Recenze Aceru s10 - Trea mají flash! - a další aktuality

Komunikátory Treo mají flash ROM!

Přestože to Handspring nikde neuváděl, mají prý překvapivě (podle TreoCentral) všechny komunikátory značky Treo 4MB ROM paměti typu flash. To znamená nejen možnost upgrade operačního systému, ale i další paměť pro uživatele. Firma Broyder Technologies prý již brzy vydá Treo verze svých programů JackSprat a JackFlash!

Dosavadní Visory pamětí typu flash vybavovány nebyly, a to z cenových důvodů. Firma byla za tento fakt často kritizována...

Recenzi handheldu Acer s10

...přinesl včerejší PalmInfocenter. V celkovém hodnocení dopadl velice dobře: recenzent si pochvaloval dobrou kvalitu zvuku, dobré podsvětlení a kryt displeje, přiložený software a možnosti nabíjení. Nelíbily se mu nedostupnost v USA, nedostatečná kompaktnost a určitá neohrabanost funkce Entry option...

Posviťte si na displej

Myšlenka světelného stylusu není nová, ale firma Belkin ji nyní dotáhla až do fáze prodeje - ten začne v USA už příští týden! Měla by pomoci uživatelům šetřit baterie (budou prý potřebovat menší podsvícení), uvítat by ji mohli majitelé nepodsvícených Graffiti plošek.

Stylus by měl stát $ 9,99 a k dispozici bude ve velikosti pro Palmy V, m130, m500, m515, i705, Visory, Sony Clié řady N a PEG S360, Samsung 1300 a Toshiba e570.

iPAQ - oficiální PDA Olympiády 2012?

Trošku předčasná se může jevit zprávička z amerického Olympijského výboru, který začal připravovat Olympijské hry v Houstonu v roce 2012. V plánu je vydat každému účastníkovi olympiády (sportovci, trenéři, sponzoři apod.) handheld a do něj posílat v reálném čase výsledky, rozvrhy soutěží nebo dopravní informace.

Z handheldů by měl být přístup i do internetu a do informací o Houstonu - a jeho nabídce trávení volného času! Chystá se prý i GPS jako standard a předpokládá se i zabudovaný telefon. Inu - kdo ví, co bude v roce 2012 a jaké možnosti budou handheldy v té době nabízet, viďte!

Řešení i pro naše piloty?

Záložní výškoměr PCFlightsystems PCEFIS Gyro Module, který si budete moci připojit k iPAQu a využívat jej jako displej, si můžete koupit zde.

Ceny začínají na $ 1,595, ale pro bezpečnost pilota je to investice celkem přijatelná.