Recenze Apple Newton MessagePad 130

Jelikož jsem nesehnal žádnou utilitku pro snímání obrazovek, nemohu vám tentokrát blíže ukázat prostředí Newtona. Abyste však nepřišli úplně zkrátka, připravil jsem malý výlet do historie tohoto palmtopu a zároveň exkurzi do oblasti moderního průmyslového designu.







prototyp MessagePadu, nikdy nebyl uveden na trh (92-93)

Pokud jste ještě nikdy neslyšeli o Newtonu, velmi bych se divil. Tento výrobek svým vstupem na trh vlastně vytvořil třídu palmtopů nazývaných PDA (Osobní digitální asistenti) a svou inovativní koncepcí ve své době zaujal odbornou počítačovou veřejnost. Dnes máte možnost se prostřednictvím této recenze seznámit již se třetí generací MessagePadů, která používá operační systém Newton 2.0. Tato recenze bude také zajímavá tím, že poprvé jsem měl možnost výrobek testovat nejen se standardní sadou aplikací a s tím co jsem stáhnul z Internetu, ale také s bohatou sadou komerčních aplikací a doplňků pro tento palmtop dostupných.

Nejprve se však podíváme jak vypadá hardware. MessagePad se vyznačuje zápisníkovitým tvarem. Displej má 240 x 320 bodů. Je tedy vyšší než širší. Na levé straně palmtopu je posuvný vypínač. Napravo je pak shora dolů: slot na pero, PC card slot a pod gumovou krytkou konektory pro klávesnici/sériový kabel a adaptér. Na spodní straně vpravo najdeme speaker a na horní IR port. Displej je v uzavřené poloze kryt plastovým víkem, které se odklápí dospodu palmtopu - podobně jako u běžného papírového bloku se otáčejí popsané papíry. Čitelnost displeje je dobrá, volitelně lze zapnout podsvícení. To je kvalitní a rovnoměrně podsvěcuje celý displej Kromě výlisku nakousnutého duhového jablka již mě již nenapadá nic co by na povrchu MessagePadu stálo za zmínku.

Co se týče doby běhu na baterie, 4 alkalické články mi vydržely po celou dobu recenze (cca 3 týdny), většinou jsem totiž používal dodaný adaptér.

Jak jsem již předeslal, Newton je PDA. Nesnaží se tedy napodobovat PC v malém, jako například Cassiopeia nebo HP 200LX, nýbrž jde svou vlastní cestou, aby co nejlépe splňoval svůj úkol. Stěžejní aplikací je tedy správa schůzek, kontaktů, úkolů a informací obecně. Postupně se tedy zastavím u všech kamenů, které tvoří mozaiku systému informačního managementu poskytovaného Newtonem. Nejprve si však dovolím odbočku k samotnému OS Newton a jeho filosofii.



MessagePad, uveden na trh v srpnu 93

Písmo

Ovládání systému je postaveno výhradně na použití pera. Ve verzi 2.0, kterou je také vybaven MessagePad 130 sice přibyla možnost použití klávesnice, ale pouze jako doplňková volba, která není v základním vybavení a je třeba ji dokoupit. Klíčovým prvkem se tedy stává rozpoznávání písma.

To je u Newtona založeno na rozpoznávání celých slov, která jsou uložena ve slovníku. Nemusím doufám zdůrazňovat, že slovník je anglický. Navíc Newton zatím nepodporuje českou diakritiku. Naštěstí však nic není ztraceno, slova lze totiž do slovníku doplňovat. A to nejen manuálně, ale hlavně automaticky. Newton si totiž v rámci přizpůsobování se vašemu rukopisu a slovní zásobě automaticky učí. Pokud napíšete nějaký shluk znaků, a Newton ho nenapasuje na nějaké slovo, které již zná, pokusí se ho rozpoznat znak po znaku, a čeká, jestli ho opravíte. Pokud ne, automaticky si slovo zařadí do slovníku a považuje ho za správné.

