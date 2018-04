Cenové hity s tlačítkem na zádech. Test Acer Liquid Z4, Z5 a E3

Acer vstupuje se svými novými smartphony takříkajíc do jámy lvové. Nejlepší z testovaných modelů, Liquid E3 s cenou 5 500 korun, bude o zákazníky soupeřit v překvapivě plné střední třídě, kde budou jeho soupeři telefony značek jako Xiaomi, Lenovo, Sencor nebo třeba skvělá Motorola Moto G. Proti nim to nemá E3 vůbec jednoduché, na druhou stranu zaujme třeba chytrým tlačítkem na zadní straně, docela solidními stereo reproduktory i elegantním designem.

To levnější sourozenci to možná budou mít v konkurenci trochu jednodušší. S cenovkami 3 000 a 3 500 korun totiž míří typy Z4 a Z5 mezi nejlevnější smartphony. Nejsou absolutně nejlevnější, ale levnější konkurenční přístroje už dělají zbytečně mnoho kompromisů a v praxi se šetření nevyplatí. Navíc velkou část atraktivních vlastností, jako je design, stereo reproduktory i tlačítko na zadní straně, přebírají levné kousky od svého většího sourozence. Oproti němu tak mezi levnou konkurencí vyniknou více.

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní design

dobrý poměr výkon/cena

chytré tlačítko na zádech

slušné fotoaparáty

podpora dvou SIM

Proč nekoupit? lesklý displej (E3)

nevýměnná baterie (E3, Z5)

starší Android Kdy? V prodeji Za kolik? 5 500 Kč (Liquid E3), 3 500 Kč (Liquid Z5), 3 000 Kč (Liquid Z4)

Jen pro pořádek stručně zmíníme výbavu modelů. Nejlevnější Z4 má čtyřpalcový WVGA displej, dvoujádrový procesor, pětimegapixelový foťák s diodou a autofocusem a podporu dvou SIM. Větší Z5 má výbavu prakticky shodnou, jen úhlopříčka displeje narostla na 5 palců, což při rozlišení 854 x 480 pixelů znamená hodně podprůměrnou jemnost. Nejdražší Acer Liquid E3 má výbavu mnohem lepší – displej o úhlopříčce 4,7 palce dostal HD rozlišení, hlavní foťák je třináctimegapixelový, ten čelní má dokonce diodu pro hezčí selfie ve špatných podmínkách. Procesor posílil na čtyři jádra. Jenže ne vše je zlato, co se třpytí, některé specifikace v praxi moc nepomohou.

Vzhled a konstrukce: cena není znát

Dva levnější modely aceru jsme testovali v bílém barevném provedení (Z4 se prodává ještě v černé, Z5 v šedé), E3 pak v černém provedení (k dispozici je ještě stříbrná varianta). Překvapivě lépe na nás v praxi působila bílá těla levnějších kousků – na bílé barvě se totiž na rozdíl od černého krytu E3 nezachytávaly otisky prstů. Jenže z dlouhodobého hlediska je lepší volbou tmavé provedení, bílý kryt se snáze zašpiní. A vzhledem k tomu, že výměnný je jen u nejlevnějšího typu Z4, koupě nového není snadným řešením.

Těla všech novinek mají společné designové rysy, nejmenší a nejlevnější kousek je nejzaoblenější a po bocích má stříbrnou lištu, ostatní mají tělo v jednolitějším vzhledu. Z4 je také nejzaoblenější a díky malým rozměrům nejlépe sedí v ruce. S nejdražším modelem nabídky také Z4 sdílí rafinovaně uschované mřížky reproduktorů v mezeře mezi krycím sklem displeje a horním a spodním okrajem telefonu. Z4 má mřížku nenápadně šedou, E3 ji přiznává zářivou červenou barvou, která dodává designu na originalitě. Praktičtější je však řešení velkého typu Z5, který má reproduktory nad a pod displejem v mírném zkosení – tady se totiž nezachytávají nečistoty.

Zatímco u typu Z4 poutá pozornost na bocích jen stříbrný pásek kolem dokola, u dražších modelů tu trochu ruší různé krytky slotů pro SIM a paměťové karty (tyto sloty má Z4 pod snímatelným krytem baterie). Na těle si krom reproduktorů a tlačítka na zadní straně všimneme i dalších podobných designových prvků – čočka fotoaparátu je ve všech případech vystouplá a s orámováním, tlačítko pro regulaci hlasitosti má ve své vrchní části výstupek pro snadnější orientaci poslepu. Ale třeba vypínací tlačítko a jack 3,5 mm si u Z5 prohodily oproti zbylo dvojici pozici – tlačítko je tu vpravo nahoře namísto vlevo.

