Velký elegán za málo peněz. Recenze Cube1 K55 Dual Sim

Česká značka Cube1 zaujala už svým prvním modelem. Nebývalý poměr výkonu a ceny z typu G503 dělá dodnes jeden z nejzajímavějších levných smartphonů na trhu, byť konkurence samozřejmě každým dnem sílí. Cube1 ovšem nechce být jen značkou jednoho modelu, a tak připravila hned další dvě novinky, které bojují o přízeň zákazníků na předvánočním trhu.

Ty nesou jméno G44 a K55, my dnes testujeme druhý jmenovaný typ, který je podle nás mnohem zajímavějším kouskem. V nečekaně elegantním těle přináší slušnou funkční sadu a hlavně stále oblíbenější velikánský displej.

Cena se přitom stále drží velmi při zemi, oficiální cenovka je stanovena na 3 990 korun. Moc dalších smartphonů s 5,5palcovým displejem za takové peníze neseženete a když ano, většinou budou dělat ve výbavě větší kompromisy než Cube1.

Vzhled a konstrukce: vypadá mnohem dražší

Levné smartphony často šetří na konstrukci a materiálech, což se celkově projevuje na jejich vzhledu. To ovšem rozhodně není případ modelu K55. Je to velmi elegantní smartphone, u kterého na první pohled bude téměř každý tipovat mnohem vyšší cenu. Je to rozený elegán, byť samozřejmě nemusí vyhovovat vkusu každého.

Ale jednoduché hranaté tvary, kovová linka po bocích a černá barva se zadním krytem v provedení imitace perforované kůže působí vizuálně opravdu dobře. Kov na bocích je opravdu kov, žádná plastová náhražka. Jen ten zadní elegantně vypadající kryt je z obyčejného tvrdého plastu, který není na omak tak příjemný, jak příjemně vypadá. Navíc docela zachytává šmouhy a mastnotu z rukou. Podobně se docela dost upatlává displej.

Plusy a mínusy Proč koupit? velký displej

elegantní design

dobrá výbava

příznivá cena

Proč nekoupit? pomalejší systém

velké rozměry

nižší rozlišení displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 3 990 Kč

Celkově je pro nás konstrukce tohoto levného smartphonu příjemným překvapením. Slícování dílů je povedené a nikde nic nevrže, neozývají se žádné pazvuky. Jedna vlastnost ovšem šetření v konstrukci prozrazuje: telefon se dovede i při použití menší síly docela výrazně prohýbat, na což je potřeba pamatovat při nošení, zadní kapsa u kalhot není vhodným místem. Je jasně vidět, že kovové lišty na bocích jsou ozdobné, nemají telefonu dodávat na pevnosti.

V ruce se tento smartphone drží jako každý jiný obr. S rozměry 156 × 76,8 × 7,9 mm tak do drobné dlaně dobře nepadne. Rámečky kolem displeje mají k minimálním také docela daleko, a tak mezi smartphony s 5,5palcovým panelem patří K55 k těm větším modelům. Ale třeba OnePlus One je o celý milimetr tlustší a i přes menší rozměry těžší. Veliký Cube1 K55 má hmotnost 145 gramů, což je hodnota typická spíš pro menší telefony.

Displej a ovládání: lepší základ

Vzhledem k ceně je v podstatě jasné, že displej nebude nijak hýřit superlativy, tím hlavním je tu velká úhlopříčka, ale pak už další parametry odpovídají ceně. Rozlišení qHD (540 × 960 pixelů) znamená na tak velkém panelu docela hrubé zobrazení. Náročnější uživatelé odhalí rastr hned, ale ti, kteří si na velká rozlišení nezvykli, budou docela spokojení. Dostanou tu hodně prostoru za málo peněz, navíc i s velmi dobrým barevným podáním a širokými pozorovacími úhly. Je to dáno tím, že displej je typu IPS. Pouze čitelnost na přímém slunci je kvůli docela lesklému krycímu sklu jen průměrná.

Podobně jako u prvního modelu používá i další typ značky Cube1 v podstatě čistý Android, a to ve verzi 4.4 KitKat. Očekávat, že by uživatelé dostali update na novější Lollipop, je asi trochu naivní. Většině uživatelů to určitě vadit nebude. Rozdílem proti čistému systému je fakt, že tu není tlačítko pro vstup do menu, aplikace a widgety se tu mísí na úvodní obrazovce. To je vzhledem k zaměření telefonu dobrá volba, na velkém displeji je pro všechny ikony místa dost.

