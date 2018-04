Odstrašující příklad smartphonu. Neexistuje důvod koupit Fire E

Když jsme poprvé před více než dvěma a půl lety viděli první pokusy chytrých telefonů s operačním systémem Firefox OS (tehdy se tak systém ještě ani nenazýval), vypadala situace okolo novinky docela nadějně. Plně webový systém měl fungovat na velmi levném hardwaru a nabídnout to nejlepší z webových služeb za atraktivní cenu.

Rané verze systému překvapovaly solidní funkčností a tím, že na tehdejší dobu standardní levný hardware dovedl dobře konkurovat obyčejným androidím smartphonům, které tehdy neoplývaly rychlostí ani uživatelskou přívětivostí. Jenže zatímco za ony dva roky učinil Android nesmírný pokrok, Firefox OS se v podstatě pomalu rodil a tento zrod provázely silné porodní bolesti.

Ty se bohužel projevují i teď, když už je systém oficiálně nějakou dobu dostupný na světových trzích. K nám si Firefox OS hledal cestu trochu déle a je nám jasné proč – neuspokojivá kvalita systému a diskutabilní použitelnost výsledných smartphonů znamenají, že vlastně nikdo neměl odvahu systém předvést zákazníkům.

Teď se k tomuto kroku odhodlala dvojice Alcatel a T-Mobile. A raději se do toho pouštět neměla. Aby totiž nebyla katastrofa tak úplná, rozhodl se Alcatel uvést na náš trh pokročilejší smartphone s Firefox OS, model OneTouch Fire E. Jenže to také znamená, že původně avizovaná výhoda levných telefonů se systémem od Mozilly je ta tam (a ona neexistuje ani v té nejnižší třídě) a Fire E se staví proti řadě atraktivních chytrých telefonů s Androidem. Ty jsou pro uživatele mnohem jistější volbou, ať už z hlediska pohodlí ovládání, reakcí na pokyny nebo dostupnosti atraktivních aplikací.

Myšlenka Firefox OS přitom není vůbec špatná, bohužel se Mozille nedaří ji příliš prosazovat. Na webových technologiích (především HTML5) postavený systém zní jako moderní záležitost s velkou budoucností, vždyť o něco podobného se na platformě osobních počítačů pokouší Google s jeho Chrome OS. Jenže zatímco u Googlu je vidět velká snaha a tempo inovací, Mozilla v posledních letech spíš ztrácí dech. Zájem o její prohlížeč Firefox klesá a zdá se, že nesoustředěná firma nedovede vylepšit situaci ani prací s novým segmentem trhu, kterým jsou chytré telefony.

Skoro se zdá, že se za dva roky Firefox OS nikam neposunul. A na pohled velmi pěkný a solidně vybavený Alcatel OneTouch Fire E je v podstatě odstrašujícím příkladem smartphonu, důvodů pro jeho koupi je naprosté minimum. Obzvlášť když za zhruba 3 500 korun si můžete na trhu dnes opravdu hodně vybírat.

Vzhled a konstrukce: moc povedený design

Přitom na první pohled tomu nic nenasvědčuje. Alcatel je znám tím, že připravuje velmi pohledné smartphony a Fire E není výjimkou. Telefon kompaktních tvarů je vyveden v elegantní šedé barvě, má příjemně tenké tělo a celkově působí mnohem dražším dojmem, než kolik ve skutečnosti stojí.

Plusy a minusy Proč koupit? elegantní design

kvalitní zpracování

zajímavá cena

Proč nekoupit? nestandardní operační systém

pomalé reakce

místy nelogické ovládání

omezená nabídka aplikací Kdy? V prodeji Za kolik? 3 499 Kč

Tělo je celé z plastů, ale rozhodně nepůsobí levným dojmem. Někoho možná v této kategorii překvapí nerozebíratelná konstrukce telefonu – tedy, on zadní kryt za použití vhodných nástrojů sejmout jde, a pokud to bude potřeba, půjde tedy poměrně snadno vyměnit za náhradní. Nicméně jen za použití nehtů je to bolestivá operace, kryt k sundavání určen není. Pod ním je napevno vestavěná baterie, slot na SIM je v šuplíčku na levém boku, který se klasicky otevírá sponkou. Za danou cenu je Fire E až překvapivě kvalitní a téměř luxusní smartphone, tedy co se zpracování týče.

Skvěle také sedí v ruce – rozměry 129 x 63,5 x 8,2 mm patří v dnešní době k tomu menšímu na trhu, hmotnost 103 gramy je také nezvykle nízká. Je to smartphone, který se doslova ztratí v kapse, určitě v ní nebude překážet.

