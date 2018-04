Čekalo se na něj přes půl roku. Dvousimkové maximum od Alcatelu

Zhruba v době, kdy Alcatel představoval vylepšený Idol X+, jsme otestovali jeho předchůdce, model Idol X. Byl to moc hezký smartphone s povedeným Full HD displejem a podporou dvou SIM. Novějšímu modelu tyto vlastnosti zůstaly, přibylo trochu výkonu navíc. Mírných změn se dočkal i design, který klade větší důraz na nenápadnou eleganci.

Oproti staršímu modelu je tu kromě osmijádrového procesoru namísto čtyřjádra také dvojnásobná porce paměti – 32 GB. To je velmi chvályhodné, protože ani aktuální model dvousimkového alcatelu nemá stále slot na paměťové karty. Vylepšení se dočkala také výdrž baterie.

Idol X+ je tak v podstatě dalším důkazem toho, jak výrobci v poslední době vsází víc a víc na postupnou evoluci svých modelů než na skoková zásadní zlepšení. Za cenu 9 000 korun je to docela atraktivní dvousimkový smartphone, který se však musí vypořádat i s levnější konkurencí. Zároveň ovšem dovede zatopit i podstatně dražším modelům.

Vzhled a konstrukce: místo barev lesk

Zatímco předchozí model Idol X byl k dispozici v několika barevných variantách se zadní plochou výrazného odstínu, model X+ se vydal cestou konzervativnější interpretace vzhledu. Telefon se totiž prodává v černém a bílém barevném provedení, rozhodně tak na první pohled nepoutají takovou pozornost. Na druhou stranu mírnou extravaganci si Alcatel dovolil i tady. Celý zadní kryt, který opět nejde sejmout, je totiž vyroben z lesklého materiálu. Teprve pod lesklou plochou je vidět jemné vroubkování černého nebo bílého plastu.

Tento efekt působí zajímavým dojmem, bohužel jej dost často zamaskují otisky prstů a různé šmouhy, pro které je tělo telefonu doslova magnetem. Zadní strana našeho testovacího kousku byla také už pořádně poškrábaná, což ukazuje, že měl telefon něco za sebou. Avšak i to, že materiál není nejspíš příliš odolný.

Plusy a mínusy Proč koupit? výtečný displej

podpora dvou SIM

dobrá výbava

dobrá cena

Proč nekoupit? povrch náchylný k upatlávání

starší Android 4.2.2 Kdy? V prodeji Za kolik? 7 999 Kč

Zatímco Idol X měl ostře řezané hrany, u novějšího typu je přechod mezi zády a boky zaoblený, takže padne trochu lépe do ruky. Není to žádný drobeček, ovšem na dnešní poměry je přístroj s úhlopříčkou 5 palců vlastně smartphone takové normální velikosti.

Konkrétní rozměry telefonu jsou 140,4 x 69,1 x 7,9 mm, hmotnost je 125 gramů. Oproti předchůdci tedy novější model mírně nabral na velikosti, ale shodil na váze. Tělo telefonu je opět celé z plastu, jen výklopné krytky, pod které patří SIM karty, jsou kvůli vyšší odolnosti kovové. Celkové zpracování je na slušné úrovni, ale upatlaný lesklý kryt dojmy trochu kazí.

Displej a ovládání: povedené Full HD

U typu Idol X jsme chválili jeho Full HD displej, panel s rozlišením 1 920 x 1 080 pixelů je předností i jeho nástupce. Úhlopříčka zůstala rovněž na pěti palcích. Jde tedy nejspíš o zcela shodný IPS panel, který vyniká živějším podáním barev, skvělými pozorovacími úhly a také velice slušnou čitelností na přímém slunci. Oproti téměř rok starému modelu už dnes ovšem displej tak neohromí, nároky na kvalitu displejů se totiž za poslední rok hodně zvedly.

Systém má typickou grafickou nadstavbu výrobce, která umožňuje skládat na obrazovky widgety i pod spodní okraj – snadno si takto lze schovat důležitý widget, který ovšem nemusí být nutně na očích všem, kdo vezmou váš smartphone do ruky. Nadále tu zůstává Android 4.2.2, telefon by si určitě zasloužil novější verzi – aktualizace možná přijde. Na druhou stranu pro většinu uživatelů to nebude příliš důležité. S postarší verzí koresponduje i rozložení senzorových tlačítek pod displejem – jsou tu tlačítka zpět, home a menu.

Z hlediska ovládání nám trochu vadí vypínací tlačítko na horní straně telefonu. Je tu kvůli rozměrům už přeci jenom trochu hůře dostupné, u alcatelu navíc nefunguje žádné moderní probouzení poklepáním na displej nebo jiné podobné metody. Vůbec, s chytrými funkcemi si Alcatel příliš hlavu nelámal, což může být trochu škoda, ale na druhou stranu tyto alespoň nezpomalují systém.