Moje zkušenosti s rozpoznáváním jsou následující. ( Zdůrazňuji, že trpím příšerným škrabopisem, a již od raného dětství mají ostatní lidé značné problémy po mě cokoli přečíst. Poslední dobou, co převážně píšu na počítači, mám občas problémy po sobě své zápisky rozpoznat i já sám. )

První den jsem měl s dorozuměním s Newtonem značné problémy, zkoušel jsem všechna možná nastavení rozpoznávání, ale den jsem uzavřel s tím, že jediným použitelným řešením je Graffiti (viz později).

Druhý den, jsem rezignoval na pokusy psát psacím písmem. Důvodem bylo kromě mého rukopisu i to, že Američané píší tak nějak napůl psacím a napůl tiskacím písmem. Jejich psací tedy není totéž co naše a já jsem si při psaní neustále nebyl jist, jak lze které písmeno psát. Přepnul jsem tedy na tiskací a výsledky se pronikavě zlepšily. Samozřejmě nemusíte psát čistě tiskacím. Spíše při této volbě musíte oddělovat písmena od sebe. Například "y" jsem psal psací a Newton si na to bez problémů zvyknul. Newton si navíc, podle toho jak jej opravujete, postupně zvyká na váš rukopis a postupně se jeho schopnosti stále zlepšují - zkrátka inteligent.

Navíc je možné, pokud opravdu spěcháte zaznamenat informaci jako "digital ink" a později Newtonovi přikázat, aby ji rozpoznal, nebo ji nechat tak jak je..

Můj závěr je ten, že sytém rozpoznávání písma u Newtona je použitelný i v českých podmínkách. Pro ty, kteří nechtějí absolvovat učící fázi, nebo škrábou tak jako já, existuje implementace systému Graffiti pro Newton. Toto zjednodušené písmo, které používá například i OmniGo nebo Pilot, se lze opravdu naučit požívat za jedno odpoledne a dosahovat s ním 100% úspěšnosti. Na testovaném přístroji byla tato aplikace nainstalována a pomohla mi překlenout počáteční období jak se s Newtonem domluvit.

Poznámka: Kolega, který si přišel Newtona prohlédnout byl rozpoznáváním písma nadšen od prvního okamžiku. Jediné písmeno, které mu zpočátku dělalo problémy bylo "m", ale Newton si za chvilku zvyknul. Kolega byl dokonce byl spokojen i s rozpoznáváním psacího písma.

MessagePad 110, březen 94

Byl vybaven vylepšenou verzí OS Newton 1.3.

Ovládání a prostředí

Někdy se prostředí rozdělují na "application centric" a "document centric" u Newtona mám pocit, že se nejedná ani o jedno z toho, spíše se to však blíží tomu druhému. Nejpřiléhavější je asi jít na to z jiné strany a říci, že prostředí Newtona je objektové. Jsou zde prostě data a metody jak s nimi pracovat. Objektovost se projevuje tak, že mnoho aplikací se prostě po nainstalování začlení do sytému a rozšíří možnosti standardních aplikací. Pokud si tedy nainstaluje například SuperPad (viz později) nespouštíte pak tuto aplikaci, ale dále původní Notes. Ty však mají nová menu a funkce, která do systému přidala nainstalovaná aplikace. Systém se tedy chová podobně jako některé nejnovější aplikace pro Win95 nebo samotné Windows 95 s různými rozšířeními prostředí. U Newtona je však tato filosofie dovedena k dokonalosti.

Dalšími charakteristickou vlastností Newtona je provázanost dat. K té se dostanu ještě později, při popisu informačního managementu, ale tato vlastnost je doslova "prosazována" každou součástí systému. Prostě cokoliv vkládáte, vkládáte pokud možno jednou. Pak už to systém zná, tak proč to psát znovu. Je zde tedy velice používáno přebírání systémových nastavení aplikacemi. Funkce "Find" funguje globálně v celém systému, takže něco najít je opravdu hračkou.

