Reálné internetové alternativy II. - Radiové sítě

Každá z internetových alternativ má drobnou nevýhodu: nejsou dostupné vždy a natož všude. Většina z nich je omezena na pilotní projekty, na určité lokality a službou obecné dostupnosti zůstává dial-up SPT Telecom. Je ovšem třeba si uvědomit, že investoři rádi vidí zájem - a tam kde jej vidí, jsou ochotni nalévat penízky. S nárůstem zájmu veřejnosti o alternativní přístupy se tyto alternativy mohou stávat samozřejmostí.

Minule jsme se dívali na kabelové modemy - dnes se podíváme na radiové sítě. Radiové sítě mají jednu nevýhodu - povětšinou bývají vytvořeny výhradně pro účel, jenž naplňují. Oproti tomu rozvody kabelové televize jsou určeny především pro rozvod kabelové televize a internet jimi proudí jaksi navíc. Tomu také může odpovídat cena - není potřeba pouze z internetového provozu hradit drahou infrastrukturu.

Radiová síť bývá většinou postavena výhradně pro přenosy dat - vzhledem k nejasnému konci monopolu SPT Telecom lze jen těžko počítat s tím, že by ji někdo mohl amortizovat i z hovorů telefonních. Nicméně radiové sítě lze dostat i tam, kde byste pro kabelovou televizi teprve kopat rozvody - a to je plus, které se počítá.

Radiové sítě, o kterých bude řeč, jsou postaveny na technologii izraelské firmy BreezNet, což je radiová LAN síť v pásmu 2,4GHz. To také jasně určuje nutnost přímé viditelnosti, signály na této frekvenci se neodrážejí. Na druhou stranu antény mohou být poměrně malé - pokud je zde přímá viditelnost.

Při hledání firem zabývajících se radiovými sítěmi jsem vycházel z presentací na Invexu a zejména z prohledání Seznamu a Atlasu. Příliš velká nabídka tu není. Hodně firem nabízí výstavbu klientských sítí, ale aby někdo nabízel pronájem kapacity sítě, takových tu mnoho není. V podstatě znám tři firmy - InWay a jeho řešení City.Way a SnisNET a jeho síť Eridan. Třetí do spolku je CesNet, jeho ceny jsou ovšem tradičně výše - viz dále.

Obě firmy svoji technologii založily na BreezNetu, tzn. pokrytí území vychází z předpokladu přímé viditelnosti. Pozor - přímá viditelnost není to, že mezi vámi a vysílačem stojí dům: 2,4 GHz signál neprojde... To znamená, že i když jste v pokryté oblasti, je vyžadována případ od případu konzultace s techniky a následuje buďto montáž maličké anténky, nebo větší antény (cca. 50 cm) na střechu.

InWay - City.Way

InWay je internetový provider - jeho zájem nedělit se s Telecomem o cenu za připojení je logický. Výhodou je solidní zahraniční konektivita. Jeho radiová síť se jmenuje City.Way a nabízí sdílenou konektivitu 1,6 Mbps s minimální zaručenou propustností 128 Kbps - pokud je najednom radiovém zdroji méně lidí, máte pro sebe širší pásmo. Nepříjemná je relativně vysoký nevratný instalační poplatek - 15 000 Kč. Druhou nepříjemností je omezení přenesených dat - viz. ceník.

ceník InWay Instalační poplatek Měsíční poplatek Přípojka 15 000 2 500 Cache 1 500 (do 500 MB) 990 Economy 3 000 (do 1024 MB) 4 990 Standard 3 000 25 900

City.Way - cena se skládá z ceny přípojky o průměrné rychlosti 128 Kb/s a některé varianty připojení k Internetu.

Economy - cena zahrnuje plný přístup a přenesení 1 024 MB dat/měsíc. Za každých dalších započatých 1 024 MB je 4 000 Kč.

Cache - připojení přes cache a přenesení 500 MB dat/měsíc. Za každých dalších započatých 1 024 MB dat je 2 000 Kč.

Standard - cena zahrnuje plný přístup bez omezení množství přenesených dat.

K pokrytí lokalit - zatím pouze Praha a to v těchto lokalitách: Staré Město, Nové Město, Josefov, Letná, Vinohrady, Dejvice, Bubeneč, Střešovice, Vokovice, Veleslavín, Červený vrch, Břevnov, Smíchov, Žižkov, Strašnice, Malešice, Vršovice, Strašnice, Holešovice

InWay slibuje mít do března kompletně pokrytou Prahu.

SnisNET - Eridan

Eridan je síť společnosti SnisNET - ta postupným nárůstem síť pokrývá území Ostravy, Opavy, Frýdku - Místku, Havířova a Hlučína - na severní Moravě, plus Brno. Hlavní město si společnost nechala na konec roku a podle posledních informací by měl Eridan mít v prosinci pokrytí nad vnitřní Prahou - tedy oblasti v okolí centra. Podle pracovníků firmy SnisNet se bude pokrytí rychle rozrůstat a pokrytí i okrajových oblastí Prahy záleží hlavně na požadavích zákazníků. Radiová síť může růst rychle.

