Recenze Apple MessagePad 2100

MessagePad 2100 je zatím (a možná už i definitivně) poslední model PDA s operačním systémem Newton. Rozdíly mezi OS 2.0 (MessagePad 130) a 2.1 (MP 2000 a 2100) jsou minimální a tyto verze se liší jen v několika drobnostech. Rovněž aplikační sada je téměř shodná. Největší rozdíly mezi modely MP130 a MP2000/2100 jsou tedy překvapivě hardwarové povahy. Jelikož jsem zhruba před rokem testoval právě model MP130, nebudu se zde opakovat a popíšu pouze rozdíly a novinky. Zájemce odkazuji na předešlou recenzi, kde naleznou celkový popis systému Newton.

Hardware

Zpět k hardware. Technické podrobnosti najdete jako již tradičně v našem přehledu, takže to raději okomentuji. Nejprve špatná zpráva. MessagePad (Budu mu nadále říkat Newton, je to kratší, i když ne zcela správné - Newton je pouze OS.) je zase o něco větší. Svými rozměry a vahou je již srovnatelný s Toshibou Libretto či IBM PalmTop PC. O nějakém nošení v kapse už tedy rozhodně nemůže být řeč. Pokud si navíc přibalíte na cestu klávesnici budete mít v kufříku už docela plno.

A teď ty dobré zprávy. Za prvé je tu radikálně rychlejší procesor. Jestliže jsem v recenzi o MP130 psal, že je procesor mírně poddimenzován, pak v tomto případě nelze říct než jen to, že "výkon je postačující". Veškeré akce jsou okamžité, na nic nečekáte. Prostě něco, na co z PC asi nejste zvyklí. Další dobrou zprávou je to, že zvětšení rozměrů Newtona provází i zvětšení a zkvalitnění displeje. 320 × 480 a 16 odstínů šedí je opravdu slušné. Kontrast je dobrý. Jako každý dotykový displej trpí samozřejmě odlesky, ale v tomto případě jsou docela mírné. A poslední důležité zlepšení je přidání druhého PC card slotu. Teď už můžete přidat paměť a zároveň připojit GSM telefon či síťovou kartu.

OS

Jak jsem již napsal změny OS a softwarového vybavení jsou minimální. Ono, když se něco blíží k dokonalosti, tak se vylepšuje jen velice těžko. A v případě Newtona (OS + základní aplikace) mě příliš nenapadá co by ještě bylo možné vylepšit. (Zde je patrný rozdíl v přístupu. Jsou i firmy, které to dělají tak, že je pořád co zlepšovat.)

Při minulé recenzi jsem striktně odlišoval software, který byl součástí základní výbavy a který bylo potřeba koupit či doinstalovat dodatečně. Mnoho tohoto software se teď stalo standardní součástí výbavy (například tabulkový kalkulátor). Bohužel se tak nestalo u toho nejužitečnějšího balíku a tím je MoreInfo. Avšak i tentokráte byl balík na recenzovaném stroji nainstalován a zdá se, že ač je za příplatek, stal se standardní součástí Newtona. V každém případě ho doporučuji. Opravdu stojí za to.

Kromě přehledu agendy At-a-Glance, který je plánovacím centrem Newtona, MoreInfo rozšiřuje možnosti sdílení dat o hyperlinky. Standardně můžete také provazovat záznamy v Newtonu, ale jen v mezích připravených vztahů. S MoreInfo můžete svázat jakýkoliv záznam s jakýmkoliv jiným, udržíte si tak i velice rozsáhlou agendu v přehledném stavu a umožní vám vidět věci v souvislostech. Zastánci papírových TimeManagerů mají většinou dvě výhrady proti použití PDA

Počítače jsou složité na ovládání. Mají omezené možnosti, na papíru můžete dělat co chcete.