Co se týče uživatelské přívětivosti systému, zde lze říci jen jedno - prostě Apple. Uvedu to na pár ilustračních příkladech: chcete-li například smazat kus textu, prostě ho přeškrtáte. Clipboard funguje tak, že označený text hodíte pomocí drag&drop do rohu obrazovky, když jej chcete někam vložit, zase ho tam seberete.

K prostředí jako celku mám již jen jedinou poznámku: Je trochu pomalejší. Procesor je zjevně mírně poddimenzován, takže občas si chvilku počkáte. Není to však nijak drastické, Newton je na tom s rychlostí asi jako OmniGo.



MessagePad 120, leden 95

v listopadu 95 byla uvedena verze s OS Newton 2.0

Aplikace

Names

Names je aplikace typu telefonní seznam. Ovšem odlišuje 3 typy položek: osoba , firma a skupina ("Person", "Company", "Group"). To mě velice potěšilo. Jsem totiž zvyklý mít databázi firem a osob zvlášť a tak mi ani nevadilo, že Newton nedisponuje samostatnou databázovou aplikací. Třetí typ "skupina" umožňuje sdružovat položky prvních dvou typů do seznamů. U každé položky je navíc možné určit v jaké složce ("Folder") bude uložena. U firem, lze samozřejmě navázat kontaktní osobu.

Avantgardní je rovněž systém vyplňování dat. Při "nový" totiž vyplníte jen základní údaje a další pak můžete přidat příkazem "Add". Položky pro přidání je možno uživatelsky definovat. Tento systém je dobrý v tom, že na vás hned nevyjede veliký formulář s desítkami položek, nýbrž vyplníte jen to co chcete, a jen to co je vyplněno se pak u daného záznamu zobrazuje, takže vám na displeji nepřekážejí zbytečné nevyplněné kolonky.

Dates

Dates je aplikace pro plánování schůzek ("Meetings") a úkolů ("To Dos"). Většina funkcí je víceméně standardní. Takže si můžete zobrazovat schůzky v denním, týdenním, měsíčním pohledu, je zde i přehledný roční kalendář. V denním pohledu můžete pracovat se schůzkami (měnit délku a dobu) pomocí drag&drop. Události (schůzky a úkoly) lze samozřejmě definovat s libovolnou periodou.

Co je již zajímavější, je to, že k události můžete přiřadit osoby a místa kterých se daná událost týká. Přiřazení není striktní v tom, že daná osoba už musí v Names existovat. Můžete ji v danou chvíli buď vytvořit přímo z Dates, nebo prostě do daného políčka napsat jméno, v takovém případě se ovšem nebude jednat o link. K události lze také přidat libovolný dokument z Notes.

Notes

Poznámkový blok umožňuje vytvářet několik typů dokumentů, které je rovněž možno organizovat do složek. Standardně to jsou normální poznámka, tzv. outline (hierarchický dokument) a "checklist" - seznam jednotlivých bodů s odškrtávacím políčkem u každého bodu. V Notes můžete libovolně kombinovat text a grafiku. Můžete buďto psát normální text nebo "digital ink" a kreslit pomocí "shapes" nebo "sketches".

Mód shapes funguje tak, že kreslíte a Newton zahlazuje hrany a odhaduje co jste chtěli nakreslit. Ze šišatice tak udělá kroužek, z protáhlejší šišatice elipsu. Narovná hrany u trojúhelníku a čtverce, atd. Nakreslené objekty pak lze editovat (smazat hranu, přidat hranu, měnit velkost a polohu, ...) přičemž nepotřebujete žádné nástrojové lišty - vše děláte perem, naprosto intuitivně. Jedná se o velice kreativní nástroj, se kterým si můžete kromě seriózních náčrtků i krátit dlouhé chvíle v dopravním prostředku.

Při použití módu sketches po vás Newton nic neupravuje a nechává vše tak jak jste to nakreslili.

Všechny módy lze samozřejmě libovolně v dokumentu kombinovat.

