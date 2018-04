Barevný krasavec se skvělým displejem. Recenze Alcatel One Touch Idol X

V nabídce Alcatelu se model One Touch Idol X řadí zatím na vrchol. Jde o odpověď na letošní vlnu špičkových smartphonů s pětipalcovým displejem a čtyřjádrovým procesorem. Zdánlivě se Alcatel chce srovnávat s absolutní špičkou, ale ve skutečnosti patří One Touch Idol X o stupínek níže. Jeho čtyřjádro totiž nepatří k těm nejvýkonnějším. Ovšem displej tohoto smartphonu zaslouží opravdu velkou pochvalu, tady se může Alcatel směle měřit s nejlepšími.

Alcatel se snaží zákazníky zaujmout vyváženou výbavou a výhodnou cenou na hranici deseti tisíc korun. A navíc se povedl design. Telefon je hezky tenký a rámeček displeje minimální, takže Idol X rozhodně nepůsobí přerostle. Zadní část telefonu navíc může být v řadě výrazných barev. My jsme testovali krásné červené provedení, k dispozici je ještě konzervativní černá a veselé barvy žlutá a modrá.

Vzhled a konstrukce: tenký krasavec

Alcatel One Touch Idol X se po stránce vzhledu opravdu povedl. Veselé barvy zadní plochy dobře doplňují štíhlé tělo vcelku jednoduchých elegantních tvarů. Ačkoli se zadní barevná plocha tváří jako výměnný kryt, není tomu tak, je to pevná součást telefonu, a po počátečním výběru tak už barvu těla nezměníte.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

podpora dvou SIM

špičkový displej

příjemné rozměry Proč nekoupit? nižší výkon

průměrný fotoaparát

slabší výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 9 990 Kč

S rozměry 140,4 × 67,5 × 6,9 mm a hmotností 130 gramů patří Idol X ke štíhlejší části spektra pětipalcových super-smartphonů. Do ruky padne opravdu dobře. Skoro ostatní pětipalcové kousky nepřipomíná, třeba srovnání s velkým Sony Xperia Z1 ukazuje až neuvěřitelně velké rozdíly.

Linky telefonu jsou vcelku jednoduché a na těle najdeme minimum rušivých prvků. Ani mírně vystupující čočka fotoaparátu nepůsobí nijak nepatřičně. Boky telefonu jsou z plastu imitujícího broušený kov. Vypadají velmi elegantně a dobře se jim daří skrývat dva sloty pro SIM karty i ovládací tlačítka.

U Alcatelu také nevymýšleli nic speciálního z hlediska zpracování. Použity jsou kvalitní plasty, nikde nic nevrže a vše hezky sedí dohromady. Na druhou stranu je Idol X jedním z mála telefonů, který při velkém kroucení tělem vykazuje určitý náznak průhybů těla. Není to však nic, co by mělo ohrozit celkovou pevnost telefonu.

Displej a ovládání: soupeř pro ty nejlepší

Velkým kladem Alcatelu One Touch Idol X je jeho displej. Úhlopříčka 5 palců a Full HD rozlišení (tedy 1 920 × 1 080 pixelů) jsou v nejvyšších třídách již obvyklé. Alcatel sem teď přináší nejnovější IPS panel s fantastickým podáním barev, které jsou živější, ale zbytečně neutíkají až k pouťové barevnosti. Přitom perfektní černá je samozřejmostí a dobré je i podání bílé barvy. Perfektní jsou pozorovací úhly displeje a jak jsme si u nejlepších smartphonů zvykli, obraz vypadá téměř jako namalovaný na krycím skle. Panel má hodně vysoký jas, což vylepšuje čitelnost na přímém slunečním světle. Automatika by však ve tmě mohla umět jas ztlumit trochu více, ručně to o stupínek níže jde.

Displej Alcatelu je fantastický a pokud je pro vás právě kvalita displeje tím nejdůležitějším parametrem, je tohle jeden ze šampionů. Směle se může postavit třeba HTC One. Asi nedovedeme najít jiný smartphone s tak dobrým poměrem kvality displeje a ceny.

Co se výkonu týče, cena mu spíše odpovídá. Idol X sice dostal čtyřjádro a 2 GB RAM, ovšem procesor není z té nejvýkonnější řady. Čipset MediaTek patří spíše do vyšší střední třídy. Výkonově za čtyřjádry HTC, Samsungu, Sony nebo LG Alcatel výrazně zaostává, ale při běžném používání to nemusí příliš vadit. Je sice pravda, že i při procházení menu se může telefon občas mírně zadrhávat, ale nejde o nijak zásadní problémy. V aplikacích se pak potíže vyskytují minimálně.