Ani jedna z těchto výtek u Newtona neplatí. Newton toho zvládne daleko víc než papírový TimeManager a přitom se stejnou lehkostí. Nerad bych, aby to vypadalo, že Newtona nějak propaguji. Jinak to prostě nejde. Newton je jako PDA prostě absolutní jednička a nic lepšího neseženete. Samozřejmě, je tu několik "ale", těmi se budu zabývat v závěrečném shrnutí.

Dalším zlepšením oproti OS 2.0 je práce se zvukem. Nyní můžete do poznámkového bloku Newtona nahrávat hlasové poznámky. Standardně pouze při zapnutém Newtonu, ale na recenzovaném kusu byla k dispozici utilita, která dvojitým stiskem vypínače palmtop zapnula a spustila nahrávání, dalším stiskem ho zastavila. Můžete si tak snadno pořizovat krátké hlasové poznámky. Newton jde však ještě dál. Existuje pro něj software, který umí předčítat text (samozřejmě v angličtině) a dokonce byl uveden i software pro jednoduché hlasové rozpoznávání několika frází vhodný do provozů se stále se opakujícími příkazy. (výdeje ve skladech a podobně). Poslední dvě jmenované aplikace jsem však neměl možnost vyzkoušet, takže konkrétní poznatky z praxe nemám.

Formulář s údaji o schůzce



Všimněte si, že všechny kolonky fromuláře, kromě políčka "Title" jsou listboxy. Kliknutím na ně se rozbalí nabídka možností pro danou položku. Zajímavá jsou zejména políčka "Invitees" a "Location", ta jsou totiž dotažena z databáze kontaktů.



Ikony v pravém dolním rohu jsou téměř na každém formuláři Newtona. Levá slouží k zařazení záznamu do určité kategorie, prostřední k manipulaci se záznamem (smazání, odeslání faxem, emailem, přes IR port a také se sem přidá položka MoreInfa pro vytváření hyperlinků na jiné záznamy). Poslední ikona slouží k zavření formuláře.

Works

Ve snaze posílit Newtona i v oblasti kancelářského software, se standardní součástí Newtona stal software Works zahrnující tabulkový kalkulátor QuickFigure 3.0 a textový editor.

Tabulkový kalkulátor oproti předchozí verzi polepšil a umí i efektní grafy. Tabulky i grafy lze vkládat do textového editoru. Tabulky jako formátovaný text a grafy jako obrázky, obojí přes clipboard. Náhodou jsem v tabulkovém kalkulátory objevil poměrně nepříjemnou chybu. (Shodou okolností při kontrole příkladů pro patou třídu ZŠ.) Kalkulátor nijak neindikuje přesah výsledku přes viditelnou část buňky. Příklad měl vyjít 0, ale ve spreadsheetu se s klidem objevilo číslo 1.421085. "Za rohem" bylo ještě několik cifer a pak ×10-14. Nepřesnost byla způsobena podstatou počítačů - výpočtem ve dvojkové soustavě. (Ověřil jsem to i na PC a HP OmniGo.) Ovšem to, že vás QickFigure nijak vizuálně neupozorní, že výsledek se do buňky nevejde celý, je neomluvitelná chyba a může uživateli způsobit nemilá překvapení.

Zatímco QuickFigure lze celý ovládat perem, editor z Works potřebuje klávesnici. Nepoužívá z mě záhadných příčin rozpoznávání písma a pero tak funguje pouze jako ukazovací zařízení. Vstup dat je možný přes clipboard, zobrazením klávesnice na displeji avšak především přes externí klávesnici připojenou k Newtonovi, se kterou program zjevně počítá. Možnostmi je editor zhruba na úrovni WordPadu z Win95. Navíc má zarovnání do bloku a spellchecker. Je určen k psaní složitějších a delších dokumentů. Pro psaní a nahrávaní poznámek je na Newtonu výše zmiňovaný Notepad (poznámkový blok), jehož podrobnější popis také naleznete v recenzi modelu MP 130.