Zpracování všech tří modelů je obzvlášť s přihlédnutím k ceně výborné. Ani u levnějších kousků řady Z nepůsobí materiály příliš obyčejným dojmem, E3 pak má plastové tělo vylepšené jemným náznakem soft-touch povrchové úpravy.

Displej a ovládání: android s nápady

Nejprve se u testovaných acerů podíváme na samotné uživatelské prostředí, které je u všech shodné. Acer tu zvolil v podstatě čistý Android, na kterém je vidět, že jde o verzi 4.2 a nikoli modernější KitKat. Update na něj by měl alespoň nejdražší E3 dostat, ale trvat to bude nejspíš docela dlouho. Na vině je výrobce čipsetu MediaTek – jeho procesory jednoduše donedávna nejnovější verzi androidu nepodporovaly.

Android 4.2 Jelly Bean tu u všech modelů funguje v rámci možností docela plynule, ale bleskurychlost modelů s mnohem vyšším výkonem očekávat nelze, stejně jako musíme odpustit i občas pomalejší reakce na některé pokyny (třeba stisk zadního tlačítka). To se týká i nejvýkonnějšího E3. Systém působí v podstatě čistým dojmem, Acer si vzal do parády jen některé detaily.

Zcela nepochopitelně třeba odemykací obrazovku, u které bude mnoho uživatelů, v případě, že používají heslo, brečet. Odemčení zaheslovaného telefonu totiž vyžaduje čtyři kroky – probuzení telefonu (vrchním tlačítkem nebo tlačítkem na zádech), odemčením pomocí ikony zámku nebo ikony některé z aplikací, zadáním PIN či hesla a konečně jeho potvrzením. Je to minimálně jeden otravný krok navíc, konkurence dovede tuto záležitost smrsknout i do méně kroků.

Moc nepomáhá ani možnost nastavení probuzení telefonu otočením – jednoduše tato funkce zareaguje spíše v menšině případů. U modelu E3 může pomoci probuzení ťuknutím – je potřeba klepnout do displeje a táhnout prstem vzhůru – jenže to telefon se zámkem opět jen probudí, následuje nutnost opět ručně odemknout displej pomocí ikony a tak dále. Pokud heslo u telefonu nevyužíváte, tyto trable si ušetříte – odemykací obrazovku s ikonami aplikací totiž můžete v nastavení v takovém případě vypnout.

Mnohem chytřejším nápadem je shlukování notifikací ve stavové liště – jednoduše, pokud některá aplikace do lišty posílá upozornění více, ty se spojí pod jednu ikonu a nezabírají tu zbytečně mnoho místa – to potěší především u levnějších modelů s menším rozlišením displeje. Zajímavostí v ovládání je i možnost volby režimu QuickMode pro snadnější ovládání – ten má režim pro děti, seniory, režim s klávesnicí nebo klasický dotykový mód s velkými dlaždicemi v uživatelském prostředí.

Co se běžného ovládání týče, potěší klasické rozložení senzorových tlačítek pod displejem – vlevo je klávesa zpět, uprostřed home a vpravo přepínací klávesa pro multi-tasking. Acer tedy drží standardy a nevymýšlí si vlastní hlouposti.

Co se displejů týče, ani v jednom případě nejsou takové, jako by čísla napovídala. Začněme nejlepším kouskem, který má na 4,7 palcích rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů. To je v dané cenové kategorii stále v podstatě nadprůměr, byť mnozí soupeři jsou na tom stejně. Displej je typu IPS, takže má vcelku věrné barvy. Jenže tady pozitiva končí, velkým průšvihem je krycí sklo displeje, které panel trochu zbytečně utápí, omezuje pozorovací úhly a hlavně je hodně lesklé – to znesnadňuje čitelnost na přímém slunci a displej tak nepůsobí zdaleka tak lákavě, jako třeba u Xiaomi Redmi nebo Motoroly Moto G. Jemností si však samozřejmě se soupeři v ničem nezadá.

Levnější modely se musí spokojit s WVGA – menší Z4 má čtyřpalcovou úhlopříčku a rozlišení 800 x 480 pixelů, což už není mnoho, ale na dané úhlopříčce je rozlišení stále vcelku přijatelné a displej v praxi působí mnohem lepším dojmem, než jsme podle papírových parametrů očekávali. Je to klasický TFT panel, takže obraz při pohledu z boků bledne, ale sklo se neleskne a obraz je dobře vidět.

