Nejpodivnější mobil je hodně užitečný. Test BlackBerry Passport

Mobilním výrobcům nechybí v poslední době odvaha uvádět opravdu nezvyklé smartphony. Prohnuté LG G Flex, jehož druhá generace byla představena na veletrhu CES v Las Vegas, nový Samsung Galaxy Note Edge nebo YotaPhone 2 patří k opravdu netypickým zjevům na poli chytrých telefonů. Možná tím nejzajímavějším, nejpraktičtějším a také nejúspěšnějším z nich se ovšem trochu paradoxně stává ten, který měl být nejkonzervativnější – BlackBerry Passport.

Je to jeden z mála chytrých telefonů s qwerty klávesnicí ve světové produkci, mezi špičkovými modely je to pak ojedinělý zjev. Žádný jiný takto vybavený smartphone s hardwarovou klávesnicí prostě na trhu nenajdete. Passport je originální odpovědí na stávající trend supersmartphonů. V mnohém jde svou vlastní cestou, doposud neprošlapanou jakýmkoli jiným smartphonem.

Jeho popularita ukazuje, že se BlackBerry tímto neobvyklým řešením trefilo do černého. Fanoušci značky Passport zbožňují a náš test ukazuje, že pro to mají mnoho důvodů. Existuje ovšem i řada důvodů, proč Passport nenávidět. Ty se týkají především softwarové stránky.

Vzhled a konstrukce: pas s klávesnicí

Název Passport nemá toto špičkové BlackBerry náhodou. Smartphone má totiž formát i rozměry velmi podobné klasickému cestovnímu pasu. I na dnešní vlnu phabletů je to především hodně široký telefon. Šířka je ohromných 90,3 mm, možná trochu překvapivě to není na daném poli rekord. Třeba obří Sony Xperia Z Ultra je ještě o téměř dva milimetry širší.

Na výšku je passport naopak docela malý – měří 128 mm, což je hodnota, která spíše odpovídá malému Sony Xperia Z3 Compact. S ním má passport například i podobnou úhlopříčku displeje. Panel BlackBerry má diagonálu 4,5 palce. Jenže displej je tu čtvercový, což je vlastně hlavní určující prvek telefonu – pod displej už se pak vešly jen tři řady kláves, nad displejem je trochu prostoru pro sluchátko.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělá klávesnice

výborný displej

návykové ovládání

BlackBerry hub pro komunikaci

dobrý fotoaparát

Proč nekoupit? méně aplikací

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 16 990 Kč

Tloušťka passportu je vcelku standardní, a sice 9,3 mm. Celkově jsme překvapeni, jak dobře se telefon v ruce drží. Velká šířka sice vyžaduje trochu zvyku, ale během těch několika týdnů, co jsme passport používali, jsme si zvykli perfektně. Přechod boků do zad je hezky zaoblený, takže telefon docela dobře sedí v ruce. Většinou jsme však passport neobjímali celou dlaní – naučili jsme se telefon držet tak, že jeho spodní strana nám spočívala na malíčku, natažené tři prostřední prsty pak podporovaly měkčená záda telefonu, palec obstarával navigaci po displeji. Často u passportu také uživatelé sáhnou po úchopu obouruč, to především kvůli psaní na klávesnici. Pak je větší šířka v podstatě výhodou, ruce si tu tolik nepřekáží.

Kromě měkčeného plastu je na konstrukci telefonu použit i kov – především na bocích, drobná lišta se táhne i přes horní a spodní hranu telefonu. Zpracování passportu je výborné, během testu jsme ovšem objevili jednu zvláštnost – velká šířka tu dává určitý prostor pro kroucení telefonu. Podle reakcí ostatních uživatelů tohoto modelu však mohlo jít o konkrétní vlastnost našeho testovacího kusu, který už za sebou přeci jenom něco měl. Drobné kroucení nebylo v praxi nijak problematické a telefon šel vždy narovnat zpět do původního stavu.

Displej a ovládání: všechno po svém

BlackBerry Passport je téměř ve všem o dost jiný smartphone, než jaké znáte odjinud. Snad jen pokud jste používali některý z jiných aktuálních modelů kanadské firmy, budete tu okamžitě jako doma. Na druhou stranu zásadní rozdíly tu panují pouze na první pohled, na pohled druhý je passport překvapivě normální kousek. Naučit se s ním zacházet by nemělo většině uživatelů činit jakékoli potíže.