Spreadsheet QuickFigure

Komunikace

Další zlepšení Newtona nalezneme zejména v oblasti komunikací. Nyní je již TCP/IP stack standardní součástí systému, stejně jako webovský browser NetHopper. E-mail a fax byly k dispozici již v minulé verzi. Se světem se můžete spojit několika způsoby. Přes sériový port (PC, faxmodem), IrDA port, PC card faxmodem, PC card ethernetová karta. Vzhledem k dokument centric prostředí Newtona není faxovací ani mailovací software samostatnou aplikací. Prostě napíšete dokument čí email, pak otevřete menu a můžete dokument poslat přes IrDA port do jiného Newtonu (Beam) či na tiskárnu, odeslat emailem nebo odfaxovat. Jak prosté milý Watsone. Pro potřeby emailu je zde pouze In/Out Box okno, kde jsou shromážděny došlé dokumenty a dokumenty připravené k odeslání (pokud nemáte nastaveno okamžité odesílání).

Další předinstalovanou aplikací je i browser NetHopper. Testoval jsem jej spolu s emailem při použití s PC card ethernet kartou Farallon. Tato ethernet karta se dodává i drivery pro OS Newton. Instalace pomocí NCU byla triviální. Stačilo jen nahrát driver na Newtona. Kartu můžete vyndávat a zasunovat za provozu. Žádné problémy, kromě spotřeby. Po pár minutách provozu, se indikátor baterií blížil k nule. Takže bez síťového adaptéru si konkrétně s touto kartou příliš neužijete.

NetHopper mě dost zklamal. To, že neumí Javu ani JavaScript mě nijak nepřekvapilo. Neschopnost vypořádat se s frames už bolela víc. Neumí však ani tabulky a co je nejhorší, zjevně si rozumí jen s protokolem HTTP 1.0. Velice často jsem narazil na hlášku: "Data Handler plug-in of 'text/html; charset=US-ASCII' not installed...". Prostě se nedokázal vyrovnat s dodatečnou informací v HTTP hlavičce, takže jsem se na půlku stránek vůbec nedostal. Nic moc. A to už je ve verzi 3.2. Zde je tedy potenciálně prostor pro další zlepšení.

Propojení s PC je nyní již standardně zajištěno pomocí Newton Connection Utilities. V minulé recenzi jsem popisoval betaverzi tohoto software. Teď už je sice samozřejmě v plné verzi a v ceně Newtona.

Závěrem:

MessagePad 2100 je vynikající PDA, tedy Personální Digitální Asistent. V této oblasti v absolutním měřítku nemá konkurenci. Pokud se však na věc podíváme relativně, výsledek již tak jednoznačný není. Velkou konkurencí je totiž Pilot. Ten sice nemá zdaleka takové možnosti, ale má podobnou filosofii a ovládání, je podstatně skladnější a levnější. Jeho možnosti naprosté většině lidí postačují. Newton v současném provedení míří tam, kde ostatní PDA nesplňují nároky na ně kladené. Velikost tohoto trhu je však diskutabilní. V našich podmínkách je tu navíc problém s tím, že Newton dosud nemá ani tzv. malou lokalizaci. V této cenové relaci je již požadavek na možnost použití diakritiky rozhodně oprávněný. Navíc v dnešní době disponuje touto lokalizací naprostá většina palmtopů na našem trhu, což pozici Newtona ještě více stěžuje.

Newton není samozřejmě jen PDA. Výkon tohoto počítače umožňuje provozovat na této platformě sofistikované aplikace z mnoha oborů lidské činnosti, zejména pak sběr a zpracování dat v terénu. Nejvíce aplikací pro Newtona pochází z lékařského prostředí, kde slaví úspěchy snadné ovládání a uživatelská příjemnost Newtona. Opět je však otázkou velikost potenciálního trhu. Spíše je tu tedy prostor pro jednotlivá zákaznická řešení na platformě Newton, než pro "balíkový" software prodávaný širokému spektru zákazníků.