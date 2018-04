Povedený levný smartphone české značky. Recenze Cube1 G503

K českým pokusům prodávat vlastní smartphone jsme byli trochu skeptičtí, jenže pak nás přesvědčila značka Sencor o tom, že to jde. Její model Element P500 s pětipalcovým Full HD displejem za zhruba 5 000 korun patří mezi naše oblíbence ve střední třídě.

Teď přichází jiná česká značka s ještě levnějším a podobně atraktivním přístrojem. Zcela nová značka Cube1 je českým počinem – založil ji distributor Setos. Filozofie je jednoduchá, Setos chce dokázat, že v Číně se dají pořídit kvalitní smartphony za atraktivní ceny, které může distributor snadno prodávat ve své distribuční síti. Proto může zůstat cena atraktivní.

První smartphone nové české značky nese označení G503 a sází na nízkou cenovku 2 990 korun. Dá se předpokládat, že za tuto cenu toho uživatel moc nedostane, jenže opak je pravdou. Pětipalcový displej, čtyřjádrový procesor MediaTek, slot na karty i papírově velmi lákavý fotoaparát bychom za takovou cenu nečekali. Navíc kompromisů je tu méně než u celé řady telefonů v této cenové kategorii.

Plusy a minusy Proč koupit? lákavá cena

povedený displej

čistý android

dobrá výbava

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? fotoaparát s mizernými detaily

občasné zadrhávání

horší čitelnost displeje na slunci Kdy? V prodeji Za kolik? 2 990 Kč

G503 přitom překvapuje i v praxi. Ne, není to kdovíjaký rychlík a i přes použití čistého androidu se telefon občas trochu zadrhává. Reakce na uživatelské pokyny nemusí být úplně bleskové. Jenže telefon je i přes toto velmi příjemný a dobře použitelný – displej je příjemně velký a qHD rozlišení docela stačí, foťák pořizuje snímky, které na Facebooku obstojí. G503 jsme během našeho testu podrobili opravdu velké zatěžkávací zkoušce a obstál se ctí. Rozhodně bychom neřekli, že je to telefon za pouhé tři tisíce korun.

Vzhled a konstrukce: jednoduché tvary

Na první pohled je sice jasné, že Cube1 G503 nebude drahý smartphone, ale to vůbec nevadí. Tělo telefonu má jednoduché tvary a použité materiály určitě neodpovídají špičkové třídě. Jenže na druhou stranu se tu šetření neprojevuje nijak výrazně negativně. Konstrukce těla je pevná, na zádech a bocích telefonu najdeme plast s povrchovou úpravou soft-touch. Jen čelní panel je kompletně lesklý, včetně malého decentního rámečku kolem dokola přední strany telefonu.

Vše je vyvedené v černé barvě a telefon vypadá možná trochu obyčejně. Dá se na to ovšem dívat také tak, že design je přísně minimalistický a to je dnes docela moderní. Soft-touch materiál sice sbírá různé šmouhy, ovšem třeba víc než třikrát dražší Sony Xperia T3, kterou jsme zrovna testovali ve stejné době, má podobné provedení a šmouhy jsou tu vidět mnohem víc.

Každopádně se G503 díky soft-touch úpravě docela dobře drží, a to i přesto, že to není žádný drobeček – rozměry telefonu jsou 141 x 72,4 x 9,3 mm a hmotnost činí 150 gramů. Je to dáno především pětipalcovou úhlopříčkou displeje, ale i rámečky okolo něj jsou tu docela výrazné – od telefonu dané cenové kategorie nelze ani snahu o jejich minimializaci očekávat, esteticky tu okraje nijak neruší.

V ruce už ovšem podobně jako řada jiných velkých smartphonů nemusí být Cube1 G503 úplně pohodlný. Z ruky sice nevyklouzne, ale některým uživatelům mohou vadit ostré hrany a rohy telefonu – především ty spodní mohou uživateli vadit v dlani. Co se zpracování týče, nemáme výhrad – viděli jsme mnohem dražší a hůře udělané smartphony. Cube1 má celá záda kryta plastovým plátem, který po sejmutí odhalí baterii a sloty na SIM karty i paměťovku. Kryt sedí na místě perfektně, přitom se dá sundat docela snadno. Slícování je opravdu povedené.

Displej a ovládání: ústupek tak akorát

Cube1 je telefon plný kompromisů a ústupků. Ovšem ty jsou překvapivě vždy jen do té míry, kdy to není úplně nepříjemné. Důkazem je třeba hned displej telefonu, který naopak patří k velkým přednostem. Rozlišení qHD, tedy 960 x 540 pixelů, na úhlopříčce 5 palců nezní jako ten nejlepší nápad. Na druhou stranu ústupek kvality je tu stále přijatelný. Jiné levné telefony často nabízejí v podobné cenové kategorii jen WVGA rozlišení (800 x 480 pixelů), oproti nim je displej Cube1 mnohem atraktivnější.