Ale vezměme to trochu popořadě. První neobvyklostí BlackBerry Passport je už jeho displej. Ten má, jak již bylo zmíněno, tvar čtverce a úhlopříčku 4,5 palce. To se nemusí zdát jako moc, jenže displej passportu je ve skutečnosti hodně veliký. A prostoru nabízí víc než dost. Je to dáno právě jeho čtvercovými proporcemi – celková plocha displeje je tu větší než třeba u běžných smartphonů s úhlopříčkou 4,7 palce, které mají typický formát displeje 16:9.

Další specialitou displeje je jeho rozlišení. To má hodnotu 1 440 x 1 440 pixelů – je to stejné množství pixelů, jaké mají smartphony se špičkovými QHD displeji na své kratší straně (QHD je 2 560 x 1 440 pixelů). Jemnost displeje se ovšem kvůli proporcím blíží spíš běžným smartphonů s Full HD panely. BlackBerry Passport disponuje 453 pixely na palec, typický pětipalcový Full HD displej má 441 pixelů na palec, tedy jen o něco méně než passport. Šestipalcové Lenovo Vibe Z2 Pro má 490 pixelů na palec, LG G5 534 pixelů na palec, oba mají QHD displej.

Pod displejem passportu najdeme hardwarovou qwerty klávesnici, ale ani ta není úplně typická. Má totiž pouze tři řady tlačítek, jde jen o abecední znaky, backspace, enter a mezerník. Další klávesy chybí, včetně jakýchkoli přepínačů. To samo ukazuje na určité zvláštnosti v používání. Ty probereme až dále v recenzi.

BlackBerry už nějakou dobu u svých smartphonů používá operační systém BlackBerry OS10, ten je v modelu Passport přítomen ve verzi 10.3. Základ zůstává stejný jako u dosavadních modelů BlackBerry, ani netypická klávesnice na tom nic nemění. Je tu jen několik novinek, systém přeci jenom od dob našeho testu modelu BlackBerry Z10 učinil nějakou tu cestu kupředu. BlackBerry OS10 je stále v mnohém skvělý systém, ovšem zcela jasně je na něm vidět, jak kanadská firma ne úplně stíhá držet krok s mnohem větší a agresivnější konkurencí.

Příkladů máme celou řadu. Když jsme v roce 2013 testovali tehdy čerstvou novinku Z10, byli jsme doslova nadšeni gesty pro ovládání operačního systému. Už jen základní možnost odemknout telefon prostě tahem prstem nahoru po zhasnutém displeji nám přišla nesmírně praktická a inovativní. Jenže BlackBerry Passport je telefon z roku 2014 a v tomto roce už konkurence spoustu vychytávek od kanadské společnosti okoukala a přidala svá vlastní řešení. Takže odemykání gesty už není nic neznámého, naopak uživatelé si mohou u androidích telefonů nadefinovat i celou řadu vlastních gest. To u BlackBerry nejde. Stejně tak nenabízí telefon tolik různých typů hesel jako androidí konkurence.

BlackBerry je v tomto prostě trochu konzervativnější. Nadále platí, že ovládání je opravdu příjemné – gesta jsou tu návykovým základem, systém se obejde bez jakýchkoli hardwarových ovládacích tlačítek. Základem je již zmiňovaný tah vzhůru, který telefon probudí a odemkne, ale také znamená návrat na obrazovku se seznamem spuštěných aplikací. Těch může být v aktuálním provedení více než původních šest, teoreticky může být množství až dvojnásobné. Opět platí, že přehled tu trochu supluje i widgety, karty aplikací jsou totiž aktivní a zobrazují některé události. Specialitou BlackBerry je takzvaný BlackBerry Hub, který soustředí veškerou komunikaci. I ten se dočkal některých vylepšení.

Jednou ze zajímavých vlastností BlackBerry Passport je možnost využívat velkou klávesnici v podstatě jako touchpad. Funguje to ve většině aplikací, dá se takto skrolovat textem, někdy funguje touchpad i pro pohyb do stran (třeba v internetovém prohlížeči). Místy přeci jenom není tato funkce úplně dotažena, v základním menu touchpad nefunguje (ale v Hubu už ano), což je trochu škoda.

