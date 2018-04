Recenze: BlackBerry Bold 9700 si samo smazalo náskok před konkurencí

Řada Bold je již tradičně u BlackBerry vyhrazena nejvybavenějším nedotykovým modelům. Ani aktuální typ 9700 není výjimkou. Navazuje na předchozí model 9000 a upřímně řečeno oproti němu nepřináší nijak zásadní množství změn.

Katalog mobilů:

BlackBerry 9700 Bold, starší model 9000 Bold, levnější 8520 Curve konkurenční Nokia E72, E71 a HTC Snap.

Kapitoly článku:

Vzhled a konstrukce

Displej a ovládání

Baterie

Telefonování a zprávy

Organizace a data

Zábava

Shrnutí

Stručná charakteristika:

Výborný pracovní mobil, který ale proti svému předchůdci místy přináší zbytečné ústupky.

Navíc nám v redakci připadá, že těch několik málo změn nebylo tak úplně ku prospěchu věci. Menší rozměry (a tím i klávesnice), menší displej a trochu pozměněné ovládací prvky nepřinášejí takové pohodlí. Věříme, že mnozí současní uživatelé modelu Bold 9000 si jej rádi ponechají co nejdéle a přechodu na aktuální model se budou bránit zuby nehty.

Vzhled a konstrukce – zbytečné zmenšování

Špičkové modely BlackBerry se mohly prakticky vždy pochlubit kvalitním zpracováním a i u modelu 9700 tomu tak je. Přesto nemusí všichni uživatelé přivítat jisté změny, které telefon postihly.

K nejvýraznější změně totiž došlo vlastně v oblasti ergonomie. Oproti předchozímu modelu 9000 se novinka výrazně zmenšila a to na úroveň levnějšího modelu Curve. Tuto změnu příliš nechápeme, protože oba modely k sobě tak mají až nezvykle blízko. Bold měří 109 x 60 x 14 mm a váží 122 gramů, levnější Curve je jen o desetinku milimetru tenčí a 16 gramů lehčí. Rozdíly mezi modely najdeme u některých prvků výbavy, ale ty nejsou mnohdy podstatné.

Přitom původní model Bold 9000 by na svou kategorii relativně velký přístroj. A ačkoli ne každý chce nosit tak velký telefon, pro jistou skupinu uživatelů byly velké rozměry boldu výhodou. Královského místa se totiž dostalo klávesnici a bold tak platil za jeden z nejlepších telefonů pro psaní e-mailů. S novým modelem se musela klávesnice trochu uskromnit a to rozhodně pohodlí při psaní nepřidalo. Na druhou stranu je fakt, že Bold 9700 se rozměrově přizpůsobil třeba konkurenční Nokii E72.

Příliš nás nenadchly ani změny v designu. Zatímco původní model používal rozměrný zadní kryt z umělé kůže, u novinky zabírá kůže jen rovnou část plochy krytu baterie, zbytek je tvořen plastem s pogumovanou povrchovou úpravou. To společně s stříbrným lemem v horní části, nápisem Bold, čočkou fotoaparátu a přisvětlovací diodou vytváří v zadní části telefonu dojem velké nesourodosti. Designéři tentokrát cit pro detail a nenucenou eleganci nechali doma.

Z čelního pohledu je situace lepší, tady se toho vlastně tolik nezměnilo. Jen stříbrný pásek, který obepínal telefon kolem dokola, tentokrát v horní části mizí směrem k zádům telefonu a vrchní strana je zkosená po vzoru dotykových modelů řady Storm.

Boky telefonu neskýtají žádné drama, tady designéři vše poměrně pečlivě ukryli. Vlevo najdeme microUSB konektor, 3,5 mm jack a multifunkční tlačítko, vpravo pak klávesy pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu. Dole a nahoře je klid, byť se pod lesklým plastem v rozích schovávají nenápadná tlačítka.

