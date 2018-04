Levný obojživelník a levnější manekýn: Alcatel Pop Star a Go Play

V dané cenové kategorii (Alcatel Pop Star stojí necelé tři tisíce korun, Go Play je o zhruba osm set korun dražší) se nedá počítat s přebornickými výkony: telefonům byla shodně přidělena operační paměť o velikosti 1 GB a vnitřní paměť s kapacitou 8 GB (po prvním spuštění je uživatelům k dispozici cca

4,5 GB). Vnitřní paměť lze rozšířit o microSD kartu do velikosti 32 GB.

Ani v dalších parametrech se přístroje moc neliší. Ať si vybereme kterýkoliv, je možné naladit na něm stanice FM rádií. Displeje s úhlopříčkou pět palců mají shodně HD rozlišení (720 × 1 280 pixelů) a je na ně dobře vidět i za plného slunce. Shodné parametry mají u obou modelů například i oba fotoaparáty.

Obdobný je i výkon. Základní funkce zvládají na jedničku, na prohlížení internetu také stačí, ale náročnější akce už nestíhají. Nezřídka se stává, že pokud je spuštěno více aplikací zároveň, začne je systém sám přerušovat a uživatel je „vykopnut“ na domovskou obrazovku.

Výrobce zatížil zařízení relativně velkým množstvím balastu v podobě aplikací, jež se nám většinou jevily jako zcela zbytečné. Naštěstí lze většinu z nich bez obtíží odinstalovat.

V čem se liší?

Mezi oběma telefony najdeme i velké množství rozdílů. Jedním z nich je verze operačního systému Android. I když je to nelogické, dražší Go Play pracuje se starší verzí 5.0, zatímco Pop Star si polepšil na 5.1. Obrovský rozdíl to není, ale přesto je patrný. Uživatelské prostředí se mírně odlišuje.

Přes fakt, že jsou oba procesory čtyřjádrové, použil výrobce jiné čipy a jádra taktoval na odlišné frekvence. U Pop Staru nalezneme procesor Mediatek MT6580 s jádry o frekvenci 1,3 GHz. Go Play je pro změnu vybaven procesorem Snapdragon 410 taktovaným na 1,2 GHz.

Rozdílné jsou i kapacity baterií. Go Play dostal do vínku zabudovanou baterii s kapacitou 2 500 mAh, Pop Star si musí vystačit s 2 000mAh baterií, oproti dražšímu příbuznému je však vyměnitelná. Výdrž obou zařízení je pro běžné využití dostatečná a při lehce spořivém provozu udrží baterie telefony při životě i dva dny.

Pro mnohé uživatele má Pop Star výhodu i v možnosti současného využívání dvou SIM (2x micro SIM), na druhou stranu však oproti modelu Go Play pokulhává kompletní absencí pásem LTE.

Mimo podpory některých pásem rychlého internetu (2 100 a 2 600 MHz) má dražší z obou přístrojů navrch i certifikovanou voděodolností (IP67). Tu zajišťují zejména plastové krytky konektorů napájení a sluchátkového jacku, panuje u nich však jistá obava z jejich rychlého opotřebování. Na druhou stranu, Pop Star nabízí velké množství krytů, pomocí nichž je možná upravit vzhled telefonu podle libosti.

Pro koho jsou určeny?

Obě zařízení jsou určena pro nenáročné uživatele, kteří od telefonu požadují hlavně základní funkce, tedy telefonování a posílání textových zpráv. Vzhledem k ceně určitě mohou imponovat chorobným ničitelům telefonů či rodičům, kteří nechtějí dětem pořizovat zbytečně drahý telefon.

Jak si výrobce poradil s designem?

Designem se telefony již na první pohled liší. Pop Star si zachovává decentní vzhled, černý předek je lemován silnými rámečky displeje. Stříbrná tlačítka ovládání hlasitosti a tlačítko zapnutí/vypnutí telefonu jsou umístěna na rozdílných stranách. Ovládací tlačítka jsou řešena senzoricky s výjimkou středového, které je hardwarové. Konektor pro napájení se nachází na spodní boční hraně telefonu, sluchátkový jack pak na horní.

Záda telefonu jsou chráněna vyměnitelným krytem. V základním balení jsou na výběr tři, další se dají dokoupit za pár set korun. Čočka hlavní kamery se nachází na středové ose zad podobně jako její LED přisvětlení nebo reproduktory.

Go Play má vzhled o poznání hravější. Je dodáván v několika barevných variantách. Displej je lemován opět výraznými rámečky, ale tlačítka hlasitosti a napájení se nacházejí na pravém boku telefonu. Ovládací tlačítka pod displejem jsou senzorická. Na levém boku nalezneme slot pro nanoSIM a paměťovou kartu microSD. Vzhledem k unibody konstrukci nemůže být o odnímatelném krytu baterie vůbec řeč. Umístění hlavního fotoaparátu a jeho přisvětlení je totožné jako u Pop Staru, avšak reproduktor je posunut ke straně. Konektor pro dobíjení se nachází na středu spodní boční hrany telefonu a je zakryt plastovou krytkou.

Jak fotí?

Fotoaparáty obou telefonů jsou porovnatelné. Hlavní kamery mají shodné rozlišení 8 MPix. Při dobrých světelných podmínkách fotí překvapivě dobře. Snímky obsahují velké množství detailů, jsou ostré a jejich barvy věrné. Za šera nebo v noci fotky obsahují šum a oproti jiným přístrojům jsou tmavší.

I přední kamery obou modelů mají identické rozlišení 5 MPix. Fotky sice mají věrné barvy a relativně velké množství detailů, ale jsou optikou zkreslovány. Obrázky pořízené za tmy pak hodně šumí a detaily bychom u nich hledali marně.

Stojí Alcately Go Play a Pop Star za to?

Oba hodnocené kusy jsou svým způsobem zvláštní. Avšak vzhledem k ceně nelze očekávat špičkové výkony. Potenciál přesto mají, zejména pro notorické ničitele telefonů nebo nenáročné uživatele, kteří pouze volají, textují, případně prohlížejí internet.

Mezi širokou konkurencí bychom jako potenciální náhradníky vybrali ASUS ZenFone 2 ZE500CL (cena zhruba čtyři tisíce korun), který má na rozdíl od alcatelů plnou podporu LTE. Navíc disponuje i 2 GB operační paměti a větší kapacitou vnitřního úložiště (16 GB). Mezi dual SIM telefony může posloužit například Huawei Y6 (cena cca 3 600 tisíce korun), který má 2 GB operační paměti a podporu některých pásem rychlého internetu.