U starších blackberry existovala možnost použít trackpad jako kurzor, tady by něco podobného jako volba v menu bylo skvělé, ale nic takového tu není. Passport se i tak dá částečně ovládat i bez dotýkání se displeje – především při čtení delších textů je příjemné, že nemusí uživatel sahat až nahoru na displej. Na dotyk citlivá klávesnice si pak vyloženě říká i o další způsoby využití, třeba o gesta na rychlé spouštění programů. I v tomto případě však máme smůlu.

BlackBerry Passport patří mezi hodně výkonné smartphony. Pohání ho totiž výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 801 se čtyřmi jádry a taktem 2,26 GHz. Tomu sekundují 3 GB RAM paměti a grafika Adreno 330. Po hardwarové stránce tak patří passport mezi to nejlepší na trhu. Systém samotný je většinou plynulý, ale má občas své slabší chvilky, kdy se tu a tam něco zadrhne.

Celkově je passport velmi příjemný smartphone, který je radost používat. A to i přes občasné zádrhele nebo trochu nedotažené záležitosti systému. Co ovšem bude dělat uživatelům největší potíže ve srovnání s ostatními platformami, je nabídka aplikací. BlackBerry sice dělá vše pro to, aby byla nabídka co nejširší, ale stále se to nedaří. Kromě klasického BlackBerry App World je tak v modelu Passport standardně i obchod Amazon s androidími aplikacemi, které umí systém spouštět. Nenajdete tu ovšem zdaleka všechny, které běžně v amazoním obchodě jsou – objevíte tu jen ty aplikace, které umí na BlackBerry fungovat.

Oproti iOS, Androidu i Windows Phone je tak nabídka stále velmi omezená a stále chybí i řada opravdu populárních titulů. Na druhou stranu lze téměř vždy najít nějakou alternativu a během používání passportu nám v podstatě žádné aplikace výrazně nechyběly, nicméně ani v jednom z obchodů například nenajdete oblíbené taxi aplikace jako Uber či Liftago a omezená je i nabídka herních titulů. Spíš si v případě zájmu o telefon ověřte dostupnost konkrétních vámi oblíbených programů.

Baterie: lepší standard

Do rozměrného těla passportu se vešla i solidní baterie. Její kapacita je 3 450 mAh, což dává tušit, že na tom z hlediska výdrže nebude telefon špatně. A opravdu, vybít passport za jeden den, to už chce opravdu hodně neurvalé vytěžování telefonu. Většinou jsme bez problémů i v perném zápřahu nabíjeli jednou za dva dny, což ovšem lze v dané třídě považovat za takový lepší standard. Na tři dny se uživatelé dostanou už vzácněji – passport je smartphone, který si jednoduše o intenzivní využívání říká. Nicméně klidný prodloužený víkend lze s telefonem přežít na jedno nabití bez větších potíží – tedy pokud nehodláte hodně fotit a využívat třeba mapy.

Telefonování a zprávy: superklávesnice

Co si budeme povídat, BlackBerry Passport je lákadlem především pro pracovně vytížené uživatele, kteří mají telefon hlavně na všemožnou komunikaci a hry či další aplikace zas tak moc neřeší. Komunikaci tu usnadňují dvě věci – klávesnice a BlackBerry Hub. Skvělý koncept BlackBerry Hubu se ještě od našeho posledního testu dočkal různých vylepšení – například záložky Priority Hub, která sdružuje tu nejdůležitější komunikaci (kdo nebo co se má patřit, lze detailně nastavit).

Koncept BlackBerry Hubu jako univerzálního místa, kde se sdružují zprávy, hovory, e-maily, chaty a různé notifikace, je skvělý a doslova návykový. Jednoduché filtrování podle typu události usnadní orientaci především začátečníkům nebo těm, kdo mají přehršel e-mailových schránek a komunikují velmi intenzivně.

Samostatnou kapitolou je klávesnice BlackBerry Passport. Její tři řady jsou velmi pohodlné, po chvíli zvyku se nám na ní psalo opravdu parádně. Z počátku nás hodně štvalo to, že hardwarová klávesnice slouží jen pro zadávání části znaků – čísla, interpunkci a všechny možné speciální znaky je nutné zadávat na virtuální části klávesnice, která se objeví na displeji. Při klepnutí do textového políčka se tu automaticky objeví jeden řádek se znaky, které se právě mohou hodit. Ve virtuální řadě se objeví třeba i přepínač Shift, který na hardwarové klávesnici chybí.