Displej a ovládání: hezký displej, horší systém

Na pohled je situace lákavá i při zapnutí displeje telefonu, Alcatel tohle umí. Fire E dostal povedený IPS panel s úhlopříčkou 4,5 palce a rozlišením qHD, tedy 540 x 960 pixelů. Za danou cenu je panel mírně nadstandardní – je v rámci třídy docela jemný, má výborné barevné podání i pozorovací úhly, celkově výborný dojem kazí jen průměrná čitelnost na přímém slunci. Nechybí ani automatická regulace podsvícení, která může občas u levnějších telefonů chybět.

Jenže po prvním nadšení z displeje přejdeme k samotnému operačnímu systému a tady začíná nadšení opadat. Na první pohled je situace stále ještě docela dobrá – logika na první pohled hodně připomíná kombinaci iOS a Androidu. Ikony aplikací jsou tu rovnou na úvodní obrazovce, lze je seskupovat do složek, pod displejem je jediné senzorové tlačítko, která slouží k návratu na domovskou obrazovku a po delším podržení zobrazí přehled spuštěných programů.

Nahoře je notifikační lišta, kterou lze stáhnout dolů – objeví se tu přepínače bezdrátových funkcí a možnost přístupu k nastavení. Na rozdíl od Androidu jsou při stažení lišty přepínače dole, notifikace se řadí od horního okraje. Na úplně levé části obrazovky najdeme vyhledávací pole, které rovnou dovoluje vyhledávat ve všech možných zdrojích – v obsahu telefonu (adresáři, aplikacích a podobně), na webu (ať už v Googlu nebo přímo v celé řadě služeb – IMDB, Wikipedii a dalších) nebo v aplikačním obchodě. Potud stále vše v pořádku, logika není nijak nezvyklá a uživatel se se základními principy seznámí rychle. Na chybějící widgety především začínající uživatelé žehrat nebudou.

Potíže ovšem začínají právě při práci s aplikacemi. Už při samotném listování systémem je jasně vidět, že telefon s ním má plné ruce práce. Po každém pokynu následuje malinká pauza, pak teprve systém zareaguje. Reakce jsou navíc trhané – ať už jde o skrolování po obrazovce nebo o spouštění aplikací. Reakce na uživatelské pokyny jsou vlastně největším problémem systému.

Když například zadáte jakýkoli dotaz do vyhledávacího políčka na úvodní obrazovce, trvá, než se objeví nabídka možností vyhledávání nebo například nabídka aplikací odpovídajících zadanému dotazu. To je sice logické, systém ověřuje dostupnost hesla v různých webových službách, jenže výsledky se tu míchají s lokálními a postupně sem naskakují. Uživatel tak může být poměrně zmaten, nikdy vlastně neví, jaké možnosti se ve výsledcích vyhledávání objeví. Chce to trochu zvyku, ale ani pak není situace ideální.

Výhodou je, že třeba pro hledání aplikací vlastně není nutné používat samotný aplikační obchod. A podobně uživatel nepotřebuje „navštěvovat“ spoustu jiných aplikací a zdrojů, ale rozhodně nejde o převratnou funkci – univerzální vyhledávání funguje i jinde, byť možná není takovým středobodem systémů.

Spouštění aplikací tu téměř vždy docela trvá a výsledky jsou navíc všelijaké. Programy připravované většinou v HTML5 jsou sice hezky univerzální, jenže ne vždy optimalizované pro rozlišení telefonu. Některé nesystémové aplikace (typicky hry) se zobrazí ve zmenšeném okně s černými okraji po stranách (obraz se smrskne do rohu).

Další zvláštností systému jsou tématické složky – ty lze připnout na úvodní obrazovku v podstatě namísto widgetů, věnují se vždy jednomu druhu obsahu – například hudbě. Ve složce najdeme odkaz k aplikacím v telefonu (třeba YouTube, FM Rádio, hudební aplikaci, videoaplikaci – už tady je vidět nekonzistence – hudební složka obsahuje i videoslužby). Po otevření složky se navíc načtou i odkazy na další odpovídající webové služby – v případě té hudební třeba odkaz na web Českého rozhlasu, odkaz na weby Rave.cz, Koule.cz a další. Zatímco obsah složky z hlediska aplikací si může uživatel určit (lze je libovolně přesouvat po ploše a z i do složek), jaké služby se po chvíli čekání objeví ve výsledku vyhledávání uživatel nemůže dopředu tušit.

Navíc je očividné, že tyto vyhledávací funkce a propojení s webem samozřejmě nefungují bez připojení k internetu. Bez datového balíčku je Alcatel OneTouch Fire E poloviční, možná ještě méně. To možná platí i pro ostatní smartphony s jinými systémy, ale tady je rozdíl mezi off-line a on-line používáním opět mnohem markantnější. A než se uživatel dočká výsledku, prostě to trvá.

