Rychlý elegán se spoustou chytrých funkcí. Test Asus Zenfone 5

Zenfone 5 na první pohled moc nezaujme. Je to taková šedá myš, tedy alespoň pokud jde o námi testovanou černou variantu. Existují i barevná provedení, která působí trochu originálněji. Ale jednoduché tvary, relativně výrazné rámečky displeje a vcelku standardní konstrukce nijak výrazně nezaujmou. Ale ani neurazí.

Čím dovede Zenfone 5 zaujmout, je jeho software. Asus vybavuje své smartphony nejen spoustou aplikací navíc, ale také celou řadou chytrých a docela praktických funkcí. Tím se však ze systému trochu vytrácí jednoduchost, byť samozřejmě většinu nabízených možností nemusí uživatelé využít.

Cena pohybující se na českém trhu okolo pěti tisíc korun řadí Zenfone 5 do střední třídy s mnoha konkurenty. Pětipalcový HD displej, 8 nebo 16 GB paměti, podpora dvou SIM, osmimegapixelový fotoaparát, podpora 3G i absence LTE nebo NFC jsou v dané kategorii standard.

Vzhled a konstrukce: jednoduchost především

Asus Zenfone 5 je vzhledově jednoduchý a docela velký smartphone. Mezi přístroji s pětipalcovou úhlopříčkou jde o jeden z větších modelů, Asus se moc nepáral s minimalizováním rámečků. Telefon je ovšem takový prostý elegán. Námi testovaná černá verze působí docela nenápadně, přístroj má jednoduché tvary a žádné designové výstřelky na těle. Pod displejem se nachází malá kovová ploška, jejíž broušený reliéf vytváří nezvyklou hru světla. To je asi jediný stylový detail na tomto smartphonu. Někomu může trochu vadit, protože odlesky světla mohou trochu oslňovat.

Kryt telefonu je vyroben z jednoho kusu mírně měkčeného plastu. Sedí na místě skvěle, zpracování je příkladné, slícování prvků velmi precizní. Pod krytem najdeme jak dva sloty na SIM, tak slot na microSD kartu. Baterie však přístupná není, je napevno vestavěná do těla.

Plusy a minusy Proč koupit? dobrá výbava

rychlý a solidní fotoaparát

spousta softwarových funkcí

dvě SIM

Proč nekoupit? starší systém

nemá LTE

fádní design Kdy? V prodeji Za kolik? 5 490 Kč (16 GB)

V ruce působí Zenfone 5 trochu zvláštním dojmem. Díky zaoblení zad docela dobře sedne do dlaně, a to i přes své rozměry. Jenže čelní hrany jsou docela ostré, což při držení kontrastuje se zaoblením zad, takže na držení je potřeba si trochu zvykat. Rozměry telefonu jsou 148,2 x 72,8 x 10,3 mm, není to tedy žádný drobeček. Pro řadu uživatelů už to nejspíš bude docela obr.

Při použití mírné síly se telefon v rukou docela prohýbá, konstrukce nebude tedy absolutně pevná. V praxi to asi není příliš důležité, ale asi není vhodné nosit tento smartphone v zadní kapse kalhot, kde si na něj můžete sednout. Minimálně to znamená zbytečné namáhání konstrukce.

K přístroji jsme dostali také alternativní kryt, kterým se nahrazuje zadní kryt. Vzhledem nám připomíná kryt QuickCircle od LG. Přední flip s kruhovým okénkem vypadá docela zajímavě, ale celkově není tento kryt úplně nejlépe vyřešen. Už třeba jenom proto, že pás, který spojuje zadní část s čelním flipem, je docela volný. Při otevření flipu pak překáží.