Stejně z hlediska technologie i pozorovacích úhlů působí i větší model Z5, jenže jeho pětipalcová úhlopříčka v kombinaci s rozlišením 854 x 480 pixelů už znamená opravdu horší jemnost zobrazení. Jenže když přihlédneme k ceně a zacílení telefonu, nezbývá než konstatovat, že méně nároční uživatelé budou i v tomto případě nejspíš spokojeni, pokud nejsou zmlsaní rozlišením, ocení především docela dobré podání barev.

Ještě jsme nezmínili funkce tlačítka na zadní straně telefonu. U všech modelů slouží k probuzení přístroje, poté se dá nastavit jedna rychlá funkce na stisknutí. Delší stisknutí spustí u levnějších modelů fotoaparát, u E3 se dá nastavit libovolná funkce i na tuto akci. Je škoda, že šikovné tlačítko toho umí tak málo, tvůrci aplikace se mohli inspirovat třeba u chytrého tlačítka Pressy, u kterého se dá přiřadit řada funkcí na různé kombinace stisků. Nejlépe se nám tlačítko ovládalo u největšího modelu, kde je hezky po ruce a ukazováček jej trefí téměř bezchybně.

Baterie: drobné zklamání

Přinejmenším nejdražší Acer Liquid E3 není žádným velkým rekordmanem ve výdrži baterie. S kapacitou baterie 2 000 mAh přitom patří k průměru, takže horší výdrž jde spíš na vrub optimalizaci. Ostatně, to se projevuje i tím, že telefon se poměrně dlouho tváří, jako že má energie dostatek. Ukazatel baterie nejprve klesá postupně a pak najednou začne sešup rychlejší. Překvapivě výrazně se telefon také vybíjí přes noc, tady dovedou být konkurenti určitě o hodně úspornější. V praxi tak bude většina uživatelů nabíjet denně, dva dny dosažitelné jsou, ale jen s opravdu mírným využíváním. V nouzi však pomůže energii uspořit úsporný režim, který mají všechny tři modely. U něj lze vypnout nejprve data nebo si v individuálním nastavení zvolit, co konkrétně má fungovat – třeba lze nastavit úroveň jasu, vypnout wi-fi nebo GPS, ale i podsvícení senzorových tlačítek nebo notifikační diodu.

Velký model Z5 má také baterii s kapacitou 2 000 mAh, vzhledem k nižšímu výkonu a rozlišení displeje se nám zdálo, že přeci jenom vydrží podstatně déle než E3. Kdesi mezi oběma kousky se pak nachází nejlevnější typ Z4, jehož akumulátor má kapacitu 1 580 mAh.

Telefonování a zprávy: dvě SIM jsou v módě

Dual-sim telefon zažívají v poslední době nezvyklý boom. Operátoři je sice stále ignorují, ale výrobci přišli na to, že dvousimkové provedení jednoduše na otevřeném trhu osloví větší množství uživatelů, rozdíl ve výrobních nákladech na jednosimkový nebo dvousimkový telefon je dnes už minimální. Všechny tři testované kousky tedy dvě SIM podporují.

U modelů EZ a Z4 může uživatel vložit dvě microSIM, do Z5 pasuje jedna microSIM a jedna klasická mini SIM. Ovládání hovorů je vcelku standardní z čistého androidu – systém dovoluje vybrati si, ze které SIM se mají primárně určité akce provádět, nebo zda se má uživatele systém před každou akcí ptát. Aktivní SIM pro danou akci lze také vždy rychle přepnout stažením horní notifikační lišty. Zajímavostí v ovládání hovorů je okénko, do kterého se může příchozí hovor zobrazit namísto zobrazení přes celou obrazovku.

Co se psaní zpráv týče, nejlevnější typ Z4 si musí vystačit s klasickou systémovou androidí klávesnicí případně s řešením, které si doinstalujete. U obou dražších modelů je již standardně předinstalována klávesnice Swype pro psaní tahy. Co se kvality telefonování týče, ta je u všech modelů vcelku obvyklá, stereo reproduktory překvapivě nijak nepomáhají kdovíjak mohutnému projevu vyzvánění nebo hlasitého odposlechu.

Organizace a data: překvapení nečekejte

3G už je standardem u všech dnešních smartphonů, stejně jako wi-fi, Bluetooth a GPS. Ale o mnoho víc toho od acerů nečekejte – 2G funguje na obou SIM, 3G jen na primární. Vzhledem k ceně telefonů nelze očekávat množství vnitřní paměti – ve všech případech jsou to vcelku základní 4 GB, pro náročnější uživatele bude paměťová karta tedy nezbytností. Acer také nabízí přístup do svého vlastního cloudu.

