisté formě, což znamená, že je telefon příjemně svižný. Nečekejte ovšem třeba ani chytré možnosti probuzení nebo odemčení displeje, od toho je tu prostě boční vypínací tlačítko s docela měkkým stiskem. Vnitřní paměť telefonu je tu v jednom kuse, pro uživatele je k dispozici asi 12,8 GB, což je hodně dobrá porce. Není tak nutné se omezovat z hlediska množství instalovaných aplikací.

Jak to fotí?

Nejlépe ze všech telefonů značky, ale to neznamená žádnou výhru. I v tomto případě se totiž Cube1 soustředí na hloupá čísla více než na samotnou kvalitu fotografií. A tak najdeme v menu nastavení fotoaparátu hodnotu 13 megapixelů, i když fyzicky má snímač rozlišení 8 megapixelů. Interpolace na vyšší rozlišení samozřejmě ničemu nepomůže, takže stačí v klidu fotit na nativních 8.

Výsledné snímky mají dobrou kvalitu jen za dobrého světla. Když je ho dostatek, nechybí ani detaily a fotoaparát se ve většině případů slušně popere i s kontrasty. Jenže jakmile začne světla ubývat, byť jen trošičku, dostavuje se velké množství šumu a snímky jsou doslova rozplizlé, foťák totiž v tu chvíli prodlužuje expozici a docílit ostrého snímku není snadné. Opět platí, že na sociálních sítích fotografie ostudu neudělají, ale to je tak všechno.

Jaké mám alternativy?

Kdo hledá smartphone s kvalitním a velkým displejem za cenu okolo zhruba čtyř tisíc korun, nemá na první pohled moc na výběr. Třeba nově se na náš trh deroucí značka Coolpad nabízí za 3 999 korun model Modena E501 s dokonce 5,5palcovým displejem, jenže pouze qHD rozlišením, ale zato s podporou LTE. Původně značka telefonů pro seniory Aligator pak má 5,5 palcový HD model S5500 s podobnou výbavou jako Cube1 (menší pamětí, možná lepším foťákem a stejným androidem) za 4 250 korun.

Pokud vám stačí displej s pětipalcovou úhlopříčkou, nejvýhodnější volbou je Vodafone Smart prime 6 za 3 277 korun s LTE i novým Androidem. A nebo si připlaťte za model Smart ultra 6, který má 5,5 palcový displej dokonce s Full HD rozlišením, LTE, NFC i mnohem vyšší výkon, to vše 4 977 korun. Ta tisícovka navíc se rozhodně vyplatí. I třeba povedené Xiaomi Redmi Note seženete zhruba za 5 500 korun, podpora LTE u něj bude omezená, ale celkově jde o dospělejší a propracovanější smarpthone než Cube1 S700. Ale na rozdíl od něj je Xiaomi telefon z neoficiálního dovozu.