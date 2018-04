Prototyp pracovního telefonu. Recenze BlackBerry Bold 9900

Bold 9900 není přístroj bez chyb, ale klady velmi výrazně převyšují zápory. Jestliže mezi negativa můžeme počítat občas trochu nevyzpytatelný software telefonu a na telefon BlackBerry slabou výdrž baterie, pozitiv je podstatně víc. Začínají už u propracovaného designu telefonu, špičkového zpracování, pokračují přes fantastickou klávesnici, jemný displej a končí u překvapivě kvalitního fotoaparátu.

Bold 9900 představuje v našich očích návrat k poctivému pracovnímu modelu Bold 9000 z roku 2008. Sdílí s ním překvapivě mnoho vlastností, které mohly uživatelům u dosavadních modelů chybět. Zároveň telefon představuje jakousi stálici v nabídce do doby, než dorazí zcela nové přístroje s operačním systémem BlackBerry 10. Na ten však telefon nepůjde aktualizovat.

Vzhled a konstrukce – elegance a dokonalost

Telefony BlackBerry nikdy nepatřily mezi designové ikony, na druhou stranu je jejich vzhled dlouhodobě pro značku typický. Přístroje si jen tak s konkurencí nespletete. Model Bold 9900 ale k typickým znakům značky přidává známky špičkového designu. Elegance má na rozdávání a design patří k tomu absolutně nejlepšímu, co jsme doposud viděli na poli qwerty smartphonů.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná klávesnice

kvalitní konstrukce

různé možnosti ovládání

jemný displej

Proč nekoupit? na BlackBerry slabší výdrž baterie

místy nejasná struktura menu Kdy? V prodeji Za kolik? 13 000 Kč

Tenké tělo (celkové rozměry 115 × 66 × 10,5 mm) obepíná kolem dokola kovový rám, jehož stříbrná barva kontrastuje se zbytkem převážně černých ploch. Na čelní straně je tvoří displej a klávesnice, vzadu je hlavním prvkem kryt baterie v provedení s imitací karbonu. Prostor mezi krytem a kovovými boky telefonu je vyplněn sešikmenou plochou se soft-touch povrchovou úpravou. Nad krytem najdeme ještě malý prostor, kde se nachází název modelu a po jeho stranách čočka fotoaparátu a přisvětlovací dioda.

Celý komplet je neuvěřitelně pevný a slícování dílů je tak přesné, že mezery mezi nimi jsou téměř neznatelné. Kryt baterie na své místo jakoby zapadne, pro jeho sejmutí je potřeba "vyloupnout" jen od spodní strany. V místech k tomu určených se nachází drobná štěrbina.

Kryt sedí na svém místě jako přibitý a to ostatně platí i o všech ostatních součástech přístroje. Velmi výrazně v tomto ohledu překonává starší kovové modely řady E od finské Nokie. Sice působily bytelně, ale lícování krytu baterie občas kazilo celkový dojem. Na Bold 9900 dojem ze zpracování a provedení telefonu nekazí nic, bez pochyby jde o nejlépe "udělaný“ qwerty telefon, jaký jsme doposud v redakci měli. A zdá se, že přístroj bude celkově i velmi trvanlivý a vydrží i občasné hrubší zacházení.

Bold 9900 padne do ruky díky zkosení na zadní straně rovněž výborně, navíc pogumovaný povrch se stará o to, aby telefon z dlaně nevyklouzl. Kryt s imitací karbonu je hodně lesklý, a tak je magnetem na otisky prstů. To je asi jediná drobná vada na kráse jinak špičkově provedeného telefonu.

Displej a ovládání – stará škola i dotyky

Telefony řady Bold vždy patřily k tomu nejlepšímu, co výrobce nabízí, a tak přinášely i tu nejlepší výbavu. V případě modelu 9900 ji v tomto případě představuje zcela nový VGA displej s úhlopříčkou 2,8 palce. Ten je totiž premiérově u klasicky provedeného BlackBerry dotykový. Doposud měly dotykové displeje jen přístroje řad Storm a Torch v čistě dotykovém provedení nebo s vysouvací klávesnicí.

Tuto kombinaci nemusí uživatel vlastně ani vůbec rozpoznat. Bold 9900 se dá používat jako kterýkoli předchozí model řady. Menu jen prošlo drobnými úpravami, grafika je o něco vyhlazenější a elegantnější. Za to může především vynikající displej. Rozlišení VGA je na úhlopříčce 2,8 palce jemné, displej má také skvělou čitelnost téměř za všech podmínek.