Dvojí způsob zadávání se ovšem docela rychle dostane pod kůži a passport se pak stává doslova e-mailovým monstrem. I třeba proto, že má velmi chytrou predikci, při které lze využívat onu dotykovou vlastnost klávesnice. Nad virtuální částí klávesnice se totiž zobrazují navrhovaná slova – vždy jsou tu tři, u kterých systém usoudí, že by se mohla uživateli hodit. Pokud je mezi nimi slovo, které chcete opravdu napsat, stačí v dané části klávesnice udělat rychlý tah prstem nahoru – tahem v levé části takto napíšete levé slovo, tahem uprostřed pak prostřední slovo, tahem vpravo... však víte. Jakmile si na toto zvyknete, kombinace skvělé klávesnice s přesnou odezvou a rychlého potvrzování psaných slov zvýší rychlost psaní oproti klasickým virtuálním klávesnicím opravdu velmi výrazně. Je ovšem vhodné z počátku predikci opravdu učit, jinak s ní můžete docela dlouho zápasit.

Hardwarová klávesnice také usnadní vyhledávání kontaktů – stačí rovnou na úvodní obrazovce začít na klávesnici psát a funkce univerzálního vyhledávání nabízí jak výsledky z obsahu telefonu (a tedy i kontakty), tak možnost hledat dané heslo pomocí některé z internetových služeb. BlackBerry Assistant umí rozeznávat i hlasové povely, ty ovšem, podobně jako konkurenční hlasové asistenty, zatím jen v angličtině.

Organizace a data: komplet

Co se datové výbavy týče, ta je u BlackBerry Passport kompletní. Smartphone podporuje sítě LTE, má NFC i Bluetooth 4.0. Třeba pro příznivce nositelné elektroniky ovšem zatím není BlackBerry moc vhodná platforma.

Sada pracovních funkcí tu je rovněž kompletní, vždyť to je to hlavní, k čemu bývají telefony BlackBerry určeny. V základu tu nechybí aplikace pro práci s kancelářskými dokumenty Documents To Go, je tu třeba oblíbený poznámkovník Evernote a další programy.

Velmi zajímavou funkcí je BlackBerry Blend. Ta umožňuje ovládat některé funkce smartphonu přímo z počítače. Pro její fungování je nejprve nutné do počítače nainstalovat software Blend. Po spárování s telefonem pak probíhá propojení a synchronizace automaticky. Do počítače se tak mohou stahovat třeba fotografie a další data ze smartphonu, v programu se objevují i veškeré zprávy, e-maily a upozornění. Na většinu z nich můžete reagovat právě přímo z počítače, telefon může zůstat klidně v kapse.

Skvělé je, že kromě klasických platforem PC a Mac funguje software Blend i na iOS a Androidu. Aplikaci si tak můžete nainstalovat třeba do svého tabletu. Pak většinu práce ze světa BlackBerry zvládnete vlastně přehledně na velkém displeji tabletu, veškeré konverzace a všechna data přitom budete mít vždy dostupná v obou zařízeních. Blend je funkce, která ukazuje, že jsou stále oblasti, ve kterých má BlackBerry před konkurencí náskok. Apple i Google se snaží něco podobného do svých systémů integrovat, ale zatím jejich schopnosti za BlackBerry zaostávají. Pravda, u BlackBerry je k tomu potřeba speciální aplikace, zatímco u konkurence to má fungovat nativně přímo v systému, ale to je jen drobný detail. Aplikace je totiž v důsledku univerzálnější řešení, které funguje napříč platformami.

Připomínat, že data jsou v tomto případě zabezpečena, asi není u BlackBerry nutné. Nadále je jednou z dalších předností BlackBerry OS 10 i možnost zcela oddělit soukromý a pracovní svět. Jednoduchým přepnutím se uživatel dostane ke svým soukromým datům, ke kterým nemá přístup ani firemní správce, naopak ve firemním profilu může být IT oddělení téměř neomezeným vládcem telefonu a může určovat, co se tu smí a nesmí (včetně pravidel pro přeposílání e-mailů, ukládání příloh, instalace aplikací a podobně).