Displej a ovládání: začíná přehlídka funkcí

Pětipalcový IPS displej s HD rozlišením (720 x 1 280 pixelů) je v této třídě docela standardní výbava. Panel Asusu je povedený, snad jen čitelností na přímém slunci trochu zaostává za obvyklým průměrem. Zajímavostí je použitý procesor – na rozdíl od obvyklých ARM procesorů má totiž Zenfone 5 čipset od Intelu. Jde o dvoujádrový procesor Atom s taktem 2 GHz, který se výkonově může směle měřit se čtyřjádry Qualcomm střední třídy. Výhodou smartphonu je rychlá operační paměť – telefon se prodává ve dvou verzích, provedení s 8 GB vnitřní paměti má 1 GB RAM, verze se 16 GB má 2 GB RAM. Cenový rozdíl je mezi nimi docela malý, vyplatí se tedy připlatit za lepší variantu, kterou jsme testovali.

Je to rychlý, svižný telefon, který funguje bez zádrhelů. A to i přesto, že jeho operační systém je oproti čistému Androidu hodně upraven. Samotný systém od Googlu je tu ve verzi 4.3, ale jak jsme zmínili, je výrazně upraven. Ani ne tak z hlediska logiky, ale spíše z hlediska dodatečných funkcí a některých grafických stránek.

Grafiku si Asus upravil ve svém stylu Zen UI, navíc systému přidal celou řadu funkcí. Tak třeba v notifikační liště se po stažení mohou zobrazovat informace z aplikace What’s next – tedy údaje o nadcházejících událostech, ale jsou tu třeba i informace o počasí. Teprve níže se mohou zobrazovat notifikace. Asus dovoluje nastavit chování tlačítka multi-taskingu, displej lze ovládat v rukavicích. Na zamykací obrazovce se opět mohou zobrazovat informace z aplikace What’s next i dalších widgetů.

Dvojitým stiskem tlačítka hlasitosti lze nastartovat fotoaparát, stejně tak jej lze spustit tahem prstem z pravého okraje displeje. Zajímavostí může pro některé uživatele být režim čtení, který přizpůsobí zobrazení displeje (teplotu barev, jas a další parametry) tak, aby se uživateli lépe četly dlouhé texty a displej méně zatěžoval oči (a nejspíš i baterii). Teplotu barev a vůbec tón zobrazení lze ručně upravit v aplikaci Splendid.

Komu naopak přehršel možností tolik nevyhovuje, může si v menu spustit zjednodušený režim Easy Mode, který na displej umístí velké výrazné ikony. Z hlediska přehlednosti se bude hodit třeba začínajícím uživatelům, díky velkým ikonám a výraznému písmu může vyhovovat třeba i osobám se zhoršeným zrakem.

Běžné funkce: další nášup od Asusu

Většina klasických funkcí telefonu se shoduje s konkurencí, například v dané třídě nemůžeme očekávat LTE nebo NFC. Bluetooth 4.0, slot na paměťovou kartu, dostatečná vnitřní paměť a další jsou tu samozřejmostí. Asus ovšem opět připravil i něco navíc. Krom toho, že lze jednoduše a přehledně využívat obě SIM, které telefon pojme, je tu celá řada aplikací, které rozšiřují možnosti práce s telefonem.

Aplikace PC Link například zjednodušuje propojení telefonu a vašeho počítače s Windows. Díky aplikaci v telefonu i počítači lze prostředí telefonu zrcadlit na displeji laptopu. Telefon musí být připojen přes USB a uživatel jej pak nadále může používat. Lze takto snadno vyřizovat SMS, řešit třeba instalaci aplikací a podobně. Pokud často sedíte v kanceláři, pracujete na počítači a neustále berete do ruky telefon kvůli pípajícím notifikacím, tohle může být skvělé řešení, jak se trochu více soustředit na práci.

Aplikace Remote Link zase dovede opak – ovládat počítač z telefonu. Opět je potřeba nejprve nainstalovat program do PC, pak přístroje propojit přes Bluetooth a je to. Displej telefonu v podstatě slouží jako touchpad notebooku.

Další aplikací Asusu je poznámkovník s názvem Rychlé sdělení. Umožňuje psát i rychlé poznámky jen prstem po plošce na displeji. Ruční psaní má Asus vůbec rád, pokročilejší poznámkovník se jmenuje SuperNote. Do it later je zase úkolovník.