Dalším hřebíčkem do rakve je samotná nabídka aplikací – řada z nich je opravdu jen zkratkou k webové službě jako takové, většina programů ovšem jde stáhnout pro off-line použití. Jenže kvalita programů zdaleka nedosahuje úrovně těch pro ostatní mobilní operační systémy, funkce jsou docela základní. Navíc chybí množství populárních titulů. Jestli si někdo stěžuje na nabídku aplikací u Windows Phone, tak tady bude zcela zoufat. Možná to není nic, co by začínající uživatele smartphonů trápilo, nicméně upírat si možnosti je v tomto případě zcela zbytečné.

Drobnosti, jako třeba naprosto hloupě řešené tlačítko pro návrat zpět v některých aplikacích (to se totiž často nachází v levém horním rohu obrazovky a je prstem velmi špatně dosažitelné), už jen dokreslují nedokonalost Firefox OS. V pravém horním rohu občas bývá tlačítko pro potvrzení voleb (hotov). Zatím celý systém působí spíš jako experiment s tím, že se tu ovšem rovnou experimentuje na zákaznících.

Telefonování a zprávy: omezené zdroje

Firefox OS má hodně omezené možnosti i v případě práce s kontakty. Už při prvním startu systému je tu přihlašování do různých služeb trochu zmatené. Kontakty si může telefon stáhnout v podstatě ze tří hlavních zdrojů – z Facebooku, z Gmailu nebo ze služby Outlook.com. Pokud máte kontakty jinde, nezbývá, než je v tomto zdroji vyexportovat do CSV souboru, ten nahrát do telefonu (ať už do vnitřní paměti nebo na microSD kartu) a z něj v telefonu kontakty importovat. Pro začínající uživatele je tohle samozřejmě hodně nepřátelský způsob.

Samotná telefonní aplikace je docela klasická, má tři záložky – pro seznam kontaktů, pro seznam hovorů a číselník. Číselník umí vyhledávat v kontaktech pomocí T9, takže není nutné chodit do prostřední záložky a hledat kontakty přímo v jejich seznamu pomocí vyhledávacího políčka. Bohužel univerzální vyhledávání z úvodní obrazovky mezi kontakty hledat neumí.

Práce se zprávami je tu zcela standardní. Aplikace je jednoduchá, to samé platí i pro klávesnici. Ta má rozložení bez popisků alternativních znaků, je tedy sice přehledná, ale chybí rychlá možnost psát třeba čísla nebo některá znaménka. I pro psaní čárky v souvětí je potřeba přepnout se na sadu alternativních znaků, ty jsou tu navíc dvě. Proč je na české klávesnici apostrof, to si vysvětlit nedovedeme (na anglické překvapivě chybí). Zprávy s diakritikou se píší po delší podržení odpovídajícího písmene. Psaní tahy tu k dispozici není.

Ani práce s e-maily není taková, na jakou jsme zvyklí. Především systém nezvládá push synchronizaci, schránky lze tedy kontrolovat jen v předem nastavených intervalech nebo ručně. E-maily z různých schránek jsou soustředěny v jedné aplikaci, což by možná bylo fajn – jenže mezi schránkami je tu potřeba přepínat, e-maily se nezobrazí v jednom přehledu. Takže pokud používáte více e-mailových schránek, je práce s aplikací místy dost krkolomná. Navíc si aplikace nerozumí s Exchange serverem, který vyžaduje nějaký způsob zabezpečení smartphonu. Schránku sem sice jde nastavit, ale e-maily se do telefonu nestáhnou. To je další výrazný nedodělek, který sice cílové skupině vadit nemusí, ovšem často může znepříjemnit život. Přáli byste si synchronizaci kontaktů z Exchange? Máte smůlu.

Organizace a data: nedodělky pokračují

Se seznamem nedodělků můžeme pokračovat i v dalších funkčních oblastech. Fire E má sice klasickou sadu hardwarových funkcí jako wi-fi, Bluetooth a podpora 3G sítí, cokoli modernějšího tu ovšem očekávat nelze. A po stránce softwaru je situace opět dost nestandardní.

Tak třeba pro synchronizaci kalendáře je opět nutné v aplikaci ručně zadat účty pro synchronizaci – zdroje jsou Google, Yahoo nebo ruční nastavení CalDav protokolu. Proč je tu najednou Yahoo a není tu Facebook nebo Outlook, jako v případě kontaktů, to nejspíš neví ani programátoři Mozilly. Tak nekonzistentní jejich systém je.

Aplikaci pro tvorbu poznámek už pro jistotu do systému programátoři ani nepřidali, vždyť by pro jejich synchronizaci bylo nutné opět ručně nastavovat účty – nejspíš se tedy rozhodli uživatele této práce protentokrát ušetřit.