To, že je displej kapacitní, uživatel pozná až poté, co se jej zkusí dotknout. Jednoduchým dotykem lze vybírat položky na displeji nebo listovat druhy zobrazení menu. Totéž lze provádět pomocí optického touchpadu s potvrzovací funkcí, který už před nějakým časem u telefonů BlackBerry nahradil pověstnou "kuličku". Touchpad je z hlediska trvanlivosti jistě spolehlivější řešení a nám se pomocí něj telefon ovládal skvěle. Navíc si každý může libovolně doladit jeho citlivost, i to je typická vlastnost telefonů kanadské společnosti RIM.

Dotykové ovládání je tu jako bonus. Poslouží dobře ve chvíli, kdy nechcete přehmatávat po klávesnici nebo ve chvílích, kdy vám dotykové ovládání přijde přirozenější. Skvělé je, že si tento mix může uživatel zvolit zcela dle sebe, telefon jej příliš v ničem neomezuje. Pochopitelně i při dotykovém ovládání se ale stále budou hodit tlačítka pod displejem: je tu typická sestava tlačítek pro ovládání hovoru, menu a zpět.

Příjemné je, že listováním do stran v menu přepínáte mezi několika druhy zobrazení: normálním, a následně několika výběry. Jsou tu oblíbené programy (sem si je můžete libovolně řadit), nejčastěji používané programy (tuto kategorii generuje telefon sám), stažené programy a média.

Jedinou výtku k ovládání BlackBerry máme k mnohdy hodně zanořené struktuře menu se spoustou podpoložek, a to ani v základním pohledu není položek málo. Uživatel tak může chvíli tápat, než najde to, co právě hledal. Na druhou stranu je to spíše o zvyku.

Když hovoříme o ovládání, nesmíme zapomenout na vrchní zamykací tlačítko, které nás občas zlobilo při probouzení telefonu. Obzvláště po delším nabíjení se telefon probudil až na několikáté zmáčknutí. Pomáhalo, když jsme předtím zmáčkli některou z kontextových kláves pod displejem a pak teprve odemykací tlačítko. Dle informací na internetu je to typický neduh softwaru BlackBerry OS7, kterým je Bold 9900 vybaven.

Rovněž připomeneme přítomnost stavové diody v pravém horním rohu telefonu. Její blikání je dost výrazné na to, aby uživatele upozornila na různé zameškané události, v noci přitom není přespříliš rušivé.

Ovládání celého telefonu je vcelku svižné, pomáhá tomu dostatečně silný hardware. Na nejrychlejší telefony na trh ztrácí Bold 9900 jen málo, ke zpomalování dochází jen při spouštění některých aplikací.

Baterie – překvapivě to není rekordman

Mobilní telefony značky BlackBerry dlouho platily za neúnavné přístroje v oblasti výdrže baterie. Tato e-mailová monstra často vydržela posílat jeden e-mail za druhým klidně i týden. To ale rozhodně není případ modelu Bold 9900. Telefon nepatří v oblasti výdrže mezi slabé kusy. Tři dny na jedno nabití je pořád velmi dobrý výkon, kterému se řada moderních smartphonů nezvládne při rozumném vytížení ani přiblížit. Ale Bold 9900 lze vybít klidně také za den, což nebývalo značky zvykem. Je tedy dobré přístroj nabíjet preventivně, výdrž hodně kolísá. Příčinu jsme nezjistili.

Telefonování a zprávy – emaily a on-line komunikace

Telefony BlackBerry, to jsou především smartphony určené k posílání hromady e-mailů. A Bold 9900 je v této oblasti opravdovým mistrem. Klávesnice patří k tomu naprosto nejlepšímu, co jsme za poslední roky mohli v dané kategorii okusit. Ke stisku kláves není zapotřebí příliš velké síly, přitom nedochází k nechtěnému náhodnému zmáčknutí. Odpor je tak akorát, zdvih nízký a mechanická odezva při stlačení dostatečně znatelná, ale přitom nijak „tuhá“.

Na klávesnici se prostě skvěle píše. Oproti předchozímu špičkovému boldu je klávesnice o něco větší, telefon se trochu vrací k původnímu modelu 9000. To je jedině dobře, na klávesnici se bude docela dobře psát i jedincům se silnějšími prsty. Stále tu ale existují jisté limity a ani naklonění kláves tak, aby si je uživatel nepletl a nemačkal jich několik najednou, nemusí vždy pomoci.