To je důkaz, že by Alcatel měl ještě trochu zapracovat na optimalizaci uživatelského prostředí. To se vydává podobným směrem jako čínský rival Huawei. Chybí tu tradiční menu a veškeré aplikace se tu míchají s widgety a složkami rovnou na úvodních obrazovkách. Na velké úhlopříčce toto řešení funguje docela dobře, takže je to jen otázka zvyku.

Alcatel také jako jeden z prvních čínských výrobců pochopil, že upravené uživatelské prostředí musí vypadat k světu třeba i z hlediska ikon a detailů v menu, takže vše je patřičně přizpůsobeno a grafika moc hezky ladí s vnějším kabátem telefonu.

Další pochvalu si vyslouží skrolovatelné widgety. Mezi obrazovkami se sice pohybujete pouze do stran, ale některé systémové widgety můžete ukrýt třeba jen tak, aby mírně vykukovaly zpod okraje displeje, nebo byly schované pod ním. Pak lze skrolovat i vertikálně, tentokrát zcela plynule. Podobně zajímavou funkci má widget fotogalerie, kde listováním takto vlastně měníte na tomto místě zobrazenou tapetu.

K ovládání systému slouží trojice senzorových tlačítek pod displejem, zleva jsou to zpět, home a menu, které zobrazí na úvodní obrazovce celou řadu voleb. Multitasking je trochu skryt, je nutné podržet delší dobu pravé senzorové tlačítko. Také nám vadí, že podsvícení tlačítek zhasíná až příliš brzy.

Dalším negativem je vypínací tlačítko na vrchu telefonu, které je při daných rozměrech hůře dostupné. Telefon se dá probudit i bočním tlačítkem pro regulaci hlasitosti, ale zamykání se řeší pouze vrchní klávesou.

Baterie: přinejlepším průměr

Nepříliš výkonný čtyřjádrový procesor by mohl být úsporný. Jenže proti tomu je tu pětipalcový Full HD displej. Byť je IPS panel z principu docela úsporný, procesor má s vykreslováním obrazu více práce, a tak se musí snažit, což vede nejspíš k trochu zvýšené spotřebě. Jeden pracovní den tak One Touch Idol X vydrží, ovšem pokud to byl den opravdu perný, je možné, že na jeho konci už bude ukazatel nabití hlásit kritické hodnoty.

Dva dny výdrže v praxi mohou očekávat jen uživatelé, kteří telefon příliš nevytěžují a navíc si ještě zapnou jeden ze dvou systémových úsporných režimů. V podstatě hlavní slabinou v oblasti výdrže je akumulátor. Kapacita 2 000 mAh není na kousek s Full HD displejem rozhodně nic úžasného. Malá kapacita baterie je ovšem daní za tenoučkou konstrukci těla.

Telefonování a zprávy: dvojice SIM karet

Jednou z výhod Idolu X je podpora dvou SIM karet. Obě jsou formátu microSIM a vkládají se do elegantně řešených dvířek na bocích telefonu. Jinak jsou telefonní funkce celkem standardní. Chování obou SIM se dá nastavit v menu. Dá se zvolit primární karta, ze které budou probíhat hovory, nebo je tu možnost, že se bude telefon vždy ptát. To samé platí pro práci se zprávami SMS a MMS.

Pokud je telefon nastaven tak, že se má na akce vždy ptát, zeptá se až při odesílání zprávy nebo sestavování hovoru. V seznamu hovorů je zase drobným písmem vidět, ze které SIM byl uskutečněn. Alcatel to vše graficky vyřešil daleko elegantněji než většina méně známých výrobců a za to mu opět patří chvála.

Pochvalu si zaslouží i vestavěná softwarová klávesnice SwiftKey. Vzhledem k velikosti displeje je pohodlná i pro psaní vyťukáváním, umožňuje však elegantní psaní tahy. Přitom jde o jednu z mála takto vybavených klávesnic, která zároveň toto psaní zvládá a přitom neodesílá SMS s diakritikou, a tudíž zkrácené na 70 znaků. Navíc klávesnice má všechna potřebná tlačítka včetně interpunkčních znamének a její popisky jsou přehledné, takže snadno najdete i speciální znaky.

Organizace a data: běžný standard

V datové oblasti je výbava vcelku standardní. Je tu klasická sada bezdrátových funkcí wi-fi, Bluetooth, HSPA a podobně. Oba sloty pro Sim karty zvládají podporu 3G, čímž se Idol X liší od levnějších podobně vybavených kousků. Funguje to ovšem tak, že 3G může být zapnuto v jednu chvíli jen na jedné SIM, na což je potřeba pamatovat, pokud používáte videohovory. LTE nebo NFC Alcatel v tomto případě zatím nevede, ale to většině zájemců vadit nebude.

Telefon ve dvousimkovém provedení také postrádá slot na paměťové karty. Uživatel si tak musí vystačit s vestavěnou porcí 16 GB, z čehož je pro uživatele dostupných necelých 13 GB. Méně náročným to bude stačit, ostatní se budou muset poohlédnou po konkurenčních telefonech, nebo zkusit život s některým z mnoha dostupných on-line úložišť.

Softwarová výbava také nijak výrazně nepřekvapí. Oproti běžným funkcím jsou tu navíc například správce souborů, zálohovací program One Touch, svítilna, záznamník zvuku, kompas, funkce sdílení obrazovky, úkolovník a některé další drobnosti. Předinstalován je i klient Evernote a kancelářský balík Kingsoft Office se schopností prohlížení, editace i vytváření dokumentů.

Zábava: průměrných 13 megapixelů

V zábavní oblasti sice Idol X přináší funkce jako FM rádio nebo některé předinstalované hry navíc, avšak hlavní pozornost na sebe bude nejspíš strhávat fotoaparát. Nicméně na herní výbavě Alcatel nešetřil, jsou tu i zajímavé tituly jako Asphalt 7, Men In Black 3 a další. Celkem je tu osm her, ale některé z nich jsou jen dema, nebo takzvané freemium verze.

To fotoaparát papírově slibuje slušné výkony. A v praxi je vlastně i podává, byť bychom od 13megapixelového modulu od Sony čekali trochu více. Snímky jsou hezké především v dobrých podmínkách, při trochu horším světle se situace zhoršuje. Fotoaparát je ve výsledcích také často docela nekonzistentní v barevném podání, což dáváme za vinu nedoladěnému softwaru. Velmi dobře funguje funkce HDR.

Ovládání je velmi jednoduché. Je tu spoušť, přepínač foťáku a kamery, přepínač čelního a zadního foťáku, volba módu blesku a stručná volba nastavení. Tady se dá vybrat, zda má fotit širokoúhle, nebo v režimu 4:3, zapnout se dá fotografování dotykem, HDR režim nebo režim panorama. A to je vše. Žádné nastavení vyvážení bílé, žádná kompenzace expozice. Obě tyto funkce by výrazně pomohly zlepšit výsledky především v horších světelných podmínkách. LED blesk má slušný výkon a dobré řízení, takže dovede v šeru pomoci. Celkově je foťák docela rozumný, avšak na špičku ztrácí.

Shrnutí: elegán za dobrou cenu

Alcatel One Touch Idol X se nesnaží konkurovat nejvýkonnějším smartphonům na trhu. Naopak, nabízí k nim velmi elegantní a cenově dostupnou variantu, která bude plně dostačovat i většině náročnějších uživatelů. Cena 10 tisíc korun je velmi lákavá, především vzhledem k úžasným kvalitám displeje. Výkon sice trochu pokulhává, ale to nemusí být pro většinu uživatelů důležité. Líbí se nám i po stránce designu, nadšeni však nejsme z výdrže baterie a velikosti dostupné paměti.

Konkurencí pro One Touch Idol X nebudou nadupaná čtyřjádra jako Sony Xperia Z nebo Z1, HTC One či Samsung Galaxy S4. Staví se proti zajímavému Huawei Ascend D2, který je mu výkonově blíž a oproti kterému nabídne daleko elegantnější tělo. Soupeři mu budou také další cenově dostupné Full HD smartphony, především z čínské produkce, ale také nový a cenově výhodný Google Nexus 5 s podstatně vyšším výkonem.

Na českém trhu se objevuje třeba Zoppo C3 s cenovkou v přepočtu neuvěřitelných sedm tisíc korun a obdobnou, možná i lepší výbavou jako Alcatel. To ovšem budete těžko hledat v oficiální distribuci. Z u nás oficiálně prodávaných modelů ovšem určitě patří One Touch Idol X mezi atraktivní a cenově zajímavé kousky.

Alcatel One Touch Idol X a konkurence