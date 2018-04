Reakce operátorů na stanovisku ČTÚ k dial-up přes geografická čísla

Czech On Line

Společnost Czech On Line je v současné době poskytuje přístup na internet i přes původní telefonní čísla, např. s prefixem 2xx. Pro řadu uživatelů je totiž "dvojkové" číslo jediným číslem, přes nějž se mohou připojit na internet ze zahraničí nebo z mobilu (čísla s prefixem 971 toto neumožňují). Czech On Line již dříve podnikla kroky k tomu, aby převedla uživatele z těchto čísel na standardní internetové číslo 971 200 111. Ukázalo se však, že zájem o původní čísla trvá i nadále. Společnost Czech On Line nevidí důvod, proč by měla tyto uživatele omezovat. Naopak Czech On Line se domnívá, že je nutné změnit rozsah číslovacího plánu. Czech On Line v této věci již vede jednání s Českým telekomunikačním úřadem.

Český Telecom

Postoj ČTÚ respektujeme, souhlasíme s tím, aby byla současná situace postupně uvedena do souladu s očíslovacím plánem, tzn aby byl vytáčený přístup k internetu provozován na číslech začínajících 971. V současné době ještě většina ISP (včetně Českého Telecomu) z historických důvodů poskytuje internet i na starých číslech. Český Telecom je připraven uvést tento stav do souladu s platnými pravidly.

Tiscali

Tiscali již včera sdělilo médiím, že rozhodnutí o přidělení číselné řady pro geografická čísla uvádí, že jsou pro „.. poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné telefonní sítě .....“. Zákon č. 151/2000 Sb., § 2/9 stanovuje, že „.. veřejnou telefonní službou se rozumí veřejná telekomunikační služba spočívající v přepravě a směrování mluvené řeči v reálném čase…“. Nicméně skutečností zůstává, že tato čísla existují z historických důvodů a stále se dosti používají – využívají je mimo jiné i stovky klientů ČTc, jimž ČTc prodal číslo – a ČTÚ nikdy jejich používání nezakázal. Pokud někteří ISP založili svou podnikatelskou činnost na takovémto čísle, nebude pro ČTÚ tak snadné tuto službu zakázat. Tiscali proto požaduje, aby ČTÚ vyjasnil situaci a jasně rozhodl, zda je možno ještě stále používat geografická čísla pro připojení k internetu či nikoli. Avšak s ohledem na absenci služby, jako je FRIACO, od dominantního operátora, bude jediným skutečným vítězem ČTc. Tiscali je pro skutečně kompetitivní programy s paušálními tarify pro připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky, jako jsou ty, které je možno používat na základě podmínek modelu FRIACO. O tuto službu jsme u ČTc zažádali před více než jedním rokem a stále čekáme na rozhodnutí ČTÚ. Proto Tiscali znovu žádá ČTÚ, aby urychlil svůj proces rozhodování ve prospěch spuštění FRIACO tak, aby všichni čeští spotřebitelé měli skutečně možnost si vybrat typ a poskytovatele internetových a hlasových služeb.

Co z toho vyplývá

Je zřejmé, že všichni ISP, potažmo fixní operátoři se shodnou na tom, že tato čísla se kdysi používala a když přišel tarif Internet 99, tak je prostě nikdo nerušil. V okamžiku, kdy přišla čísla s prefixem 971 a 976, tak operátoři zavedli čísla nová a stará si ponechali. ČTÚ to nechával řadu let bez povšimnutí a všichni byli spokojení. Když Český Telecom představil volání za paušál (bez technické možnosti rozlišení jeho typu), začala být stará geografická čísla pro všechny, snad jen kromě Českého Telecomu, populární.

Český Telecom o možném využití nových tarifů pro připojení k internetu věděl, ale přesto z nějakého důvodu (zjevně tedy kvůli převažujícím pozitivivům pro Telecom) tuto službu spustil. Nyní je situace taková, že někteří (Český Telecom) považují to, že léta nechávali uživatele připojovat se k internetu přes geografická čísla, za chybu, někteří za jakési „zvykové“ právo (Tiscali) a jiní zase za jedinou možnost, jak obsluhovat mobilní zákazníky a zákazníky ze zahraničí (Czech On Line). Všichni každopádně porušili zákon a teď z toho pro ně mohou vyplývat s tím související finanční sankce.

Poměrně zajímavý je návrh Czech On Line na změnu Číslovacího plánu, ta by sice hrozící pokutu již neodvrátila, nicméně by mohla znovu zažehnout diskuse na téma tarify Víkend a Volno, přístup k internetu za paušál, zisky z poplatků za terminaci hovorů v sítích alternativních operátorů – ISP a tím pádem také zavedení modelu FRIACO.