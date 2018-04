Reálné internetové alternativy III. - packet radio

Po dvou dílech povídání o internetových alternativých jsem dostal několik emailů, jestli si opravdu myslím, že sumy v řádu tisíců korun za měsíc jsou pro obyčejného smrtelníka platitelné. Do peněženek vám pravda nevidím, ale jedno vím jistě - co se ceny provozu týká, je Packet Radio bezkonkureční. Jeho cenová výhoda má ale četná ale - jen díky tomu také SPT Telecom nemá o pár desítek tisíc zákazníků méně.

Ale popořádku - co je to Packet Radio? Packet Radio je vlastně obdoba radiové sítě - jenže zatímco radiová síť je vystavěna na striktně profesionálním řešení, packet radio v sobě nezapře prvky svépomoci. Je sice vystavěno kolem běžně používaného modifikovaného protokolu X.25 - tedy na AX.25, ale pro radiový přenos se zde používají obecně dostupné rádiové prvky.

V praxi "obecně dostupný radiový prvek" představuje jakoukoliv radiostanici, kterou seženete za minimální cenu v minimálně dvou kusech. Již tato slova jasně značí, že nejde o profesionální řešení vhodné pro připojení firemní sítě - může ale jít o zajímavou alternativu pro technicky zdatnější čtenáře ku domácímu použití.

Přiznám se, že moje aktivní zkušenosti s packet radiem jsou staré dva roky (s nástupem GSM/Mobil serveru pro mne amatérské rádio jaksi padlo) - takže jsem znalosti poslední týden updatoval od stále aktivních přátel. Nicméně princip zůstal stále stejný.

Nevýhodou packet radia je to, že ve většině případů je provozováno na analogových simplexních radiostanicích. Simplexní provoz znamená, že vysílající stanice musí v okamžiku, kdy očekává odezvu od stanice přijímající, uvolnit kanál, o který se vysílání obou stanic dělí, aby si poslechla odezvu. Na pásmu CB 27MHz komunikace packet radiem nezřídka vypadá takto:

1. stanice: bzzzbzzz

2. stanice: nerozumím, opakuj

1. stanice: nerozumím, opakuj

2. stanice: nerozumím, opakuj

1. stanice: bzzzbzzz

2. stanice: přijato!

Omezená šířka kanálu a simplexní provoz značně snižují potenciální rychlost. Také to, že většinou se pro přenos používá volné pásmo - tedy pásmo značně zarušené - znamená další zpomalení. Teoretická rychlost na nejlacinějším a volném pásmu CB 27MHz byla 1200 Bps. Praktická v Praze představuje cca 30 Bps (!), v městech s nižší penetrací CB je to samozřejmě lepší, ale ani rychlost 1200 Bps nepředstavuje žádnou výhru. Je samozřejmě možný posun mimo povolená pásma - pod a nad vymezenou frekvenci, ale ČTÚ to nerado vidí, neb je to zakázáno. Nicméně i takové staničky jsou v prodeji nebo je lze upravit.

Lépe jsou na tom amatérská pásma 70 cm, tedy frekvence podobná NMT telefonům - 430 MHz (jen o 20 MHz níže, než NMT). Zde ovšem je vhodné mít koncesi a trochu zmapovaný terén, nebo se vám snadno stane, že vám par radioamatérů přijde strhnout anténu, kterou jim rušíte kanál. Teoretická rychlost je 9600 Bps. Další oblíbená pásma jsou 23 cm, tam lze údajně používat i rychlosti 38400 Bps. V Praze za mých časů docela frčel 4m - 80 MHz pásmo, neboť tehdy se vyprodávali po pětistovce vojenské staničky a na pásmu byl klid. Jak je to dnes, nevím. V každém případě doporučuji pobavit se s aktivními radioamatéry a velmi doporučuji udělat si radioamatérské zkoušky.

Otázka zní, jaké jsou náklady. Potřebujete radiostaničku, její výběr a cena je na vás. Pokud budete mít štěstí, podaří se vám ji koupit ve výprodeji za pár stovek - nebude to designový majstrštyk, ale poběží. Ve většině případů ale mimo licencovaná volná pásma, což je problém.

Packet modem - pokud si jej uděláte sami, vyjde vás na tisícovku, koupit si jej můžete i hotový - ideálně na amatérských burzách, podle inzerátu v Amatérském rádiu nebo i po internetu. Ceny se pohybují okolo 2000-10 000 Kč, jak co a jak od koho.

Software je většinou zdarma ku stažení, nebo je dodáván s packet modemem.

Problém je ale v tom, kdo vám bude dělat providera. Mnoho nadšenců provozuje nody - uzly pro packet radia, kam se dá si zavolat. Pokud máte štěstí, jsou někde připíchlé na internet a lze přes ně posílat emaily a pokud jste otrlí, pak i surfovat. Nody jsou zapojeny do sítí - například FlexNet. Patrně nejlépe uděláte, když si nód uděláte sami pro sebe, nebo s pár přáteli.

Packet rádio představuje cenově velmi přijatelnou alternativu. Jeho záporem je, že rychlost nenabízí přehnaně vysokou a pro jeho konstrukci i provozování jsou nutné poměrně značné odborné znalosti či dobří a problémů znalí přátelé. V praktickém smyslu se hodí spíše pro stahování pošty, pro surfování to rozhodně není. Jeho cena je tedy vykoupena nepohodlím - a to ne mnoho z nás je ochotno podstoupit.

Poznámka na závěr: provoz na radiovém pásmu je ve většině případů koncesován, je tedy třeba si u ČTÚ udělat zkoušky a vyřídit koncesi. Není to drahé ani složité, je to předepsáno zákonem. Povolovací podmínky pro amatérské vysílací rádiové stanice, vydané jako Příloha k opatření č.173/1992 Věstníku spojů,2. dovolují jen tento telekomunikační styk: "Držitelé povolení a operátoři stanic právnických osob mohou navazovat spojení s jinými amatérskými stanicemi nebo stanicemi, které mají styk s amatérskými stanicemi povolen.",3. stanoví: "Amatérských stanic je dovoleno používat jen k vy-sílání zpráv, které se vzhledem k jejich významu zpravidla nedopravují po jednotné tele-komunikační síti a týkají se radio-amatér-ské činnosti a radioamatérů.",4. zakazují: "zprávy a pořady mající povahu reklamního nebo rozhlasového vysílání, ... zprávy a sdělení pro třetí osoby nesouvisející s radioamatérskou činností, ... bez uvedení volací značky.".

Obávám se ovšem, že tento legislativní přístup ČTÚ je z dlouhodobého hlediska neudržitelný - uživatelé budou stále častěji vyžadovat možnost přístupu k internetu a sítím obecně přes radiové rozhraní a ČTÚ, ať se mu to líbí nebo nelíbí, jednou bude muset vyhradit obecně použitelné pásmo pro internetová rádia.

Přístup k internetu má svoji cenu. Pokud chcete surfovat za velmi laciný peníz, obětujete konstrukci a nasazení packet radia patrně více času, než kolik byste za stejnou dobu vydělali jinou odborně stejně namáhavou činností.

