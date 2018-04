Recenze aplikace InSync Pro

Výměna informací mezi databázemi Lotus Notes a Psionem S5

Představte si, přišel jsem v pondělí ráno do firmy na pravidelnou pracovní poradu a vytáhnul Psiona jako obvykle. Tím chod událostí obvyklost opustil. Kolegové místo toho, aby rozevřeli své předpotopní papírové plánovače, diáře a kalendáře položili před sebe každý Pilota a jali se zapisovat poznámky do něj. Polohlasem pronášené dialogy a věty typu: "Odbímuj mi prosím zápis z poslední porady…..bzzzzz….jo, dík" mě záhy přesvědčil, že celé to divadlo je ve skutečnosti spiknutí, které mi má dát najevo, že jsem vsadil z hlediska výměny informací s nimi na zcela nevhodnou platformu.

Tím se dostáváme k dnešnímu stavu věcí. V podstatě nezáleží na platformě a operačním systému vašeho handheldu, pokud poskytuje stabilitu a aplikace, které požadujete a má dostatečnou podporu vývojářů software. To na čem skutečně záleží je schopnost využívat služeb Internetu a schopnosti v oblasti výměny dat - dnes hlavně se stolními počítači - v blízké budoucnosti i přímo mezi zakrslíky. Požadavky uživatelů v této oblasti jednoznačně velí: "Chci rychle a snadno přenést své informace o kontaktech, úkolech, časovém rozvrhu a některé důležité databáze a dokumenty z PC do PDA a jít".

Základní software pro PC, který je dodáván spolu s Psionem, je nazýván PsiWin a aktuální verze nese číslo 2.2. PsiWin poskytuje v oblasti synchronizace dat možnost výměny informací mezi aplikacemi Lotus Organizer, Microsoft Outlook a Microsoft Schedule na straně PC a plánovačem a databází kontaktů na straně S5. Od verze 2.1, jejíž recenzi si můžete přečíst zde se současný PsiWin liší vylepšeními v oblasti konverze dokumentů, které lze konečně převádět mezi formáty Psiona a PC i v době, kdy není Psion k PC připojen a překonvertovat si například důležitý dokument z backupu Psiona do formátu Worda na PC. Druhým příjemným rozšířením je sdílený clipboard. Jak to funguje? Jednoduše. Na PC označíte text a po Ctrl+C na PC lze obvyklou kombinací Ctrl+V na připojeném Psionovi vložit text do otevřeného dokumentu.

PsiWin počítá s možností rozšíření o další synchronizátory pomocí takzvaných plug-inů a této možnosti využívá i aplikace InSync Pro, které bych se dále rád věnoval, neboť její schopnosti jdou za rámec standardních synchronizátorů PsiWinu.

InSync Pro je nástupcem staršího InSyncu, který uměl synchronizovat kalendář a databázi kontaktů mezi Lotus Notes a S5. Verze "Pro" rozšiřuje schopnosti o synchronizaci jakýchkoliv Lotus Notes databází. InSync Pro jsem si jej mohl vyzkoušet díky laskavosti Ramerťáků , kteří mi jej k otestování zapůjčili.

Předpokládám, že jste o Lotus Notes již slyšeli. Pokud ne, tak snad alespoň popis ve třech bodech: Předně je to integrovaný poštovní systém se systémem pro sdílení dokumentů a systémem pro správu oběhu dokumentů - workflow. Za druhé je to systém založený na replikách databází uložených na serverech na lokální disky klientů. To umožňuje překlenou dobu, kdy nemá LN klient (například na notebooku) konektivitu na server a současně dává mobilnímu pracovníkovi používajícímu tento produkt přístup k potřeným informacím spolu s možností snadné aktualizace. A za třetí je to rozšiřitelný systém s možností vývoje zákaznických aplikací. Pro tento účel je vestavěn interpret jazyka Lotus Script.

Popis InSync Pro

Instalace InSync Pro na PC probíhá standardně spuštěním setupu a jediným místem, kde je vyžadováno jisté intelektuální vypětí je odpověď na otázku zda budete definovat synchronizační profily jen pro sebe, nebo zda chcete ukládat definice takovým způsobem, aby byla možná jejich snadná distribuce mezi ostatní uživatele. Po instalaci se v nabídce synchronizačního čaroděje PsiWinu objeví položka "Lotus Notes 4.5/4.6" a můžeme začít.