Věci navíc v Notes

Ačkoliv nadstandardní aplikace budu popisovat později, zde se pozastavím u těch, které se integrují zejména s Notes. Na recenzovaném palmtopu byl nainstalován SuperPad . Za jeho nejdůležitější přínos považuji možnost definovat u dokumentů kategorie (tzv. tags), dokumentu přiřazovat tyto kategorie a nad nimi pak filtrovat. Již jsem psal, že jednotlivé položky lze ukládat do složek. Jak však vyplývá z "definice" složky, každý dokument může být právě v jedné. Tags vám právě umožní přiřadit libovolné množství kategorií se kterými dokument souvisí.

Dále tu byly aplikace QuickFigure Pro od PelicanWare a Eudora Pro . V Notes tedy přibyla možnost vytvářet tabulky tabulkového kalkulátoru QuickFigure a e-mailové zprávy Eudory .

Calls

Tato aplikace vede evidenci telefonních hovorů. Je to vlastně jakési To Do, specializované na telefonní hovory. Vyplníte kdy chcete volat, komu chcete volat (Newton automaticky doplní telefonní číslo pokud je v databázi.) a můžete volat. Buď ručně, nebo přes modem, případně, pokud váš telefon podporuje tónovou volbu, může Newton vytočit číslo pomocí speakeru. Newton eviduje délku hovoru a když zvolíte zavěsit, nabídne vám jednu z předvolených možností jak hovor dopadl (nedovolal jsem se, dovolal, ale ještě musím zavolat, atd.), Newton vygeneruje komentář s časem, délkou hovoru a výsledkem hovoru, který můžete ručně doplnit.

Drobnosti

Newton samozřejmě má takové samozřejmosti jako kalkulačku,čas a podobně, o těch se však nebudu podrobněji rozepisovat, nepovažuji to za podstatné.



MessagePad 130, březen 96

byl již standatdně vybavován OS 2.0

Následující aplikace již nepatří do standardní výbavy MassagePadu 130

More Info - linked information

More Info od SilverWARE považuji za největší přidanou hodnotu, která byla na testovaném stroji nainstalována. O co jde? Je to aplikace, která rozšiřuje standardní plánovací a organizační možnosti Newtona. Všimněte si prosím slova "rozšiřuje". More Info totiž nenahrazuje původní aplikace, ale tvoří nad nimi nadstavbu a využívá jejich datových zdrojů.

Takovým centrem, celého balíku je utilita At a Glance . Je to program, který po nainstalování More Info nahradí Notes na místě implicitního pracovního prostředí ("desktopu"). Na dolní nástrojové liště se pak objeví (ve všech aplikacích ) nové menu, které zpřístupňuje funkce More Info kdekoliv v systému.

Obrazovka At a Glance je rozdělena horizontálně na tři části: v první jsou Meetings, ve druhé To Dos a ve třetí Calls. V těchto oknech se tedy zobrazují informace z Dates a Calls zafiltrované na libovolné časové období (dnes, zítra, následující dva dny, týden, 6 dní , měsíc, ...). Jednotlivou sekci lze maximalizovat na celou obrazovku.

Co je tedy hlavním trumfem More Info ? Je to spojování informací. Jak jste si již jistě všimli, většina aplikací Newtona umožňuje sdílet data mezi sebou. More Info tuto možnost podstatně rozšiřuje. Můžete teď navazovat vztah téměř čehokoliv s čímkoliv. A to buď z původních formulářů jednotlivých aplikací nebo pohodlněji z prostředí At a Glance . Můžete tedy nejenom ke schůzce navázat libovolný počet lidí a míst, ale i dokumentů v notepadu, faxy, e-maily, spreadsheety, nebo - jiné události. Můžete tak podchytit to, že například jedno obchodní jednání je důsledkem jiného a podobně. U událostí se v případě, že mají navázány nějaké vztahy, objeví v At a Glance ikonka kancelářské sponky a kliknutím na ni se zobrazí seznam všech objektů, se kterými má vztah a možnost přidat další vztahy. Kliknutím na příslušný vztah se otevře formulář dané aplikace a umožní prohlédnout si detaily.