Světlou stránkou systému je prohlížeč Firefox – ten zvládá bez problémů zobrazovat i velmi moderní stránky, které mohou bez patřičné mobilní verze dělat některým konkurenčním browserům potíže. Je to jeden z pozitivních důsledků toho, že je celý systém postaven okolo moderních webových technologií. Jenže jedno pozitivum v podobě prohlížeče nestačí.

Třeba situace v mapové oblasti také není špatná. Mozilla to ovšem zachraňuje tím, že do telefonu přidala mapy Here od Nokie. Ty lze ukládat i pro případné off-line použití – ovšem ne tak, jak jsme zvyklí z telefonů značky Nokia. Uživatel si tu může vybrat čtverec mapy, který se mu stáhne do telefonu, úroveň zoomu určuje, jak moc detailní stažené podklady budou. I tak jde o dobré řešení.

Kdo je zvyklý používat třeba mapy od Googlu nebo Seznamu, patřičnou aplikaci tu nenajde – jejich mapy ovšem fungují zcela klasicky v prohlížeči v telefonu. Je to trochu méně pohodlné řešení, ale funguje. Telefon má 4 GB vnitřní paměti, zhruba 1 GB je určen pro aplikace a pro ostatní obsah zbývá uživateli asi 1,7 GB. Možnosti přesouvání aplikací nebo dat tu neexistují. Nechybí slot na microSD kartu, která rozšíří prostor pro ostatní obsah.

Zábava: spíš jen do počtu

Alcatel OneTouch Fire E dostal do vínku pětimegapixelový foťák s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. To je asi nejsvětlejší součást zábavní výbavy. Foťák vytváří za dobrých světelných podmínek docela pěkné snímky s vyváženou barevností, jakmile ovšem začne množství světla klesat, jsou výsledky dost tragické. Množství šumu roste doslova exponenciálně a navíc smartphone začíná mít potíže s ostřením. Diodový blesk situaci nevylepší, protože při jeho použití zase dochází k posunu barev mimo reálný vzhled.

Fotografická aplikace je velmi základní a uživatel tu v podstatě nemá co nastavovat. Lze jen přepínat mezi focením a natáčením, zapnout nebo vypnout blesk (ten nemá ani automatický režim) či přepínat mezi zadním a předním fotoaparátem. Další volby tu neexistují.

V telefonu je předinstalovaných několik her, ty však zabaví jen na malou chvilku – některé se neumí otevřít přes celou obrazovku, jiné vlastně nefungují vůbec, protože si webová aplikace špatně spočítá zadání hry. Hry lze samozřejmě hledat v obchodě s aplikacemi. Jenže populární tituly z konkurenčních platforem tu prakticky neexistují a většina jednoduchých hříček má nevalnou kvalitu.

Alespoň v oblasti sociálních sítí je výbava slušná. Předinstalovány jsou aplikace Facebooku a Twitteru, z Marketplace se dá stáhnout třeba Pinterest. Jenže i tím možnosti končí. Populární messengery pro tuto platformu neexistují, uživatelé Google Plus si budou muset vystačit s webem služby, podobné je tomu i u dalších míst.

Shrnutí: dívejte se jinde

Praktická použitelnost platformy Firefox OS je snad ještě horší než u hodně nepovedené androidí platformy Nokia X. A to je co říct. Systém je pomalý, nekonzistentní a pro uživatele tedy dost často velmi zmatený. Chybí také aplikace, a to zásadně. V podstatě neexistují důvody, proč by někdo měl momentálně smartphone s Firefox OS chtít. Snad jen pokud chce existovat mimo svět gigantů jako Google, Microsoft, Apple a další. Pokud budete používat smartphone s touto platformou, ani jedna ze zmíněných firem se o vás nemusí vůbec nic dozvědět.

Pro běžného uživatele ovšem nemá Firefox OS význam. A je to škoda, protože Alcatel OneTouch Fire E je velmi hezký kousek hardwaru. Jenže i u Alcatelu si téměř to samé můžete koupit v provedení s Androidem. Starší typ OneTouch Idol Mini má sice trochu menší displej s nižším rozlišením (4,3 palce, 480 x 854 pixelů), ale jinak shodnou výbavu a jistotu fungování v obvyklém světě Androidu. Zatímco Fire E stojí 3 499 korun, Idol Mini vyjde na tři tisíce a lze jej sehnat i levněji. Novější Idol Mini 2 je sice dražší (obzvlášť v provedení S s podporou LTE – to stojí asi 5 000 korun), ale je to mnohem propracovanější smartphone s lepší výbavou.

Smartphonů s cenou okolo tří tisíc korun je na našem trhu velké množství, nedávno jsme měli jejich velký přehled (Vybrali jsme nejlepší smartphone za 3 000 korun). Hvězdou mezi nimi je Povedený Cube1 G503 z českých vod nebo čínské THL T5s. I Huawei Y530 a celá řada dalších androidích telefonů udělá lepší službu než Fire E.