Další výbava je vcelku základní, je tu třeba záznamník zvuku, čtečka čárových kódů, program pro snadné sdílení wi-fi (s nelogickým názvem „snadné“), svítilna a správce souborů. Dražší E3 má například aplikaci pro připojení bezdrátového vstupního zařízení – třeba klávesnice. Více by se něco takového hodilo u většího Z5.

Zábava: čísla nejsou vše

Acer Liquid E3 se snaží ve své cenové kategorii ohromit svými fotoaparáty. Ten hlavní má rozlišení 13 megapixelů, čelní má 2 megapixely a má i svou vlastní přisvětlovací diodu, což je hodně neobvyklá vlastnost. Ani jeden z foťáků ovšem nepodává takové výkony, jako by se u nich dalo dle výbavy očekávat. Samozřejmě ve špatném světle čelní dioda pro selfie pomůže, jinak ale umí konkurence pořizovat i hezčí snímky.

Fotografie z Aceru Liquid E3

Hlavní třináctimegapixelový fotoaparát je na danou cenovou kategorii nadprůměrný, ale celkově zaostává za tím, co počet megapixelů slibuje. Detaily se trochu slévají, šum s ubývajícím světlem velmi výrazně roste, čip s menším počtem megapixelů na tom tak může být ve výsledku stejně. Jenže v dané cenové kategorii moc dobrých foťáků v telefonech nenajdeme, takže E3 soupeře poráží.

Fotografie z Aceru Liquid Z4

I levnější modely překvapí tím, že jejich fotoaparáty mají slušné pětimegapixelové rozlišení a nechybí u nich automatické ostření ani přisvětlovací dioda. Ani jedno není v dané cenové kategorii zcela samozřejmé. Výsledné obrázky samozřejmě opět neohromí, ale na danou cenu jsou až překvapivě dobré. Opět platí, že za dobrého světla jsou snímky solidní, s ubývajícím světlem pak kvalita opět rychle klesá.

Fotografie z Aceru Liquid Z5

Příjemnou vychytávkou v ovládání fotoaparátu je možnost ručního výběru nejen místa ostření, ale i místa, podle kterého určí automatika parametry expozice - ostřící a měřící bod lze prstem po obrazovce libovolně nezávisle posouvat. V hodně kontrastních podmínkách to pomůže vytvořit snímek s ideálním prosvětlením. Telefony mají i funkci HDR, ale ta je velmi pomalá a výsledky bývají dost nepřirozené.

Acer se na těle svých smartphonů chlubí ikonou vyjadřující podporu DTS zvuku – jenže v praxi jde jen o ekvalizér, který kvalitu zvuku moc nevylepší. Telefony mají FM rádio.

Shrnutí: zajímavé volby

Smartphony Acer jsou dalším novým přírůstkem na našem trhu a jistě stojí za pozornost. V konkurenci telefonů jako je Motorola Moto G, Xiaomi Red Rice (a vylepšeného Redmi 1s), Lenovo Vibe, Sencor Element P500, Alcatel Idol 2 nebo třeba Nokie Lumia 625 může nejlepší z testovaných kousků, Liquid E3, trochu zapadnout. Ale má své kvality, většinu soupeřů předčí fotoaparátem, zaujme tlačítkem na zádech a potěší zpracováním. To vše za zhruba 5 500 korun.

Levný model Z4 má soupeřů také dost, ale vyniká mezi nimi více. Značkové smartphony jako Sony Xperia E1 jsou dražší a opět nemají třeba takový fotoaparát, Nokia X zaostává výbavou téměř v každém směru a navíc je oproti aceru neskutečně pomalá. Lákavým soupeřem je Nokia Lumia 520, ta ale nemá podporu dvou SIM. V záplavě alcatelů v dané cenové kategorii se téměř nedá vyznat, ale levný Pop C5, výprodejový One Touch Star nebo Idol mini určitě nejsou špatnou volbou.

Velký typ Z5 má konkurentů nejméně. Podobně levných telefonů s takto velkým displejem je totiž na trhu opravdu málo. Snad jedinými přímými konkurenty jsou mu Alcatel One Touch Pop C7 a Nokia XL – obojí s pětipalcovým WVGA displejem. Oba soupeři jsou však dražší, Alcatel jen o nějakou tu stokorunu, Nokia o dost – stojí 4 290 korun.