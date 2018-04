Jeden z nejlevnějších smartphonů na trhu. Recenze Cube1 G44

Od Cube1 jsme doposud testovali dva modely – vynikající levný smartphone G503 a podobně povedený přerostlý model K55. Ten se na trh dostal zároveň s právě testovaným modelem G44, který je nejlevnějším typem značky. Zároveň je jejím nejmenším smartphonem, takže by mohl oslovovat ty uživatele, kteří nechtějí velký telefon.

Jenže kromě velikosti se v tomto případě šetřilo trochu moc i v oblasti výbavy. V praxi to přináší některé potíže, které mohou být komplikací nejen pro uživatele smartphonů znalé, ale také pro prvouživatele, kterým je nejspíš tento model určen především.

Plusy a minusy Proč koupit? nízká cena

elegantní design

malé rozměry

Proč nekoupit? málo paměti

lepší model je jen o málo dražší Kdy? V prodeji Za kolik? 2 490 Kč

Kompaktní rozměry a příznivá cenovka, která je oficiálně stanovena na 2 490 korun, jsou největšími lákadly tohoto smartphonu. Jenže skvělý (a v praxi opravdu o mnoho lepší) typ Cube1 G503 je jen o 500 korun dražší. Největším omezením G44 je přitom kapacita interní paměti, která omezuje možnosti práce s některým aplikacemi.

Vzhled a konstrukce: kompaktní a nenápadný

Doposud testované telefony značky Cube1, kterou pro účely českého trhu vytvořila distribuční společnost Setos, se vyznačují velmi elegantním vzhledem. Design původního G503 i velkého K55 se opravdu povedl a telefony rozhodně nepůsobí levným dojmem. A totéž v podstatě platí i o novém nejlevnějším modelu značky. Ten má vzhledově blíže k prvnímu typu G503. Design je jednoduchý, bez výrazných detailů nebo „kudrlinek“, Cube1 G44 je takový nenápadný telefon.

Díky použití plastů s měkčenou povrchovou úpravou ovšem působí v ruce telefon mnohem hodnotnějším dojmem než na pohled. Díky kompaktním rozměrům 124 x 64 x 8,7 mm sedne velmi dobře do ruky. Hmotnost 129 gramů pak znamená, že působí i bytelným dojmem. Zpracování je opět na velmi dobré úrovni – slícování dílů je příkladné, nikde nic nevrže a neskřípe. Kryt baterie sedí na svém místě jistě, ale přitom je možné jej poměrně snadno sejmout.

Celkově vůbec G44 nepůsobí jako nějaká levná hračka, ba naopak, s daným zpracováním by si telefon mohl dovolit i vyšší cenovku. Zaměření na cenu prozrazuje jen displej, respektive široké rámečky okolo něj a provedení krycího skla, které umožňuje jasně i zhasnutý displej identifikovat.

Displej a ovládání: solidní sestava

Samotný displej také nepřekvapí svými parametry. Úhlopříčka je tu čtyři palce, rozlišení „jen“ WVGA (800 x 480 pixelů). Mezi nejlevnějšími smartphony naprostý standard. Displej je typu IPS, takže se může pochlubit dobrým barevným podáním. Slušné jsou i pozorovací úhly, byť docela lesklé krycí sklo přeci jenom barvy pod úhlem mírně deformuje. Lesklé krycí sklo také znamená trochu horší čitelnost na přímém slunci. Za dané peníze ovšem dostane uživatel docela dobrý displej.

Telefon pohání čtyřjádrový procesor MediaTek s taktem 1,3 GHz, k dispozici je slušná porce 1 GB RAM paměti. Operačním systémem je Android 4.4.2 KitKat, novější Lollipop očekávat nemůžeme a vlastně to cílové skupině vůbec vadit nebude. Na rozdíl od modelu K55 je tu fungování systému úplně plynulé, zřejmě se trochu lépe povedlo odladění a svou roli tu nejspíš hraje i nižší rozlišení.

Systém je tentokrát velmi blízký čisté podobě, v podstatě tu nejsou žádné úpravy. U telefonu s malým displejem zvolili v Setosu variantu s běžným menu s aplikacemi.

Běžné funkce: chyby ve hrách s pamětí

Funkční sada Cube1 G44 je vcelku standardní. Telefon podporuje sítě 3G, má sloty na dvě SIM – jednu ve formátu micro, jednu klasickou mini SIM. Ovládání je opět jednoduché a logické, psaní zpráv probíhá na standardní čisté androidí klávesnici. Pro někoho může být na čtyřpalcovém displeji na pohodlné psaní už málo místa, jiným bude prostor pro psaní vyhovovat. Psaní tahy nebo jiné pokročilejší funkce tu nejsou, je nutné případně doinstalovat jinou klávesnici.