Pod displejem je sada tří senzorových tlačítek, uprostřed home, vpravo zpět a vlevo menu. Je to trochu starší uspořádání, ale opět to nebude většině zájemců nijak zásadně vadit. Telefon je poháněn čtyřjádrovým procesorem MediaTek s taktem jader 1,3GHz a je tu 1 GB RAM. Systém funguje svižně, ale je vidět, že s odladěním mediateků je to obecně horší než s procesory Qualcomm. Při listování hlavní obrazovkou je patrný mírně trhaný pohyb, je to umocněno i nižším rozlišením displeje. Náročnější uživatelé si toho všimnou, ale běžnému uživateli opět nemusí toto chování nijak vadit.

V ovládání má telefon jednu velmi příjemnou funkci. Namísto tlačítkem na boku jej lze probouzet gesty na displeji. K dispozici jsou tahy nahoru, doleva a napsání písmen C, W, M a S, akci k nim je možné libovolně přiřadit, přednastavené tu jsou vstupy do SMS, ke kontaktům, k fotoaparátu, prohlížeči, hudba a nastavení.

Běžné funkce: žádné větší nedostatky

I nový model české značky vsadil na dvousimkové provedení. Jedna SIM je tu ve formátu micro, druhá v klasické mini velikosti. Telefon podporuje 3G sítě, což je stále ještě dostačující standard. Jsme ovšem zvědaví, kdy přijde některá z neznámých značek s LTE modelem, který by mohl v low-endové kategorii ještě více zamíchat kartami.

Ovládání obou SIM je snadné a logické, telefonní aplikace má mód pro ovládání jednou rukou. Trochu zvláštní je, že něco podobného nefunguje v editoru zpráv. Klávesnice je tu klasická androidí. Píše se na ní pohodlně, rozhodně je však vhodné používat obě ruce. Psaní tahy tu chybí, alternativní klávesnice ovšem může samozřejmě uživatel doinstalovat.

Levné telefony často šetří na paměti, u Cube1 K55 tomu tak ovšem není. Vnitřní paměť je 8 GB, což je docela dost prostoru pro všechny potřebné aplikace. Nechybí tu samozřejmě ani slot na karty microSD, takže ani náročnější uživatelé nebudou mít s nedostatkem prostoru žádný problém. Telefon navíc nemá v paměti žádné zbytečné aplikace, je tu jen několik nadstandardních programů.

Zábava: nadsazený fotoaparát

Výbava v zábavní oblasti také čítá v podstatě jen fotoaparát, vše ostatní si může uživatel doinstalovat. V materiálech se dočteme něco o rozlišení 13 megapixelů a následuje poznámka o interpolaci. Skutečné rozlišení je 8 megapixelů, větší snímky vyrábí foťák opravdu upscalingem.

Důvodů fotit na oněch 13 megapixelů tak moc není. Snímky v osmi megapixelech mají stejné množství detailů. Foťák opět nepatří na žádnou špičku, ale pro pořizování běžných fotek k vystavování na sociálních sítích bohatě stačí. Opět platí, že doménou foťáku nejsou kontrasty a výrazné změny osvětlení, v prudkém světle se mohou dostavovat přepaly.

Barvy jsou docela věrné a foťák má samozřejmě automatické ostření a přisvětlovací diodu. Blesk funguje docela dobře a pomůže při focení bližších předmětů, na větší scény samozřejmě už nestačí.

Shrnutí: povedená plácačka

Česká značka Cube1, která si nechává své produkty vyrábět u čínských OEM výrobců, nás nepřestává příjemně překvapovat. K55 není žádný špičkový smartphone, ale o to příjemněji překvapí. Obří úhlopříčka displeje bude jistě určité skupině uživatelů imponovat, kombinace s příznivou cenou je opravdu lákavá. Nižší rozlišení, trochu trhané pohyby v menu nebo jen dostačující fotoaparát možná neznějí tak dobře. Jenže elegantní design, dostatek paměti i celkově dobrá funkčnost telefonu (a také přítomnost dvou SIM) převyšují nastavenou cenovku.

Cena 3 990 korun je opravdu lákavá. Levnější obr je jen Kazam Trooper2 6.0, jeho obří šestipalcový displej má ovšem rozlišení jen 480 × 800 pixelů, což už je dost nepoužitelné. Dvoujádro a 512 MB RAM znamenají, že se úspora 400 korun oproti Cube1 K55 nevyplatí. Výbavou je model K55 hodně podobný telefonu Zopo ZP520, který má navíc podporu LTE a stojí pro změnu asi o 400 korun více.

Pak už ceny výrazně rostou. Jedním z dalších velkých telefonů je Sony Xperia T3 s mnohem lepší výbavou, ale cenou už 7 000 korun. Cube1 K55 tak zaplňuje další zajímavý segment trhu. Velký smartphone možná neosloví tak široké publikum jako povedený a o tisícovku levnější typ G503, ale na druhou stranu má mnohem méně soupeřů.