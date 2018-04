Kdo se bojí, že mu mobil spadne, zaplatí dost peněz. Recenze Cat S50

Odolné telefony Cat jsou na našem trhu vlastně takovou nenápadnou stálicí. Určitý okruh uživatelů si je velmi oblíbil a bez většího marketingu se prodávají docela slušně. Kdo toužil po opravdu drsném telefonu, musel se donedávna spokojit s relativně obyčejnou výbavou. Nový model S50 sice nepatří mezi špičkově vybavené smartphony, ale jeho výbava je na hodně solidní úrovni.

Najdeme v ní například 4,7palcový HD displej, čtyřjádrový procesor Qulacomm Snapdragon 400, 8 GB vnitřní paměti a slot na karty microSD, Bluetooth 4.0, osmimegapixelový fotoaparát a další obvyklou výbavu. K tomu se ovšem přidávají i moderní záležitosti jako NFC nebo podpora LTE sítí, což je mezi odolnými telefony dost neobvyklé. Mezi svými tak patří Cat S50 k těm nejvybavenějším smartphonům.

Plusy a minusy Proč koupit? na odolný mobil kompaktní rozměry

slušná výbava

odolná konstrukce

Proč nekoupit? vysoká cena

stále značné rozměry

špatný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 12 500 Kč

A za to si výrobce nechá také pořádně zaplatit. Novinka, která se začala prodávat v závěru loňského roku, totiž stále stojí vysokých 12 500 korun. Podobně vybavené smartphony přitom dnes snadno pořídíte za částku zhruba okolo pěti až šesti tisíc korun. Ve vztahu k odolnosti to například znamená, že pokud svůj smartphone rozbijete a koupíte si jej znovu, stále ještě oproti modelu Cat S50 ušetříte. Přitom nejzranitelnější část telefonu, displej, nebude oproti běžným smartphonům zásadně odolnější. Určité drobné konstrukční změny pro lepší odolnost displeje tu jsou, ale těžko říci, jak budou fungovat v praxi.

Cat S50 je tak opravdový outdoorový telefon, který patří do rukou aktivním uživatelům, kteří ho potřebují používat například ve vlhkém prostředí nebo zkrátka všude tam, kam vlastně běžný smartphone nepatří.

Vzhled a konstrukce: drsný obal s náznakem elegance

Nový Cat S50 je na první pohled podobný předchozí dvojici modelů B15 a B15Q. Jejich drsný design se zkosenými rohy a pogumováním tu zůstal zachován, přesto se od předchůdců novinka dost liší. A to především po stránce mohutnosti stavby. Je to jeden z nejmenších a nejméně obtloustlých odolných telefonů vůbec a snaží se přinést také trochu elegance.

Linky jsou čistší, ale nakonec vždy převládnou drsnější detaily. Telefon má nerozebíratelnou konstrukci, což zvyšuje odolnost. A tak jsou tu na všech stranách výrazné šroubky, okolo čočky fotoaparátu najdeme stylizovanou matici, záda telefonu mají tak trochu „pneumatikový“ vzorek. Rohy a záda jsou z pogumovaného materiálu, což přispívá jistějšímu držení v ruce.

S50 není žádný drobeček, rozměry 144,5 × 77 × 12,7 mm jsou ovšem na běžný smartphone s displejem 4,7 palce opravdu hodně. Vždyť podobné rozměry a výrazně menší tloušťku má třeba LG G5 s 5,5 palcovým panelem. S50 je tedy pořádný kus smartphonu, na druhou stranu u odolných přístrojů se v současnosti asi k lepšímu poměru z hlediska velikosti telefonu a velikosti displeje nedostanete.