Telefon jsme používali se dvěma účty: jedním BlackBerry Enterprise Serverem a jedním účtem BlackBerry Internet Services. BIS je služba určená spíše běžným zákazníkům a umožní vám nastavit si do telefonu prakticky jakoukoli soukromou e-mailovou schránku. BES je firemní řešení, které podporuje vzdálenou správu telefonu, vzdálené vymazání a další řadu funkcí, které se jistě hodí ve firmách. E-mailová komunikace je skrze oba kanály šifrovaná, což je trnem v oku řadě vlád, které by rády dostaly od BlackBerry jakási zadní vrátka do systému.

Telefon si umí z obou nastavených účtů stáhnout kontakty, pokud je u svého e-mailového účtu máte uloženy. V případě BES je samozřejmostí i přímé vyhledávání kontaktů na serveru, pak se ale kontakty standardně nemusí zobrazovat v adresáři. V případě BIS jsme používali běžný Gmail, jehož kontakty se do telefonu bez problémů přenesou.

Velmi se nám líbí přímé vyhledávání v kontaktech pomocí klávesnice. Jednoduše stačí na úvodní obrazovce, nebo kdekoli v menu, začít psát jméno a telefon okamžitě nabízí odpovídající kontakty. Zároveň s tímto vyhledáváním nabízí i výsledky ostatních skupin: například aplikace, které odpovídají zadanému sledu znaků. Navíc pomocí rozšířené nabídky může uživatel rovnou začít vyhledávat i v dalších službách: v podcastech, na YouYube, v BlackBerry App World, v mapách, na Facebooku, v Google a na vzdáleném serveru.

Při telefonování vše funguje tak, jak má. Ovládání hlasitosti při hovoru je jednoduché díky dobře nahmatatelným tlačítkům na pravém boku přístroje. V menu si může uživatel nastavit jednotlivá upozornění. Každému programu a druhu akce lze přiřadit individuální zvuk. Na úvodní obrazovce lze snadno pomocí ikony reproduktoru přepínat vyzváněcí profily, ty jsou rovněž velmi detailně konfigurovatelné.

Organizace a data – plná výbava

Telefon je naplno využitelný především se speciálními BIS a BES tarify: jenom tak například dostane uživatel přístup k perfektnímu BlackBerry Messengeru, pomocí kterého si může v rámci svého datového tarifu psát s kterýmkoli jiným uživatelem BlackBerry zdarma. Je to rychlý a efektivní způsob komunikace. Navíc je komunikace opět plně šifrována.

Aplikace se dají do telefonu instalovat skrze BlackBerry AppWorld, proprietární obchod s aplikacemi. Ten nám přijde o něco méně přehledný než konkurenční Android Market nebo App Store, ale rozhodně je obchod lepší než první pokusy Nokie na tomto poli. Aplikací není tolik jako v případě dvou zmiňovaných konkurentů, ale to podstatné tu najdete. Bohužel třeba fanoušci Angry Birds a podobných populárních herních titulů mají smůlu.

Pro práci s kancelářskými dokumenty je Bold 9900 vybaven sadou Documents To Go, která nabízí i možnost vytváření dokumentů. U pracovního přístroje toto považujeme téměř za povinnost, kterou BlackBerry splnilo. Součástí je sada PIM aplikací: poznámky, úkoly, kalkulačka, souborový manažer, potěší správce hesel. K dispozici je i diktafon. Ten nás ale zklamal tím, že nahraje pouze pět minut záznamu. Na tuto skutečnost ale přitom nijak neupozorňuje.

Trochu slabší je také internetový prohlížeč. Vykreslování stránek na perfektním displeji Bold 9900 je výborné, jen stále poněkud pomalejší. Navíc se nám stávalo, že se při nahrávání některých stránek telefon na nějakou dobu zasekl a nereagoval na další pokyny. Prohlížeč má také potíže se zobrazením některých prvků. Na prohlížení zpravodajských webů ale bez problémů dostačuje.

