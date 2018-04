Reálné internetové alternativy I. - kabelové modemy

O toto téma se zajímá většina z nás: jak se dostat na internet co nejlevněji a nejkvalitněji. Klasická ohraná témata jako dial-up s placením mastných poplatků Telecomu, nebo pevná linka s desetitisícovými měsíčními poplatky providerovi, pro mnohé z nás nepřipadá v úvahu. A tak se tento týden budeme setkávat se seriálem Reálné internetové alternativy. V něm se vám pokusíme shrnout všechny možnosti, které by vaše kapsa ještě mohla unést a které by vás dostaly na internet. Nebojte se - nebude řeč o SkyWalkeru, laserových či satelitních transpondérech . Řeč bude opravdu o tom, co by si mohl koupit fanda-soukromník nebo menší a nezřídka i větší firma. Řeč bude o tom, co již někde v Čechách funguje a co stojí rozumné peníze.

Začneme - kupodivu - kabelovými modemy a rozvodem internetu po kabelové televizi. Proč? Protože všude ve světě jde o velmi zajímavou alternativu k místnímu telefonnímu operátorovi.

Kabelový modem je naprosto jiná káva, než dial-up spojení - zatímco packet radio je věcí placení od minuty, kabelové modemy se používají na duplexních televizních kabelových sítích a v podstatě představují trvalé připojení. Kde je příčina v jejich zřídkavém používání?

Když se před lety stavěly kabelové sítě, našlo se hodně firem, které se rozhodly ušetřit na výstavbě kabelové sítě tím, že namísto aktivních prvků umožňujících obousměrný provoz, zakopali pod zem prvky pasivní. Díky tomu nefunguje na těchto sítích zpětný okruh, což jak uznáte, je u internetu docela problém. Rozkopat znovu ulice něco stojí - jenže se postupem doby ukazuje, že jen televizním provozem se kabelová síť moc neuživí a tak nezbývá nic jiného, než aby šetřílkové znovu hrábli do kapes a do země a začali znovu kopat a měnit pasivní fibery za aktivní.

Přesto tu jsou již průkopníci - Kralupy nad Vltavou mají svoji kabelovou televizi od firmy Telcom s možností přístupu na internet, podobně některé části Ostravy mají svou Síť, kde lze nyní pomalu objednávat internet a to nejzajímavější: do zkušebního provozu najíždí i Dattel a DattelKabel - tedy i sítě bývalého Codisu. Codis internet přes kabelovou TV sliboval tři roky, než jeho aktivity převzal DattelKabel. A DattelKabel se rozhodl trochu zahoupat Prahou a jejím internetovým světem.

Jak známo, v Praze je silná koncentrace internetujících. Pokrýt Prahu laciným internetem je terno. Dattel tak hodlá učinit - zatím v pilotním projektu na Kamýku, dále pak v Praze 1,2,4 a 12-13. Pokud máte doma TV přípojku od DattelKabel, můžete v sobě živit naději, že od února se promění i ve vaše internetové připojení.

Zde je ceník - věru nevypadá to špatně:

TVinternet Rychlost Objem dat v ceně Měsíční paušál Home User 64 kbit/s, sdílený kanál,

dynamická IP adresa 100 MB 990,- Kč + 4,90 Kč

za každý další MB Economy 1 64 kbit/s, sdílený kanál,

dynamická IP adresa 500 MB 2 490,- Kč + 4,90 Kč

za každý další MB Economy 2 64 kbit/s, sdílený kanál,

dynamická IP adresa 1 GB 4 790,- Kč + 4,90 Kč

za každý další MB Economy 3 64 kbit/s, vyhrazený kanál,

pevná IP adresa 2 GB 11 990,- Kč + 4,90 Kč

za každý další MB Economy 4 64 kbit/s, vyhrazený kanál,

pevná IP adresa neomezeně 19 990,- Kč Optimum 1 128 kbit/s, vyhrazený kanál,

pevná IP adresa 500 MB 33 990,- Kč + 4,90 Kč

za každý další MB Optimum 2 128 kbit/s, vyhrazený kanál,

pevná IP adresa neomezeně 39 990,- Kč Business 1 256 kbit/s, vyhrazený kanál,

pevná IP adresa 1 GB 63 990,- Kč Business 2 256 kbit/s, vyhrazený kanál, pevná IP adresa neomezeně 69 990,- Kč

Další výdaje: kromě počítače a TV přípojky potřebujete Ethernet kartu 10Base-T s konektorem RJ-45 (800-3000 Kč dle značky a kvality). Instalační poplatek 3390 Kč zahrnuje i zřízení přípojky kabelové TV, dále si musíte koupit modem NetGame NeMo za 6600 Kč - lze i na splátky a lze jej do tří měsíců vrátit.

K cenám je nutno několikero věcí podotknout. Internet pro Dattel zajišťuje NetForce, což znamená, že Mobil server si přes kabelovou televizi budete číst hezky svižně. Firmu Dattel ovšem koupil jiný internetový a telekomunikační provider - firma GTS, takže se zde ledasco může změnit a nabízí se otázka, zda GTS nebude chtít koupit i NetForce. To by byl krok logický - GTS by posílil pozice, NetForce nepatří mezi bezvýznamné providery, má pár zajímavých klientů. NetForce je ve stejném domě, jako Dattel - tedy infrastrukturní provázanost je tu velmi dobrá a pro obslužnost klientů připojených přes telefony a kabelové modemy je to ideální výchozí pozice.

Jak vidíte, ceník hovoří o přeneseném množství dat. V NetForce totiž spočítali, kolik průměrný dialupista přenese dat a stejné množství dávají v rámci měsíčního paušálu zdarma. Za další MB nad plán se platí - nezapomínejte, že na běžných modemech se 1MB stahuje 2-3 minuty, tedy jen cena za spojení dialupem bude po novém roce ve špičcce okolo 5,2 Kč. S nejlacinějším tarifem vás to v síti Dattelu vyjde na 4,9 Kč/ 1MB, což mi přijde dost, nicméně ne přehnaně. Pro běžné surfování 100MB limit stačí a je zřejmé, že není touhou NetForce, abyste si doma na kabelovém modemu udělali porno/warez server. Pro běžné surfování, hraní her po internetu atd limit postačí - samozřejmě pro celodenní práci v kanceláři je lepší zvolit dražší variantu.

Zajímavé bude, jak se Dattelu povede pilotní projekt a jak s ním bude spokojen - samozřejmě budeme referovat. Pokud o Dattelovskou nabídku bude zájem, je možné, že by se rozhoupali i další provozovatelé kabelových sítí v Praze. SPT Telecom by tak přišel o velký kus koláče - o dlouho volající zákazníky s vysokými účty za telefon. Přesně o ty zákazníky, jimž nechce učinit žádnou zajímavou množstevní slevu, kterou by jim dokázal, že si jich a jejich peněz váží...

A o čem bude řeč zítra? O radiových sítích a připojením k internetu přes ně...

Relevantní odkazy na firmy: