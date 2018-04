Dvojice Idolů funguje vzorně i vzhůru nohama, ale nejsou nejlevnější

Alcatel v poslední době vytrvale zásobuje mobilní trh cenově dostupnými modely, zároveň však pokukuje i po střední a vyšší střední třídě. V minulosti do této kategorie spadaly například modely Idol X a X+. Nově se po jejich bok zařazuje dvojice telefonů Idol 3, jeden s 4,7 a druhý s 5,5palcovým displejem. Vyznačují se identickým designem přizpůsobeným k plnému ovládání i vzhůru nohama a také velice dobrou výbavou.

Co jsou modely Idol 3 4,7 a 5,5 zač?

Idol 3 navazuje na modely střední třídy Idol a Idol 2, v jejichž případě byly telefony dostupné ve standardní a v „mini“ verzi. V třetí generaci idolů se tyto dvě verze od sebe rozlišují již pouze označením velikosti úhlopříčky, kterým je název telefonu doplněn. Ačkoliv si jsou oba modely po vzhledové stránce velmi podobné, jejich výbava je poměrně odlišná. A samozřejmě jsou také jinak veliké, 4,7palcový model působí vedle 5,5palcového kolegy jako drobeček.

V oblasti displeje mají oba modely shodnou zobrazovací technologii IPS, na rozdílných úhlopříčkách displeje jsou však jiná rozlišení. Displej 4,7palcového modelu má HD rozlišení

(720 x 1 280 pixelů), větší model má pak Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). Obě jemnosti displejů jsou tak na dobrých úrovních – 312, potažmo 400 pixelů na palec. Při testování telefonů jsme nabyli dojmu, že displej 5,5palcového modelu je při nastavení maximálního jasu výraznější.

I hardwarová výbava obou provedení se poměrně hodně liší. Větší z modelů je vybaven osmijádrovým procesorem Snapdragon 615 s takty 1,5 GHz na silnější polovině a 1 GHz na úsporné. Oproti tomu model s 4,7palcovou úhlopříčkou pohání Snapdragon 410 se čtyřmi jádry o taktu 1,2 GHz. Operační paměti jsou 1,5 GB u menšího a 2 GB u většího model. Příznivce rychlých dat potěší podpora českých frekvencí LTE, a to u obou velikostních provedení.

Menší model je k dispozici s datovým úložištěm o kapacitě 8 nebo 16 GB, větší model pak 16 nebo 32 GB. Oba navíc shodně podporují paměťové karty microSD, takže o dostatek místa není nutné se obávat.

Co je na designu telefonů zajímavé?

Alcatel se u modelů Idol 3 vytasil s poněkud neobvyklým, byť velice užitečným nápadem. Telefony lze totiž plně používat, ať už je chytnete klasicky anebo vzhůru nohama. Obrazovka se v takovém případě automaticky překlopí. Tomu sekunduje i téměř symetrický vzhled přední strany telefonu, kdy v podstatě ani nerozeznáte, která strana je tou vrchní. Kazí to ovšem čočka fotoaparátu, která vás ke správnému úchopu telefonu nasměruje.

Telefon se umí přizpůsobit ovládání vzhůru nohama i například při hovoru. Skutečně je jedno, jakým směrem telefon uchopíte, mikrofon, i reproduktor, je osazen na obou stranách těla, takže zkrátka chybu udělat nemůžete. Jedná se v podstatě o naprostou drobnost, která ovšem umí potěšit. A to zejména v případech, pokud jste typ uživatele, který telefonu při jeho používání nevěnuje moc pozornosti.

Kromě zmíněné zajímavé symetrie se povedl i celkový design telefonu. Záda, ačkoliv plastová, mají připomínat broušený hliník, což se skutečně daří. Nemají sklony přitahovat otisky prstů a logo „Idol“ zde nepůsobí nijak rušivě, spíše naopak.

Který z telefonů padne lépe do ruky?

Pomineme-li hardwarovou výbavu, která je v obou modelech sice rozdílná, ale stále v obou případech velice dobrá, jsou telefony samozřejmě každý jinak veliký. 5,5palcový model je typické „pádlo“, a ačkoliv nemá nijak přehnaně velké rámečky okolo displeje, tak či onak si budete muset na velikost telefonu zvykat. Což ostatně platí pro jakýkoliv 5,5" telefon.

Zcela pocitově jinak však působí menší, 4,7palcový model. Ten je na dnešní poměry skutečně kompaktním telefonem, který se velice pohodlně ovládá i jednou rukou. Je rovněž i příjemně lehký. Ačkoliv má tento model slabší výbavu, jsou jeho rozměry nespornou výhodou.

Co softwarová výbava telefonů?

Alcatel použil vlastní grafickou nástavbu, která do určité míry kopíruje základní rozhraní Androidu. Nalezneme zde klasické vyvolávací menu ze spodní lišty aplikací, beze změny zůstal i vzhled horní lišty. Prakticky jedinou věcí navíc je jedna z domácích obrazovek, která obsahuje OneTouch stream shromažďující informace o počasí, články z nejrůznějších zpravodajských serverů a také odkazy na aplikace.

Co Alcatel však úplně nezvládl, je základní aplikační výbava. Aplikací „navíc“ je tu skutečně veliké množství, a to natolik, až to působí rušivě. Najdete tu antivirový program AVG, hudební Deezer, Evernote na tvorbu poznámek, messengery WhatsApp a Viber a další. Navrch je zde v základu hned šest her. Mimo předinstalovaných aplikací najdeme v telefonu i vcelku netradičně klávesnici Swiftkey.

Vše se naštěstí dá odinstalovat, takže vám po vlastním úklidu zbude poměrně čistá verze Androidu. Oba telefony jej mají aktualizovaný na verzi 5.0.

Jak telefony fotí?

Zadnímu fotoaparátu se v podstatě jako jedinému vyhnul rozdíl mezi větší a menší verzí telefonu. Oba mají 13megapixelový snímač schopný nahrávat video až ve Full HD rozlišení. Odlišnosti naopak najdeme u předních snímačů. 5,5palcový model má rozlišení 8 MPis, kdežto menší kolega si musí vystačit pouze s 5MPix rozlišením.

Jejich obrazovou kvalitu hodnotíme jako průměrnou až mírně podprůměrnou. V dané cenové kategorii jsme se rozhodně setkali s telefony, které fotí lépe. Alcatelům viditelně schází kontrast a také ostrost snímků. Na momentky zcela jistě postačí. Pokud jsou však pro vás fotografické funkce či kvalita snímků podstatné, poohlédněte se raději jinde.

Vyplatí se?

Pokud se na modely Idol 3 podíváme jako na celek, pak rozhodně můžeme zpozorovat jejich zásadní lákadlo. Tím je design. Telefony se po této stránce rozhodně povedly, jedná se o jedny z nejhezčích ve střední třídě. Jejich symetrie a také schopnost fungovat, „jak je zrovna chytnete“, je v podstatě drobnost, která ale ve výsledku definuje telefon jako takový. Alcatel rozhodně neudělá tímto konceptem díru do světa, i tak jsme za něj rádi.

Co se konkrétně modelu s úhlopříčkou displeje 4,7 palce týče, tak ačkoliv má znatelně nižší výbavu než větší kolega, hodnotíme jej z testované dvojice jako zajímavější volbu. Jeho kompaktnost bude zkrátka pozitivem pro mnoho zákazníků, kteří nechtějí používat příliš velký mobil. Za cenu okolo pěti a půl tisíce korun jde podle nás o zajímavou koupi.

Trochu jinak na nás působí větší model. Jeho lákadlem je vedle designu slušná porce výkonu a velký 5,5" Full HD displej. Přesto máme pocit, že vedle kompaktnějšího 4,7" modelu spíše prohrává. Výkon navíc je znát, ale ne tolik, aby se za něj muselo tolik připlácet. I jemnost displeje je v obou případech naprosto dostačující. Za cenu pod osm tisíc korun nám zkrátka přijde, že existují i zajímavější možnosti.

Co koupit místo nich?

Zajímavých konkurentů modelu Idol 3 4,7 moc není. Za kvalitu s menším displejem se v tomto případě poměrně výrazně připlácí – Sony Z3 Compact stojí přes devět tisíc, HTC One M7 stále ještě okolo sedmi tisíc. Přijatelným konkurentem je tak v podstatě jen Xiaomi Redmi 2 Enhanced, které nabídne za stejné peníze 500 MB operační paměti navíc, nebo Samsung Galaxy S3 Neo, který je při téměř stejných specifikacích o několik stovek levnější.

Naopak výběr u 5,5palcových modelů s lepší výbavou je poměrně velký. Za osm tisíc totiž dostanete daleko zajímavější modely, jmenovitě třeba LG G3 nebo Asus Zenfone 2. Oba svého konkurenta od Alcatelu za stejný peníz v podstatě rozdrtí. Naopak téměř stejné specifikace můžete najít za méně peněz například u telefonů Huawei G7, Lenovo K3 Note nebo Xiaomi Redmi Note 2.