Nečekejte nejjemnější panel na trhu, konstrukce displeje ovšem nedává nijak kostičkování pixelů vyniknout. Panel je typu IPS a má výborné barevné podání i skvělé pozorovací úhly. Z hlediska displeje tedy G503 působí mnohem dražším dojmem. Bohužel jen do doby, než vyjdete na prudké slunce – čitelnost panelu je spíše trochu podprůměrná a bude dána krycím sklem, které je hodně lesklé a také náchylné k upatlání.

Co se operačního systému týče, velmi příjemným překvapením je přítomnost aktuální verze Androidu 4.4.2. Vzhledem k přítomností 1 GB RAM paměti a také čtyřjádrovému procesoru s taktem 1,3 GHz pak telefon určitě netrpí nedostatkem výkonu, systém je tu navíc v prakticky čisté verzi bez jakýchkoli úprav, takže jej nic nezpomaluje. Jenže je vidět, že procesor MediaTek si stále ještě s novými verzemi androidu nerozumí zcela ideálně – výrobci docela dlouho trvalo, než pro novou verzi systému připravil ovladače a ty asi nejsou zcela odladěny. Občas se totiž telefon trochu zaškobrtne, někdy trvají reakce na uživatelské pokyny o zlomek či několik zlomků sekundy déle, než by bylo ideální.

Jenže nejde o nic, s čím bychom se nesetkávali i u mnohem dražších telefonů. Rozhodně to není tak, že Cube1 G503 by byl pomalý přístroj, který na pokyny vůbec nereaguje. Není nejrychlejší, ale když má zrovna procesor svou lepší chvilku, je telefon krásně plynulý a svižný, občas však trochu zpomalí.

Z hlediska ovládání je zajímavé, že ačkoli výrobce zvolil nový systém, ovládací tlačítka mají starou logiku – vlevo je tlačítko menu, které už Google z androidu vyřadil, následuje home tlačítko a tlačítko zpět. Multi-tasking se spouští delším podržením home tlačítka, a kdo je zvyklý gestem ze spodního okraje displeje pouštět Google Now, má smůlu – je potřeba použít třeba widget této funkce, gestem ji nepustíte. Jedno gesto tu ovšem funguje – máváním rukou nad čelním fotoaparátem lze pořídit snímek hlavním foťákem nebo se posouvat v galerii či při přehrávání hudby. Vždy musí být spuštěna patřičná aplikace.

Baterie: není třeba se bát

Akumulátor s kapacitou 1 900 mAh sice není žádnou rekordní záležitostí, na druhou stranu není kapacita ani nijak problematicky nízká. Akumulátor je navíc výměnný. Na jedno nabití vydrží Cube1 vcelku v pohodě dva dny i velmi ostrého provozu – levnější telefony většinou tolik netrápíme, ale u Cube1 jsme udělali výjimku, zkusili jsme, co z něj jde opravdu vyždímat.

Používali jsme jej jako primární telefon a prakticky vše dělali jen na něm – i tak jsme za celý den akumulátor nevyždímali a to jsme měli puštěnou synchronizaci s dvojicí e-mailových schránek, neustále zapnuté wi-fi, strávili jsme spoustu času prací s e-maily a také asi hodinu hraním her. Na celý druhý den pak sice telefonu energie nezbývala, ale dopoledne by asi přežil. Výkon je to tedy velmi solidní.

Telefonování a zprávy: trochu plechovka

Jestli je něco jasnou slabinou G503, tak je to zvuk. Už samotné vyzváněcí melodie nezní nijak skvěle, ale kvalita stále docela ujde. Horší je to při telefonování – sluchátko má opravdu plechový zvuk, jaký jsme dlouho u žádného přístroje nezažili. Trochu se přikláníme k tomu, že by to mohla být i chyba testovacího kusu, je však víc než možné, že kvalita hovoru nebude kdovíjaká u všech prodávaných kousků. Protistrana si na žádné potíže se zvukem nestěžovala, takže problém bude jednoduše v reproduktoru sluchátka. Opět to není nedostatek, se kterým by se nedalo žít, ovšem pokud jste na kvalitu sluchátka náročnější, G503 není telefon pro vás.

Telefon podporuje dvojici SIM, jedna je ve formátu micro, druhá v klasickém mini provedení. Ovládání je standardní androidí a třeba telefonní aplikace má daleko do ideálu – tady by se hodila nějaká nadstavba. V aplikaci je standardně nepříliš přehledný seznam hovorů, klávesnici s číselníkem je potřeba vyvolat tlačítkem v rohu, pak lze vyhledávat pomocí T9. Volba aktivní SIM může být přednastavena v menu nebo je možné volit pro každou akci SIM zvlášť. Při odesílání SMS jsou k dispozici dvě tlačítka. Nastavení SIM se dá měnit po stažení horní notifikační lišty.