Data z telefonu může uživatel uploadovat do cloudu Asus webstorage. Standardně tu společnost uživateli poskytuje 5 GB prostoru pro fotky, dokumenty a další data. Program Share Link umožňuje snadné přenášení souborů mezi zařízeními s touto aplikací – ta jednoduše naváží přímé spojení a pošlou si soubor mezi sebou přes wi-fi. Rychle a efektivně.

Veškerá softwarová nabídka navíc vypadá docela lákavě, ovšem Asus často svým vlastním softwarem jen supluje nabídku aplikací třetích stran, které bývají o trochu univerzálnější. Na druhou stranu, pro uživatele, kteří by jinak podobné možnosti neobjevili, je software od Asusu velmi zajímavou cestou, jak se seznámit se schopnostmi moderních smartphonů.

Zábava: překvapivý foťák

Telefony střední třídy nemívají nijak zajímavé fotoaparáty, Asus ovšem tentokrát trochu vystupuje z řady. Jeho vlastní prostředí fotoaparátu nabízí docela hodně možností nastavení, byť jednotlivé parametry focení moc ovládat nelze. Je tu třeba kompenzace expozice, ale není úplně intuitivně po ruce, musíme ji hledat v menu nastavení. Pracovat se s ní však dá.

Fotoaparát má kromě běžného režimu i čtyři kreativní režimy focení – automatický se snaží rozpoznávat scénu a přizpůsobit jí parametry, režim zvýraznění lépe zvládá kontrasty, trochu divně pojmenovaný režim miniatura pořizuje fotky s rozmazáním okolí hlavního předmětu, pak je tu časosběrný režim. Ten nám ale moc nefungoval a ostatně u Asusu by měli zapracovat na tom, aby uživatelům vysvětlili, k čemu jednotlivé režimy jsou.

Jisté je, že v těchto kreativních režimech dovede foťák pořizovat maximálně dvoumegapixelové snímky, jinak fotí osmimegapixelové fotky. A v překvapivě dobré kvalitě. Dobře si poradí s kontrasty, barvy má velmi věrné, velmi dobře funguje třeba i funkce HDR. Trochu mezery má foťák v ostření, občas se bližší scéna nezaostří. Ale jinak funguje opravdu skvěle, díky procesoru Intel navíc dovede pořizovat snímky i velmi rychle za sebou. V horším světle se dostavuje šum, ale jinak jsou fotky překvapivě kvalitní.

Shrnutí: zajímavá střední třída

Asus Zenfone 5 je docela nenápadný smartphone střední třídy. Soupeří s celou řadou atraktivních kousků, včetně mnoha telefonů vybavených modernějšími technologiemi jako LTE a NFC. Láká na dobrou cenu a bohatou softwarovou výbavu, která bude zajímat především začínající uživatele – ti díky ní objeví různé možnosti smartphonů, aniž by museli pátrat po obchodě s aplikacemi. Zenfone 5 je zajímavý i tím, že nemá zásadní nedostatky.

Soupeřů je opravdu celá řada, v mnoha recenzích tuto sestavu opakujeme – třeba český Sencor Element P500 je tenčí, možná trochu atraktivnější, ale software má obyčejnější. Loňská varianta Motoroly Moto G je u nás hůře dostupná, ale stejně jako u předloňské verze platí, že je to jakýsi etalon cenově dostupných smartphonů střední třídy. Jen stále nemá češtinu.

Dalšími soupeři jsou třeba Xiaomi Redmi 1s, nebo řada jiných čínských telefonů. Huawei má v této třídě model Ascend G620s s podporou LTE. Výborná Nokia Lumia 730 či 735 je sice dražší, ale vyplatí se o ní přemýšlet. Ale to už pak rovnou můžete uvažovat třeba i o výborném LG G3s, které rovněž jako nokia stojí okolo sedmi tisíc korun.