Ten je hezky svižný a na rozdíl od předchůdce jsme se nesetkávali s takovým zadrháváním. Nejspíš za to přístroj vděčí lepšímu procesoru – osmijádru od MediaTeku. Idol X+ je na druhou stranu asi prvním smartphonem, který s osmijádrovým procesorem MediaTek netrpí škubáním při skrolování mezi jednotlivými obrazovkami v systému. Rychlost stále není úplně stoprocentní, ale proti řadě konkurentů je situace velmi dobrá.

Baterie: znatelný pokrok

Zatímco dvousimkový Idol X měl výdrž baterie na úrovni zhruba jednoho dne intenzivního používání, Idol X+ je na tom podstatně lépe. I opravdu perný den přežije na jedno nabití, pátrání po nabíječce tedy není přes den nutné. Když se uživatel trochu uskromní, výdrž poskočí na dva dny, což už je solidní výkon. Za tento pokrok vděčí Idol X+ nejen novému procesoru a zřejmě i dalšímu ladění softwaru, ale také větší baterii. Akumulátor je vestavěn pevně v těle telefonu, dostal nově kapacitu 2 600 mAh – to je možná také důvod, proč je novější model asi o milimetr tlustší než starší Idol X. Ten měl akumulátor s pouhými 2 000 mAh.

Běžné funkce: mírná stagnace

V oblasti běžné funkční výbavy se proti předchůdci novější Idol X+ v podstatě nikam neposunul. Téměř vše zůstává při starém, nejdůležitější je samozřejmě ona podpora dvou SIM. Karty ve formátu microSIM se vkládají pod dvířka na bocích telefonu – na každém boku jsou jedny dvířka.

Chování obou SIM se dá nastavit v menu. Dá se zvolit primární karta, ze které budou probíhat hovory, nebo je tu možnost, že se bude telefon vždy ptát. To samé platí pro práci se zprávami SMS a MMS. Pokud je telefon nastaven tak, že se má na akce vždy ptát, zeptá se až při odesílání zprávy nebo sestavování hovoru. V seznamu hovorů je zase drobným písmem vidět, ze které SIM byl uskutečněn.

V systému zůstává i povedená klávesnice s možností psaní tahy – platí přitom, že řešení od SwiftKey neodesílá zprávy s diakritikou, takže šetří počty odeslaných SMS, pokud rádi psaní tahy používáte.

Žádný posun nenastal ani v oblasti datové konektivity. Nadále je tu podpora pouze 3G sítí jen pro jednu ze SIM karet. Podpora LTE nebo NFC tak stále schází. K vylepšení ovšem došlo v oblasti vnitřní paměti, Idol X+ dostal slušných 32 GB vnitřní paměti. To už je solidní porce, která by mohla většině zájemců o takový smartphone stačit. Paměť nelze rozšířit kartami microSD.

Zábava: i fotoaparát zůstává

Ani u fotoaparátu nedošlo u novějšího Idol X+ k zásadním změnám. Technika je tu stejná jako předtím, jde tedy o třináctimegapixelový čip s automatickým ostřením a diodou jako bleskem. Klasická sestava, která podává docela klasické výkony. U Alcatelu by se mohli určitě na možnosti fotoaparátu soustředit více, stejně tak by mohli ještě nějaké úsilí věnovat ladění obrazového výstupu.

Ovládání je totiž jenom základní s možnostmi řešit ručně kompenzaci expozici a nastavení citlivosti ISO trochu zbytečně schovanými v menu. Prostředí fotoaparátu zůstalo stejné jako u Idol X, totéž vlastně platí i pro obrazový výstup. Místy sice pozorujeme subjektivní zlepšení fotek, ovšem to může být dáno rozdílnými podmínkami při jednotlivých testech. Foťák není špatný, ovšem u soupeřů najdeme i lepší obrazový výstup.

Shrnutí: parádní Full HD na dvě SIM

Alcatel OneTouch Idol X+ je v podstatě jen mírně vylepšený loňský model, změn tu není příliš, ale o to víc potěší v praxi. Delší výdrž baterie nebo plynulejší systém potěší.

Výkonem se Idol X+ nemůže měřit s těmi nejlepšími smartphony, na druhou stranu jim může být v každodenní praxi docela zdatným soupeřem. To vše za lákavých asi 8 000 korun.

Dvousimkové HTC One M7 z loňského roku stojí (nyní v akci) zhruba o tisíc korun více a další dvousimkové smartphony s Full HD displejem jsou často o dost dražší. Navíc je jejich hledání dost komplikované. Ani čínská konkurence se totiž do těchto pater nehrne, Idol X+ tak platí za jeden z nejlépe vybavených dvousimkových telefonů.