Robustní konstrukce je daní za odolnost. Oproti předchozím modelům si novinka z hlediska odolnosti ještě polepšila i přesto, že je menší a tenčí. Telefon splňuje normu IP67, což značí odolnost vůči prachu a vodě. Ale to by moc nestačilo, k podobné odolnosti se hlásí i některé běžné smartphony. Cat tak má i specifikaci, která už trochu lépe vystihuje jeho mechanickou odolnost. Splňuje armádní normu MIL-STD-810G, která už naznačuje i určité znaky mechanické odolnosti. Ale stále není zárukou nezničitelnosti telefonu. Výrobce například neudává přesné parametry, které by měl telefon z tohoto hlediska splňovat a nelze dohledat ani přesnější popis případných testovacích metod. Označení ohledně plnění armádního standardu je tak spíše marketingovou záležitostí, která má naznačit, že toho S50 vydrží více než běžný smartphone, který je jen odolný vodě a prachu.

Odolnost S50 jsme netestovali, ale přístroj se tváří opravdu dost robustně. Věříme, že i při používání v drsném prostředí by měl fungovat bez problémů. A tak zbývá jen vyřešit, jak proti rozbití ochránit displej. Ten je totiž i tady tou nejnáchylnější součástí. Je sice malinko zapuštěný, takže třeba na stole krycí sklo nedrhne o jeho plochu, ale při pádu to moc nepomůže. Displej kryje sklo Gorilla Glass 3 a zdá se, že je uloženo trochu měkčeji, aby dovedlo nějaký ten pád utlumit. Samotný displej je pod krycím sklem trochu hlouběji. Ale i tak zůstává krycí sklo nejkřehčí a nejnáchylnější součástí telefonu.

Displej a ovládání: klasika v IPS

Displej odolného smartphonu se konečně dostal na úroveň, která je pro něj dostatečně důstojná. Rozlišení HD na úhlopříčce 4,7 palce sice není žádný rekord, ale je to solidní standard, který bude stačit většině uživatelů. Panel je typu IPS a má velmi přívětivé barevné podání. Pozorovací úhly jsou docela solidní, ale na špičku trochu ztrácejí. Je to dáno mimo jiné i mírným zapuštěním displeje pod krycí sklo, které dovede házet až nezvyklé odlesky. To trochu zhoršuje čitelnost venku, přitom jas je dostatečný a čitelnost na slunci je v běžných případech docela dobrá, jen z určitého úhlu při odlescích se situace horší.

Ovládání je zcela standardní a dané v podstatě čistým operačním systémem Android 4.4 KitKat. Telefon nemá žádná ovládací tlačítka pod displejem, vystačí si s těmi virtuálními na displeji. Co se tlačítek týče, je tu jedna drobná nezvyklost, to vypínací se nachází na levém boku. Je zhruba uprostřed a docela dobře dostupné. Telefon se ze spánku standardně probudí i stiskem tlačítka na boku pravém. Tady je rovnou trojice, kromě dvou tlačítek pro regulaci hlasitosti je tu ještě jedno prostřední mezi nimi. Právě to probudí telefon a při dlouhém stisku spustí LED diodu blesku coby svítilnu.

Systém je svižný a funguje zcela standardním způsobem. O jeho pohon se stará čtyřjádro Qualcomm Snapdragon 400 s taktem 1,2 GHz. Ten je jasným důkazem, že Cat S50 není žádný hi-end telefon, ale že výkonu má docela dost.

Baterie: výdrž ujde

Do pevného těla smartphonu se vešel akumulátor s kapacitou 2 630 mAh. Vzhledem k tomu, že nemá novinka nijak zásadní výkon ani další hi-end techniku, spotřeba smartphonu není nijak dramatická. Běžně tak smartphone vydrží dva dny provozu. Přiznáváme, že ten nebyl nijak zásadně náročný, ale dobře reprezentuje běžné uživatelské chování. Dostat se na dva dny by neměli mít problém ani náročnější uživatelé.

V případě, že se trochu uskromníte, lze se dostat na tři a možná i na čtyři dny na jedno nabití. Cat S50 tak sice nijak zásadně nevybočuje ze zajetých kolejí současných chytrých telefonů, ale i to je docela pozitivní zpráva.