Displej a ovládání – zvyknout si na touchpad

Ovládání telefonů BlackBerry se již nějakou dobu principiálně nemění a ani Bold 9700 v tomto není výjimkou. Výrobce se jen v poslední době rozhodl tradiční ovládací prvek – trackball – vyměnit za trochu rozporuplnou novinku – optický touchpad. Ten slouží ke stejnému účelu jako trackball. Umožňuje tedy pohyb všemi směry a zároveň má potvrzovací funkci. Na rozdíl od mechanického trackballu si ale na tento způsob ovládání budete muset zvykat. I nám docela trvalo, než jsme se s novinkou v ovládání sžili.

Touchpad má sice nastavitelnou citlivost, jako tomu je u modelů s trackballem, ale je tu jeden detail. Zatímco i velmi jemné pohyby byl schopen trackball rozpoznávat zcela přesně, touchpad je na tom o něco hůře. Je tu tedy jakási nepřímá úměra – malé pohyby musí být výraznější, teprve následně se citlivost zvýší, třeba při dlouhém skrolování seznamem. Naopak z počátku někomu může dělat potíž potvrzování některých položek. Při potvrzení totiž často trochu pohnete prstem a než tlačítko stisknete, kurzor se stihne přesunout kousek jinam. To je ale vlastně potíž i u trackballu a jde jen o cvik a správné nastavení citlivosti.

Touchpad možná bude spolehlivější řešení z hlediska mechanické trvanlivosti. Trackbally totiž mohou být nespolehlivé. Zanáší se do nich nečistoty a agresivní pot často může po delší době používání poškodit elektroniku a tím způsobit nefunkčnost ovládacího prvku. Z hlediska ergonomie ale u nás stále o něco málo vede trackball.

Další mírnou změnou jsou již zmíněná skrytá tlačítka na vrchu telefonu. To vlevo přístroj uzamkne, tlačítko vpravo utlumí právě vyzvánějící hovor nebo telefon přepne do režimu spánku. Toto dvojí uspávání a zamykání telefonu je vlastností BlackBerry a ačkoli často přemýšlíme, k čemu to vůbec je, v zásadě je to jen věc zvyku. Navíc velká část uživatelů používá s telefony BlackBerry aktivní pouzdra, která jsou v balení. Telefon se po vložení do pouzdra automaticky uzamkne. Proto jsou dvě tlačítka na vrchu trochu zbytečná. Navíc, pokud telefon nosíte bez pouzdra a v kapse kalhot, tlačítka není problém zmáčknout omylem a telefon se tak často nechtěně opět aktivuje. Ale dobrá, BlackBerry patří do pouzdra a náprsní kapsy saka, takže toto podivné a nedotažené chování přejdeme pouze mávnutím ruky.

Displej modelu 9700 má rozlišení 480 x 360 pixelů, tedy stejné jako předchozí 9000. Jenže vzhledem k rozměrům klesla úhlopříčka na 2,44 palce. Model 9000 měl 2,6 palce a levnější Curve má 2,46 palce při rozlišení QVGA. Menší displej je opět trochu na škodu, poměrně vysoké rozlišení totiž vypadalo skvěle i na větší úhlopříčce staršího modelu. Ale pravdou je, že displej boldu je jednoduše excelentní a ocenit musíme i jeho výbornou čitelnost na přímém slunci. Dobře také funguje automatická regulace podsvícení, takže vám ve tmě telefon zbytečně nevypaluje oči.

Na menu se spoustou ikonek a následných dlouhých textových seznamů je potřeba si trochu zvykat, i když současný trend dotykových telefonů s nekonečnou řadou ikon v menu tuto nutnost trochu otupil. Nicméně popisu menu se v této recenzi zabývat nebudeme a odkážeme vás na recenzi staršího modelu, prakticky nic se totiž nezměnilo. - čtěte: Ameriku už dobylo, teď dobývá Evropu - recenze BlackBerry Bold 9000

K pramálo změnám došlo i pod kapotou. Bold stále pohání stejný 624 MHz procesor, jen RAM narostla na dvojnásobek, tedy na 256 MB. V rychlosti nového modelu oproti starému nevidíme žádný zásadní rozdíl, ten by mohl nastat až při používání náročnějších aplikací. Je trochu škoda, že původní 1 GB uživatelské paměti se smrskl na 256 MB. Slot pro karty microSD ale nechybí. Umístěn je trochu netradičně – pod krytem baterie je zapuštěn šikmo do těla telefonu. Kartu tak lze vkládat a vyjímat i bez vyndavání baterie, což vzhledem k tomu, že start telefonů BlackBerry trvá celou věčnost, kvitujeme s povděkem.