Podívejme se, co tedy InSync umí a jak se nastavuje. Na začátku máme možnost si vybrat co vlastně chceme v rámci synchronizace vyvádět. Je možné zvolit libovolnou kombinaci z následujících služeb:



Synchronizace agendy - v tomto případě ještě zvolíme které typy položek se mají vyměňovat

Synchronizace databáze kontaktů

Synchronizace obecné Lotus Notes databáze

Dobrá, zde máme jasno a jdeme dále. Vybrali jsme mimo jimé synchonizaci agendy a proto musíme definovat umístění souborů na straně Psiona i PC. U PC zadáme umístění naší poštovní databáze, neboť to je místo, kde je uložen náš kalendář v rámci Lotus Notes a určíme, zda se synchonizace bude provádět proti databázi na serveru, nebo proti lokální replice na našem disku.

Stejným způsobem vybereme umístění naší adresní knihy v LN a databázi kontaktů na Psionovi. Toto nastavení budeme muset později ještě upřesnit infomacemi o způsobu mapování položek adresní knihy LN na položky databáze kontaktů.

A nyní jsme se pokročili k dialogovému oknu pro definici parametrů synchonizace obecné Lotus Notesové databáze. Mimo obligátního zadání polohy souborů na discích dostaneme po stisknutí tlačítka "Database Options" dialogové okénko pro výběr synchonizovaných dokumentů a jejich polí. Omezit sadu dokumentů lze výběrem vhodného pohledu, nebo přímo definicí podmínky. V praxi můžete vidět na obrázku definici synchonizace databáze, kde jednotlivé dokumnety obsahují waypointy stažené z GPS.

A to je vše. Nyní už jen zbývá poklepat na ikonu synchonizátoru na desktopu Windows a dívat se na průběh operace, případně si poté přečíst report o průběhu synchronizace, kde je uvedeno co se kam skutečně doplňovalo a mazalo.

Zkušenosti s používáním InSync Pro

Výše uvedený příklad nastavení InSyncu je spíše ilustrační. V praxi je výhodnější definovat zvláštní profil pro kalendář, kontakty a ostatní databáze. To umožňuje spouštět je zvlášť podle potřeby.

Plug-in InSync Pro jsem intenzivně používal asi tři týdny pro synchronizaci kalendáře, databáze kontaktů a dvou databází Lotus Notes. Osvědčilo se mi nastavení automatické synchronizace kalendáře při každém připojení Psiona a synchronizace databáze kontaktů jednou denně. Ostatní databáze, mimo jiné interní telefonní seznam, jsem synchronizoval ručním spuštěním v případě potřeby.

Synchronizace kalendáře a kontaktů pracovala pěkně už ve verzi bez "Pro" a nelze k ní mít výhrady. Ohleduplné je to, že v případě kdy InSync Pro zjistí velké množství vymazaných kontaktů nebo položek agendy na PC nebo S5, otáže se uživatele, zda chce skutečně tyto změny promítnout i na druhou stranu spojení.

Ocenil jsem jednoduchost nastavení definic pro synchronizaci obecných databází. Navíc InSync Pro v případě, že nenalezne v průběhu synchronizace databázový soubor na Psionovi, se uživatele otáže, zda chce určit aktuální polohu souboru nebo soubor vytvořit. Zvolíte-li volbu "Create" strukturu psioního databázového souboru vytvoří podle vybraných polí v databázi LN a databázi naplní daty. Zbývá jen uspořádat sloupce a případně změnit jejich velikost. Paráda. Škoda, že to nefunguje i opačným směrem i když chápu, že vzhledem ke komplexnosti databází LN by to nebyla jednoduchá záležitost.

Co se týče stability synchronizátoru, zde mám drobnou výhradu, neboť mi alespoň jednou týdně synchronizace spadla bez zjevného důvodu. Zde ale nelze vynášet finální soudy. Testoval jsem "preview" verzi a dá se očekávat, že finální produkt bude v této oblasti lepší.

Závěr? Pokud používáte Lotus Notes a vlastníte Psiona S5, pak je škoda InSync Pro nevyužít a stává se aplikací z kategorie "to-musíš-mít".