Mimochodem, k telefonům BlackBerry si uživatelé musí pořizovat speciální "BlackBerry tarify". To může zákazníky trochu mást a odrazovat. V daném ohledu proto máme dobrou zprávu: službu BIS, která je určená právě běžným zákazníkům, se firma snaží prosadit v rámci klasických datových balíčků mobilních operátorů. Už to tak funguje u Vodafonu, kde si jednoduše BIS můžete aktivovat k jeho běžnému Internetu v mobilu. Dnes by to mělo být možné k balíčku Internet v mobilu na plno, brzy by se tato možnost ale měla rozšířit i na základní Internet v mobilu. Podobné schéma chystá BlackBerry i u ostatních operátorů, takže pokud to vyjde, zákazník nemá důvod vyhýbat se telefonům této značky kvůli speciálnímu tarifu.

Zábava – překvapivě solidní fotoaparát

Telefony BlackBerry příliš neexcelovaly v oblasti multimediální výbavy, ale na druhou stranu se od ní nikdy úplně nedistancovaly. V Boldu tak najdeme zcela vyhovující hudební přehrávač, pomocí desktopové aplikace BlackBerry Desktop Manager si lze dokonce hudbu v telefonu uspořádat a lze importovat playlisty z iTunes nebo ze Zune. Aplikace jinak slouží ke správě kontaktů nebo zálohování telefonu.

Z dalších "zábavních" programů jmenujme Youtube, Facebook nebo Twitter, hry najdeme v telefonu dvě – Brick Breaker a Word Mole. Chybí mezi uživateli BlackBerry oblíbený poker nebo třeba Solitaire, ale řada dalších her se dá doinstalovat z App World.

Bold 9900 dostal do vínku také pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Že nebude fotoaparát jen tak do počtu, může naznačovat i klasická mechanická spoušť na pravém boku telefonu.

Tu ale asi příliš často uživatel nepoužije. Fotografie na šířku se pořizují s telefonem v běžné orientaci. Je to dáno displejem, který je v telefonu „na ležato“, konstruktéři tomu pochopitelně přizpůsobili i fotoaparát. Spoušť se tedy může hodit především při focení na výšku.

Snímky pořízené telefonem jsou na překvapivě dobré úrovni, kterou by od přístrojů této značky mnoho uživatelů nečekalo. Každopádně Bold 9900 se nemá zač stydět a jeho fotoaparát patří rozhodně k tomu lepšímu, co dnes na poli chytrých pracovních telefonů najdeme. Mezi pracovními přístroji možná opravdu k tomu nejlepšímu. Jedinou významnější výtkou může být větší množství šumu.

Shrnutí – málo vad a hromada kladů

Přímých konkurentů pro Bold 9900 není na našem trhu mnoho, a to i přesto, že Bold už rozhodně není žhavá novinka. Nokia nabízí model E6, který má na první pohled velmi podobnou výbavu, ale Bold je přeci jenom hardwarově pokročilejší a je lépe zpracován. Sehnat lze i výprodejovou Nokii E72, která se konstrukčně k Boldu blíží více. Stále však nad ní BlackBerry exceluje díky své klávesnici.

Jenže zásadní výhodou konkurenčních nokií, které jsou u nás přeci jen zabydlenější, je cena. Jak E6 tak E72 totiž stojí jen něco okolo osmi tisíc korun, zatímco cena Boldu se šplhá ke 13 000. A to je opravdu hodně. Telefon tím pravděpodobně zůstává bohužel předurčen opravdu pouze pro firemní použití ve firmách, kde se více než na cenu hledí na zabezpečení dat.

BlackBerry Bold 9900 a konkurence

BlackBerry Bold 9900 BlackBerry Bold 9900 je dalším z řady úspěšných špičkových qwerty smartphonů kanadského výrobce. Displej je kapacitní a poprvé v řadě Bold dotykový, rozlišení 640 × 480 pixelů na úhlopříčce 2,8 palce znamená jemný obraz, výborné je i barevné podání. Cena: 13 000 Kč

Nokia E6 Nokia E6 navazuje na úspěšné předchůdce E71 a E72. Komunikátor s dotykovým displejem nabízí novou verzi operačního systému Symbian s označením Anna. Na telefonu jsou použity materiály jako sklo a nerezová ocel, i přesto si ale zachovává kompaktní rozměry. Cena: 8 290 Kč

Nokia E72 Nokia E72 je nástupcem modelu E71. Výbava telefonu je bohatá, zahrnuje 5 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením, GPS navigaci, podporu wi-fi nebo FM rádio s funkcí RDS. Vnitřní paměť nabízí kapacitu 250 MB. Cena: 7 490 Kč