RealPlayer pro Pocket PC

Vlastníte-li Pocket PC a často se s ním připojujete na internet, máte nyní po Microsoft Media Playeru další možnost, jak sledovat streamingové video, případně poslouchat zvukové záznamy. Firma RealNetworks totiž před nedávnem oznámila dostupnost RealPlayeru ve verzi pro PocketPC. RealPlayer je defacto nejstarším streamingovým přehrávačem na trhu (jeho historie sahá až do roku 1995) a stejně jako jeho verze pro další operační systémy, je i verze samotného přehrávače pro Pocket PC zdarma. RealPlayer se samozřejmě už hezkých pár týdnů jmenuje RealOne Player, to ale nic nemění na faktu, že streamingové video ve formátech RealVideo a audio ve formátu RealAudio si nyní můžete prohlížet či přehrávat i na Pocket PC.



Firma RealNetworks uzavřela dohodu s firmou Compaq, takže RealOne Player bude standardně dodáván s každým prodávaným iPAQ Pocket PC, což se zřejmě nebude příliš líbit Microsoftu, ale tomu to může být prakticky jedno, ostatně MS Media Player pro Pocket PC je už k dispozici dávno a samozřejmě je rovněž zdarma. Firma RealNetworks počítá s rozšířením streamingového videa zejména u mobilních/bezdrátových sítí "dvouapůlté" a samozřejmě hlavně sítí třetí generace, které umožňují vysokorychlostní přenosy dat, tedy zejména videa v dostatečné kvalitě. RealOne Player by měl být brzy k dispozici i pro další platformu EPOC/Symbian, konkrétně pro komunikátory NOKIA 9210/9290, ohlášeny jsou i verze pro HP Digital Entertainment Center, Sony Playstation 2, Moxi Media Center, Nokia Media Terminal a TiVO Series 2 DVR.