Finančně vycházejí podmínky Eridanu příznivěji, než u InWay - instalační poplatek je 6000 Kč za první počítač, služby sítě Eridan pak můžete využívat za 2800 Kč měsíčně bez dalších poplatků a limitů. Je ovšem třeba upozornit, že u Eridanu bude úzké hrdlo v případě internetového připojení - SnisNET není poskytovatel internetového připojení, ale nakupuje si jej - v Praze od PVT.Net, jinde EuNet. Pevná linka samozřejmě nemusí být zcela dostatečné řešení oproti InWay, který má internet svůj vlastní a na velmi solidní úrovni.

Měsíční paušální ceny bez 5% DPH.

SLUŽBA KČ a, připojení 1 počítače 2 800,- b1, připojení 2 počítačů 3 600,- b2, připojení 3 počítačů 3 900,- b3, připojení 4 počítačů 4 000,- c, připojení 5 a více počítačů 4 990,- (+ 300,- za každý další) d, připojení notebooku 2 500,-

Instalační poplatek

SLUŽBA KČ a, aktivace připojení pro 1 počítač 6 000,- b, aktivace připojení pro 2 až 4 počítače 16 000,- c, aktivace připojení pro 5 a více počítačů 24 000,- d, aktivace připojení pro notebook 6 000,-

Originální ceník Eridan

CesNet Wireless

Nyní přejděme k mohykánovi internetového připojení - k zájmovému sdružení právnických osob, tedy ke společnosti CesNet. Ta kupodivu nepokryla svojí radiovou sítí Prahu nebo Brno, ale především menší města. Momentálně se pokrytí týká těchto měst:

Brandýs nad Labem (Čelákovice)

České Budějovice

Kladno

Plzeň

Poděbrady

Roudnice nad Labem

Vrchlabí

Lovosice

Litoměřice

Nyní se chystá Brno, Břeclav a Liberec, proměřuje se možnost instalace radiové sítě v Praze.

Zvolená technologie je buďto BreezNet, nebo Lucent WaveLan II - pro klienta to nepředstavuje žádný podstatný rozdíl, pokud již nemá nakoupenou techniku odjinud. Zajímavým rozdílem CesNetu oproti ostatním jsou dvě skutečnosti: jednak CesNet pronajímá přesně vyměřenou šířku pásma a neříká, že toto je minimum, které může být překročeno v případě nevytíženosti sítě. Druhý rozdíl je odlišná skladba cen - ty jsou vyšší, ale nejsou zde žádné požadavky pro platbu za objem dat, jako u většiny tarifů InWay.

Cena v Kč - zde je ceník CesNetu Typ přípojky Cena měsíčně bez DPH včetně DPH kapacita 19,2 Kb/s 9 000 9 450 kapacita 28,8 Kb/s 11 800 12 390 kapacita 33,6 Kb/s 12 800 13 440 kapacita 64 Kb/s 25 500 26 775 kapacita 128 Kb/s 45 500 47 775 Vyšší rychlosti na dotaz

A to je vše?

Přiznám se, že se mi nepodařilo objevit více sítí s přímým napojením do internetu. Existují pravda trunkové a hromadné radiové sítě, které byste pro připojení do internetu mohli použít, ale museli byste si jej zřídit sami - provozovatelé je nenabízejí. A navíc v trunkových sítích se také platí poplatky a to za časv nich ztrávený. Dále samozřejmě existují vyhrazené mikrovlné spoje v tomto radiovém pásmu, ale ty si musíte sami zřídit za pomoci providera a jsou velmi drahé na počáteční a často i provozní náklady. Navíc v radiové síti lze uvažovat byť omezenou mobilitu, což ale většinou není podstatné.

Result - kdo a komu?

Jak jste si všimli, uvedené ceny nejsou pro zcela typického domácího uživatele - připojení radiovou sítí je vhodné pro menší i střední firmu nebo zejména v případě Eridanu pro nadšence, jejichž telefonní účet je horor. Vzhledem k tomu, že CesNet a InWay se geograficky nestřetávají, jsem ušetřen nevděčného úkolu naznačit zde, že cena CesNet Wireless mi přijde vysoká. V oblastech, kde je nabízena, bude jistě představovat solidní nabídku, v Praze by tomu tak nebylo.

V Praze je k dispozici síť InWay City.Net a síť SnisNet Eridan. Vzhledem k tomu, že InWay spojení k internetu má velmi kvalitní, zatímco SnisNET jej pouze zprostředkovává, je zřejmé, že InWay vyhoví především těm, komu tolik nevadí vyšší cena - středním firmám, zatímco Eridan je vhodný tam, kde cena rozhoduje - už proto, že za necelé tři tisícovky neomezuje internetový přenos. Je to ovšem povrchní hodnocení vycházející z předpokladů - a ty jakkoliv mohou být logické, se mohou od skutečnosti lišit. Ani City.Way ani Eridan jsem neměl možnost vyzkoušet - technologii jsem viděl na Invexu, kde se přes ni připojovaly stánky v naší hale a s ní problémy rozhodně nebyly.

Pokud se tedy rozhodnete pro radiovou síť, rozhodující pro vás bude nabídka - kdo a zda vůbec má u vás pokrytí. Nabídka Eridanu je rozhodně cenově nejvýhodnější, naopak nabídka City.Way na mne dělá dobrý dojem jménem nabízející firmy. Pokud si ovšem budou obě sítě konkurovat, dá se očekávat, že cenové hladiny se postupně vyrovnají, nebo bude nabídky odlišovat kvalita.

Znáte další radiovou síť? Napište - ostatní to také bude zajímat...

Relevantní odkazy: