Nejhezčí telefon na trhu. Test Alcatel One Touch Idol Alpha

Značka Alcatel se v rukou čínského koncernu TCL opravdu snaží. Zatím se sice netlačí do nejvyšších pater k výrobě nejvýkonnějších smartphonů, ovšem o patro níže ve střední třídě to jde výrobci skvěle. Jeho telefony jsou povedené a cenově dostupné, často bodují podporou dvou SIM.

Model Alcatel One Touch Idol Alpha jako by však tohle všechno ignoroval. Od začátku vznikal jako extrémně módní zboží. Designéři Alcatelu se opravdu vyznamenali a stvořili jeden z vzhledově nejpovedenějších telefonů na současném trhu. V době, kdy společnost svůj trumf poprvé ukazovala loni v září na veletrhu IFA v Berlíně, to navíc nebyl vůbec špatně vybavený telefon. Za půl roku ovšem technika hodně pokročila a Alpha má teď v podstatě jen průměrnou výbavu.

Prémiová cenovka telefonu však reflektuje jeho design. Jasně, 9 000 korun vypadá ve srovnání se sumami, které chtějí za své špičkové modely Samsung, HTC nebo Sony, jako nic. Jenže za telefon se čtyřjádrem MediaTek a HD displejem je to hodně peněz, stejnou výbavu dostanete jinde i za polovinu. Jenže u Idol Alpha není výbava tím nejdůležitějším faktorem, stylu je tu podřízeno téměř vše. A také proto si telefon získal naše sympatie, vyloženě designových kousků dnes vzniká málo a ve střední třídě je výběr ještě menší než mezi topmodely.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

zdařilý displej

jednoduché ovládání

svižný systém Proč nekoupit? vyšší cena

podprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 9 000 Kč

Navíc v praxi prostě Idol Alpha funguje spolehlivě a bez zádrhelů, což je mnohdy důležitější než bohatý seznam technických vymožeností. Je to prostě takový obyčejný smartphone s neobyčejným designem a Alcatel si za to zaslouží pochvalu.

Vzhled a konstrukce: hrátky se světlem

Design je jednoznačnou předností telefonu. Ukazuje to už samotné balení. Namísto stále oblíbenějších co nejmenších recyklovaných krabiček se totiž tenhle kousek dodává v elegantní plechovce, která se rozhodně o minimalizaci rozměrů nesnaží. Na pultech obchodů se už samotné balení může velmi dobře vyjímat.

Ovšem stylovou plechovku s sebou asi nikam nosit nebudete. Hlavní je tedy design telefonu, u kterého jsou klíčové dva prvky. Prvním je kovový pásek, který dokola obepíná tenké tělo, tím druhým pak dvojice průhledných polykarbonátových částí nad a pod displejem. Telefon je díky tomu krásně symetrický, nebýt sluchátka a čočky fotoaparátu nad displejem, snadno bychom si spletli správnou orientaci telefonu. Překvapivě se nám však nestávalo, že bychom chtěli telefon používat vzhůru nohama.

Boky telefonu jsou rovné, nahoře a dole se pak začínají zužovat a přechází do spodní a horní hrany velkým zaoblením, tyto plochy se pak zaoblení drží prakticky po celé šířce telefonu. S tímto zaoblením ostře kontrastuje zkosení, které kovový pásek v horní a spodní části nabírá. Jak jsme již psali v prvních dojmech z modelu (více zde), princip průhledného kousku těla použil už dříve Sony Ericsson, ovšem Alcatel jej poprvé využil symetricky na obou koncích telefonu. Přístroj vlastně působí, jako by nahoře a dole pod displejem měl obří ucho.

V podstatě by tomu tak mohlo být, průhledná výplň tu však slouží k tomu, aby lépe rozptylovala světlo. Směrem do boků výplň zůstává, ovšem přechází do černé barvy, takže do boků neproniká světlo tolik, jako u prvních prototypů, které jsme viděli. I tak je výsledný efekt moc povedený.

Dole slouží k podsvícení ikon senzorových kláves, nahoře pak k upozorňování na události. Málokdy se tak povede docílit toho, že by byla rozsvícena jak horní tak dolní část najednou. To je trochu škoda, telefon v takovém případě vypadá, jako by se vznášel na polštáři světla. Alcatel se mohl zamyslet nad tím, že by dal nad světelnými hrátkami uživateli více kontroly. Takto to trochu působí, že výrobce vymyslel efektní záležitost, ale pak se možná zalekl vyšší spotřeby energie, kterou by stále rozsvícené diody (mimochodem výhradně bílé) znamenaly.

Kvůli neobvyklému efektnímu řešení je Idol Alpha možná trochu vyšší, než by bylo nutné, plast nad a pod displejem mezi kovovým rámečkem tu je ve skutečnosti zbytečný a telefon mohl být téměř o centimetr kratší. Jenže právě díky skvělému vizuálnímu efektu toto stylovému alcatelu snadno odpustíte. Navíc ostatní rozměry jsou velmi příjemné, telefon je hodně tenký, a tak padne do ruky moc příjemně. Konkrétní míry jsou 138 x 66,6 x 7,5 mm, hmotnost je překvapivě nízkých 117,4 gramu. Idol Alpha se tak velmi dobře nosí v jakékoli kapse.

Zpracování telefonu je precizní, ovšem je trochu škoda, že zadní plocha přístroje je kompletně z plastu. Prestiž tohoto kousku by výrazně zvýšil kov. Navíc v námi testované zlaté variantě dává plast až příliš najevo, že je obyčejným plastem. Naopak v šedé verzi, kterou jsme měli možnost zkoumat, je výsledný efekt o hodně lepší. Zlatá barva, respektive barva champagne, jak ji u Alcatelu nazývají, však bude tou hlavní, kterou bude výrobce propagovat. Konzervativnější šedé provedení je tu spíše do počtu. I to dokazuje výjimečnost modelu a jeho zacílení.

Displej a ovládání: bez zbytečností

Už jednou jsme v této recenzi zmiňovali, že Alcatel One Touch Idol Alpha je z uživatelského hlediska takový obyčejný smartphone. A opět to zopakujeme. Telefon se totiž nesnaží uživatele ohromit plejádou sporadicky fungujících chytrých funkcí, hlavní důraz je tu kladen na jednoduchost a čistotu uživatelského prostředí. Po testování záplavy telefonů, které se samy snaží docílit toho či onoho na základě sledování všeho možného plejádou senzorů, byl zážitek z testování smartphonu, který neustále nedává najevo, že je chytřejší než vy, opravdu příjemný.

Operačním systémem je tu trochu starší Android 4.2.2 Jelly Bean. Tady by se mohl Alcatel přeci jenom polepšit, na druhou stranu pro běžného uživatele nebude verze systému hrát zásadní roli. Výrobce tradičně připravuje své vlastní uživatelské prostředí, které se od standardní verze Androidu liší nejen grafikou, ale také flexibilitou. Prostředí alcatelů totiž patří tradičně k funkčně velmi bohatým uživatelským rozhraním.

Alcatel tu přitom nepředělává grafiku ani princip fungování Androidu nijak zásadně, jen vše hezky upravil k obrazu svému. Widgety na jednotlivých stránkách úvodní obrazovky tak například mohou zasahovat až pod její okraj a uživatel tak může na této stránce listovat i nahoru a dolů. To je praktické u velkých widgetů, které předají nosnou informaci třeba v horním řádku a ke zbytku si uživatel doskroluje, pokud jej tato informace zaujme - nemusí se tak plýtvat místem. Efektní je to i u widgetu fotogalerie.

Alcatel navíc zcela nepokrytě kombinuje oba způsoby fungování základních ploch u Androidu - zachovává sice menu s aplikacemi, ale od počátku se snaží telefon vše nejdůležitější soustředit i na plochu home obrazovky, kde jsou aplikace roztříděné do praktických složek. Uživatel si tak může jednoduše vybrat, který způsob fungování mu více vyhovuje - zda hledání aplikací v menu nebo plnější domovské obrazovky.

Po testování řady moderních smartphonů jsme si museli trochu zvykat na rozložení senzorových kláves pod displejem. Vlevo se tu totiž nachází tlačítko zpět, uprostřed je home klávesa a vpravo tlačítko menu. Místo něj mají novější telefony většinou klávesu pro vyvolání multi-taskingu. Jde však jenom o zvyk, multitasking lze vyvolat delším podržením této klávesy. Často u telefonů nadáváme, že nepodsvícená senzorová tlačítka pod displejem špatně hledáme, u Idol Alpha to ovšem díky vygravírování symbolů tlačítek do průhledného proužku pod displejem problém nebyl.

Samotný zobrazovací panel na dnešní poměry nenadchne, ale rozhodně také neurazí. Jde o 4,7palcový IPS panel s rozlišením HD, tedy 720 x 1 280 pixelů. Barvy jsou tu možná trochu živější, než by bylo ideální, ale jinak jsou kvality displeje opravdu vysoké. Na špičku samozřejmě dnes panel nepatří, ale prakticky není důvod, proč jej kritizovat.

Stejné to je v případě hardwaru. Čtyřjádro MediaTek s taktem jader 1,2 GHz a grafika PowerVR SGX544 výkonem nenadchnou, jenže v praxi telefon i díky 1 GB RAM funguje zcela plynule a velmi svižně, bez jakýchkoli zádrhelů.

Baterie: tenké tělo nežádá kompromisy

Jen 7,5 mm tenké tělo One Touch Idol Alpha může vyvolávat dojmy, že výdrž telefonu na nabití baterie nebude kdovíjak valná. Jenže opět tu telefon nedává pro výraznější kritiku prostor, i velmi perný den používání na jedno nabití zvládne bez problémů a dva dny fungování nejsou ničím výjimečným. Dostat se na delší dobu výdrže už by vyžadovalo třeba nějaké speciální úsporné režimy, které však Alcatel nemá. V takovém případě totiž narážíme na limit kapacity baterie, která činí jen průměrných 2 000 mAh.

Funkce: jeden z mála svého rodu

Velká část telefonů Alcatel se chlubí tím, že podporuje dvojici SIM. Jenže u Idol Alpha tomu tak není. Designu se podřídilo vše, a tak se do těla telefonu skrze obligátní šuplíček na boku vejde jen jedna karta operátora. A to v dnes obvyklém formátu microSIM. Funkce pro telefonování i zprávy jsou zcela standardní, klávesnice pro psaní zpráv je pohodlná a nepostrádá patřičná interpunkční znaménka, přitom dokonce zachovává doslova obří mezerník. Psát na ní lze i tahy a SMS to přitom nezkracuje. Alcatel je jeden z mála výrobců, který si tohle uvědomuje.

Co se hardwarové výbavy týče, není Idol Alpha žádným přeborníkem. NFC nebo podporu LTE tu nehledejte, je to opravdu klasický smartphone střední třídy. Nic podstatného však nechybí. Trochu omezující je kapacita paměti. Telefon má jen 16 GB vnitřní paměti, pro uživatele je tu k dispozici necelých 13 GB a toť vše. Paměťové karty telefon totiž nepodporuje a ani není možné si připlatit za variantu s větší porcí místa pro data.

Co se softwarové výbavy týče, Alcatel tu opět nevymýšlí převratné novinky. Na druhou stranu předinstalovaná sada aplikací je poměrně široká. Krom klasického kalendáře nebo aplikace pro poznámky tu najdeme i správce souborů, kancelářskou sadu OfficeSuite, poznámkovník Evernote, zálohovací funkci, diktafon, svítilnu, převodník měn, kompas nebo čtečku čárových kódů. Nic z toho nejsou žádné prémiové aplikace, u kterých by výrobce nabízel nějaké bonusy zdarma, na druhou stranu většina programů je vcelku dobře použitelná. Pro někoho však může jít o neužitečné aplikace. Některé se dají odinstalovat, jiné však ne.

Zábava: megapixely nejsou vše

Krom řady programů předinstaloval Alcatel do svého stylového smartphonu i trojici her z dílen GameLoft. Ani jeden z titulů však není ničím zásadním, po čem by uživatelé toužili. Ve dvou případech (Little big city a Wonder Zoo) jde o freemium budovatelské hry, karetní Uno & Friends je pouze demoverze s deseti hrami zdarma.

Zvláštností telefonu je absence 3,5mm sluchátkového jack konektoru, které dnes mají prakticky všechny mobily. Na tělo Idolu Alpha se však nevešel. Sluchátka je tak nutné připojovat do microUSB konektoru přes redukci, kterou výrobce dodává v balení s telefonem. Kdo by však chtěl telefon nabíjet a zároveň poslouchat hudbu, má smůlu.

Body k dobru bohužel přístroj nezíská ani za fotoaparát. Třináct megapixelů a klasická sada autofokusu a diodového blesku sice dávají slušné naděje, jenže v praxi foťák příliš nenadchne. Snímky za silnějšího světla mají tendence k přepalům, jakmile světla trochu ubude, nastupuje velká spousta šumu. Za dobrého světla pomůže kvalitě snímků funkce HDR, jenže pak trvá ukládání snímku dlouho. V tomto ohledu je Idol Alpha ze starší školy. V horších podmínkách, kdy si telefon pomáhá diodou, pak přicházejí problémy s ostřením.

Ostatně i ovládání foťáku je docela základní, uživatel si může zvolit z režimů HDR, panorama, noc a sport. V rozšířeném nastavení se dá ovlivnit citlivost ISO a kompenzace expozice, ale pro pohotové a rychlé focení jsou tyto parametry příliš skryty. Výsledné obrázky, obzvláště ty pořízené s HDR (u testovacích snímků výše jde o první dva snímky), většinou úplně neurazí, pro sdílení na sociálních sítích kvalita stačí. Avšak pokud hledáte opravdu dobrý fotomobil, v Idolu Alpha jej nenajdete.

Shrnutí: čistá elegance

Alcatel One Touch Idol Alpha je opravdu stylový telefon, jehož výbava sice neohromuje, ale v praxi ve většině případů bohatě stačí. Design je jeho hlavní předností, podobně stylových kousků je na trhu málo. Idol Alpha také nemá žádné opravdu zásadní nevýhody, jen porce vnitřní paměti je poměrně omezená a nedá se rozšířit, takže je potřeba na to pamatovat.

Přímých konkurentů bude mít tento model jen málo. Ale i tak můžeme prohlásit, že jeho cena je přeci jenom trochu nadsazená. Idol Alpha je soupeřem třeba pro rok starý Huawei Ascend P6. Zatímco Alcatel si za svou novinku žádá 9 000 korun, v podstatě výprodejový Huawei s prakticky shodnou výbavou je k dispozici už za 7 000 korun. O tisícovku dráž než Idol Alpha pak můžete pořídit nový stylový Huawei Ascend P7 s mnohem lepší výbavou (Full HD displej, LTE a NFC, slot na karty).

U ostatních výrobců v podobné kategorii takto stylové přístroje asi nenajdeme. Výbavou však One Touch Idol Alpha odpovídá třeba vynikající Motorole Moto G, která je k dispozici za zhruba 5 400 korun ve verzi s 16 GB pamětí. A v dané cenové kategorii můžeme zůstat - skvělé Xiaomi Redmi stojí 5 500 korun a podporuje dvojici SIM i paměťové karty, podobnou cenovku má také Sencor Element P500.

Stejně vybavené kousky zavedených značek stojí o něco více, stále jsou však většinou levnější než tento alcatel. Třeba již dva roky starý Samsung Galaxy SIII stojí 8 000 korun, Sony Xperia M2 s horším rozlišením displeje je k mání za 7 490 korun. A třeba HTC One mini s kovovým tělem a menším displejem stojí zhruba 8 000 korun.