Baterie – tradice dlouhé výdrže

Ani nový Bold neboří zajeté koleje v případě výdrže baterie. Již samotná velká baterie s kapacitou 1 500 mAh dává tušit, že nabíječku nemusí tenhle telefon vídat příliš často. Opět platí, že výdrž je téměř dvojnásobná oproti konkurenci. Bold jednoduše bez problémů přestojí i ten nejpernější pracovní den a ještě mu zbude energie do dne dalšího. Dva dny při vysoké zátěži rozhodně nejsou problém, v běžném provozu se dostanete na dny tři. A při skromnějším používání by se výdrž možná mohla dostat i někam na hranici pěti dnů

Telefonování a zprávy – trocha nejistoty

Telefony BlackBerry jsou určeny především pro práci s e-maily a dalšími druhy zpráv. Primárně je pro práci s maily nutné mít aktivní jednu ze služeb BlackBerry Enterprise Server nebo BlackBerry Internet Services. Služba BES je určena především velkým firmám, BIS pak i jednotlivcům. Zatím stále platí, že po vybalení z krabice e-maily nepřijmete a neodešlete jinak než s aktivní jednou z těchto služeb. I pokud chcete posílat a přijímat zprávy ze svého freemailového účtu, máte standardně na BlackBerry smůlu. V telefonu jednoduše IMAP nebo POP účet nenastavíte. Občas ale existují řešení. Třeba pro práci s Gmailem si můžete do telefonu stáhnout speciální aplikaci a tím BIS obejdete.

Pomocí vestavěné QWERTZ klávesnice (ano, je počeštěná) se píší zprávy vcelku dobře, byť jak jsme již naznačovali dříve, komfortu předchozího modelu klávesnice zdaleka nedosahuje. Stále ale patří k tomu výrazně lepšímu na poli mobilních telefonů. Oceňujeme především precizní stisk a odezvu kláves bez zbytečného odporu. U nového Boldu jsme již nezaznamenali potíže při práci se SMS. Starší model se nechal delší dobu přemlouvat, aby neodesílal zprávy (i ty bez diakritiky) v české znakové sadě a tím zprávy nezkracoval. U nového modelu je vše od počátku již nastaveno správně, takže SMS mají plných 160 znaků.

Trochu výhrady ale máme k samotnému telefonování. Především zpočátku užívání telefonu nám přišel zvuk ve sluchátku dost chraplavý a často byl přerušovaný. Časem se tento nedostatek zlepšil, nicméně i tak se zdá, že Bold 9700 je při hovoru oproti jiným telefonům citlivější na kvalitu signálu. To dokazuje i fakt, že nám párkrát hovor vypadl, což se nám jinak stává opravdu výjimečně.

Chválíme adresář telefonu, přehledný seznam hovorů nebo snadnou a intuitivní práci s vyzváněcími profily. Pokud používáte telefon v pouzdře, nepřijdete ani o upozornění na zameškané hovory či zprávy. Na vrchní části se opět nachází stavová dioda, která na ně upozorní.

Organizace a data – minimum změn

V oblasti organizace času a dat nedošlo u nového modelu prakticky k žádným změnám. V našem kousku sice chyběl přímý přístup k aplikacím pro práci s kancelářskými dokumenty, ale to bylo způsobeno tím, že jsme měli zapůjčenou testovací jednotku technického oddělení operátora T-Mobile. Prodejní verze telefonu tyto programy má, stejně jako třeba 2 GB paměťovou kartu v balení.

Datovat s Boldem 9700 můžete přes HSDPA nebo wi-fi, právě podpora sítí třetí generace je jednou z výhod oproti levnějšímu modelu Curve. Na druhou stranu při posílání e-mailů zas takovou roli 3G síť nehraje. Levnější model postrádá GPS, u 9700 ale už nechybí.