Fotoaparát: příjemné překvapení

Všemožná zábava, to nikdy nebyla silná stránka BlackBerry. I u modelu Passport v podstatě ze zábavní výbavy zůstal jenom fotoaparát. Ale ten je nečekaně příjemným překvapením. Aplikace fotoaparátu je sice jen velmi jednoduchá a skýtá málo možností nastavení, passport ovšem překvapivě dobře fotí. Jedinou funkcí, která nám tu opravdu chyběla, je možnost manuální kompenzace expozice, která by trochu zjednodušila snímání v obtížných světelných podmínkách.

Fotografie pořízená BlackBerry Passport Fotografie pořízená BlackBerry Passport Fotografie pořízená BlackBerry Passport

Fotografie pořízená BlackBerry Passport Fotografie pořízená BlackBerry Passport Fotografie pořízená BlackBerry Passport

Jinak si vystačíme jen se základním nastavením formátu fotografie a několika funkcemi jako HDR, panorama, sériové snímání nebo funkce Time Shift. Jsou tu i scénické režimy – automatický, akční, režim bílé tabule, noční režim a režim pro focení na pláži či na sněhu. Ty ovšem v praxi moc vliv na výsledek nemají. Fotoaparát má samozřejmě automatické ostření i diodový blesk. Rozlišení je 13 megapixelů, na rozdíl od většiny smartphonů se s passportem fotí běžně v režimu na výšku.

Snímky jsou překvapivě detailní, i v horším světle nejsou příliš zašuměné a mají velmi věrné barvy. Občas má fotoaparát v horších světelných podmínkách trochu potíže zaostřit, ale to lze jednoduše vyřešit ručním výběrem bodu ostření na displeji. Jestli můžeme foťáku něco vyčítat, tak to, že není úplně pohotový. Občas jeho spuštění chvíli trvá, občas je delší i prodleva od stisknutí spouště do pořízení snímku. Moc mu také nejde focení blízkých předmětů s bleskem. Na akční focení tak passport vhodný není, ale jinak podává opravdu překvapivé výkony, které se mohou měřit s fotomobilní špičkou.

Shrnutí: užitečný top-smartphone

BlackBerry Passport je možná hodně neobvyklým smartphonem, který po uživateli v celé řadě oblastí vyžaduje určitý zvyk a cvik. Na druhou stranu si není potřeba zvykat tak moc, s telefonem jsme se i přes všechny jeho neobvyklosti sžili velmi rychle.

Passport klade důraz především na funkce, které většina uživatelů BlackBerry považuje za zásadní – na komunikaci a zadávání textu. Obojí mu jde naprosto skvěle, asi nejlépe ze všech současných smartphonů. K tomu přidává tento přístroj solidní výdrž baterie a překvapivě povedený fotoaparát. Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na široké možnosti nastavení z hlediska použití ve firmě i pro soukromé účely a za pozornost stojí i aplikace BlackBerry Blend, která propojí telefon s dalšími zařízeními. Passport je díky tomu všemu jedním z nejužitečnějších smartphonů. BlackBerry si za to ovšem nechá pořádně zaplatit, atraktivní model stojí 16 990 korun.

To rozhodně není málo, ale ve světle cen ostatních topmodelů konkurenčních značek je to stále ještě docela adekvátní cena. Už třeba jen proto, že BlackBerry Passport v podstatě nemá žádnou přímou konkurenci. Jiný podobně vybavený smartphone s hardwarovou qwerty klávesnicí na trhu nenajdete. Pro passport tak budou soupeři především špičkové tablety konkurence – třeba Samsung Galaxy Note 4 nebo jeho ještě dražší sourozenec Note Edge. Edge u nás pořídit nelze, Note 4 vyjde na 21 490 korun.

Ale můžete samozřejmě i výrazně ušetřit. Náš oblíbený phablet Huawei Ascend Mate7 se prodává za necelých 13 000 korun a špičkové Lenovo Vibe Z2 Pro s QHD displejem vyjde na 13 999 korun. To jsou oproti BlackBerry Passport v podstatě normální androidí smartphony, se všemi výhodami a nevýhodami.