Pokud mám k něčemu práci v More Info přirovnat, pak asi k Lotus Organizeru, jehož práce s linky je podobná. V oblasti palmtopů, obávám se, zatím neexistuje nic, co by mohlo Newtonu s More Info v oblasti plánování a managementu informací konkurovat.

QuikFigure

QuickFigure je na palmtopy standardní tabulkový kalkulátor. Umožňuje tedy vkládání vzorců, funkcí, neumožňuje však grafy a psaní vlastních maker. Podporuje přenos dat do/z MS Excelu

Propojení s PC

Propojením s PC mám na mysli propojení s Windows, jelikož "Macka" k dispozici nemám. Standardně se s MessagePadem 130 dodávají Newton Backup Utility (NBU). Tato aplikace umožnuje zálohovat a obnovovat obsah paměti a instalovat nové aplikace na Newtona.

Dále se dají koupit (teď již ve finální verzi) Newton Connection Utilities ( NCU ). Ty pak umožnují synchronizaci (MS Schedule 7.x, Lotus Organizer a Sidekick for Windows) a export/import do běžných formátů. (*.doc, *.rtf, *txt, *.csv). Dále zálohohování a obnovu dat a instalování nových aplikací. Zajímavou je pak možnost použít klávesnici vašeho PC ke vkládání textu do připojeného Newtonu. Testovaná verze byla beta, takže synchronizacei is MS Schedule, kterou jsem zkoušel, občas neproběhla správně a bylo nutné ji spustit znovu, ale nakonec se to vždy podařilo. Podle zpráv z konferencí, byly ve finální verzi tyto chyby odstraněny.

Celkově hodnotím propojení s PC jako dobré.

Rozšiřitelnost

MessagePad 130 má jedem PC card slot typu II. Podporuje SRAM a FLASH karty, modemy i karty pro propojení s mobilními telefony. Modem lze samozřejmě připojit i externí, přes sériový kabel.

V testovaném zařízení byla instalována FLASH karta o velikosti 4MB.



MessagePad 2000, březen 97

Zatím poslední z řady MessagePadů. Vyznačuje se rychlejším CPU (StrongARM 160MHz), větším displejem s odstíny šedi a 2 sloty pro PC card.

Mobilní komunikace

Standardně jsou přítomny funkce pro odesílání faxů , e-mail a možnost posílání dat do jiného Newtona pomocí IR portu. To je do systému integrováno tak, že nespouštíte žádné separátní aplikace, ale pokud chcete například poslat mail, nebo odfaxovat právě editovaný dokument, pouze kliknete na nástrojovou lištu na ikonu s obálkou. Rozbalí se menu a vy můžete provést akci s daným dokumentem: smazat, zkopírovat, vytisknout, odeslat přes IR port, poslat e-mail, faxovat, ...

TCP/IP stack je obsažen v Newton Internet Enableru, který je zdarma (Apple). Pak je možno instalovat další aplikace, jako třeba výše zmíněnou Eudoru , nebo Web browser NetHopper .

Jelikož nemám modem, vlastní zkušenosti s internetem na Newtonu vám sdělit nemohu. Bohužel se mi přes veškerou snahu nepodařilo obelstít Newtona jako Cassiopeiu a přinutit ho ke komunikace přes sériový kabel připojený k mému PC, kde běžel Proxy server a Direct Cable Connection. Skončil jsem na hlášce "Verifying user and password...". Snad někdy příště...

Závěr:

Newton je opravdu osobní digitální asistent jeho možnosti ohledně správy informací a integrace komunikace do systému z něj činí velice efektivního pomocníka. Bohužel musím opět konstatovat, že chybí byť jen částečná lokalizace. S pomocí Graffiti sice můžete psát písmena s čárkami, ale háček nevyloudíte, takže - "hezky cesky".



Poznámka:

Jak jsem psal v úvodu, na testovaném stroji byly nainstalovány aplikace, které jsou většinou výrobky třetích firem a nejsou dodávány s MessagePadem. Tyto aplikace jsem v recenzi odlišil touto barvou.