Trochu zvláštní je práce s Bluetooth a paměťovou kartou. Telefon s vloženou kartou lze k počítači připojit jako MassStorage zařízení, do vnitřní paměti se ale nedostanete. Přesouvání souborů z vnitřní paměti na kartu přitom nelze provádět hromadně. Totéž platí pro odesílání souborů přes Bluetooth. Navíc párování vyžaduje trochu víc kroků a pozornosti uživatele než je běžné. Na druhou stranu v tomto případě jde asi o diktát bezpečnosti. Při obyčejné potřebě dostat z telefonu pořízené fotografie to ale naštve. Naštěstí se ale fotky po vložení karty začnou automaticky ukládat na ni.

Další softwarová výbava v této oblasti je vcelku běžná. Kvalitní kalendář, úkoly nebo poznámky jsou samozřejmostí. Trochu předpotopně působí budík, který není vícenásobný a umožňuje pouze jednoduché scénáře opakování – denně, nikdy nebo v pracovní dny.

BlackBerry průběžně vylepšuje svůj internetový prohlížeč, přesto ten v Bold 9700 stále za konkurencí zaostává. Byť se zobrazování stránek oproti předchozímu modelu vylepšilo, třeba rychlost jejich načítání je stále místy dost žalostná. Jak jsme již psali v předchozí recenzi, tento problém řeší použití prohlížeče Opera Mini. Jeho verze 5 je navíc dostupná jako nativní aplikace pro BlackBerry, což používání usnadňuje.

Zábava – výbava pro dlouhé chvíle

U čitě pracovního telefonu docela překvapí, že nezanedbává ani oblast oddychovou. Tradičně sice chybí FM rádio, ale telefon má poměrně slušný hudební přehrávač a 3,5 mm jack, takže o hudební zážitky nezůstanete ochuzeni. Telefon zvládne i přehrávání videa, podporuje dokonce i kodeky H.264 a H.263. Obligátní zůstává i výbava v oblasti her, kde najdeme pět kousků pro ukrácení dlouhé chvíle. Všechny tyto hry jsou navíc vcelku dobře hratelné, byť tradiční klon Arkanoidu se s optickým touchpadem nehraje zrovna dvakrát snadno.

Trochu rozporuplné pocity vzbuzuje vestavěný fotoaparát. Ten dostal oproti předchůdci jeden megapixel navíc a přibylo mu automatické ostření. Jenže třímegapixelové rozlišení nepřidalo fotografiím mnoho detailů, naopak těch místy ubylo díky necitlivé kompresi, která způsobuje výrazný digitální šum i na fotografiích pořízených ve velmi dobrých světelných podmínkách.

Navíc automatické ostření má často očividně problém rozhodnout se, kam zaostřit a tak jsou výsledné fotografie často nepoužitelné. Bohužel to uživatel nepozná na displeji telefonu, kde se neostrost ztratí. Fotoaparát je tak pro nás zklamáním.

Shrnutí – sympatičtější starší model

Nemůžeme si pomoci, ale i přesto, že je BlackBerry Bold 9700 výborným a kvalitním pracovním mobilním telefonem, nám se více líbí jeho předchůdce Bold 9000. Ten exceloval rozměrnou klávesnicí, která o třídu překonávala konkurenci. Současný model je sice velmi dobrý, ale díky některým chybám vlastně BlackBerry svůj náskok před konkurencí umazalo samo. Pokud vyloženě nepotřebujete podporu 3G sítí a GPS, možná se vyplatí uvažovat o výrazně levnějším modelu Curve 8520, který nabídne jinak velmi podobnou výbavu.

Nový Bold stojí u operátora T-Mobile bez úvazku 11 499 korun a u O2 za 11 495 korun. To je proti předchozímu modelu výrazné snížení, stále je to ale asi o tisícovku více, než kolik stojí třeba konkurenční Nokia E72. Výrazně levnější model Curve 8520 seženete u operátorů za 5 999 korun respektive 5 895, což je jistě zajímavá nabídka.

Proč koupit? výborná výbava

kvalitní zpracování

dobrá klávesnice

výborný displej Proč nekoupit? každému nemusí pasovat optický ovládací prvek

nekvalitní fotoaparát Kdy? v prodeji Za kolik? 11 499 Kč (T-Mobile)