I klávesnice je čistá androidí, což přináší například možnost psaní tahy a následné zkracování SMS s použitou diakritikou. Výrazné přídavné funkce tu nečekejme, což může být i výhodou. Uživatel si může vybrat svou vlastní vhodnou aplikaci pro tu či onu činnost. Telefon má i několik přijemných drobností, u kterých často levní konkurenti šetří. Tak například nechybí tu notifikační dioda, která červeným světlem upozorní na události. A je tu i čelní fotoaparát pro videohovory. Příjemnou drobností je možnost upozornění na hovory i blikáním diodového blesku telefonu.

Organizace a data: obvyklá míra

I ty nejlevnější smartphony mají dnes běžně podporu GPS, 3G sítí a další běžné funkce. Ty samozřejmě nechybí ani u Cube1 G503. Je tu i Bluetooth, překvapí, že jde o standard 4.0, tedy nejmodernější specifikaci. Wi-fi je tu v klasické specifikaci b/g/n.

Telefon dostal 4 GB vnitřní paměti, což sice není moc, ale v dané cenové kategorii opět nelze očekávat o moc víc. Navíc vzhledem k čistému androidu tu zbytečně neubírají místo neužitečné aplikace a grafické nadstavby. Uživatel tak má od počátku k dispozici asi 2,6 GB místa a nám se podařilo sem bez problémů nainstalovat všechny námi oblíbené aplikace, včetně několika datově docela náročných her.

Navíc je tu samozřejmě slot na karty microSD, díky kterému lze snadno přidat další porci paměti třeba pro spoustu fotek nebo hudbu. Ale třeba dodávaná sluchátka za moc nestojí. Co se aplikací týče, je tu opravdu jen základní sestava - třeba kalendář, úkolovník nebo diktafon, základní sada e-mailových a Google aplikací, nechybí správce souborů. Třeba prohlížeč Chrome jsme si doinstalovávali, jinak je tu standardní androidí webkit browser.

Zábava: nesplněné naděje

O nepříliš povedených přibalovaných sluchátkách jsme již hovořili, kromě opět typické androidí sady aplikací navíc nečekejme v telefonu žádnou zábavu navíc. O to hlavní by se tu měl postarat fotoaparát, který má až nečekané papírové parametry – rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření nebo přisvětlovací diodu. Na první pohled jde o další důkaz toho, že Cube1 nešetří za každou cenu.

Jak možná předpokládáte, celá tato sestava zní až příliš dobře na to, aby byla reálná. Inu, máte částečně pravdu. Pokud se totiž podíváme na snímky z fotoaparátu na počítači, zjistíme, že osm megapixelů sice snímač někde možná má, ale při zpracování fotky na to úplně zapomněl, detaily jsou zcela rozpité a rozmazané, naprosto neprokreslené. Vypadá to spíš jako impresionistická malba, jako by si foťák vymýšlel. Fotky mohou být mírně zastřené a za ostrého světla nezvládá fotoaparát kontrasty.

Jenže. Za většiny situací jsou kontrasty zvládnuty dobře, fotoaparát má reálné barvy a na displeji telefonu nebo na sociálních sítích vypadají dobře. Na displeji telefonu dokonce velmi překvapí, takže pokud se fotkami chlubíte jen v mobilu, je foťák víc než dostatečný. Blesk funguje spolehlivě a dobře, v dané kategorii přitom řadě smartphonů úplně chybí. Totéž platí o automatickém ostření, které ovšem i tady občas selže.

Shrnutí: opravdové překvapení

Levných chytrých telefonů je na našem trhu spousta. Kupovat ty úplně nejlevnější asi za dva tisíce korun nemá úplně význam, ale v cenové kategorii okolo tří tisíc už najdeme zajímavé kousky. Nad nimi Cube1 G503 opravdu vyniká. Má velmi povedený displej s velkou úhlopříčkou, což je dnes docela moderní. Výbava je slušná, překvapí nový android. Telefon se sice občas zaškobrtne, ale to není mezi levnými modely nic neobvyklého.

S cenou 2 990 korun je Cube1 G503 jednou z nejatraktivnějších voleb v nejnižším cenovém segmentu u nás. Má lepší výbavu než doposud asi nejlákavější levný telefon – Motorola Moto E, která však nemá češtinu, má horší foťák a u nás vyjde asi na 3 500 korun.Jako jediná může ovšem Cube1 konkurovat rozlišením displeje, byť je její panel výrazně menší.

Za zhruba 3 000 korun pořídíte třeba androidí Nokii X s netradičním uživatelským prostředím – ta je pomalá až hanba, má menší a horší displej než Cube1 a neseženete pro ni tolik aplikací. Ani náš oblíbený levný ideál Nokia Lumia 520 na výbavu Cube1 nemá.

Agresivní čínské značky jako Xiaomi se u nás s cenou tak nízko nedostanou. Alcatel tu má hned několik zástupců, ale třeba Onetouch Pop C7 s pětipalcovým displejem a cenou 3 300 korun opět Cube1 nestíhá. Je to dvoujádro, rozlišení je 854 x 480 pixelů. Ani Huawei Ascend G510 nemá stejné rozlišení displeje jako Cube1 a má menší úhlopříčku 4,5 palce. Navíc má postarší android 4.1.