Běžné funkce: najdeme, co žádáme

Vzhledem k čistému Androidu je funkční sada v podstatě daná, značka Cat tu přidává jen několik věcí navíc. Tak například pro psaní zpráv lze využít i tahy, a to díky klávesnici SwiftKey, která nahrazuje tu klasickou čistou androidí. Její příjemnou funkcí je, že si lze zvolit velikost klávesnice v pěti krocích. Kdo píše tahy, možná ocení menší velikost, kdo rád vyťukává a má trochu mohutnější prsty, bude rád za velkou variantu klávesnice. V nastavení se dá například zapnout i permanentní zobrazení řádku s číslicemi. Klávesnici si lze dokonce po displeji posunout do libovolné pozice.

O přítomnosti standardní porce 8 GB vnitřní paměti i podpoře NFC a LTE jsme již hovořili v úvodu, po technické stránce tu již nenajdeme žádné další zvláštnosti. Sluší se ještě připomenout podporu LTE sítí. Podpora by měla fungovat napříč všemi frekvencemi, které naši operátoři používají, tedy třeba jak na standardní frekvenci 800 MHz, tak méně typickou 900 MHz, kterou využívá Vodafone.

Cat do telefonu nenacpal ani přehršel zbytečných aplikací, je tu jen několik odkazů na jeho vlastní obchody, třeba Cat bazar, kde můžete koupit téměř cokoli s touto značkou, od telefonu až po bagry a další stroje. Nebo odkaz na půjčovnu zemních strojů této značky. To ovšem nejsou záležitosti, které by v paměti zabíraly zbytečně místo.

Fotoaparát: za megapixely se nežene

Fotoaparát Cat S50 se nežene za megapixely ani dalšími superlativy. Má rozlišení 8 Mpix, autofokus a přisvětlovací diodu, tedy opět vcelku standardní výbavu, která by měla stačit řadě uživatelů. Foťák by pro běžnou fotodokumentaci stačil.

Jenže v našem případě se potýkal s problémy s ostřením, paradoxně u otevřených scén, na blízko s tím problémy neměl. Mohla to být i jen chyba našeho kusu, ale fotoaparát nás jednoduše nenadchnul. Snímky mají dobrou barevnost jen za ideálních podmínek, za intenzivního i zhoršeného světla barvy trochu utíkají – blednou nebo se mění základní barevnost snímku. V horších podmínkách se také rychle dostavuje šum.

Čelní foťák je na tom ještě hůře. V dnešní době popularity selfie snímků rozhodně neobstojí, má totiž pouze VGA rozlišení, a snímky tak postrádají jak slušné rozlišení, tak jakékoli další kvality. Jsou tmavé, bez detailů a celkově vlastně k ničemu.

Shrnutí: drsňák pro drsňáky

Cat S50 není úplně běžný smartphone. Je to opravdu drsnější kousek pro lidi, kteří tráví čas v drsném prostředí. Je to telefon pro ty, kdo ví, že běžný přístroj by při jejich používání moc dlouho nepřežil. Na druhou stranu, kolik takových lidí je, to je otázkou. Cat S50 je totiž jinak dost drahý kousek a většině uživatelů bude bohatě stačit podobně vybavený běžný telefon s menší než poloviční cenou.

Potíž Cat S50 je totiž v tom, že hlavní obavu uživatelů, tedy možnost rozbití dotykového displeje, ani tento odolný mobil neřeší. S oficiální cenovkou 12 399 korun je navíc pro běžného uživatele drahý. Ale kdo odolný mobil opravdu potřebuje, mnoho lepších variant nenajde. Konkurence je skutečně sporadická a žádný z odolných smartphonů nebude tak slušně vybaven.

U běžné produkce pak platí, že za danou cenu získáte mnohem bohatší výbavu. Vždyť za podobné peníze jako Cat koupíte třeba špičkové LG G3, menší G3s se stále bohatší výbavou vyjde na necelých sedm tisíc korun. U Nokie můžete mít za cenu S50 špičkovou Lumii 930, LTE a další slušnou výbavu přitom nabídne i Lumia 735 za 6 290 korun.

Třeba u O2 prodávaný BenQ F5 s pětipalcovým HD displejem a podporou LTE vyjde na lákavých 4 695 korun. Huawei Ascend G620s také stojí méně něž pět tisíc korun. A u smartphonů, které nepodporuji LTE, pak můžete s podobnou výbavou ještě ušetřit.