Jenže s tím doinstalováváním bude trochu problém. Cube1 G44 má totiž pro aplikace málo paměti. Zoufale málo. Přitom papírově je vše v pořádku – telefon má 4 GB paměti, což sice není žádná rekordní hodnota, ale pro základní smartphone může stačit. Jenže potíž je v tom, že paměť je špatně rozdělená. Pro primární instalaci aplikací je k dispozici pouze část s velikostí 1 GB, z toho už u čistého smartphonu je část zabrána předinstalovanými aplikacemi. Pro instalaci vlastních je tu jen asi 750 MB místa, ale po aktualizaci všech předinstalovaných programů na nejnovější verzi se volný prostor v interním úložišti smrskne na pouhých 360 MB. Jakmile dostupný prostor poklesne někam pod 180 MB, začne telefon při pokusu o instalaci aplikace zobrazovat hlášku o nedostatku místa.

Zdá se to jako slušná porce, jenže náročnější aplikace už dnes nejsou zrovna malé a tak se jich do vnitřní paměti vejde jen relativně málo – odhadem tu zbývá místo na desítku programů. Nám se všechny naše oblíbené aplikace do telefonu rozhodně nevešly. Úplným řešením přitom není ani instalace na paměťovou kartu, zdaleka ne vše se na ni dá přesunout. Náročnější uživatelé si tu tedy na své nepřijdou a i prvouživatelé, kteří budou rádi objevovat možnosti systému, brzy narazí na limity. Přitom v části paměti, která je označena jako paměť telefonu, je k dispozici něco málo přes 1,6 GB, což by pro dostatečné hrátky s aplikacemi stačilo.

Fotoaparát: lhaní s rozlišením

Těžko říci, co se honí v hlavách autorů softwaru telefonu, když přemýšlí o rozlišení fotoaparátu. Ve specifikacích se totiž dočteme o 8 megapixelech u hlavního a 1,3 megapixelu u čelního fotoaparátu. Jenže to jsou údaje doslova vybájené, už v samotném produktovém listu se totiž dočteme něco o interpolaci. Hlavní foťák má ve skutečnosti fyzické rozlišení 5 megapixelů, ten čelní pak jen VGA, na vyšší rozlišení je obrázek přepočítáván.

K čemu je to dobré, si nedovedeme vysvětlit. Trochu nám připadá, že si tím výrobce jen zbytečně „honí triko“. Zákazníci si už u smartphonů zvykli, že na konkrétním rozlišení foťáku zas tak nezáleží, důležitější je celková kvalita, na kterou nemusí mít rozlišení takový vliv.

Čekat od levného smartphonu Cube1 kdovíjaké fotografické zázraky nelze, ale na druhou stranu i obyčejný pětimegáč si vede v praxi použitelně. Dovede se dokonce vyvarovat přepalů a docela zvládá kontrasty, příliš nešumí. Má autofocus i přisvětlovací diodu a běžně pořizuje docela dobré snímky.

Shrnutí: vlastně jen jedna chyba

Levný smartphone Cube1 G44 má vlastně jen jednu chybu – tou je podivně rozdělená vnitřní paměť, kvůli které se do něj nevejde moc aplikací. Jinak je to velmi sympatický cenově dostupný smartphone, který v podstatě splňuje očekávání. Otázkou ovšem je, jestli není výhodnější si i kvůli paměti připlatit pár korun a koupit si lepší smartphone. Jeden takový ideál najdeme i přímo pod značkou Cube1, je to model G503.

Jinak pro velmi levný typ G44 existuje i celá řada soupeřů. Většinou je nebudeme hledat u zavedených značek, jejich levné modely mívají slabší hardware a ani zpracování nepůsobí tak samozřejmě. Ale najdeme tu i určitá překvapení – za stejnou cenu jako G44 můžete koupit třeba Nokii X, která ovšem není moc povedeným smartphonem. Elegantní Sony Xperia E1 Dual má slot na dvě SIM, ale poloviční kapacitu RAM a jen dvoujádrový procesor. Další zajímavou alternativou je už trochu starší Sencor Element P400 s podobnými parametry. Nokia nabízí také windowsí Lumii 530, Lenovo má levný typ A319 Dual SIM, Acer nabídne typ Liquid Z4. Ve výprodejích seženete i výbornou Lumii 520, cena je zhruba 2 800 korun.